Аналитика

Сколько стоил клик Google Ads и Facebook в Украине во втором квартале 2018 года
Алексей Селезнёв
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Продолжаем публиковать результаты ежеквартального исследования Netpeak по стоимости клика. В этом выпуске вы узнаете:

  1. Какие тематики и регионы были самыми дорогими и дешевыми для продвижения в поисковой и контекстно-медийной сети Google.
  2. В каких регионах и тематиках самая высокая доля мобильного трафика.
  3. О динамике изменения стоимости взаимодействия с видеоконтентом на YouTube в Украине.

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 38,5 миллионам кликов в 24 тематиках и 391 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов так: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля больше, чем на полтора межквартильных размаха. Более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 36 838 836;
  • Facebook — 1 745 317.

Все проекты для исследования я распределил между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доска объявлений;
  • доставка еды;
  • доставка товаров из США;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • одежда, обувь и аксессуары;
  • спортивные товары;
  • страхование;
  • стройматериалы;
  • туризм;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия;
  • юриспруденция;
  • другое.


Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В этом исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов. Поэтому данные в исследовании могут значительно отличаться от показателей ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в поисковой и в контекстно-медийной сетях близко к нормальному, поэтому среднее значение и медиана не будут значительно отличаться.

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений второй квартал 2018 Украина

Самый дорогой канал в Google Ads — поисковая сеть. Стоимость клика во втором квартале 2018 года составляла $0,04 — $0,09. В контекстно-медийной сети клик стоил $0,03 — $0,07.

Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений второй квартал 2018 Украина

YouTube — по-прежнему самый дешевый канал привлечения трафика. Во втором квартале 2018 года заметен небольшой рост стоимости взаимодействия с видеоконтентом, верхний квартиль достиг уровня в $0,04.

Сколько стоил клик в ютубе второй квартал 2018 Украина

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины

Вполне предсказуемо Киев возглавил список самых дорогих регионов для поискового продвижения в Google Ads. Столичные рекламодатели платили $0,05 — $0,11 за клик по поисковому объявлению.

в разрезе регионов украина

Самые дешевые регионы для продвижения — Луганская и Донецкая область ($0,02 — $0,07).

Самые дешевые и дорогие регионы по стоимости клика в контекстной рекламе Украина второй квартал 2018

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самые дорогие тематики — «юриспруденция» ($0,24 — $0,86) и «недвижимость» ($0,17 — $0,39).

цена клика второй квартал по нишам

Самые дешевые тематики — «доставка еды», «стройматериалы», «туризм» и «доски объявлений» ($0,02 — $0,05).

Самые дорогие и самые дешевые тематики по стоимости клика Украина второй квартал 2018

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

«Юриспруденция», «доставка еды» и «электроника» — самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети Google ($0,05 — $0,18).

цена клика по нишам

«IT» и «недвижимость» — самые дешевые тематики в КМС ($0,01 — $0,02).

тематики и цены

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

три типа устройств

Трафик с мобильных устройств и планшетов  в Украине стоил $0,03 — $0,08 и был немного дешевле, чем с настольных ПК и ноутбуков ($0,04 — $0,10).

по типам устройств цены

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Самый высокий процент мобильного трафика наблюдается в Закарпатской области и Киеве: доля мобильного трафика составляет более 60%.

доли трафика по типу устройств

В разрезе тематик

Больше всего мобильного трафика привлекли тематики: «доставка еды», «детские товары», а также «одежда, обувь и аксессуары». Доля мобильного трафика составила почти 75%.

доли трафика по сферам

Самый низкий процент мобильного трафика наблюдается в тематике «канцелярия и полиграфия» — порядка 75% трафика приходит с настольных ПК и ноутбуков.

Сколько стоил клик в Facebook

«Доставка товаров из США» — самая дорогая тематика для продвижения в Facebook в Украине ($0,19).

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе тематик Украина второй квартал 2018

«Одежда, обувь и аксессуары» и «доски объявлений» — самые дешевые тематики по стоимости клика в Facebook ($0,03 — $0,06).

Самые дорогие и самые дешевые тематики для рекламы в фейсбуке Украина второй квартал 2018.png

Messenger — самый дорогой рекламный канал в Facebook со стоимостью клика $0,07 — $0,11.

Стоимость клика в разрезе платформ в фейсбуке Украина второй квартал 2018.png

В целом за клик в Facebook в Украине во втором квартале 2018 года рекламодатели платили $0,02 — $0,10.

Какие каналы рекламы в фейсбуке самые дорогие Украина второй квартал 2018

Выводы

  1. Стоимость клика в поисковой сети Google в Украине во втором квартале 2018 года составила $0,04 — $0,09.
  2. Клик в КМС Google стоил $0,03 — $0,07.
  3. YouTube — по-прежнему самый дешевый канал в Google. При этом стоимость взаимодействия с видеоконтентом начинает расти, и во втором квартале 2018 года составила $0,01 — $0,04.
  4. Киев — самый дорогой регион Украины для поискового продвижения ($0,05 — $0,11).
  5. Клик по поисковому объявлению Google по-прежнему самый дешевый для Восточной Украины ($0,02 — $0,07).
  6. «Юриспруденция» — самая дорогая тематика в Google Поиске ($0,24 — $0,86).
  7. Клик в Facebook стоил $0,02 — $0,10.
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Google AdWords контекстно-медийная сеть Google таргетированная реклама в Facebook исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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