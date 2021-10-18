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Сравнение отчетов «Демография» и «Технология» в Google Аналитика 4 и Google Universal Analytics
Мария Омельченко
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Многие интернет-маркетологи и вебмастера не спешат переходить на Google Analytics 4 из-за разницы в подходах к модели данных. Если в Universal Analytics во главу угла ставили Сеансы/Просмотры страниц, в новой версии акцент на Событиях/Параметрах, то есть на действиях пользователей, в том числе в приложениях. Но рано или поздно пользоваться новой версией все-таки придется. Поэтому предлагаю уже начать разбираться. Основные отличия GA4 и детальный разбор отчетов «Демография» и «Технология» — обо всем по порядку.

Что новенького в Google Analytics 4

Отличий в версиях Аналитики много, касаются они и отчетов. В новой их меньше, и структура другая.

Universal Analytics

Google Analytics 4

Отчет в реальном времени

Отчет в реальном времени

Аудитория:

  • Демография
  • Интересы
  • География
  • Поведение
  • Технологии
  • Мобильные устройства
  • Разные устройства
  • Сравнение

Пользователь:

  • Демография
  • Технология

Источники трафика:

  • Весь трафик
  • Google реклама
  • Search Console
  • Социальные сети
  • Кампании

Жизненный цикл:

  • Источники трафика
  • Вовлечение
  • Монетизация
  • Хранение

Поведение:

  • Контент сайта
  • Скорость загрузки сайта
  • Поиск по сайту
  • События
  • Издатели

Конверсии:

  • Цели
  • Электронная торговля
  • Многоканальные последовательности

События:

  • Конверсии
  • События

Как и в Universal Analytics, в GA4 для отчетов можно настраивать временной диапазон выборки данных и сравнивать между собой периоды.

в GA4 для отчетов можно настраивать временной диапазон выборки данных

Все также можно сравнивать динамику параметров, используя инструмент «Добавить сравнение».

сравнивать динамику параметров, используя инструмент «Добавить сравнение»

Остался и инструмент Google Analytics Intelligence. Более того, в новой версии его подсказками удобнее пользоваться, и они доступны на русском языке.

Google Analytics Intelligence

GA4 позволяет настроить дашборд «под себя». Для этого нажмите кнопку «Настроить отчет» (в верхнем правом углу).

GA4 позволяет настроить дашборд «под себя»

Справа появится панель, на которой можно перетаскивать и удалять отображаемые на дашборде отчеты.

панель, на которой можно перетаскивать и удалять отображаемые на дашборде отчеты

Меняйте отображаемые в отчете данные прямо на дашборде, чтобы увидеть информацию по пользователям, новым пользователям и вернувшимся пользователям.

Меняйте отображаемые в отчете данные

Так вы сможете сформировать дашборд с самыми важными для вас отчетами.

Показатели в GA4 отличаются от используемых в Universal Analytics и отражают вовлеченность пользователей в разрезе выбранных параметров. Присутствуют и знакомые показатели: «Пользователи», «Новые пользователи», «Вернувшиеся пользователи».

GA4

GA4

Universal Analytics

Universal Analytics

Новые показатели в отчетах GA4 согласно справке Google:

  • среднее время взаимодействия — средняя длительность сеансов с взаимодействием;
  • конверсии — количество запусков отдельного события-конверсии или общее число активированных событий-конверсий;
  • сеансы с взаимодействием — количество сеансов не менее 10 секунд, включающих хотя бы одно событие-конверсию или состоящих из просмотра как минимум двух страниц;
  • сеансы с взаимодействием на пользователя — среднее число сеансов с взаимодействием на пользователя;
  • количество событий — количество запусков отдельного события или общее число инициированных событий;
  • общий доход — суммарный доход от покупок и публикаций (доход от покупок плюс доход от рекламы).

Отчеты «Демография» и «Технология» — чтобы лучше понять клиента

Теперь предлагаю подробно проанализировать отчеты «Демография» и «Технология», которые в GA4 расположены в блоке «Пользователь», а в Universal Analytics — в блоке «Аудитория». Именно из этих отчетов вы получите информацию о целевой аудитории сайта, а значит, сможете лучше понимать клиента.

«Демография» в GA4. Все собрано в одном месте

В отчете собраны следующие демографические характеристики пользователей:

  • возраст;
  • город;
  • страна;
  • пол;
  • язык;
  • интересы;
  • отчет в реальном времени в разрезе стран.

«Демография» в GA4

Напомню, можно добавить сегмент для сравнения. Например, выбор сегмента для сравнения «пол — женский» в отчете по городам демонстрирует, что абсолютное большинство пользователей-женщин из Киева. А посетители из Харькова, которые в общем отчете занимают второе место, в этом сегменте практически отсутствуют.

добавить сегмент для сравнения

Отчет «Демографические данные» содержит показатели пользователей, сеансов, вовлечения, конверсий и дохода (например, «Сеансы с взаимодействием», «Доля сеансов с взаимодействием», «Общий доход») по возрасту, городу, стране, полу, интересам и языку.

