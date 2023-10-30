Сториз — новий вимір комунікації в Telegram

У моєму та, сподіваюсь, вашому улюбленому месенджері з’явилось найбільше оновлення за останні роки — сториз або ж історії. Хоч публікувати сториз можна було ще з липня, офіційне оновлення вийшло лише 14 серпня та підкреслює шлях Telegram до найкращого месенджера за 10 років.

В чому родзинка сториз в Telegram? Давайте розкажу все за планом:

Станом на жовтень 2023 року в Україні публікація сториз доступна лише у Premium-версії. В інших геолокаціях сториз доступні звичайним користувачам, але з певними обмеженнями.

Функціонал сториз в Telegram

Тепер в шапці вашого акаунта, що розгортається за кліком по ній, з’являються кружечки з історіями ваших контактів. Користувачі, яких ви не додали до контактів Telegram або контактів телефону, там не з’являться.

Вам потрібно потягнути екран донизу, щоб побачити всі сториз.

Проте ви можете побачити будь-які сториз інших користувачів Telegram, які не приховані від вас. Вони будуть виділені кругом навколо їхнього аватара. Натисніть на аватар — відриється сториз.

Також історії зберігаються у профілі акаунтів.

Взаємодії з історіями

Ви можете реагувати на історії. Реакція за замовчуванням — це емоджі серця, але його можна затиснути та обрати інше. Ця реакція буде відображатись лише у статистиці сториз. На історії можна відповідати у полі «Відповісти в особисті». У такому випадку відповідь з’явиться у вашому спільному чаті.

Також відповідати у полі «Відповісти в особисті» можна за допомогою емоджі, але у такому випадку вони з’являться у спільному чаті, а не в статистиці сториз.

Загальнодоступні історії ви можете пересилати будь-кому.

Якщо користувач надав дозвіл, сториз можна зберегти собі на телефон, але поки ця функція доступна тільки для Telegram Premium.

За замовчуванням сповіщення про взаємодії з історіями вимкнені, але вам будуть приходити сповіщення від 5 контактів, з якими ви спілкуєтесь найчастіше. Щоб переглянути, що це за контакти, зайдіть у пошук та оберіть чати.

І так, ці контакти можуть змінюватись в залежності від частоти спілкування, тож і сповіщення надходитимуть від різних контактів.

Щоб сповіщення від цих контактів не приходили, зайдіть у меню «Налаштування — Сповіщення та звуки — Історії — Додати виняток».

Як опублікувати сториз в Telegram

Щоб створити історію, натисніть на значок камери в правому нижньому куті екрана.

Після цього вам відкриється камера та інструменти для створення історії.

Ви можете додати в сториз відео тривалістю не довше хвилини. Після зйомки фото, відео або додавання його з галереї, перед публікацією історії вас зустріне вікно.

З його допомогою ви можете обрати час відображення публікації, додати текст з активними посиланнями або відмітками користувачів чи каналів через @. Відмітка виглядатиме, як на скриншоті нижче.

Користувач отримає цю відмітку у ваш з ним чат.

Зазначу, що текстові відмітки та посилання розміщені у сториз, а не у дописі до неї, не будуть активні.

Telegram має потужний медіаредактор. Тому у сториз можна додавати тексти, наліпки, емоджі, GIF або зробити малюнок, налаштувати яскравість, контрастність і насиченість.

Також у розділі «Наліпки» є можливість додати до сториз файли з галереї телефона. Додати можна фото, відео, геолокації, аудіо та додаткові реакції.

Функція «Додати зображення» також дає можливість знайти потрібне зображення в інтернеті, не перериваючи процес публікації сториз.

У цьому меню можна додати будь-яку геолокацію на вбудованій карті Telegram, не прив’язаної до локації, де ви зробили фото, відео або де ви находитесь в момент публікації. Хоча з цією функцією наразі я раджу бути обачними для українців та не допомагати зайвий раз ворогу.

Натисніть «Далі». Telegram запропонує обрати налаштування конфіденційності. Тут багато деталей, я розкажу про них трохи пізніше.

Відмінності від Instagram, Facebook та інших месенджерів, де є сториз

Telegram знов довів, що він крутіший за інших, та додав цікавих функцій.

Ви можете одночасно проводити відеозйомку основною та фронтальною камерою. Зображення однієї з камер буде оброблено у вигляді круга.



При цьому міняти зображення місцями можна під час запису, а зображення з іншої камери переставляти куди вам подобається.

Проте відомо, що зараз не всі пристрої підтримують таку функцію: вона може просто не працювати або ж не давати перемикнутися з фронтальної та основної камери. Якщо ваш телефон не підтримує одночасну зйомку, рекомендую її відключити.

Для цього зайдіть у «Налаштування», прогорніть екран та затисніть назву версії Telegram.

