Плагиат или гений? Взлет или крах? Друг или мерзавец? Придурок или просто хочет им быть? Юный социопат превращается в гениального разработчика. Дружбе приходит конец. Долгожданная премьера фильма «Социальная сеть». Цукерберг назвал фильм забавной выдумкой... Как назовет его зритель.





Он не любит роскоши и богемной суеты, предпочитает тепло близких людей бездушному любопытству и зависти кинокамер. Он не пускает прессу в свое личное пространство и не смешивает бизнес с любовью. Он предан одной пассии с юных лет и способен поставить под угрозу многомиллионный гонорар, если решение его судьбы конкурирует с романтическим викендом. Его имя было мало кому известно до 2003 года, сегодня о нем знают все. Самый молодой миллиардер в истории человечества. Марк Цукерберг. Основатель всемирной социальной сети Facebook. Личность, взорвавшийся успех которой пронесся по всему миру, стала центральной фигурой столь ожидаемого фильма режиссера Девида Финчера «Социальная сеть». Сказать, что этот фильм заполучил превосходные отзывы, не сказать ничего. Величайший фильм XXI века, потрясающий сценарий и безупречная режиссура: 10 из 10! Однако история человеческих творений дергает за рукав и напоминает искушенному зрителю, сердце которого уже готово выпрыгнуть от волнения у двери в кинозал: подлинные шедевры имеют 2 полярных лагеря - восторженных поклонников и осуждающих неприятелей. К какому примкнуть - решать только тебе...

Сценарий написан великолепно. Ожидать от Аарона Соркина чего-то другого просто нелепость. Экранизация книги Бена Мезрича «Случайные миллиардеры: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве» отлично демонстрирует все перечисленное. Разве что, места для секса отвели не так много, да и то в туалете. Однако у зрителя не появляется мысли, что его не хватает в сценарии. Зрителя целиком поглощают эмоциональные диалоги - резкие, колкие, озаряющие и угнетающие, порой грубые, порой насмешливые до скрежета зубов.

Психологическая мощь разговоров и молниеносного принятия решений подпитывается невероятной силой музыкального сопровождения. Рок-музыкант Трент Резнор постарался не меньше, чем кто-либо из участников судьбы фильма. Атмосфера напряжения и волнения накаляла страсти, подогревая мотивы сценариста - надрыв ненависти, жадность к деньгам одновременно с нотами отчаяния и страхом потери любимой, затем друга, партнера, справедливости и т.д.

Актерский состав заслуживает отдельной похвалы. Джесси Айзенберг, сыгравший Цукерберга, скорее всего, спляшет еще на красной дорожке на пути за «Оскаром». Сам Марк отметил сходство: «Интересно, на каких вещах они сфокусировались, чтобы все было правдоподобно. Например, футболки и шлепанцы, которые "я" ношу в фильме, будто на самом деле мои». Эндрю Гарфилд и Джастин Тимберлейк также стали отличными отражением образов противников.

Сюжет приоткрывает завесу правды жизни. Юный социопат превращается в гениального разработчика и богатейшего предпринимателя всего за одну ночь. Дружбе приходит конец с появлением успешного змея искусителя с кокаином в руках. Социальная сеть оказывается не просто сайтом Гарвардского университета, а ключом к богатству и знаменитости. Плагиат или гений? Взлет или крах? Друг или мерзавец? Придурок или просто хочет им быть? Этим вопросом фильм заканчивается - он оставляет за вами право думать, восторгаться и осуждать. Воспользуйтесь им — фильм действительно этого стоит!

И, кстати, продвижением на Facebook мы тоже занимаемся: