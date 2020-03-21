Управление временем в условиях удаленной работы

В продолжение темы про удаленную работу хочется поделиться советами по эффективному управлению временем для фрилансеров и удаленных работников всевозможных стартапов. Хотя думаю, что те же советы пригодятся и тем, кто работает сам на себя, ведь оказавшись вне рамок «с 9 до 5», каждый день придется выстраивать свой собственный график.

Засекайте время

Эта привычка есть у всех, кто когда-либо работал в агентстве, где ценообразование напрямую зависит от потраченных человекочасов. Если вы фрилансер и работаете на несколько проектов, то вам обязательно нужно использовать не только таск-трекер, но и какое-то приложение для тайм-трекинга. Из тех, что я пробовала, могу порекомендовать Tyme.

Вне зависимости от того, по какому принципу вы получаете оплату, фиксировать рабочее время всем полезно. Вы поймете, как быстро двигаетесь от задачи к задаче и что влияет на продуктивность. Tyme удобен еще и тем, что там можно указать стоимость за час работы в каждом из ваших проектов и в конце месяца легко выставлять счета.

Планируйте перерывы

Все мы знаем, как легко отвлекаться, когда работаешь дома. Сначала кажется, что можешь одновременно делать 2-3 дела, но теряя то тут, то там по нескольку минут, к вечеру оказывается, что продуктивных было всего 3 часа за день.

Задайте время на выполнение задачи. Если не получается войти в состояние потока , можно выполнять сложные задачи в несколько подходов.

Такое мобильное приложение, как Pomodoro, помогает засекать время, которое тратится на те или иные задачи.

Конечно, работа по таймеру может кого-то раздражать, но в то же время это дисциплинирует. Можно договориться с собой: 50 минут на задачу, 10 минут на проверку рабочей почты и прочую прокрастинацию (перемены можно гибко настроить под себя).

Есть также и веб-аналоги вроде Tomato Timer — как только время вышло, получите уведомление и услышите звуковой сигнал.

Выключите уведомления в Slack, Telegram и так далее

Для многих Slack стал неотъемлемой частью рабочего процесса. Но так же, как и почта — постоянно поступающие сообщения лишь съедают время. Мелькая на экране, они лишь выводят вас из состояния потока.

Проверяйте сообщения только во время запланированных перерывов. Создайте график для статуса DND в Slack, блокирующего уведомления не только на десктопе, но и на смартфоне.

Рабочий график можно задать самому себе и коллегам, если вы создатель или администратор ваших каналов в Slack.

Приложение уведомит об этом остальных — возле вашей иконки Snooze появится надпись «notifications snoozed». Кстати, если что-то случится, Slack позволит достучаться до вас вне зависимости от того, какой у вас статус.

Сообщайте о статусе задач и празднуйте победы

Ежедневно выходите на связь с коллегами. Кроме того, что все будут в курсе дел, это будет подстегивать вас сделать больше в течение дня. Также это поможет актуализировать список дел.

В начале недели ставьте перед собой цели и найдите способ побаловать себя за успешное их достижение. В конце дня потратьте 5 минут на то, чтобы написать 3 списка: что было сделано сегодня, что будет сделано завтра и какие вопросы или проблемы возникли по ходу работы. По проекту в целом удобно составлять еженедельно или ежемесячно списки по совету менторов акселератора TechStars про «the good, the bad and the ugly» — рассказывать хорошие новости, плохие новости, а также не умалчивать о проблемах.

Хотя если вы с коллегами пользуетесь гибкой системой для управления проектами, тогда это делать не нужно — у вас всегда будет список актуальных задач и новости по проекту в целом. В этом контексте хочется порекомендовать lost.report — в этом таск-трекере не только ведется учет задач, но и фиксируется вклад каждого сотрудника, что становится дополнительным мотиватором.

Пока что это единственная система для управления проектами, в которой реализованы идеи геймификации. Также она помогает фокусироваться на важном (есть как персональный, так и общий список задач по проекту) и формирует конструктивную среду, когда коллеги ненавязчиво помогают друг другу быть продуктивнее.

Суть в том, что выполняя задачи по работе, вы получаете некое количество баллов. Баллы можно позже конвертировать в любую материальную или нематериальную награду. Тем, кто привык чекиниться в Swarm и зарабатывать баллы и мэрства, эта система хорошо знакома. Конечно, с рабочими задачами все не так просто, ведь они бывают разные по сложности, важности и срочности, но это учтено в алгоритме распределения баллов.

Учитывая, что команда постоянно оценивает вклад коллег, с такой системой видно, кто сыграл ключевые роли в проекте. А что может лучше мотивировать чем то, что твой вклад замечают и ценят?

Самое важное — организация среды

Работа в кровати только кажется прекрасным занятием, ведь расслабленная обстановка не очень способствует продуктивности.

Подумайте о том, какая обстановка помогает вам сосредоточиться на работе, и создайте ее. Для этого, возможно, придется снять место в коворкинге или же оборудовать полноценное рабочее место дома.

Мне, например, нравится отвечать на письма и писать посты для блога в кофейнях, а вот выполнять какие-то кропотливые задачи лучше всего получается в офисе или дома на кухне.

Преимущество удаленной работы — в свободе перемещений и гибкости управления временем, но однозначно рутина помогает настроиться на работу лучше, чем что бы то ни было. Весь секрет в создании той рутины, в которой вам будет комфортно.

Попробуйте просыпаться в одно и то же время. Следуйте заданному распорядку дня: одевайтесь (даже если вы работаете дома, стоит выбрать комплект одежды, с которым у вас будет ассоциироваться работа), завтракайте, смотрите заголовки новостей и сверяйтесь с запланированном списком дел. Делайте перерыв на обед в одно и то же время. По возможности назначайте встречи на вторую половину дня.

Иногда меняйте порядок дел. Например, стоит оставить утро вторника на внезапные встречи и задачи, а в пятницу можно работать в кафе.

Управление временем больше похоже на устранение помех, не так ли? У некоторых получается продуктивнее всего работать во время авиаперелетов. Я как-то читала о писателе, который слетал в Токио и обратно, лишь бы закончить книгу (в городе так и не погулял), но это, конечно, экстремальный метод, поэтому лучше подумать о продуктивной рабочей обстановке на каждый день.