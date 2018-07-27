Сколько стоил клик Google Ads и Facebook в Украине во втором квартале 2018 года

Продолжаем публиковать результаты ежеквартального исследования Netpeak по стоимости клика . В этом выпуске вы узнаете:

Какие тематики и регионы были самыми дорогими и дешевыми для продвижения в поисковой и контекстно-медийной сети Google. В каких регионах и тематиках самая высокая доля мобильного трафика. О динамике изменения стоимости взаимодействия с видеоконтентом на YouTube в Украине.

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 38,5 миллионам кликов в 24 тематиках и 391 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов так: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля больше, чем на полтора межквартильных размаха. Более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 36 838 836;

Facebook — 1 745 317.

Все проекты для исследования я распределил между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

доставка товаров из США;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

одежда, обувь и аксессуары;

спортивные товары;

страхование;

стройматериалы;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция;

другое.



Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В этом исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов. Поэтому данные в исследовании могут значительно отличаться от показателей ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в поисковой и в контекстно-медийной сетях близко к нормальному, поэтому среднее значение и медиана не будут значительно отличаться.

Самый дорогой канал в Google Ads — поисковая сеть. Стоимость клика во втором квартале 2018 года составляла $0,04 — $0,09. В контекстно-медийной сети клик стоил $0,03 — $0,07.

YouTube — по-прежнему самый дешевый канал привлечения трафика. Во втором квартале 2018 года заметен небольшой рост стоимости взаимодействия с видеоконтентом, верхний квартиль достиг уровня в $0,04.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины

Вполне предсказуемо Киев возглавил список самых дорогих регионов для поискового продвижения в Google Ads. Столичные рекламодатели платили $0,05 — $0,11 за клик по поисковому объявлению.

Самые дешевые регионы для продвижения — Луганская и Донецкая область ($0,02 — $0,07).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самые дорогие тематики — «юриспруденция» ($0,24 — $0,86) и «недвижимость» ($0,17 — $0,39).

Самые дешевые тематики — «доставка еды», «стройматериалы», «туризм» и «доски объявлений» ($0,02 — $0,05).

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

«Юриспруденция», «доставка еды» и «электроника» — самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети Google ($0,05 — $0,18).

«IT» и «недвижимость» — самые дешевые тематики в КМС ($0,01 — $0,02).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Трафик с мобильных устройств и планшетов в Украине стоил $0,03 — $0,08 и был немного дешевле, чем с настольных ПК и ноутбуков ($0,04 — $0,10).

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Самый высокий процент мобильного трафика наблюдается в Закарпатской области и Киеве: доля мобильного трафика составляет более 60%.

В разрезе тематик

Больше всего мобильного трафика привлекли тематики: «доставка еды», «детские товары», а также «одежда, обувь и аксессуары». Доля мобильного трафика составила почти 75%.

Самый низкий процент мобильного трафика наблюдается в тематике «канцелярия и полиграфия» — порядка 75% трафика приходит с настольных ПК и ноутбуков.

Сколько стоил клик в Facebook

«Доставка товаров из США» — самая дорогая тематика для продвижения в Facebook в Украине ($0,19).

«Одежда, обувь и аксессуары» и «доски объявлений» — самые дешевые тематики по стоимости клика в Facebook ($0,03 — $0,06).

Messenger — самый дорогой рекламный канал в Facebook со стоимостью клика $0,07 — $0,11.

В целом за клик в Facebook в Украине во втором квартале 2018 года рекламодатели платили $0,02 — $0,10.

Выводы