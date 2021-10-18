Сравнение отчетов «Демография» и «Технология» в Google Аналитика 4 и Google Universal Analytics

Многие интернет-маркетологи и вебмастера не спешат переходить на Google Analytics 4 из-за разницы в подходах к модели данных. Если в Universal Analytics во главу угла ставили Сеансы/Просмотры страниц, в новой версии акцент на Событиях/Параметрах, то есть на действиях пользователей, в том числе в приложениях. Но рано или поздно пользоваться новой версией все-таки придется. Поэтому предлагаю уже начать разбираться. Основные отличия GA4 и детальный разбор отчетов «Демография» и «Технология» — обо всем по порядку.

Что новенького в Google Analytics 4

Отличий в версиях Аналитики много, касаются они и отчетов. В новой их меньше, и структура другая.

Universal Analytics Google Analytics 4 Отчет в реальном времени Отчет в реальном времени Аудитория: Демография

Интересы

География

Поведение

Технологии

Мобильные устройства

Разные устройства

Сравнение Пользователь: Демография

Технология Источники трафика: Весь трафик

Google реклама

Search Console

Социальные сети

Кампании Жизненный цикл: Источники трафика

Вовлечение

Монетизация

Хранение Поведение: Контент сайта

Скорость загрузки сайта

Поиск по сайту

События

Издатели Конверсии: Цели

Электронная торговля

Многоканальные последовательности События: Конверсии

События

Как и в Universal Analytics, в GA4 для отчетов можно настраивать временной диапазон выборки данных и сравнивать между собой периоды.

Все также можно сравнивать динамику параметров, используя инструмент «Добавить сравнение».

Остался и инструмент Google Analytics Intelligence. Более того, в новой версии его подсказками удобнее пользоваться, и они доступны на русском языке.

GA4 позволяет настроить дашборд «под себя». Для этого нажмите кнопку «Настроить отчет» (в верхнем правом углу).

Справа появится панель, на которой можно перетаскивать и удалять отображаемые на дашборде отчеты.

Меняйте отображаемые в отчете данные прямо на дашборде, чтобы увидеть информацию по пользователям, новым пользователям и вернувшимся пользователям.

Так вы сможете сформировать дашборд с самыми важными для вас отчетами.

Показатели в GA4 отличаются от используемых в Universal Analytics и отражают вовлеченность пользователей в разрезе выбранных параметров. Присутствуют и знакомые показатели: «Пользователи», «Новые пользователи», «Вернувшиеся пользователи».

GA4

Universal Analytics

Новые показатели в отчетах GA4 согласно справке Google:

среднее время взаимодействия — средняя длительность сеансов с взаимодействием;

конверсии — количество запусков отдельного события-конверсии или общее число активированных событий-конверсий;

сеансы с взаимодействием — количество сеансов не менее 10 секунд, включающих хотя бы одно событие-конверсию или состоящих из просмотра как минимум двух страниц;

— количество сеансов не менее 10 секунд, включающих хотя бы одно событие-конверсию или состоящих из просмотра как минимум двух страниц; сеансы с взаимодействием на пользователя — среднее число сеансов с взаимодействием на пользователя;

количество событий — количество запусков отдельного события или общее число инициированных событий;

— количество запусков отдельного события или общее число инициированных событий; общий доход — суммарный доход от покупок и публикаций (доход от покупок плюс доход от рекламы).

Отчеты «Демография» и «Технология» — чтобы лучше понять клиента

Теперь предлагаю подробно проанализировать отчеты «Демография» и «Технология», которые в GA4 расположены в блоке «Пользователь», а в Universal Analytics — в блоке «Аудитория». Именно из этих отчетов вы получите информацию о целевой аудитории сайта, а значит, сможете лучше понимать клиента.

«Демография» в GA4. Все собрано в одном месте

В отчете собраны следующие демографические характеристики пользователей:

возраст;

город;

страна;

пол;

язык;

интересы;

отчет в реальном времени в разрезе стран.

