Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в первом квартале 2018 года

В посте приведены данные о стоимости клика в наиболее популярных рекламных интернет-площадках Казахстана Яндекс.Директ и Google Ads в первом квартале 2018 года. Читайте и узнаете, какие регионы и тематики наиболее выгодно продвигать в каждом из представленных рекламных сервисов, где наибольшая доля мобильного трафика, и прочие плюсы.

Как проводилось исследование



Для Казахстана учитывались данные по 4,8 миллиона кликов в 14 тематиках и 15 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом — в разделе «Как читать графики».



Доли анализируемых каналов распределились так:



Google — 1 266 400;

Яндекс — 409 199.



Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 26 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.





«IT»;

«авто»;

«гипермаркет»;

«детские товары»;

«дом и сад»;

«доска объявлений»;

«доставка еды»;

«доставка товаров из США»;

«другое»;

«канцелярия и полиграфия»;

«красота и здоровье»;

«мебель и интерьер»;

«недвижимость»;

«новости и инфо»;

«обучение»;

«одежда обувь и аксессуары»;

«подарки»;

«спортивные товары»;

«страхование»;

«стройматериалы»;

«туризм»;

«тяжелая промышленность и производство»;

«финансы»;

«электроника»;

«ювелирные изделия»;

«юриспруденция».



Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В исследовании статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Почему? На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные приведенные в исследовании могут отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики?

В качестве основного типа графика использован boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика сильно отличается от нормального, в поисковой сети — два пика, что говорит о бимодальности распределния.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в Казахстане варьировалась от $0,04 до $0,18.

Клик в контекстно-медийной сети стоил $0,03 — $0,08.

Наиболее дешевым каналом стал YouTube — $0,02.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов

Наиболее дорогим по стоимости клика в поисковой сети Google была Жамбылская область с показателем $0,05 — $0,2.

Дешевле всего клик стоил в Кызылординской области: $0,03 — $0,18.

Сам по себе размах стоимости клика в разрезе регионов не отличается. Если же сравнивать по медиане, то между наиболее дорогой и наиболее дешевой для поискового продвижения областями, разница почти в два раза.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

В рейтинг самых дорогих тематик для поискового продвижения Казахстана попали: «недвижимость» $0,43 — $0,66, «мебель и интерьер» $0,12 — $0,24 и «финансы» $0,17 — $0,22.

Дешевле всего стоимость клика в поиске Google была в таких тематиках: «гипермаркет» $0,03 — $0,05, «электроника» $0,03 — $0,06. Реклама новостных и информационных порталов, в связи с низкой конкуренцией в поисковом продвижении, обошлась рекламодателям всего в $0,01 за клик.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

Для медийного продвижении дороже всего клик стоил в тематике «канцелярия и полиграфия» $0,14 — $0,19 и «недвижимость» $0,08 — $0,16.

«Новости и инфо», «финансы» и «IT» стали наиболее дешевыми по стоимости клика тематиками в КМС Google $0,02 — $0,04.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Трафик с настольных устройств в Казахстане в поисковой сети Google — самый дорогой: $0,03 — $0,21.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Большая часть трафик, порядка 75% от всего объема приходится на мобильные телефоны и планшеты, значительной разницы в доле мобильного трафика по регионом не наблюдается.

В разрезе тематик

В разрезе тематик доля мобильного трафика различается, наибольшая доля мобильного трафика наблюдается в тематике «новости и инфо» — 80%, далее идет «электроника» — 75% и «авто» — 65%.

В тематиках «канцелярии и полиграфии», а также «IT» наибольшую долю трафика занимают настольные ПК и ноутбуки — порядка 75% и выше.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ?

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

В рекламной сети Яндекса большая часть кликов находится в интервале между $0,02 и $0,08, далее идет практически равномерный (по количеству наблюдений) хвост до $0,3.

Распределение стоимости клика в поисковой сети наиболее близко к нормальному, основная часть наблюдений сосредоточена в диапазоне от $0,03 до $0,12.

По данным за первый квартал 2018 года, поисковый трафик в Казахстане был дешевле медийного, скорее всего это вызвано тем, что поисковик Яндекса не пользуется такой большой популярностью в Казахстане, по данным LiveInternet за последние три месяца доля поискового трафика из Яндекса составила чуть более 15%.

Соответственно и конкуренция среди рекламодателей невысокая: стоимость поискового клика варьировалась от $0,03 до $0,06.

У рекламной сети Яндекса больший охват, и, как правило, по качеству трафика она не уступает КМС Google, поэтому в РСЯ аукцион среди Казахстанских рекламодателей разогрет сильнее, чем в поиске. Стоимость клика по медийному объявлению составляла $0,04$ — $0,13.

Распределение стоимости клика в разрезе регионов

Никакой зависимости стоимости клика в поиске Яндекса между регионами Казахстана не наблюдается. У всех регионов размах от $0,03 — $0,07.

Распределение стоимости клика в разрезе тематик

Наиболее дорогими тематиками в поисковой сети Яндекса в Казахстане были «недвижимость»: $0,72 — $1,01 и «туризм»: $0,33 — $0,51.

Дешевле всего клик стоил в тематиках «дом и сад»: $0,02 — $0,06 и «новости и инфо» с $0,02 — $0,03.

В зависимости от региона, доля мобильного в платном трафике Яндекса (в отличие от Google) варьируется от 50% до 25%, это можно объяснить популярностью телефонов с операционной системой Android, в которой поисковик Google установлен основным по умолчанию.

Выводы