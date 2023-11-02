Сториз в Telegram — новое измерение коммуникации

В моем и, надеюсь, вашем любимом мессенджере появилось самое большое обновление за последние годы — сториз или истории. Хотя публиковать сториз можно было еще с июля, официальное обновление вышло только 14 августа и подчеркивает путь Telegram к лучшему мессенджеру за 10 лет.

В чем изюминка сториз в Telegram? Давайте расскажу все по плану:

По состоянию на октябрь 2023 года в Украине публикация сториз доступна только в Premium-версии. В других геолокациях сториз доступны обычным пользователям, но с определенными ограничениями.

Функционал сториз в Telegram

Теперь в шапке вашего аккаунта, разворачивающейся по клику по ней, появляются кружочки с историями ваших контактов. Пользователи, которых вы не добавили в контакты Telegram или контакты телефона, там не появятся.

Вам нужно потянуть экран вниз, чтобы увидеть все сториз.

Однако вы можете увидеть любые сториз других пользователей Telegram, которые не скрыты от вас. Они будут выделены кругом вокруг их аватара. Нажмите на аватар — откроется сториз.

Также истории хранятся в профиле аккаунтов.

Взаимодействия с историями

Вы можете реагировать на истории. Реакция по умолчанию — это эмодзи сердца, но его можно зажать и выбрать другое. Эта реакция будет отображаться только в статистике сториз. На истории можно отвечать в поле «Ответить сообщением». В таком случае ответ появится в вашем общем чате.

Также отвечать в поле «Ответить сообщением» можно с помощью эмодзи, но в таком случае они появятся в общем чате, а не в статистике сториз.

Общедоступные истории вы можете пересылать кому угодно.

Если пользователь дал разрешение, сториз можно сохранить себе на телефон, но пока эта функция доступна только для Telegram Premium.

По умолчанию уведомления о взаимодействии с историями отключены, но вам будут приходить уведомления от 5 контактов, с которыми вы общаетесь чаще всего. Чтобы посмотреть, что это за контакты, зайдите в поиск и выберите чаты.

И да, эти контакты могут меняться в зависимости от частоты общения, поэтому и оповещения будут поступать от разных контактов.

Чтобы уведомления от этих контактов не приходили, зайдите в меню «Настройки — Уведомления и звуки — Истории — Добавить исключение».

Как опубликовать сториз в Telegram

Чтобы создать историю, нажмите на значок камеры в правом нижнем углу экрана.

После этого вам откроется камера и инструменты для создания истории.

Вы можете добавить в сториз видео длительностью не дольше минуты. После съемки фото, видео или добавления его из галереи, перед публикацией истории вас встретит окно.

С его помощью вы можете выбрать время отображения публикации, добавить текст с активными ссылками, отметками пользователей или каналов через @. Отметка будет выглядеть, как на скриншоте ниже.

Пользователь получит эту отметку в ваш с ним чат.

Отмечу, что текстовые отметки и ссылки размещены в сториз, а не в заметке к ней, не будут активны.

Telegram имеет мощный медиаредактор. Поэтому в сториз можно добавлять тексты, наклейки, эмодзи, GIF или сделать рисунок, настроить яркость, контрастность и насыщенность.

Также в разделе «Стикеры» есть возможность добавить в сториз файлы из галереи телефона. Добавить можно фото, видео, геолокации, аудио и дополнительные реакции.

Функция «Добавить изображение» также дает возможность найти нужное изображение в интернете, не прерывая процесс публикации сториз.

В этом меню можно добавить любую геолокацию на встроенной карте Telegram, не привязанной к локации, где вы сделали фото, видео или где вы находитесь в момент публикации. Хотя с этой функцией пока я советую быть осмотрительными для украинцев и не помогать лишний раз врагу.

Нажмите «Далее». Telegram предложит выбрать настройки конфиденциальности. Здесь много деталей, я расскажу о них чуть позже.

Отличия от Instagram, Facebook и других мессенджеров, где есть сториз

Telegram вновь доказал, что он круче других, и добавил интересных функций.

Вы можете одновременно проводить видеосъемку основной и фронтальной камерой. Изображение одной из камер будет обработано в виде круга.



При этом менять изображения местами можно во время записи, а изображение с другой камеры переставлять куда вам нравится.

Однако известно, что сейчас не все устройства поддерживают такую функцию: она может просто не работать или не давать переключиться с фронтальной и основной камеры. Если ваш телефон не поддерживает одновременную съемку, рекомендую ее отключить.

Для этого зайдите в «Настройки», пролистайте экран и зажмите название версии Telegram.

