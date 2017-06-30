Маркетинг

Спикеры 8P о мобайле, программатике и инхаус команде мечты
Георгий Рябой
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Уже 15 июля в Одессе стартует главная летняя конференция по интернет-маркетингу — «8P: Бизнес в сети». Если вы не успеваете взять билеты в Одессу, искренне жаль. Но читатели блога не должны уйти обиженными, поэтому мы попросили спикеров ответить на острые для многих онлайн-проектов вопросы о развитии мобайла как канала, программатике и строительстве инхаус команд.

Если у бизнеса есть сайт и приложение, и продвигают все вместе, как будет отличаться взаимодействие пользователей с продуктом? Какой процент пользователей используют только мобайл, а какой — и мобайл, и десктоп?

Андрей Осипов

Очень хороший вопрос. Как мы все слышали, Google в прошлом году сказал, что в мире уже половина трафика идет с мобильных устройств, но если рассматриваем наши реалии, то мобильный трафик зависит от типа бизнеса. Например, в новостных изданиях, с которыми я работаю, процент мобильного трафика может достигать до 70-80%, и в связи с этим очень важно использовать такие технологии, как AMP или Facebook Instant Articles.

Другая история — кроссдевайсное отслеживание, то есть использование одним человеком нескольких устройств для посещения одного и того же сайта. Здесь средних значений нет, для каждого сайта эти показатели свои. Но существует проблема корректной связки таких посещений в одного пользователя — для этого ему необходимо авторизоваться или как-то по-другому идентифицировать себя. Далеко не по каждому бизнесу можно отследить такую статистику. Но для тех больших проектов, с которыми я работал, количество использований только одного устройства для конверсии (транзакции) составляло около 85%, и только 15%, где одновременно использовались несколько устройств.

Иван Портной

При наличии у компании десктопной, мобильной версии и приложения пользователи часто используют десктоп для более сложных, трудоемких задач — где необходимо работать сразу с несколькими ресурсами/браузерными закладками, а также в большинстве более дорогих/сложных покупок.

Мобильный веб по-прежнему остается первой «скорой помощью» при возникновении любой жизненной потребности и местом, где быстро, просто и недорого эти самые потребности удовлетворяются. Приложения — место обитания ядра вашей лояльной аудитории, которую важно уметь удержать и обеспечить высоким качеством сервиса, за что она однозначно ответит совершенно иной частотой покупок или активностью. При этом пользователи воспринимают приложение как просто еще одно место соприкосновения с брендом, а не изолированный продукт. Конечно, это не касается mobile only продуктов.

Важно помнить: все, что будет происходить с основными бизнес-процессами, обязательно отразится в отзывах о приложении, даже если оно само по себе как продукт совершенно никакого отношения не имеет к этим изменениям.

Алексей Фисун

Лучше говорить на конкретном примере. Возьмём classifieds, вроде OLX, здесь как раз многие пользователи используют и десктоп, для поиска и выбора, и мобайл для подписок, уведомлений и сообщений. Что-то всегда удобнее для продавца или для покупателя, хотя в этом примере в целом функционал практически одинаковый, поэтому и принцип взаимодействия в корне не отличается.

Если сайт создан для продвижения приложения, как, например, Myfitnesspal, взаимодействие с сайтом будет отличаться. На десктопе можно вовлекать пользователей в конкурсы, давать полезный контент, строить комьюнити. Такой сайт становится каналом продаж приложения, где можно внедрить то, что не влезло на страницу в Apple Store. Также это позволяет не грузить приложение лишними и временными функциями.

Антон Волянский

У платформ разная степень вовлеченности пользователя, конечно же, у приложений самая высокая вовлеченность. Следовательно, приложение в приоритете и как продукт, и как канал маркетинга.

Алена Иванова

Поведение и доля пользователей может отличаться от сферы деятельности компании. Последние тенденции свидетельствуют, что с развитием мобильных технологий доля мобайл-десктоп пользователей будет только расти. Рассматривая пример наших ecommerce клиентов, доля таких пользователей возросла более чем в два раза за прошедший год.
Опять же по схеме взаимодействия все зависит от наполнения и удобства мобильного приложения. Но, по опыту, пользователь чаще определяется с выбором товара на мобильном устройстве, а осуществляет заказ на десктопе.

Вячеслав Волоха

Пользователи активно мигрируют на мобильные устройства — уже около 40% поискового трафика во всех категориях приходит из смартфонов, 39% конверсий включают несколько устройств, 35% конверсий включают мобильные устройства на разных этапах, 44% кросс-платформенных конверсий завершаются не на том устройстве, на котором пользователь начал свой путь.

Поэтому для любого ecommerce проекта мобильная версия — must have, если не хотите терять до 40% мобильного трафика.

Виталий Кравченко

Необходимо отталкиваться от тематики и аудитории. Все отличается и иногда — очень сильно. Конечно, сегодня сайт без мобильной версии или адаптивного дизайна практически не может существовать: слишком большая доля пользователей, которые серфят с помощью смартфонов и планшетов.

