Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в первом квартале 2018 года
Алексей Селезнёв
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В посте приведены данные о стоимости клика в наиболее популярных рекламных интернет-площадках Казахстана Яндекс.Директ и Google Ads в первом квартале 2018 года. Читайте и узнаете, какие регионы и тематики наиболее выгодно продвигать в каждом из представленных рекламных сервисов, где наибольшая доля мобильного трафика, и прочие плюсы.

Как проводилось исследование


Для Казахстана учитывались данные по 4,8 миллиона кликов в 14 тематиках и 15 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом — в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 1 266 400;

Яндекс  — 409 199.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 26 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • «IT»;
  • «авто»;
  • «гипермаркет»;
  • «детские товары»;
  • «дом и сад»;
  • «доска объявлений»;
  • «доставка еды»;
  • «доставка товаров из США»;
  • «другое»;
  • «канцелярия и полиграфия»;
  • «красота и здоровье»;
  • «мебель и интерьер»;
  • «недвижимость»;
  • «новости и инфо»;
  • «обучение»;
  • «одежда обувь и аксессуары»;
  • «подарки»;
  • «спортивные товары»;
  • «страхование»;
  • «стройматериалы»;
  • «туризм»;
  • «тяжелая промышленность и производство»;
  • «финансы»;
  • «электроника»;
  • «ювелирные изделия»;
  • «юриспруденция».


Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В исследовании статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Почему? На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные приведенные в исследовании могут отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики?

В качестве основного типа графика использован boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика сильно отличается от нормального, в поисковой сети — два пика, что говорит о бимодальности распределния.

В разрезе статей распространения объявлений

Network

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в Казахстане варьировалась от $0,04 до $0,18.

Клик в контекстно-медийной сети стоил $0,03 — $0,08.

Наиболее дешевым каналом стал YouTube — $0,02.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов

цена клика казахстан

Наиболее дорогой регион по стоимости клика

Наиболее дорогим по стоимости клика в поисковой сети Google была Жамбылская область с показателем $0,05 — $0,2.

Дешевле всего клик стоил в Кызылординской области: $0,03 — $0,18.

Сам по себе размах стоимости клика в разрезе регионов не отличается. Если же сравнивать по медиане, то между наиболее дорогой и наиболее дешевой для поискового продвижения областями, разница почти в два раза.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Стоимость клика в поисковой сети Google AdWords в разрезе тематик

Рейтинг самых дорогих тематик

В рейтинг самых дорогих тематик для поискового продвижения Казахстана попали: «недвижимость» $0,43 — $0,66, «мебель и интерьер» $0,12 — $0,24 и «финансы» $0,17 — $0,22.

Дешевле всего стоимость клика в поиске Google была в таких тематиках: «гипермаркет» $0,03 — $0,05, «электроника» $0,03 — $0,06. Реклама новостных и информационных порталов, в связи с низкой конкуренцией в поисковом продвижении, обошлась рекламодателям всего в $0,01 за клик.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

Стоимость клика в контекстно медийной сети в Google AdWords в разрезе тематик

Дороже всего клик стоил в тематике канцелярия и полиграфия

Для медийного продвижении дороже всего клик стоил в тематике «канцелярия и полиграфия» $0,14 — $0,19 и «недвижимость» $0,08 — $0,16.

«Новости и инфо», «финансы» и «IT» стали наиболее дешевыми по стоимости клика тематиками в КМС Google $0,02 — $0,04.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Стоимость клика в поисковой сети Google AdWords в разрезе типов устройств

Трафик с настольных устройств в Google наиболее дорогой

Трафик с настольных устройств в Казахстане в поисковой сети Google — самый дорогой: $0,03 — $0,21.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

даоли трафика казахстан

Большая часть трафик, порядка 75% от всего объема приходится на мобильные телефоны и планшеты, значительной разницы в доле мобильного трафика по регионом не наблюдается.

