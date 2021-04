Когда не можете разобраться с какой-то функцией в Google Analytics или найти свои данные, обращайтесь к Google Analytics Intelligence. Это инструмент машинного обучения, искусственный интеллект (ИИ). Он быстро отвечает на вопросы, связанные с базовой статистикой, поведением пользователей, изменением целей. Подает идеи, исходя из контекста вопросов. Всё, что требуется от вас — базовые знания английского языка и немного терпения.

Из этой статьи вы узнаете, как работать с Google Analytics Intelligence, чтобы быстро находить нужную информацию.

Где задавать вопросы в Google Analytics Intelligence

Функция Intelligence доступна в обоих каналах аналитики:

старом Universal Analytics, который по умолчанию используется только для сайтов;

новом Google Аналитика 4 (GA4), который можно использовать для сайтов и/или приложений.

Рассмотрим, как она работает в каждом из них.

Ресурс Universal Analytics

В Universal Analytics общаться с ИИ можно только на английском. Поэтому первым делом меняем язык аккаунта. Для этого в Google Analytics:

1. Выбираем «Администратор» — «Пользователь»:

2. В разделе «Язык» переключаем язык интерфейса и отчетов и сохраняем изменения:

После настройки языка приступаем к формулировке вопроса о данных Google Analytics. Для этого нажимаем на ярлык «Insights» — вверху появится поле поиска Analytics Intelligence с подсказками:

При вводе вопроса ИИ будет предлагать подсказки:

отчеты (Reports), где могут быть связанные с запросом данные;

ссылку на подсказки (Insights);

ссылку на релевантные запросу темы в справке Google Analytics (Search Help):

Выбираем ссылку в «Insights» — открывается панель Analytics Intelligence с предполагаемым ответом на наш вопрос.

С панели Intelligence можно сразу перейти к отчету, из которого получен ответ. Это даст более глубокое понимание ответа. А можно ознакомиться с ответами на похожие вопросы (Ask a follow-up question).

Также Analytics Intelligence генерирует новые вопросы, которые могут быть полезными. Они отображаются на ярлыке «Статистика» в русской версии аккаунта и «Insights» — в английской версии.

Их можно «Сохранить», «Отметить как прочитанные» или «Удалить»:

Сохраненные аналитические данные, найденные другими пользователями в учетной записи Google Analytics, сэкономят ваше время.

Если вы забыли сохранить аналитические данные, которые ранее просматривали, их можно найти на панели «Intelligence» в ленте «Прочитать» (Read).

Ресурс Google Аналитика 4

Здесь с ИИ можно общаться уже на русском. Алгоритм поиска ответов аналогичен Universal Analytics.

Варианты ответов на вопросы, ссылки на справочные материалы и на релевантные отчеты по аналитическим данным также находятся в окне «Поиска» в верхней части экрана.

Отличия от Universal Analytics

1. Добавлен «Поиск сведений о конфигурации аккаунта или ресурса»:

2. Сохраняется история поиска оповещений.

В GA4 не нужно сохранять вопросы вручную, как в Universal Analytics. Они автоматически сохраняются в окне поиска на панели:

Чтобы посмотреть эти данные в аккаунте, переходим во вкладку «Администратор» и в столбце «Ресурс» выбираем «История поиска оповещений аналитики»:

Пользователи с полномочиями редактора могут частично или полностью удалить историю поиска на ресурсе.

О чем спрашивать? Подсказки от Intelligence

Что делать, если ИИ не понял ваш вопрос?

Одна из причин «непонимания» — формулировка. В таком случае надо попробовать упростить или же обратиться к подсказкам.

Бывают также случаи, когда Google понимает вопрос, но не может на него ответить из-за нехватки исторических данных в Google Analytics. С этим придется смириться.

В других случаях ИИ объяснит, что именно надо исправить в запросе.

