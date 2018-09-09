SSL-сертификат — что это такое и как он работает

SSL-сертификат — что это такое и как он работает

Чтобы подтвердить надежность сайта, получить доверие пользователей, обязательно нужно иметь сертификат SSL. Он обеспечит стабильность работы ресурса, защитит передаваемые данные, подтвердит факт владения площадкой конкретным лицом или организацией. Если такого сертификата нет, доверие со стороны пользователей к сайту упадет. Рассмотрим подробнее, о чем идет речь.

Что такое SSL

SSL сертификат — это специальная технология, которая применяется для безопасности и обеспечения защиты соединения между браузером и сайтом. Это своеобразный паспорт электронного ресурса, который содержит криптографические ключи, информацию о создателе и владельце проекта.

Проще говоря, сертификат обеспечивает зашифрованное соединение между человеком и используемым сайтом. Это значит, что информация, которая передается, защищена от посторонних: администратора Wi-Fi сети, провайдера, оператора и других лиц. Она не может быть перехвачена и использована в мошеннических целях. Также сертификат подтверждает надежность сайта, позволяет проверить, кто на самом деле является его владельцем.

Проверить наличие SSL несложно. Слева от адресной строки браузера при переходе на соответствующий сайт удается отметить зеленый значок замочка и иногда — рядом расположенную надпись. Нажав на них мышкой, можно посмотреть сведения о сертификации.

Разница между HTTP и HTTPS

Буквы HTTP, которые можно видеть в начале адресной строки, обозначают то, что обмен данными между клиентами и сервером осуществляется по прикладному протоколу hypertext transfer protocol. Это стандартный вариант, применяемый в сети Интернет. Сама аббревиатура располагается перед доменным именем, никак не выделяется на фоне других букв адресной строки. Прописана тем же шрифтом. Бывают ситуации, когда незащищенный протокол и вовсе не отображается.

Если вместо HTTP присутствует надпись HTTPS, это значит, что данные передаются по тому же протоколу, но буква «S» свидетельствует о наличии криптографической защиты. То есть, в рассматриваемой ситуации удается понять, что вся информация зашифрована по протоколам SSL и TLS. Расшифровать ее без специального ключа не удается.

Есть и технические отличия между HTTP и HTTPS. В первом случае обычно используют порт соединения 80, во втором — 443. Если понадобится, системный администратор может указать и другой порт, но в любом случае цифры для разных протоколов будут отличаться.

В качестве вывода отметим, что на сайтах, применяющих HTTPS , защита личной информации пользователей гарантирована. Она обеспечивается протоколом TLS, который предусматривает три уровня предотвращения несанкционированного использования сведений:

шифрование данных . Это позволяет исключить вероятность их перехвата во время передачи;

. Это позволяет исключить вероятность их перехвата во время передачи; сохранность сведений . Любое их изменение обязательно фиксируется независимо от того, было оно выполнено намеренно или случайно;

. Любое их изменение обязательно фиксируется независимо от того, было оно выполнено намеренно или случайно; аутентификация. Гарантирует то, что пользователь попадет именно на тот ресурс, который ему нужен.

Теперь вопросов относительно разницы между протоколами возникать не должно.

Почему SSL-сертификат — это важно

Выше мы говорили о том, что SSL сертификаты используют для защиты информации, передаваемой между пользователем и конкретным сайтом. В отдельных случаях данные могут быть не столь конфиденциальными, поэтому человек даже не задумается о своей безопасности. Но есть и ситуации, в которых защита играет очень важную роль, в частности, когда приходится пользоваться сайтами банков, микрофинансовых организаций, интернет-магазинов, платежных систем, форумами.

Чтобы оценить важность безопасности, достаточно представить, сколько сведений передается в этих случаях: ФИО, адрес проживания, номер телефона, реквизиты банковской карточки и так далее. И здесь качество защиты личной информации уже становится более значимым моментом. Если какие-то данные попадут к третьим лицам, не имеющим никакого отношения к организации, чьими услугами человек пользуется в конкретный момент, они могут быть использованы в противозаконных целях.

С важностью SSL разобрались. Пользователь Сети должен хорошо знать, кому доверяет личную информацию.

Также стоит отметить, что рассматриваемый вопрос регулирует и соответствующий закон «О персональных данных». Если интернет-площадка получает от пользователей хотя бы минимальную информацию, например, ФИО, адрес электронной почты, она становится оператором персональных данных. Следовательно, ресурс должен обеспечить защиту этих сведений. Здесь предусмотрено несколько мер, одной из которых является установка SSL.

И, конечно, наличие рассматриваемого сертификата играет важную роль для продвижения сайта в одной из популярных поисковых систем (ПС) — Google. Если еще несколько лет назад доля сайтов с SSL среди лидеров поисковой выдачи составляла всего 30%, сегодня она больше 80%.

Следовательно, установка SSL — верный способ обеспечить для площадки доверие пользователей и поисковых систем. А это залог успешности и отличных перспектив для проекта.

Виды SSL-сертификатов, плюсы и минусы

Если вы планируете получить сертификат, приготовьтесь, что он не один. На самом деле существует несколько видов сертификатов, у каждого из которых имеет свои особенности. Рассмотрим внимательнее.

Первый вид — самоподписные сертификаты. Их еще называют self-signed, создают в хостинговых сервисах, к примеру, Cpanel. К преимуществам такого выбора стоит отнести только скорость решения вопроса и тот факт, что удается получить SSL сертификат бесплатно. Что касается недостатков, это недоверие со стороны браузеров.