Потім затисніть ще раз. Після подвійного затискання, з’явиться меню відлагодження. Оберіть в ньому «Приховати подвійну камеру».

Premium користувачі можуть обрати, скільки буде відображатись кожна окрема історія: 6, 12, 24, або 48 годин. Користувачам без Premium доступний лише один параметр відображення історії — 24 години.



Скільки саме часу буде відображатися історія, бачите лише ви. Ви можете редагувати сториз в будь-який час після її публікації. Головне — робити це з пристрою, з якого вона була опублікована, інакше редагування недоступне. З того ж пристрою ви можете додавати файли, емоджі, видаляти їх, міняти текст, опис — ніяких обмежень. У зміненої сториз з’являється характерна примітка.

Ви можете додавати важливі описи до сториз — 200 символів для звичайних користувачів.



Для Premium користувачів цей ліміт сягає 2 048 символів — буквально повноцінний пост. Користувачі Premium можуть у дописі додавати активні посилання, у самих сториз активних посилань немає.



Також в дописі Premium користувачі можуть використовувати форматування тексту. Ви можете додати до своїх сториз музику або будь-який інший аудіофайл. Для цього в панелі наліпок оберіть «Аудіо», і телеграм покаже всі аудіофайли, збережені на вашому пристрої.



Це стосується і відеоісторій, де ви можете обрати будь-який момент для появи завантаженого звуку. Гучність аудіо ви обираєте самостійно.



На відміну від інших соціальних мереж, де ви обмежені запропонованою бібліотекою медіа, Telegram вас не обмежує у самовираженні. Додавання стікер-реакції також має особливості. У Telegram ви можете використовувати не тільки стандартний набір емоджі, а й безліч ймовірних варіантів серед Premium-емоджі, реагувати на які може будь-хто з глядачів.



В історію можна додати одну стікер-реакцію. Premium-користувачам доступно до п’яти одночасно.

Налаштування конфіденційності сториз

Окрема мова піде про конфіденційність, яка в Telegram відрізняється від інших соцмереж.

Є 4 опції приватності для сториз: Усі, Мої контакти, Близькі друзі та Вибрані контакти.

«Усі» — може побачити будь-який користувач Telegram.

«Мої контакти» — тільки ті, яких ви додали у свої контакти.

«Близькі друзі» — ви можете скласти список з близького кола своїх контактів. Користувачі побачать, що знаходяться у спеціальному списку.

«Вибрані контакти» — ви можете скласти список з будь-яких чатів та груп, які у вас є. Користувачі побачать, що знаходяться у спеціальному списку.

Щоб редагувати списки, натисніть на «Змінити» під назвою списку.

Також можна налаштувати список акаунтів-виключень, які ніколи не побачать ваші сториз, незалежно від інших налаштувань. Для цього натисніть на напис «Виберіть людей».

Ви відразу можете заборонити зберігання історій іншими користувачами перемикачем «Дозволити знімки екрана».

Головне — налаштування приватності можна змінювати без обмежень у будь-який час після виходу історії, навіть якщо вона вже зберігається у вашому профілі.

Фішки з історіями в Telegram

Під час публікації ви можете одразу обрати, чи бажаєте, щоб ваша історія відображалась у вашому профілі у пункті «Опублікувати у мій профіль». Це також можна змінити у будь-який час після публікації, приховати сториз в архів, повністю видалити або сториз з архіву додати в профіль.

Для цього зайдіть у меню (три риски), оберіть «Мої історії».

Тут ви побачите два вікна.

«Опубліковані» — сториз, які відображаються у вашому профілі і які можуть бачити ті, кому ви це дозволили у конфіденційних налаштуваннях кожної окремої історії.

«Архів» — сториз, які приховані від усіх і які бачите лише ви. Якщо ви видалите якусь сториз звідси, вона зникне на завжди.

В будь-який момент ви можете знайти потрібну сториз в цих віконцях, затисніть її та обрати «Опублікувати в профілі» чи «Приховати в архів».

Як приховати сториз своїх контактів

Наразі не існує функції, яка може приховати сториз з шапки акаунта. За замовчуванням зверху відображаються всі сториз, проте ви можете сховати кожен окремий контакт.

Для цього потрібно розгорнути меню сториз, затиснути потрібний контакт та обрати «Приховати історії».

Тепер сториз від цього користувача буде відображатись у вашому Архіві, а сам користувач не дізнається, що ви приховали його історії.

Цю операцію завжди можна скасувати — зайти в Архів і повернути користувача та його історії на головний екран.

Де переглянути статистику сториз

Кожен користувач, що переглянув сториз, з’являється у списку переглядів.

Автор сториз може фільтрувати цей список: усі користувачі або лише контакти, останні перегляди або спочатку з реакціями.