Напомню, можно добавить сегмент для сравнения. Например, выбор сегмента для сравнения «пол — женский» в отчете по городам демонстрирует, что абсолютное большинство пользователей-женщин из Киева. А посетители из Харькова, которые в общем отчете занимают второе место, в этом сегменте практически отсутствуют.

Отчет «Демографические данные» содержит показатели пользователей, сеансов, вовлечения, конверсий и дохода (например, «Сеансы с взаимодействием», «Доля сеансов с взаимодействием», «Общий доход») по возрасту, городу, стране, полу, интересам и языку.

С помощью отчета «Демографические данные» в разрезе стран можно отследить, пользователи из каких стран взаимодействуют с сайтом и какой доход приносят.

Данные, консолидированные в одном отчете GA4 «Демография», в Google Universal Analytics находятся в блоке «Аудитория» в трех отчетах: «Демография», «Интересы» и «География».

Отчеты «Демография» в старой и новой версиях Google Analytics:

Universal Analytics (UA) — блок «Аудитория» Google Analytics 4 — блок «Пользователь», отчет «Демография» Отчет «Демография»: возраст;

пол. Отчет «Демография» по параметрам: возраст;

пол. Отчет «Интересы»: сегменты аудитории по интересам;

сегменты аудитории, присутствующей на рынке;

другие категории. Отчет «Демография» — «Сегменты аудитории по интересам».

Отсутствуют отчеты: сегменты аудитории, присутствующей на рынке;

другие категории. Отчет «География»: язык;

местоположение (страна, город, континент, субконтинент). Отчет «Демография» — «География» по параметрам: язык;

страна;

город. Отсутствуют отчеты: континент;

субконтинент.

Таким образом, в GA4 нет следующих демографических отчетов:

сегменты аудитории, присутствующей на рынке (пользователи этих сегментов с большей вероятностью совершат покупку товаров или услуг определенной категории);

континент;

субконтинент.

В GA4 информация о демографии объединена в один отчет. И это удобнее, чем в Universal Analytics. А расширенные данные о потенциальных аудиториях можно получить в «Конфигурациях», в разделе «Аудитории».

Отчет «Технология» в GA4 и Google Universal Analytics

В GA4 в отчете собраны следующие показатели:

платформа;

операционная система;

платформа/категория устройства;

браузер;

тип устройства;

разрешение экрана;

модель устройства;

отчеты по приложениям — тип приложения, версия и стабильность;

отчет в реальном времени в разрезе платформ.

В GA4 можно отслеживать действия пользователей на сайте и в приложении согласно единой логике сбора данных (акцент на событиях) и анализировать эту информацию в едином интерфейсе. Отслеживать события в приложении можно с помощью специальных отчетов.

Чтобы получить развернутый отчет по каждому направлению, кликните на текст на карточке под графиком «Посмотреть…». Развернутый отчет отображается в «Технических данных».

Вот пример расширенного отчета «Мобильные устройства» — отображаются данные в динамике по количеству пользователей, заходивших на сайт с разных моделей устройств.

Информация об устройствах, браузерах и технологиях в Google Universal Analytics находится в отчетах «Технологии» и «Мобильные устройства».

Отчеты, содержащиеся в разделе «Технологии» в Universal Analytics аналогичны отчетам «Технология» в GA4. Для их отображения перейдите на соответствующие вкладки.

Не все представленные отчеты доступны в Google Analytics 4 — отсутствуют:

цвета экрана;

версия Flash;

поддержка Java.

Во вкладке «Сеть» находятся отчеты «Интернет-провайдер» и «Имя хоста». Последнего отчета в GA4 нет.

Отчетов по «Мобильным устройствам» больше, чем в Google Analytics 4.

Таким образом, в четвертой версии Google Analytics другая структура отчетов «Технология»:

в GA4 добавлены отчеты по приложениям;

в Universal Analytics было представлено больше вариантов отчетов по мобильному трафику — в новой версии убрали те, которые не актуальны для современных мобильных устройств с точки зрения оптимизации сайтов и приложений.

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