С помощью отчета «Демографические данные» в разрезе стран можно отследить, пользователи из каких стран взаимодействуют с сайтом и какой доход приносят.

Отчет «Демографические данные»

Данные, консолидированные в одном отчете GA4 «Демография», в Google Universal Analytics находятся в блоке «Аудитория» в трех отчетах: «Демография», «Интересы» и «География».

«Демография» в Google Universal Analytics

Отчеты «Демография» в старой и новой версиях Google Analytics:

Universal Analytics (UA) — блок «Аудитория»

Google Analytics 4 — блок «Пользователь», отчет «Демография»

Отчет «Демография»:

  • возраст;
  • пол.

Отчет «Демография» по параметрам:

  • возраст;
  • пол.

Отчет «Интересы»:

  • сегменты аудитории по интересам;
  • сегменты аудитории, присутствующей на рынке;
  • другие категории.

Отчет «Демография» — «Сегменты аудитории по интересам».
Отсутствуют отчеты:

  • сегменты аудитории, присутствующей на рынке;
  • другие категории.

Отчет «География»:

  • язык;
  • местоположение (страна, город, континент, субконтинент).

Отчет «Демография» — «География» по параметрам:

  • язык;
  • страна;
  • город.

Отсутствуют отчеты:

  • континент;
  • субконтинент.

Таким образом, в GA4 нет следующих демографических отчетов:

  • сегменты аудитории, присутствующей на рынке (пользователи этих сегментов с большей вероятностью совершат покупку товаров или услуг определенной категории);
  • континент;
  • субконтинент.

В GA4 информация о демографии объединена в один отчет. И это удобнее, чем в Universal Analytics. А расширенные данные о потенциальных аудиториях можно получить в «Конфигурациях», в разделе «Аудитории».

расширенные данные о потенциальных аудиториях

Отчет «Технология» в GA4 и Google Universal Analytics

В GA4 в отчете собраны следующие показатели:

  • платформа;
  • операционная система;
  • платформа/категория устройства;
  • браузер;
  • тип устройства;
  • разрешение экрана;
  • модель устройства;
  • отчеты по приложениям — тип приложения, версия и стабильность;
  • отчет в реальном времени в разрезе платформ.

Отчет «Технология» в GA4_2

В GA4 можно отслеживать действия пользователей на сайте и в приложении согласно единой логике сбора данных (акцент на событиях) и анализировать эту информацию в едином интерфейсе. Отслеживать события в приложении можно с помощью специальных отчетов.

Отслеживать события в приложении можно с помощью специальных отчетов

Чтобы получить развернутый отчет по каждому направлению, кликните на текст на карточке под графиком «Посмотреть…». Развернутый отчет отображается в «Технических данных».

Вот пример расширенного отчета «Мобильные устройства» — отображаются данные в динамике по количеству пользователей, заходивших на сайт с разных моделей устройств.

пример расширенного отчета «Мобильные устройства»

Информация об устройствах, браузерах и технологиях в Google Universal Analytics находится в отчетах «Технологии» и «Мобильные устройства».

Информация об устройствах, браузерах и технологиях в Google Universal Analytics

Отчеты, содержащиеся в разделе «Технологии» в Universal Analytics аналогичны отчетам «Технология» в GA4. Для их отображения перейдите на соответствующие вкладки.

Отчеты в разделе «Технологии» в Universal Analytics

Не все представленные отчеты доступны в Google Analytics 4 — отсутствуют:

  • цвета экрана;
  • версия Flash;
  • поддержка Java.

Во вкладке «Сеть» находятся отчеты «Интернет-провайдер» и «Имя хоста». Последнего отчета в GA4 нет.

Отчетов по «Мобильным устройствам» больше, чем в Google Analytics 4.

Отчетов по «Мобильным устройствам»

Таким образом, в четвертой версии Google Analytics другая структура отчетов «Технология»:

  • в GA4 добавлены отчеты по приложениям;
  • в Universal Analytics было представлено больше вариантов отчетов по мобильному трафику — в новой версии убрали те, которые не актуальны для современных мобильных устройств с точки зрения оптимизации сайтов и приложений.

Запомнить

  1. В отчетах четвертой версии Google Analytics используются новые показатели, демонстрирующие вовлеченность пользователей.
  2. Количество демографических отчетов и отчетов «Технология» в GA4 по сравнению с предыдущей версией Google Analytics стало меньше. Структура отчетов также изменилась.
  3. Отчеты GA4 стали удобнее, отсечена лишняя информация, нет необходимости собирать данные по разным отчетам (например, при анализе демографических показателей).
  4. В новой версии добавились отчеты по приложениям, что позволяет осуществлять кросс-платформенную аналитику и не разделять каналы трафика.
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Мария Омельченко

Маркетолог по образованию. Начала изучать SEO в 2018 году, в Netpeak с 2020. Люблю успевать проекты в ДДЛ и не косячить :)

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