Затем зажмите еще раз. После двойного зажатия, появится меню отладки. Выберите в нем «Скрыть двойную камеру».

Premium пользователи могут выбрать, сколько будет отображаться каждая отдельная история: 6, 12, 24 или 48 часов. Пользователям без Premium доступен только один параметр отображения истории — 24 часа.



Сколько именно времени будет отображаться история, видите только вы. Вы можете редактировать сториз в любое время после ее публикации. Главное — делать это с устройства, с которого она была опубликована, иначе редактирование недоступно. С того же устройства вы можете добавлять файлы, эмодзи, удалять их, менять текст, описание — никаких ограничений. В измененной сториз появляется характерное примечание.

Вы можете добавлять важные описания к сториз — 200 символов для обычных пользователей.



Для Premium пользователей этот лимит достигает 2 048 символов — буквально полноценный пост. Пользователи Premium могут в посте добавлять активные ссылки, в самих сториз активных ссылок нет.



Также в заметке Premium пользователи могут использовать форматирование текста. Вы можете добавить в свои сториз музыку или любой другой аудиофайл. Для этого в панели наклеек выберите «Аудио», и Телеграм покажет все аудиофайлы, сохраненные на вашем устройстве.



Это касается и видеоисторий, где вы можете выбрать любой момент для появления загруженного звука. Громкость аудио вы выбираете самостоятельно.



В отличие от других социальных сетей, где вы ограничены предложенной библиотекой медиа, Telegram вас не ограничивает в самовыражении. Добавление стикер-реакции также имеет особенности. В Telegram вы можете использовать не только стандартный набор эмодзи, но и множество вероятных вариантов среди Premium-эмодзи, реагировать на которые может любой из зрителей.



В историю можно добавить одну стикер-реакцию. Premium-пользователям доступно до пяти одновременно.

Настройка конфиденциальности сториз

Отдельно расскажу о конфиденциальности, которая в Telegram отличается от других соцсетей.

Есть 4 опции приватности для сториз: Все, Мои контакты, Близкие друзья и Избранные контакты.

«Все» — может увидеть любой пользователь Telegram

«Мои контакты» — только те, которых вы добавили в свои контакты.

«Близкие друзья» — вы можете составить список из близкого круга своих контактов. Пользователи увидят, что находятся в специальном списке.

«Выбранные пользователи» — вы можете составить список из любых чатов и групп, которые у вас есть. Пользователи увидят, что находятся в специальном списке.

Чтобы редактировать списки, нажмите на «Изменить» под названием списка.

Также можно настроить список аккаунтов-исключений, которые никогда не увидят ваши сториз, независимо от других настроек. Для этого нажмите на надпись «Выберите пользователей».

Вы сразу можете запретить хранение историй другими пользователями переключателем «Разрешить снимки экрана».

Главное — настройки приватности можно менять без ограничений в любое время после выхода истории, даже если она уже перешла в архив вашего профиля.

Фишки с историями в Telegram

Во время публикации вы можете сразу выбрать, хотите ли вы, чтобы ваша история отображалась в вашем профиле в пункте «Опубликовать в профиле». Это также можно изменить в любое время после публикации, скрыть сториз в архив, полностью удалить или сториз из архива добавить в профиль.

Для этого зайдите в меню (три черточки), выберите «Мои истории».

Здесь вы увидите два окна.

«Опубликованные» — сториз, которые отображаются в вашем профиле. Их могут видеть те, кому вы это разрешили в конфиденциальных настройках каждой отдельной истории.

«Архив» — сториз, которые скрыты от всех, их видите только вы. Если вы удалите какую-то сториз отсюда, она исчезнет навсегда.

В любой момент вы можете найти нужную сториз в этих окошках, зажмите ее и выбрать «Опубликовать в профиле» или «Переместить в архив».

Как скрыть сториз своих контактов

Пока не существует функции, которая может скрыть сториз из шапки аккаунта. По умолчанию сверху отображаются все сториз, однако вы можете скрыть каждый отдельный контакт.

Для этого нужно развернуть меню сториз, зажать нужный контакт и выбрать «Скрыть истории».

Теперь сториз от этого пользователя будет отображаться в вашем Архиве, а сам пользователь не узнает, что вы скрыли его истории.

Эту операцию всегда можно отменить — зайти в Архив и вернуть пользователя и его истории на главный экран.

Где просмотреть статистику сториз

Каждый пользователь, просмотревший сториз, появляется в списке просмотров.

Автор сториз может фильтровать этот список: все пользователи или только контакты, последние просмотры или сначала с реакциями.

Вы также можете ввести имя конкретного пользователя, чтобы найти именно этого человека и узнать о его просмотре.