В разрезе тематик

Наибольшая доля мобильного трафика в тематике новости и инфо

В разрезе тематик доля мобильного трафика различается, наибольшая доля мобильного трафика наблюдается в тематике «новости и инфо» — 80%, далее идет «электроника» — 75% и «авто» — 65%.

В тематиках «канцелярии и полиграфии», а также «IT» наибольшую долю трафика занимают настольные ПК и ноутбуки — порядка 75% и выше.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ?

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости в разрезе сети распространения объявлений

В рекламной сети Яндекса большая часть кликов находится в интервале между $0,02 и $0,08, далее идет практически равномерный (по количеству наблюдений) хвост до $0,3.

Распределение стоимости клика в поисковой сети наиболее близко к нормальному, основная часть наблюдений сосредоточена в диапазоне от $0,03 до $0,12.

Распределение стоимости клика в поисковой сети наиболее близко к нормальному

Network vs Search

По данным за первый квартал 2018 года, поисковый трафик в Казахстане был дешевле медийного, скорее всего это вызвано тем, что поисковик Яндекса не пользуется такой большой популярностью в Казахстане, по данным LiveInternet за последние три месяца доля поискового трафика из Яндекса составила чуть более 15%.

За последние три месяца доля поискового трафика из Яндекса составила чуть более 15%

Соответственно и конкуренция среди рекламодателей невысокая: стоимость поискового клика варьировалась от $0,03 до $0,06.

У рекламной сети Яндекса больший охват, и, как правило, по качеству трафика она не уступает КМС Google, поэтому в РСЯ аукцион среди Казахстанских рекламодателей разогрет сильнее, чем в поиске. Стоимость клика по медийному объявлению составляла $0,04$ — $0,13.

Распределение стоимости клика в разрезе регионов

Ящик с усами_Регионы.png

Никакой зависимости стоимости клика в поиске Яндекса между регионами Казахстана не наблюдается. У всех регионов размах от $0,03 — $0,07.

Размах от 0,03$ - 0,07$

Распределение стоимости клика в разрезе тематик

Поисковая сеть_В разрезе тематик

Наиболее дорогими тематиками в поисковой сети Яндекса в Казахстане были «недвижимость»: $0,72 — $1,01 и «туризм»: $0,33 — $0,51.

Наиболее дорогие тематики в Яндексе_недвижимость и туризм

Дешевле всего клик стоил в тематиках «дом и сад»: $0,02 — $0,06 и «новости и инфо» с $0,02 — $0,03.

Дешевле всего клик стоил в тематиках дом и сад, новости и инфо

В зависимости от региона, доля мобильного в платном трафике Яндекса (в отличие от Google) варьируется от 50% до 25%, это можно объяснить популярностью телефонов с операционной системой Android, в которой поисковик Google установлен основным по умолчанию.

Выводы

  1. В Казахстане очень высокая доля мобильного трафика, в Google независимо от региона она составляет 75% от общего объема кликов, в Яндексе — от 20% до 50% мобильного трафика.
  2. Наиболее дорогой тематикой для продвижения в поиске была «недвижимость», клик по поисковому объявлению в Google стоил $0,43 — $0,66, в Яндексе: $0,72 — $1,01.
  3. Стоимость клика в наиболее популярных поисковиках Казахстана в первом квартале 2018 года составляла: в Google $0,04 — $0,18, в Яндекс $0,03 — 0,06.
  4. Медийная реклама в КМС Google стоила $0,03 — $0,08, в РСЯ Яндекса — от $0,04 до $0,13.
  5. Жамбылская область с показателем $0,05 — $0,2 была наиболее дорогим регионом для поискового продвижения в Google, по Яндексу стоимость клика не зависит от региона продвижения.
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Google AdWords Яндекс.Директ контекстно-медийная сеть Google Netpeak Казахстан продвижение в Яндекс.Директ рекламная сеть Яндекса анализ рекламных кампаний клик в Google Ads
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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