Приложение нужно в тех тематиках, где у аудитории из девайсов высокий процент вовлеченности — следует учитывать глубину просмотров, проведенное на сайте время и так далее. Для тематик, где важен быстрый контакт, например, «эвакуаторы», приложение не нужно — в этой тематике работает только топ сайтов и контекстная реклама, а на совершение целевого действия уходит несколько минут. А вот тематике «такси», наоборот, легче обойтись без сайта.

Рекомендую советоваться со специалистами в области веб-аналитики о целесообразности приложения, но для большинства повседневных бизнес-тем продвижение приложения и сайта единовременно — однозначный плюс.

Александр Иванов

Многоканальность — комплексный вопрос, об этом можно делать отдельную конференцию. Чтоб хоть как-то прояснить ситуацию, нужно больше информации, от которой зависит ответ: какая страна, какие цели поставлены, как реализовано приложение — повторяет функциональность сайта, или реализует концепцию микросервисов? В зависимости от полученных данных стратегия поведения может поменяться полностью.

В целом я бы рекомендовал сначала определиться с целями, а потом строить систему многоканальности, иначе архитектурно оно будет реализовано «не самым оптимальным способом».

На каком этапе сайт не может обойтись без мобильной версии или приложения? В каких случаях мобайл вообще не нужен?

Дмитрий Бондарь

Время, когда сначала делали сайт под десктоп, а потом подгоняли под мобайл, прошло. Реалии таковы, что это два разных пользовательских опыта, и мобильного — больше. Недостаточно сделать адаптив, нужно проектировать путь пользователя с телефона, а затем добивать десктопом.

Приложение — отдельный мир, и, на мой взгляд, оно нужно только в нескольких случаях:

  • у вас большая база пользователей, которых можно монетизировать через приложение;
  • приложение создаст новый канал получения пользователей и вы четко знаете механику и стоимость привлечения;
  • весь процесс взаимодействия с пользователем построен через приложение (например, Tinder).

В других случаях мобильной версии более чем достаточно. Сомневающимся рекомендую посмотреть в сторону технологии PWA (Progressive Web Apps).

Это быстрее и дешевле разработки, пригодится для хорошей мобайл-версии, а главное — позволит понять, нужно ли вашим пользователям приложение.

Алексей Фисун

Если это, например, игровая индустрия, где по итогам просмотра аналитики вы видите 98% хостов с Desktop не ниже Full HD, думаю, можно немного сэкономить на верстке :) И если SEO не ваш канал, то и санкций по мобильной выдаче не стоит бояться.

На начальном этапе в большинстве случаев на приложении можно сэкономить. Особенно, если у сайта тот же функционал и у бизнеса нет ориентации на мобильность, как, например, у UBER.

Подсказка: проценты трафика с мобильных устройств в разных индустриях можно нагуглить в исследованиях или подсмотреть у конкурентов.

Тарас Гуща

Адаптивную версию есть смысл делать, а вот приложение уже только для удержания лояльной постоянной аудитории.

Иван Портной

Без мобильной версии сайта сейчас уже не обойтись. Если у проекта в Украине нет мобильной версии, вы теряете более 30% посетителей. Если говорить о рынках США и Европы, там доля трафика мобильных версий уже превысила 50%.

Что касается мобильного приложения, важно понимать: какую задачу пользователя вы решаете. Не стоит ожидать, что пользователь установит приложение, чтобы нишевый интернет-магазин был всегда под рукой. Чтобы приложение было успешным, оно должно решать повседневные задачи. Примером могут быть: вызов мастера на дом, актуальные крупные скидки на сегодня, запись в салон красоты, либо крупнейшая торговая площадка с любыми нужными товарами всегда под рукой, например, prom.ua :)

Андрей Осипов

Адаптивная верстка или мобильная версия сайта — must have для абсолютно любого бизнеса. Что касается приложений, необходимо понимать, как часто посетители пользуются сайтом, и возможно ли перенести на мобильные устройства необходимый функционал.

Александр Иванов

Опять же все зависит от целей и бизнес-модели. Но общая рекомендация такая: не делайте приложения, пока точно не понимаете цели его создания. Исключения составляют только бизнесы, у которых мобильные приложения — основной канал или услуга.

Антон Волянский

В нашем кейсе, то есть когда из страны 90% мобайл трафика, мы даже на нулевой стадии не могли обойтись без мобильной версии. Приложение также делали на ранних стадиях, потому что у него выше процент удержания пользователей.

Используете ли вы программатик для ваших проектов? И если да — зачем?

Александр Иванов

Да, для управления рекламными кампаниями во внешних рекламных сетях и собственной рекламной сетью.

Алена Иванова

Так как мы не продаем рекламу, то тесно не пересекались с моделями программатика. Если говорить в целом об автоматизации закупки рекламы, думаю, все к этому идет. Со своей стороны для партнеров мы стараемся разработать максимально прозрачную модель формирования предельной ставки для закупки, которую потом можно будет использовать в системе торгов. Этот эффект достигается благодаря более точной сегментации аудитории и анализа информации о кампании — в какой момент времени и для какой аудитории этот рекламный источник является наиболее прибыльным.