Подсказки в Universal Analytics

На панели «Intelligence» в разделе «Insights» есть возможность перейти в список рекомендуемых вопросов. Для этого выбираем опцию «What questions can I ask?» (Какой вопрос я могу задать?):

Вопросы сгруппированы по категориям. Чтобы получить ответ, кликаем на интересующий:

Доступны такие категории вопросов:

Базовая производительность. Откуда вы получаете своих пользователей. Понимание тенденций. Анализ контента. Понимание поведения пользователей. Географический анализ. Анализ эффективности продукта. Измерение целей. Эффективность технических показателей.

Подсказки в Google Аналитика 4

В GA4 примеры вопросов находятся во вкладке «Другие рекомендации»:

Выбор этой вкладки не открывает отдельную страницу — панель «Подсказки» с вопросами по категориям появляется на панели справа:

Как правильно задавать вопросы в Analytics Intelligence?

Рекомендуем посмотреть видео от Google Analytics о лучших практиках: когда и как задавать вопросы Intelligence. И ознакомиться с примерами вопросов от Google:

Эта информация поможет вам лучше понять алгоритм работы ИИ.

Ниже — несколько советов по составлению основных типов вопросов.

Топ-6 правильных вопросов в Analytics Intelligence

1. Используем тренды.

Если мы хотим, чтобы ИИ составлял график трендов, включаем в вопросы слова, которые на них указывают: «trend of» или «graph of».

Например: «Trend of traffic Ukraine vs Russia last month». Для русскоязычной версии: «Тенденция: Пользователи для Ukraine и Russia за месяц»):

Другой пример: «Graph of pageview from Facebook in the last 6 months». Для русскоязычной версии: «Тенденция показателя «Просмотры страниц» для сегмента «Источник пользователя» категории «Facebook» за 6 месяцев»:

2. Используем сравнения.

Чтобы ИИ сравнивал разные наборы данных, включаем в вопросы слова, обозначающие сравнение: «compare» или «vs».

Например: «Compare traffic in feb with jan». На русском языке вопрос не отрабатывает:

Другой пример: «Average time on page for mobile vs desktop in the last one month». На русском языке вопрос не отрабатывает:

3. Узнаем часть от общего числа.

Если мы хотим, чтобы ИИ показал часть определенного набора данных, включаем в вопросы слова, обозначающие состав: «share of», «percent of», «percentage of».

Например: «Share of traffic by device in the last one month». На русском языке вопрос не отрабатывает:

4. Находим 10 лучших из...

Можем использовать Intelligence, чтобы узнавать топ-10, топ-20 или самые важные запросы.

Например: «Top 10 most visited landing pages in the last one week». На русском языке пока доступен только вариант с заголовками: «Заголовок страницы: лучшие 10 по показателю “Сеансы”»:

5. Указываем даты или диапазоны времени.

По умолчанию Analytics Intelligence предполагает два диапазона времени: 7 или 30 последних дней (в зависимости от вопроса).

Но мы можем установить и другие временные рамки. Для этого включаем в вопрос слова, указывающие дату или диапазон. Например: «today» («sales today»), «yesterday» («sales yesterday»), «two days ago» («website traffic two days ago»), «three days ago», «last week», «last month», «last quarter», «last year», «Feb 2-30» и так далее.

6. Сравниваем данные по периодам времени.

Для того, чтобы сравнить данные за определенные периоды, включаем их в вопрос через «vs».

Например: «How many users visited my site in February vs January?». На русском языке сравнение по датам еще не доступно:

Обнаружение аномалий в данных Google Analytics

Это одна из самых полезных функций Analytics Intelligence. Система регулярно сканирует данные на предмет аномалий.

Analytics Intelligence использует статистический метод и выявляет «выбросы» в определенный период для заданного значения параметра или показателя.

