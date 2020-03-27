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Советы от Google для бизнеса — как вести себя в период неопределенности
Георгий Рябой
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Сегодня команда Google разослала всем бизнес-проектам письмо с рекомендациями о поведении в период распространения коронавируса. Публикуем основные тезисы для наших читателей.

Сейчас во всем мире принимают меры для решения ситуации, связанной с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Мы знаем: это непростое время для бизнеса, который столкнулся с непредвиденными проблемами. Вот несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам, вашим сотрудникам и клиентам сориентироваться в настоящее время. Актуальную информацию о COVID-19 и указания по противодействию его распространению вы найдете на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Общение с клиентами

Общение со своими командами

  • Храните контактную информацию своих сотрудников, поставщиков и клиентов в онлайн-документе, чтобы она была доступна с любого устройства.
  • Составьте план обеспечения непрерывной работы компании и отправьте его работникам на электронные адреса, к которым они могут получить доступ вне офиса.
  • Если у вашей компании несколько офисов, предоставьте местным менеджерам полномочия принимать решения и внедрять нужные изменения, исходя из их местонахождения и особенностей ситуации.

Удаленная работа

  • Получите удаленный доступ к важным файлам.
  • Подготовьтесь к эффективной работы дома с помощью инструментов и ресурсов от Grow with Google.
  • Работайте вместе с коллегами, используя общие документы, быстрые конференц-звонки, группы или чаты.
  • Загрузите важные документы и файлы в облако на Google Диск или сохраните их на мобильное устройство или компьютер, чтобы получить к ним доступ из любого места даже офлайн.
  • Если вы пользуетесь Chromebook на работе, убедитесь, что на устройстве настроены нужные условия, которые защитят ваши устройства и данные, и помогут получить доступ к ресурсам компании из дома.

Корректировка рекламных объявлений

Отредактируйте свои объявления, чтобы клиенты могли узнать, что вы открыты, работаете и предлагаете расширенные услуги, например, экспресс-доставку.

Приостановите кампании, если на наличие вашего продукта влияют проблемы с поставкой или повышенный спрос.

Если вы ориентировались на клиентов из стран, наиболее пострадавших от вируса, возможно, стоит перераспределить свой рекламный бюджет и нацелить кампании в другие регионы.

Больше информации — на сайте Центра контроля заболеваний. Мы будем делиться новостями о развитии ситуации на сайте и в социальных сетях Google for Small Business: Twitter, Facebook, LinkedIn.

Берегите себя,

Команда Google

Ранее команда Google опубликовала рекомендации для рекламодателей о том, как адаптироваться к текущим рыночным условиям и пережить сложный период, связанный с эпидемией COVID-19.

Оцените свои объявления

  • Учитывайте контекст и тон сообщения. Выбирая формулировки, думайте о своей аудитории и о том, как эти фразы могут быть восприняты. Будьте осторожны с двойным значением слов, таких как «защита», «проверка», «профилактика» или «вирус».
  • Подумайте, полезно ли ваше сообщение. Например, при необходимости измените свои объявления, чтобы клиенты знали, предлагаете ли вы такие услуги, как доставка или возможность забрать товар в магазине. Проверьте параметры и примерное время доставки, чтобы точно отразить свои возможности.
  • Тщательно проанализируйте элементы объявления. Например, подумайте о целесообразности изображений или видео, которые показывают большие скопления людей или взаимодействие между ними. Учитывайте тон ваших заголовков, описаний и целевых страниц.
  • Проактивно сообщайте об изменениях в работе. Если часы работы компании изменились, отредактируйте свой профиль в Google Business Profile и обновите объявления, чтобы клиенты знали, как вы работаете.

Адаптируйтесь к меняющимся рыночным условиям

  • Следите за изменениями на локальных рынках. Используйте Google Trends, чтобы понять контекст и настроения потребителей.
  • Проверяйте свои показатели эффективности и будьте готовы к внесению изменений. Например, значительные изменения в коэффициентах конверсии могут потребовать внесения корректировок в стратегии назначения ставок.
  • Приостанавливайте группы объявлений или объявления при необходимости. Следите за изменениями спроса на товары и услуги и вносите соответствующие корректировки.
  • Используйте те инструменты, которые помогают адаптироваться. Чтобы оперативно реагировать на изменения в кампаниях, можно использовать мобильное приложение Google Ads.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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