По умолчанию этот список доступен только 24 часа, но пользователи Premium имеют к нему постоянный доступ.

Счетчик реакций и общее количество просмотров остаются доступными всем авторам неограниченное время.

Пользователи Premium могут включить «Режим инкогнито» и скрыть себя из статистики всех пользователей, сториз которых они просматривали последние 5 минут. Этот режим скроет все просмотры на следующие 25 минут. Период активации каждого следующего раза на октябрь 2023 составляет 2 часа 35 минут.

Конечно, если вы отреагируете на историю эмодзи-реакцией — окажетесь в списке зрителей сториз.

Пользователи Premium могут сохранять в галерею своего устройства любые истории, если автор не установил соответствующие настройки, запрещающие это.

Также истории Premium пользователей имеют приоритетный показ в списке контактов — они будут отображаться первыми.

Сейчас не Premium пользователи могут публиковать до трех сториз в день, до семи в неделю, и до тридцати в месяц. Premium — до 100.

Сториз для каналов

Каналы также могут публиковать сториз, но для этого они должны получить необходимое количество «Зарядов» или «Бустов» от своих Premium-подписчиков. Отображаются они так же, как и сториз от ваших контактов, даже если канал в архиве.

Каждый Premium-пользователь может дать только один заряд любому каналу. Он может сменить выбранный канал только раз в сутки. В этом случае предыдущий канал, которому он отдал свой заряд, потеряет его.

Каждый заряд приближает канал к возможности публикации собственных сториз. Для каждого канала рассчитывается отдельное количество необходимых зарядов. Сейчас канал должен набрать 0.1% (1/1000 часть) от общего количества своих подписчиков.

Если канал публичный, на него не обязательно подписываться, чтобы проголосовать. За частный канал можно проголосовать только в том случае, если пользователь на него подписан.

Посмотреть точное число, имеющееся количество зарядов и другие данные о сториз вы можете в мобильном клиенте Телеграм, в меню «Статистика».

Здесь вы можете узнать, какой сейчас у вашего канала уровень зарядов, сколько нужно зарядов для получения 1 уровня и сколько Premium-подписчиков на вашем канале. Также отображаются последние 25 подписчиков, которые отдали заряд вашему каналу и до когда у них действительна Premium-подписка.

Каждый уровень — это дополнительная история для канала. То есть на 1 уровне можно публиковать 1 историю, на втором 2 и так далее.

Здесь также находится ссылка, с помощью которой подписчики могут отдать свой заряд вашему каналу.

Довольно часто каналы это делают с помощью обращения к подписчикам в посте.

Ведь, кроме «Статистики», ссылка для зарядки канала нигде больше не появляется. Если вы не поделитесь ею с подписчиками, они не смогут найти ее самостоятельно.

После получения первого уровня, сториз на вашем канале смогут публиковать администраторы канала с Premuim-подпиской, в разрешениях которых есть следующие настройки.

Чтобы опубликовать историю от имени канала, администратор должен зайти в канал, нажать на его название, а затем — нажать на значок камеры в правом нижнем углу.

Функционал публикации для каналов в целом не отличается от публикации для пользователей. Только отмечу, что если публиковать сториз с выключенной настройкой канала «Разрешить снимки экрана», то у пользователей не будет возможности не только сохранить содержание сториз, но и переслать ее другим.

А еще в историях от каналов на стикерах отображается количество пользователей, которые выбрали ту или иную эмоцию. Узнать, кто просматривал историю, или настроить ее конфиденциальность нельзя.

Перспективы историй в Telegram

Думаю, уже все встречали эти шутки о том, что кому вообще нужны эти истории.

На первый взгляд, может показаться, что такая функция будет ненужной. Все же многие привыкли не пользоваться списком контактов, а сразу открывать чат, из-за чего не каждый собеседник добавлен в список контактов. Соответственно, видеть их сториз не получится.

В то же время многие ожидали сториз для каналов. Это существенно повлияет на увеличение их аудитории и бизнес внутри самого Telegram. Теперь сториз — это дополнительная площадка для размещения рекламы, которая должна стоить дороже обычного размещения.

Я уверен, что как сам Telegram, так и сториз, еще будут очень сильно развиваться. Об этом также сообщает и Дуров: по его словам, в будущем заряды, которые получают каналы, будут использоваться не только для сториз, но и для кастомных реакции, эмодзи-статусов или фонов. Также Telegram планирует ввести больше способов для каналов получить заряд.

Поэтому впереди много интересного и впечатляющего.

Читайте также кейс канала Dvizh в Telegram.

Выводы