«Обнаружение аномалий» (Anomaly Detection) предоставляет аналитические данные в удобной графической форме. Например:

Эти данные помогают исправить отчеты в интерфейсе. Больше по этой теме — в справке от Google Analytics:

Специальная статистика в Google Аналитика 4

В карточке «Статистика» Analytics Intelligence генерирует данные самостоятельно. ИИ обнаруживает необычные изменения или новые тренды в аккаунте и формирует автоматическую статистику:

Пользователь может создавать и собственные условия для изменений в данных — до 50 экземпляров специальной статистики для каждого ресурса. При активации этого условия в карточке «Статистика» появятся соответствующие уведомления.

Как создать специальную статистику

Для того, чтобы создать собственные наборы правил, в карточке «Статистика» выбираем опцию «Смотреть всю статистику»:

В правом верхнем углу открывшегося меню есть две кнопки: «Управление» и «Создать»:

Для создания рекомендуемой специальной статистики нажимаем на кнопку «Управление»

Чтобы получать уведомления, подключаем для него «Уведомления по электронной почте»:

Для создания собственной статистики нажимаем кнопку «Создать».

Затем настраиваем работу фильтров.

1. Задаем условия для создания карточки с данными:

периодичность оценки. Как часто ИИ будет проверять выполнение заданного условия: каждый час (доступен только для веб-данных), ежедневно, еженедельно или ежемесячно;

сегмент. По умолчанию установлен — «Все пользователи». Чтобы выбрать другие параметры и их значение, нажимаем «Изменить». Также можем «Включить» или исключить сегмент.

показатель. Выбираем показатель, условие и значение, при которых будет создаваться карточка со статистикой. Существует 40 показателей:

Например: «Активные пользователи», «Снижение в % больше чем» и «20%».

Если выбрать условие «С отклонением», тогда аномальные изменения в значениях показателя будут определяться автоматически, без ввода дополнительных значений.

2. Вводим название карточки со статистикой:

3. Задаем условия для оповещений. По умолчанию все пользователи, имеющие доступ к ресурсу, видят специальную статистику на панели управления. Для отправки уведомлений им на имейлы, вводим адреса в специальном поле:

4. Нажимаем «Создать» в правом верхнем углу экрана.

Плюсы и минусы Google Analytics Intelligence

Плюсы:

Analytics Intelligence упрощает поиск информации в Google Analytics. Автоматически сгенерированная статистика полезна для всех пользователей. Она показывает в одном разделе: основные изменения, аномалии, возможности. ИИ обучается. Со временем новые идеи в ленте ранжируются в соответствии с интересами пользователей. Таким образом интересующие их вопросы и направления показываются в первую очередь. Доступна персонализация. Разные люди, использующие одно и то же представление отчетов, видят разные аналитические данные в ленте.

Минусы:

Качество данных влияет на качество ответа. Например, если плохо отслеживать цели, ответ на вопрос о коэффициенте конверсии будет не точным. ИИ «не любит» вопросов с «почему?» Функция Intelligence отлично подходит для быстрого анализа, но она не дает контекста и понимания, почему возникают определенные тенденции в данных сайта. ИИ не дает советов. Он не отвечает на вопросы типа: «Какую маркетинговую кампанию мне следует использовать?» Лишь дает ссылку на Справочный центр Google. ИИ не делает прогнозов. Его ответы основаны исключительно на исторических данных. По умолчанию Intelligence считает, что все пользователи знают Google Analytics на базовом уровне. Поэтому он не разъясняет значение некоторых терминов в ответах.

Кстати, напомним, научиться азам Google Analytics и получить более продвинутые знания по этому инструменту можно в Академии Netpeak Journal.

Запомнить

Google Analytics Intelligence — алгоритм машинного обучения. Поэтому чем больше его использовать, тем полезнее он становится. Со временем вы будете быстро получать ответы на нужные вопросы для новых идей и продвижения проектов. Данные для обучения Analytics Intelligence:

типы вопросов, которые ему задают;

способы формулировки вопросов;

направления, интересующие пользователей;

ответы, которые они выбирают;

отзывы, которые оставляют пользователи.