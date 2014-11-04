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Кейсы

SMM-кейс в тематике «кухонная бытовая техника»
Мария Кашина
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Сложность: норм норм
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Вот уже более 40 лет американская компания Cuisinart производит весь ассортимент мелкой бытовой техники, начиная от кухонных комбайнов и заканчивая мороженицами и йогуртницами. В 2003 году бренд Cuisinart заявил о себе в Европе. Главным его представителем стал один из самых известных шеф-поваров мира, законодатель французской кухни и обладатель 3-х «Звезд Мишлен» — Поль Бокюз. 

Ситуация на старте сотрудничества

Пока сайт для стран СНГ находился в разработке, для знакомства с украинским потребителем, компания выбрала социальные сети. Именно Facebook должен был выполнять роль основного канала коммуникации между брендом и украинским потребителем.

Цель

  1. Популяризация бренда среди широкой аудитории пользователей социальных медиа и стимулирование интереса к продукции бренда.
  2. Привлечение новых клиентов и увеличение продаж.

Задачи

  1. Создание и оформление страницы бренда в социальной сети Facebook.
  2. Наполнение страницы тематическим контентом.
  3. Привлечение на страницу целевой аудитории до начала акции.
  4. Проведение акции.

Как проводился конкурс

Механика для проведения акции была выбрана простая — конкурс рецептов «Съедобные шедевры с Cuisinart». Каждому участнику необходимо было загрузить на страницу бренда рецепт мороженого или смузи, который, впоследствии, вошёл бы в кулинарную книгу Cuisinart. Конкурс длился с 20 августа 2013 по конец сентября 2013. Три призовых места определялись клиентом на основание самого интересного рецепта. Из трёх победителей с помощью специального сервиса рандомно был определён участник, который получал главный приз — мороженицу Cuisinart. Второе и третье место также были призовыми — победители получали электрические мельницы для соли и перца Cuisinart.

cuisinart

Целевая аудитория

Мужчины и женщины 18-45 лет. Категории пользователей: холостяки, домохозяйки, молодые мамы, бабушки, молодожёны. Интересы аудитории: приготовление еды, вкусная еда, семейные традиции, правильное питание, здоровое питание, рецепты и кулинарные шоу.

Концепция и условия

В конкурсе могли участвовать только граждане Украины, проживающие на территории Украины. Требования к участникам были следующие:

  • быть старше 18 лет;
  • вступить в группу Cuisinart Ukraine в Facebook;
  • лайкнуть конкурсный пост и поделиться им на своей странице Facebook;
  • разместить рецепт своего кулинарного шедевра на странице Cuisinart (от 1 участника — 1 рецепт).

Требования к конкурсному материалу:

  • все рецепты, которые предоставляли на конкурс, должны были быть основаны на приготовлении в электрических приборах, в данном случае — мороженице или стационарном блендере;
  • рецепт должен был быть доступным, т.е. реальным и действующим.

Съедобные шедевры вместе с Cuisinart

Конкурсные рецепты

Конкурсные рецепты Cuisinart

Итоги акции

  1. Активная группа Cuisinart Ukraine в Facebook:
    • 33 поста в группе до старта акции;
    • 119 участников в группе до начала акции.
  2. Проведение конкурса:
    • 35 рецептов от пользователей;
    • 295 новых участников группы Cuisinart Ukraine в Facebook; Всего в группе на момент завершения акции было 414 человек.
  3. Увеличение узнаваемости бренда. Рост продаж относительно стартового периода рекламы примерно в 2 раза.

Рост продаж относительно стартового периода рекламы в 2 раза

Поможем обогнать конкурентов

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кейсы по SMM продвижение в Facebook продвижение в социальных сетях
Мария Кашина

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