Ви також можете ввести ім’я конкретного користувача, щоб знайти саме цю людину та дізнатись про її перегляд.

За замовчуванням цей список доступний лише 24 години, але користувачі Premium мають до нього постійний доступ.

Лічильник реакцій і загальна кількість переглядів залишаються доступними усім авторам необмежений час.

Користувачі Premium можуть увімкнути «Анонімний режим» та приховати себе зі статистики усіх користувачів, сториз яких вони переглядали останні 5 хвилин. Цей режим приховає усі перегляди на наступні 25 хвилин. Період активації кожного наступного разу на жовтень 2023 становить 2 години 35 хвилин.

Звісно, якщо ви відреагуєте на історію емоджі-реакцією — опинитесь у списку глядачів сториз.

Користувачі Premium можуть зберігати до галереї свого пристрою будь-які історії, якщо автор не встановив відповідні налаштування, що забороняють це.

Також історії Premium користувачів мають пріоритетний показ у списку контактів — вони будуть відображатись першими.

Наразі не Premium користувачі можуть публікувати до трьох сториз в день, до семи на тиждень, та до тридцяти на місяць. Premium — до 100.

Сториз для каналів

Канали також можуть публікувати сториз, але для цього вони повинні отримати необхідну кількість «Зарядів» або «Бустів» від своїх Premium-підписників. Відображаються вони так само, як і сториз від ваших контактів, навіть якщо канал в архіві.

Кожен Premium-користувач може дати лише один заряд будь-якому каналу. Він може змінити обраний канал лише раз на добу. У цьому випадку попередній канал, якому він віддав свій заряд, втратить його.

Кожен заряд наближає канал до можливості публікації власних сториз. Для кожного каналу розраховується окрема кількість необхідних зарядів. Наразі канал має набрати 0.1% (1/1000 частина) від загальної кількості своїх підписників.

Якщо канал публічний, на нього не обов'язково підписуватися, щоб проголосувати. За приватний канал можна проголосувати тільки в тому разі, якщо користувач на нього підписаний.

Переглянути точне число, наявну кількість зарядів та інші даних про сториз ви можете у мобільному клієнті телеграм, у меню «Статистика».

Тут ви можете дізнатись, який зараз у вашого каналу рівень зарядів, скільки потрібно зарядів для отримання 1 рівня та скільки Premium-підписників на вашому каналі. Також відображаються останні 25 підписників, які віддали заряд вашому каналу та до коли в них дійсна Premium-підписка.

Кожен рівень — це додаткова історія для каналу. Тобто на 1 рівні можна публікувати 1 історію, на другому 2 і так далі.

Тут також знаходиться посилання, за допомогою якого підписники можуть віддати свій заряд вашому каналу.

Доволі часто канали це роблять за допомогою звернення до підписників у пості.

Адже, окрім «Статистики», посилання для зарядження каналу ніде більше не з’являється. Якщо ви не поділитесь ним з підписниками, вони ніде не зможуть знайти його самостійно.

Після отримання першого рівня, сториз на вашому каналі зможуть публікувати адміністратори каналу з Premuim-підпискою, у дозволах яких є наступні налаштування.

Щоб опублікувати історію від імені каналу, адміністратор має зайти в канал, натиснути на його назву, а тоді — натиснути на значок камери в правому нижньому куті.

Функціонал публікації для каналів загалом не відрізняється від публікації для користувачів. Лише зазначу, що якщо публікувати сториз з вимкненим налаштуванням каналу «Дозволити знімки екрана», то у користувачів не буде можливості не тільки зберегти зміст сториз, а й переслати її іншим.

А ще в історіях від каналів на стікерах відображається кількість користувачів, які обрали ту чи іншу емоцію. Дізнатись, хто переглядав історію, або налаштувати її конфіденційність не можна.

Перспективи історій в Telegram

Гадаю, вже всі зустрічали ці жарти про те, що кому взагалі потрібні ті історії.

На перший погляд, може здатись, що така функція буде непотрібною. Все ж багато хто звик не користуватись списком контактів, а одразу відкривати чат, через що не кожен співрозмовник доданий до списку контактів. Відповідно, бачити їх сториз не вийде.

Водночас багато хто очікував сториз для каналів. Це суттєво вплине на збільшення їх аудиторії та бізнес всередині самого Telegram. Тепер сториз — це додатковий майданчик для розміщення реклами, яка повинна коштувати дорожче звичайного розміщення.

Я певен, що як сам Telegram, так і сториз, ще будуть дуже сильно розвиватись. Про це також повідомляє і Дуров: з його слів, у майбутньому заряди, які отримують канали, будуть використовуватись не тільки для сториз, а й для кастомних реакції, емодзі-статусів або фонів. Також Telegram планує запровадити більше способів для каналів отримати заряд.

Тож попереду багато цікавого та вражаючого.

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Висновки