Несложно предугадать, как поведет себя человек, когда увидит предупреждение от системы безопасности и узнает, что есть риск вмешательства в соединение злоумышленника. Большинство пользователей оставляет такие сайты и обращается к конкурирующим ресурсам, у которых с защитой данных все в порядке. Следовательно, установка самоподписного сертификата — большой риск.

Второй вид — бесплатные SSL. Их предоставляют ряд регистраторов, такие как:

letsencrypt.org;

startssl.com;

buy.wosign.com/free/.

К преимуществам такого выбора отнесем:

простоту получения сертификата;

исключение вероятности показа ошибки браузером;

достаточно высокий уровень доверия, в частности, от Google.

Но, решив скачать SSL сертификат, стоит понимать, что в этой ситуации есть и свои минусы, к основным недостаткам отнесем:

отсутствие финансовых гарантий — при хакинге не предусмотрено финансовое возмещение ущерба;

продолжительность действия не превышает три месяца;

регистраторы letsencrypt и startssl используют технологию идентификации SNI. С ней не работает большое количество платежных систем. Следовательно, для коммерческих проектов предложения не подходят;

подтверждается только доменное имя. Информация о владельце ресурса не предоставляется. Уровень защиты низкий.

Бесплатные сертификаты лучше использовать для площадок, где пользователи не вводят важную личную информацию: новостные порталы, блоги, некоммерческие ресурсы. Для сайтов, где можно купить товар или заказать услугу с оплатой, требуется более надежная защита.

Третий вид — платные. Купить SSL сертификат несложно. Такие услуги предоставляет большое количество специализированных организаций. Время регистрации составляет от нескольких часов до недели. При этом есть несколько разновидностей предложений:

DV (Domain Validation) SSL. Подтвердит только доменное имя;

OV (Organization Validation) SSL. Подтвердит доменное имя и организацию;

EV (Extended Validation) SSL. Считается самым надежным. Предусматривает наличие «зеленой строки». Свидетельствует о расширенной проверке;

сертификаты для нескольких доменных имен.

Определяться с типом продукта нужно, оценивая особенности сайта. Первый вариант подойдет для небольших информационных площадок и блогов. Второй тип больше ориентирован на корпоративные сайты, третий — на интернет-магазины. Последний вариант следует рассматривать корпоративным сетям крупных фирм.

Преимуществ у платных SSL немало:

повышение уровня доверия к сайту . Статистика показывает, что около 85% пользователей не будут продолжать попытки зайти на площадку, сертификат которой не проверен и является ненадежным;

. Статистика показывает, что около 85% пользователей не будут продолжать попытки зайти на площадку, сертификат которой не проверен и является ненадежным; удобство проведения платежей, что отличает платные сертификаты от бесплатных . Следовательно, финансовые операции, проводимые пользователями, будут успешными. Это повысит доверие к ресурсу;

. Следовательно, финансовые операции, проводимые пользователями, будут успешными. Это повысит доверие к ресурсу; высокий уровень защиты пользовательских данных . Этот момент учитывает и популярная поисковая система Google, поэтому отдает предпочтение именно таким площадкам;

. Этот момент учитывает и популярная поисковая система Google, поэтому отдает предпочтение именно таким площадкам; гарантии защиты от взлома , а если он все-таки случится — выплата денежной компенсации самим издателем;

, а если он все-таки случится — выплата денежной компенсации самим издателем; периодичность обновления — раз в год.

К минусам, конечно, отнесем денежные затраты. Заплатить придется от 20 до 500 долларов, зависимо от уровня защиты. Также процедура получения может затянуться на продолжительное время, если воспользоваться дорогим предложением, требующим предоставления юридических документов.

Бренды сертификатов

Важно помнить, что на сегодняшний день есть много издателей сертификатов. Поэтому придется уделить внимание выбору одного из них. К самым популярным относятся:

Comodo;

Symantec;

DigiCert;

GlobalSign;

GeoTrust

Thawte.

Чтобы выбрать лучший бренд для конкретного случая, изучая предложения центров сертификации, нужно обращать внимание на такие моменты:

совместимость с популярными браузерами;

возможность тестирования и возврата сертификата;

предоставление гарантии с денежной компенсацией;

степень защиты пользовательских данных;

масштабы проверки компании для выдачи SSL;

наличие печати доверия.

Учитывая перечисленные критерии, удается заметно упростить процедуру выбора центра сертификации.

Как проверить сертификат

Чтобы убедиться в защите пользовательских данных, необходимо использовать специальный SSL-сертификат чекер. Он покажет, корректно ли работает инструмент, находятся ли в безопасности сведения, передаваемые между ресурсом и человеком, его использующим. Проверять сертификаты через браузеры не очень удобно, потому как каждый из них работает по своему принципу, не предоставит объективную информацию. Есть смысл применить функционал специализированных сайтов, о которых идет речь.

Большинство чекеров работает бесплатно, но лучше воспользоваться помощью авторитетного ресурса, чтобы убедиться в точности предоставленной информации, даже если придется заплатить определенную денежную сумму.

Запомнить

Наличие у сайта качественного SSL сертификата, свидетельствующего о надежной защите пользовательских данных — это эффективный способ заслужить доверие пользователей и даже поисковых систем. Это гарантия стабильного продвижения и развития ресурса, его отменной репутации. Для сайтов, проводящих финансовые операции, принимающих от пользователей большие объемы информации, хороший SSL сертификат становится обязательным условием.