Вячеслав Волоха

Мы еще не успели качественно прощупать программатик для наших проектов, но в активном процессе запуска некоторых инструментов, поэтому прокомментировать эффективность пока не берусь.

Виталий Кравченко

На сегодняшний день, к сожалению, нет. Склоняюсь к тому, что сегодня это очень нужно крупным проектам, а через несколько лет технологии позволят применять программатик малому и среднему бизнесу, что в итоге даст рост эффективности различным каналам.

Каких специалистов и сколько, по вашему мнению, стоит брать в инхаус-команду маркетологов на фул- и парттайм, и почему?

Дмитрий Бондарь

В идеальном мире, моя команда выглядела бы так:

  • маркетолог. Человек, определяющий стратегию, отвечающий за реализацию;
  • SEO-специалист. Отвечает за привлечение трафика, работы с технической составляющей сайта;
  • email-маркетолог, аналитик — в одном лице, так как email без анализа — это недоспециалист;
  • копирайтер;
  • дизайнер;
  • SMM-специалист — ответственен за мультиканальность, вовлечение пользователей, немного PR;
  • PPC-специалист — медийщик;
  • разнорабочие — две красивые и умные студентки.

В реальном мире все эти роли могут выполнять от одного до десяти человек :)

Иван Портной

Нет универсального рецепта о том, какие роли должны быть в команде и в каком формате. Мы в Evo.company считаем, что если это ваша вспомогательная функция, то ее стоит отдать агентству с сильной экспертизой в этом вопросе. Так будет проще и быстрее.

Если же это ваша стратегическая, ключевая компетенция, нужно обязательно брать человека в команду и наращивать внутреннюю экспертизу. Если нет возможности сразу собрать сильных экспертов, заказывайте работы у агентства, найдите молодых талантов и выстройте процессы взаимодействия так, чтобы этот молодой талант впитывал экспертизу от агентства и в будущем уже мог масштабировать ее у вас внутри компании.

Мы в команде держим все функции, связанные с разработкой и развитием продукта: продакт менеджмент, аналитика, UX, — агентству отдаём работы по User Acquisition.

Алексей Фисун

In house должен быть маркетолог/продакт-менеджер, который знает все о продукте, ресурсах и рынке — такой универсальный солдат с навыками делегирования. В зависимости от нагрузки, задач и каналов подключаются отдельные специалисты по SEM, SMM, email/push маркетингу, PR, или пишутся боты :)

Андрей Осипов

Все зависит от самого бизнеса, так как философия и подходы очень разные, как и размер бизнеса — здесь нет общих правил. Логично, что на стороне бизнеса должен быть маркетолог и продакт, который понимает бизнес и задачи маркетинга, а также сможет контролировать подрядчиков. В последнее время я вижу тенденцию, что сильные специалисты не хотят работать в агентствах или на стороне клиента и работают парт-тайм на крупный бизнес.

Александр Иванов

Состав команды очень сильно зависит от бизнес-модели. Мне нравится идея, что в хорошей продуктовой компании маркетологи не нужны вовсе. Их обязанности могут выполнять продакт-менеджеры. Хотя есть продукты (особенно hardware-стартапы), в которых эта парадигма неприменима и надо держать большую команду специалистов по выходу на рынок и торговые сети.

Вячеслав Волоха

Любая инхаус-команда — это бизнес-экономика и экспертиза. Если с экспертизой все плохо, никакая бизнес-экономика не сравнится с аутсорс-командой. Если вы являетесь экспертом и способны построить команду — начинайте строить. По опыту Citrus.UA, самое эффективное взаимодействие — когда есть инхаус-команда для оперативного запуска проектов (рекламные компании, разработка, креативы, продакшн) в синергии с экспертизой подрядчика. Опираясь на личный опыт, хорошо начинать с агентства и параллельно формировать свою команду.

Константин Шевченко

Смотря какой проект. У нас в команде маркетинга 50 разработчиков, три математика и три SEO-специалиста. Все на фултайм.

Виталий Кравченко

Все зависит от размера бизнеса. В инхаус-команде в любом случае должны быть «драйверы» — те, кто прокачивают остальную команду, а иначе инхаус очень быстро перестанет показывать нужную эффективность.

Нужны адекватные задачи, результат каждой из которых можно легко проверить. А в плане количества, скорее всего, нужно смотреть на финансовые показатели и объем работы. Не все маркетологи одинаково эффективны. Лучше всего, естественно, считать в денежных показателях и при необходимости расширять команду, список задач и целей.

Кстати, на вопросы ответили не все спикеры 8P. Но еще остается шанс лично пообщаться с Дэвидом Брауном, Дмитрием Шаховым, Олегом Саламахой, Романом Зоброй, Виктором Карпенко, Сергеем Гапоченко, Антоном Воронюком, Алексеем Чекушиным, Алексеем Тереховым и другими экспертами в кулуарах конференции. То есть потягивая коктейль у бассейна. Для читателей блога действует промокод на скидку 15% — blognetpeak8P. Ждем вас.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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