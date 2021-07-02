Песочница

Спарта, поза гирлянды и микрочип: странная реклама июня-2021
Женя Лебедева
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Как ждали мы лета и не хотели его пропустить, грозили июню, что он такой дождливый нам не нужен. Но лето здесь! Мы обливаемся потом, благодарим высшие силы за изобретение кондиционера и ждем долгожданного моря с медузами. Рекламные блоки запестрили актуальными для летнего периода предложениями. Например, изделиями из шерсти:

Лента была особенно понимающей и сочувственной. Даром, что не попала на целевого пользователя, но была.

А вообще, если что, всё же решается усилителем женской энергии. Были сомнения, что реклама реальная, но всё в порядке — найден как минимум один Instagram-аккаунт, продающий эти штуки.

В июне было много про женщин так-то. «Нравыи» вот, общественное положение. Зачем отказываться от пробелов? Они же бесплатны.

Безусловно, женщина беспокоится о своём внешнем виде. И маркетологи это знают. Захотелось спросить: а укладка любой сложности и в любых условиях включает вариант на крыле истребителя, например? Потому что если нет, мне не подходит.

Внешний вид, конечно, можно дополнить и скорректировать изысканным нарядом

наряд

И, естественно, дополнить его добротной парой обуви:

розовые каблы

Если уж совсем ничего не получается, рекомендуют позу гирлянды. Пожалуй, на крайний случай сгодится.

Для мужчин предложения тоже были. Самые разные и неожиданные. В видео-рекламе Stories мужчина трусил головой с абажуром на голове. Возможно, это символическое изображение вышки мобильной связи? Who knows.

Ещё был неочевидный юмор от журналистов. Что выдаёт подписку в женщине? Юбка? Бусы? Серьги? Что из этого получит мужчина после подписки? Требую пояснительную бригаду.

Затем пошли невероятные наряды. Вот например оригинальные трусы с надписью Chupa Chups. Практично? Нет, это же смешно, а мы не догадались!

Дополнить трусы предлагаю великолепными сандалиями в спартанском стиле. Так сказать, костюм-двойка. На лето в самый раз.

Угощения тоже были — семечки со вкусом рыбы, да ещё и с арахисом. Не самое обычное предложение для этого лета, но пробовать даже немного страшно.

Работу тоже предлагали: работяга в отношениях. Наверное, какой-то новый тренд для тех, кто не устаёт на работе.

А вот и оригинальная подача своих услуг от архитектурного бюро. С юмором, неизбито, привлекает внимание.

А закончить хотелось бы произведением искусства. Надеемся, Климт не в обиде, потому что котики — это святое.

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  1. Странная реклама за май — козы, матросы и гадание по клитору.
  2. Подборка за апрель — секс, магия и тренер-олень.
  3. Подборка марта — козаки на динозаврах, наркотики в Instagram и мокрая фотосессия на снегу.

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Женя Лебедева

Пишу бизнесу с 2010.
Вплотную с интернет-маркетингом с 2015.
С 2020 года — автор и редактор в команде Netpeak Journal.

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