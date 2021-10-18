Многие интернет-маркетологи и вебмастера не спешат переходить на
Что новенького в Google Analytics 4
Отличий в версиях Аналитики много, касаются они и отчетов. В новой их меньше, и структура другая.
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Universal Analytics
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Google Analytics 4
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Отчет в реальном времени
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Отчет в реальном времени
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Аудитория:
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Пользователь:
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Источники трафика:
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Жизненный цикл:
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Поведение:
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Конверсии:
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События:
Как и в Universal Analytics, в GA4 для отчетов можно настраивать временной диапазон выборки данных и сравнивать между собой периоды.
Все также можно сравнивать динамику параметров, используя инструмент «Добавить сравнение».
Остался и инструмент Google Analytics Intelligence. Более того, в новой версии его подсказками удобнее пользоваться, и они доступны на русском языке.
GA4 позволяет настроить дашборд «под себя». Для этого нажмите кнопку «Настроить отчет» (в верхнем правом углу).
Справа появится панель, на которой можно перетаскивать и удалять отображаемые на дашборде отчеты.
Меняйте отображаемые в отчете данные прямо на дашборде, чтобы увидеть информацию по пользователям, новым пользователям и вернувшимся пользователям.
Так вы сможете сформировать дашборд с самыми важными для вас отчетами.
Показатели в GA4 отличаются от используемых в Universal Analytics и отражают вовлеченность пользователей в разрезе выбранных параметров. Присутствуют и знакомые показатели: «Пользователи», «Новые пользователи», «Вернувшиеся пользователи».
GA4
Universal Analytics
Новые показатели в отчетах GA4 согласно справке Google:
- среднее время взаимодействия — средняя длительность сеансов с взаимодействием;
- конверсии — количество запусков отдельного события-конверсии или общее число активированных событий-конверсий;
- сеансы с взаимодействием — количество сеансов не менее 10 секунд, включающих хотя бы одно событие-конверсию или состоящих из просмотра как минимум двух страниц;
- сеансы с взаимодействием на пользователя — среднее число сеансов с взаимодействием на пользователя;
- количество событий — количество запусков отдельного события или общее число инициированных событий;
- общий доход — суммарный доход от покупок и публикаций (доход от покупок плюс доход от рекламы).
Отчеты «Демография» и «Технология» — чтобы лучше понять клиента
Теперь предлагаю подробно проанализировать отчеты «Демография» и «Технология», которые в GA4 расположены в блоке «Пользователь», а в Universal Analytics — в блоке «Аудитория». Именно из этих отчетов вы получите информацию о целевой аудитории сайта, а значит, сможете лучше понимать клиента.
«Демография» в GA4. Все собрано в одном месте
В отчете собраны следующие демографические характеристики пользователей:
- возраст;
- город;
- страна;
- пол;
- язык;
- интересы;
- отчет в реальном времени в разрезе стран.
Напомню, можно добавить сегмент для сравнения. Например, выбор сегмента для сравнения «пол — женский» в отчете по городам демонстрирует, что абсолютное большинство пользователей-женщин из Киева. А посетители из Харькова, которые в общем отчете занимают второе место, в этом сегменте практически отсутствуют.
Отчет «Демографические данные» содержит показатели пользователей, сеансов, вовлечения, конверсий и дохода (например, «Сеансы с взаимодействием», «Доля сеансов с взаимодействием», «Общий доход») по возрасту, городу, стране, полу, интересам и языку.
С помощью отчета «Демографические данные» в разрезе стран можно отследить, пользователи из каких стран взаимодействуют с сайтом и какой доход приносят.
Данные, консолидированные в одном отчете GA4 «Демография», в Google Universal Analytics находятся в блоке «Аудитория» в трех отчетах: «Демография», «Интересы» и «География».
Отчеты «Демография» в старой и новой версиях Google Analytics:
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Universal Analytics (UA) — блок «Аудитория»
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Google Analytics 4 — блок «Пользователь», отчет «Демография»
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Отчет «Демография»:
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Отчет «Демография» по параметрам:
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Отчет «Интересы»:
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Отчет «Демография» — «Сегменты аудитории по интересам».
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Отчет «География»:
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Отчет «Демография» — «География» по параметрам:
Отсутствуют отчеты:
Таким образом, в GA4 нет следующих демографических отчетов:
- сегменты аудитории, присутствующей на рынке (пользователи этих сегментов с большей вероятностью совершат покупку товаров или услуг определенной категории);
- континент;
- субконтинент.
В GA4 информация о демографии объединена в один отчет. И это удобнее, чем в Universal Analytics. А расширенные данные о потенциальных аудиториях можно получить в «Конфигурациях», в разделе «Аудитории».
Отчет «Технология» в GA4 и Google Universal Analytics
В GA4 в отчете собраны следующие показатели:
- платформа;
- операционная система;
- платформа/категория устройства;
- браузер;
- тип устройства;
- разрешение экрана;
- модель устройства;
- отчеты по приложениям — тип приложения, версия и стабильность;
- отчет в реальном времени в разрезе платформ.
В GA4 можно отслеживать действия пользователей на сайте и в приложении согласно единой логике сбора данных (акцент на событиях) и анализировать эту информацию в едином интерфейсе. Отслеживать события в приложении можно с помощью специальных отчетов.
Чтобы получить развернутый отчет по каждому направлению, кликните на текст на карточке под графиком «Посмотреть…». Развернутый отчет отображается в «Технических данных».
Вот пример расширенного отчета «Мобильные устройства» — отображаются данные в динамике по количеству пользователей, заходивших на сайт с разных моделей устройств.
Информация об устройствах, браузерах и технологиях в Google Universal Analytics находится в отчетах «Технологии» и «Мобильные устройства».
Отчеты, содержащиеся в разделе «Технологии» в Universal Analytics аналогичны отчетам «Технология» в GA4. Для их отображения перейдите на соответствующие вкладки.
Не все представленные отчеты доступны в Google Analytics 4 — отсутствуют:
- цвета экрана;
- версия Flash;
- поддержка Java.
Во вкладке «Сеть» находятся отчеты «Интернет-провайдер» и «Имя хоста». Последнего отчета в GA4 нет.
Отчетов по «Мобильным устройствам» больше, чем в Google Analytics 4.
Таким образом, в четвертой версии Google Analytics другая структура отчетов «Технология»:
- в GA4 добавлены отчеты по приложениям;
- в Universal Analytics было представлено больше вариантов отчетов по мобильному трафику — в новой версии убрали те, которые не актуальны для современных мобильных устройств с точки зрения оптимизации сайтов и приложений.
Запомнить
- В отчетах четвертой версии Google Analytics используются новые показатели, демонстрирующие вовлеченность пользователей.
- Количество демографических отчетов и отчетов «Технология» в GA4 по сравнению с предыдущей версией Google Analytics стало меньше. Структура отчетов также изменилась.
- Отчеты GA4 стали удобнее, отсечена лишняя информация, нет необходимости собирать данные по разным отчетам (например, при анализе демографических показателей).
- В новой версии добавились отчеты по приложениям, что позволяет осуществлять кросс-платформенную аналитику и не разделять каналы трафика.
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