Кажется, что половину месяца все отдыхали, жарили шашлык и расконсервировали дачи, но нет. Были и те, кто неустанно работал. Среди таких трудяжек — настроенные, часто до праздников, рекламные кампании в соцсетях. И здесь тоже было чему подивиться. Поэтому, не откладывая, делюсь!

Не было здесь ещё ни одного примера из рекламы Вконтакте, но однажды я открыла запрещенную соцсеть, и умилилась. Главное, что всё стабильно. Этот пример будет и за Одноклассники отдуваться тоже.

Нет, ну хорошо! Сразу захотелось вырастить клубнички на балконе. Но больше, конечно, хотелось дождаться лета и махнуть на море. Благо, вариантов размещения и комнат с УТД и без в/п более чем достаточно. Таргетинг вот предложил:

Считай, отпуск забронировали. Теперь надо подумать о развлечениях, но и этого добра соцсети предложили в избытке. Например, козотерапия с матросами. У вас есть вопросы? У меня тоже нет.

Музыкальное сопровождение — залог любого отпуска и хорошего летнего дня. Ребята, наверное, сверхточными настройками таргетинга искали свою целевую аудиторию. И нашли! Женские голоса таджикской поп-музыки — это же всё, что я люблю. Вы тоже?

Теперь очередь за выбором угощений. Facebook услужливо подсказал товар со скидкой. 629 454 грн. Надо брать! Думается, предложение ограничено.

И никогда не стоит забывать про духовное обогащение. Буз Бродского! Не совершайте ошибку. Я бы купила, например, но спать с ним в комнате буду при включенном свете, хотя может, конечно, дело в цвете. Что тоже решаемо! 40 грн, и совершенно синий Бродский ваш.

А вот и предложение курса по истории моды. Надо отдать должное, ребята рассмешили. В объявлении несколько таких мемов и приглашение на курс. Тема Средневековья прочно прижилась в этих наших интернетах.

Что было дальше? Конечно, прыщавые стаканы с губами. Куда же без них? Претендовали на Дали, понимаешь ли.

Про детей не забыла Rozetka и предложила смастерить халабуду из коробок от товаров. Хорошая идея накануне Дня защиты детей. Молодцы!

А вот к концу месяца уже что-то явно пошло не так. Например, стали встречаться нетолерантные прецеденты с вопиющими стереотипами. И это во время новой этики, а у них там ещё жены требуют от мужей вынести мусор. Наверное, и сковородкой тоже бьют.

Но куда же без заработка и успешного успеха. Вот был даже человечек, разочаровавшийся в хорошей жизни. Устал, говорит, ухожу, заберите все мои эскизы. Это второй уникальный пример из ВКонтакте, нужно почаще заглядывать туда и радовать вас.

Хотя и Instagram сулил сплошные выгоды. Я считаю, это минимализм от рекламы. Просто, доступно, понятно. Немного грустно, но кому сейчас легко.

Кто-то зарабатывает миллионы, кто-то приводит клиентов, а кто-то — дракон и миллиардер. Наверное, это что-то вроде «настоящего дворянина. И программиста».

Внимание: трэш и 18+

В прошлом выпуске был целый блок с эротикой и сексом. В мае я хотела от этой темы отказаться, но не удалось! Предложений так много, они настолько яркие, что некоторые я вам всё-таки покажу! Начнем с мужского начала:

Для уравновешивания вспомним про женское. Мы всей редакцией гадали, как же такое допустили к показам. Смотреть было мило, потому что цветочки, и немного страшно, потому что прямая угроза физической расправы.

А закончим прекрасным! Одессой, куда я ни в апреле, ни в мае не попала. Здесь 23 мая проводилось гадание по клитору. Я честно искала иронию в анонсе мероприятия, но оказалось, всё более чем серьёзно. Ещё тщательнее я искала отчеты с него, ведь состоялось же, но тоже не нашла. С другой стороны, ну что мы там не видели.