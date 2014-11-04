SMM-кейс в тематике «кухонная бытовая техника»

Вот уже более 40 лет американская компания Cuisinart производит весь ассортимент мелкой бытовой техники, начиная от кухонных комбайнов и заканчивая мороженицами и йогуртницами. В 2003 году бренд Cuisinart заявил о себе в Европе. Главным его представителем стал один из самых известных шеф-поваров мира, законодатель французской кухни и обладатель 3-х «Звезд Мишлен» — Поль Бокюз.
Ситуация на старте сотрудничества
Пока сайт для стран СНГ находился в разработке, для знакомства с украинским потребителем, компания выбрала социальные сети. Именно Facebook должен был выполнять роль основного канала коммуникации между брендом и украинским потребителем.
Цель
- Популяризация бренда среди широкой аудитории пользователей социальных медиа и стимулирование интереса к продукции бренда.
- Привлечение новых клиентов и увеличение продаж.
Задачи
- Создание и оформление страницы бренда в социальной сети Facebook.
- Наполнение страницы тематическим контентом.
- Привлечение на страницу целевой аудитории до начала акции.
- Проведение акции.
Как проводился конкурс
Механика для проведения акции была выбрана простая — конкурс рецептов «Съедобные шедевры с Cuisinart». Каждому участнику необходимо было загрузить на страницу бренда рецепт мороженого или смузи, который, впоследствии, вошёл бы в кулинарную книгу Cuisinart. Конкурс длился с 20 августа 2013 по конец сентября 2013. Три призовых места определялись клиентом на основание самого интересного рецепта. Из трёх победителей с помощью специального сервиса рандомно был определён участник, который получал главный приз — мороженицу Cuisinart. Второе и третье место также были призовыми — победители получали электрические мельницы для соли и перца Cuisinart.
Целевая аудитория
Мужчины и женщины 18-45 лет. Категории пользователей: холостяки, домохозяйки, молодые мамы, бабушки, молодожёны. Интересы аудитории: приготовление еды, вкусная еда, семейные традиции, правильное питание, здоровое питание, рецепты и кулинарные шоу.
Концепция и условия
В конкурсе могли участвовать только граждане Украины, проживающие на территории Украины. Требования к участникам были следующие:
- быть старше 18 лет;
- вступить в группу Cuisinart Ukraine в Facebook;
- лайкнуть конкурсный пост и поделиться им на своей странице Facebook;
- разместить рецепт своего кулинарного шедевра на странице Cuisinart (от 1 участника — 1 рецепт).
Требования к конкурсному материалу:
- все рецепты, которые предоставляли на конкурс, должны были быть основаны на приготовлении в электрических приборах, в данном случае — мороженице или стационарном блендере;
- рецепт должен был быть доступным, т.е. реальным и действующим.
Конкурсные рецепты
Итоги акции
- Активная группа Cuisinart Ukraine в Facebook:
- 33 поста в группе до старта акции;
- 119 участников в группе до начала акции.
- Проведение конкурса:
- 35 рецептов от пользователей;
- 295 новых участников группы Cuisinart Ukraine в Facebook; Всего в группе на момент завершения акции было 414 человек.
- Увеличение узнаваемости бренда. Рост продаж относительно стартового периода рекламы примерно в 2 раза.
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