SMM-кейс в тематике «кухонная бытовая техника»

Вот уже более 40 лет американская компания Cuisinart производит весь ассортимент мелкой бытовой техники, начиная от кухонных комбайнов и заканчивая мороженицами и йогуртницами. В 2003 году бренд Cuisinart заявил о себе в Европе. Главным его представителем стал один из самых известных шеф-поваров мира, законодатель французской кухни и обладатель 3-х «Звезд Мишлен» — Поль Бокюз.

Ситуация на старте сотрудничества

Пока сайт для стран СНГ находился в разработке, для знакомства с украинским потребителем, компания выбрала социальные сети. Именно Facebook должен был выполнять роль основного канала коммуникации между брендом и украинским потребителем.

Цель

Популяризация бренда среди широкой аудитории пользователей социальных медиа и стимулирование интереса к продукции бренда. Привлечение новых клиентов и увеличение продаж.

Задачи

Создание и оформление страницы бренда в социальной сети Facebook. Наполнение страницы тематическим контентом. Привлечение на страницу целевой аудитории до начала акции. Проведение акции.

Как проводился конкурс

Механика для проведения акции была выбрана простая — конкурс рецептов «Съедобные шедевры с Cuisinart». Каждому участнику необходимо было загрузить на страницу бренда рецепт мороженого или смузи, который, впоследствии, вошёл бы в кулинарную книгу Cuisinart. Конкурс длился с 20 августа 2013 по конец сентября 2013. Три призовых места определялись клиентом на основание самого интересного рецепта. Из трёх победителей с помощью специального сервиса рандомно был определён участник, который получал главный приз — мороженицу Cuisinart. Второе и третье место также были призовыми — победители получали электрические мельницы для соли и перца Cuisinart.

Целевая аудитория

Мужчины и женщины 18-45 лет. Категории пользователей: холостяки, домохозяйки, молодые мамы, бабушки, молодожёны. Интересы аудитории: приготовление еды, вкусная еда, семейные традиции, правильное питание, здоровое питание, рецепты и кулинарные шоу.

Концепция и условия

В конкурсе могли участвовать только граждане Украины, проживающие на территории Украины. Требования к участникам были следующие:

быть старше 18 лет;

вступить в группу Cuisinart Ukraine в Facebook;

лайкнуть конкурсный пост и поделиться им на своей странице Facebook;

разместить рецепт своего кулинарного шедевра на странице Cuisinart (от 1 участника — 1 рецепт).

Требования к конкурсному материалу:

все рецепты, которые предоставляли на конкурс, должны были быть основаны на приготовлении в электрических приборах, в данном случае — мороженице или стационарном блендере;

рецепт должен был быть доступным, т.е. реальным и действующим.

Конкурсные рецепты

Итоги акции

Активная группа Cuisinart Ukraine в Facebook: 33 поста в группе до старта акции;

119 участников в группе до начала акции. Проведение конкурса: 35 рецептов от пользователей;

295 новых участников группы Cuisinart Ukraine в Facebook; Всего в группе на момент завершения акции было 414 человек. Увеличение узнаваемости бренда. Рост продаж относительно стартового периода рекламы примерно в 2 раза.