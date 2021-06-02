Песочница

Козотерапия, душанбэнгеры, халабуда и капля трэша: майская реклама
Женя Лебедева
119 8 0
1622625002
7

Кажется, что половину месяца все отдыхали, жарили шашлык и расконсервировали дачи, но нет. Были и те, кто неустанно работал. Среди таких трудяжек настроенные, часто до праздников, рекламные кампании в соцсетях. И здесь тоже было чему подивиться. Поэтому, не откладывая, делюсь!

Не было здесь ещё ни одного примера из рекламы Вконтакте, но однажды я открыла запрещенную соцсеть, и умилилась. Главное, что всё стабильно. Этот пример будет и за Одноклассники отдуваться тоже. 

клубника вконтакте. одноклассники

Нет, ну хорошо! Сразу захотелось вырастить клубнички на балконе. Но больше, конечно, хотелось дождаться лета и махнуть на море. Благо, вариантов размещения и комнат с УТД и без в/п более чем достаточно. Таргетинг вот предложил:

хит лета. номера

Считай, отпуск забронировали. Теперь надо подумать о развлечениях, но и этого добра соцсети предложили в избытке. Например, козотерапия с матросами. У вас есть вопросы? У меня тоже нет. 

Музыкальное сопровождение залог любого отпуска и хорошего летнего дня. Ребята, наверное, сверхточными настройками таргетинга искали свою целевую аудиторию. И нашли! Женские голоса таджикской поп-музыки это же всё, что я люблю. Вы тоже?

поп-музыка таджикистана. реклама

Теперь очередь за выбором угощений. Facebook услужливо подсказал товар со скидкой. 629 454 грн. Надо брать! Думается, предложение ограничено.

скидка на шоколад. морган

И никогда не стоит забывать про духовное обогащение. Буз Бродского! Не совершайте ошибку. Я бы купила, например, но спать с ним в комнате буду при включенном свете, хотя может, конечно, дело в цвете. Что тоже решаемо! 40 грн, и совершенно синий Бродский ваш.

А вот и предложение курса по истории моды. Надо отдать должное, ребята рассмешили. В объявлении несколько таких мемов и приглашение на курс. Тема Средневековья прочно прижилась в этих наших интернетах.

Что было дальше? Конечно, прыщавые стаканы с губами. Куда же без них? Претендовали на Дали, понимаешь ли. 

подсвечники губы прыщи. дали

Про детей не забыла Rozetka и предложила смастерить халабуду из коробок от товаров. Хорошая идея накануне Дня защиты детей. Молодцы!

халабуда розетка. дети

А вот к концу месяца уже что-то явно пошло не так. Например, стали встречаться нетолерантные прецеденты с вопиющими стереотипами. И это во время новой этики, а у них там ещё жены требуют от мужей вынести мусор. Наверное, и сковородкой тоже бьют.

Но куда же без заработка и успешного успеха. Вот был даже человечек, разочаровавшийся в хорошей жизни. Устал, говорит, ухожу, заберите все мои эскизы. Это второй уникальный пример из ВКонтакте, нужно почаще заглядывать туда и радовать вас.

Хотя и Instagram сулил сплошные выгоды. Я считаю, это минимализм от рекламы. Просто, доступно, понятно. Немного грустно, но кому сейчас легко. 

привод клиентов. грустно

Кто-то зарабатывает миллионы, кто-то приводит клиентов, а кто-то дракон и миллиардер. Наверное, это что-то вроде «настоящего дворянина. И программиста»

Внимание: трэш и 18+

В прошлом выпуске был целый блок с эротикой и сексом. В мае я хотела от этой темы отказаться, но не удалось! Предложений так много, они настолько яркие, что некоторые я вам всё-таки покажу! Начнем с мужского начала:

украшения. писюны

Для уравновешивания вспомним про женское. Мы всей редакцией гадали, как же такое допустили к показам. Смотреть было мило, потому что цветочки, и немного страшно, потому что прямая угроза физической расправы.

А закончим прекрасным! Одессой, куда я ни в апреле, ни в мае не попала. Здесь 23 мая проводилось гадание по клитору. Я честно искала иронию в анонсе мероприятия, но оказалось, всё более чем серьёзно. Ещё тщательнее я искала отчеты с него, ведь состоялось же, но тоже не нашла. С другой стороны, ну что мы там не видели.

8
2
4
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
таргетированная реклама интернет-маркетинг
Женя Лебедева

Пишу бизнесу с 2010.
Вплотную с интернет-маркетингом с 2015.
С 2020 года — автор и редактор в команде Netpeak Journal.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok