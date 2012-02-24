Сегодня мне хотелось бы поговорить о Силе широкого соответствия в Google Рекламе. Из справки Google Рекламы:

«Широкое соответствие: ключевое слово. Позволяет показывать объявление для похожих словосочетаний и релевантных вариантов».

Тьма

Как только рекламодатель начинает запускать рекламную кампанию, то по умолчанию добавляет ключевые фразы в широком соответствии. Почему? Потому что информации на этапе создания довольно много и основной акцент на типах соответствия не делается. Внимание ускользает, концентрируясь лишь на основных моментах. Обратите внимание на скриншот:

У вас есть желание ознакомиться с типами соответствий по ссылке? Вы понимаете, что это важно? Наш опыт показывает, что большая часть начинающих рекламодателей упускает этот момент, что влечет за собой определенные последствия. То есть рекламодатель на начальном этапе понятия не имеет о каких-либо дополнительных операторах. Материалов для изучения много, а контекстную рекламу хочется запустить уже сейчас.

Когда фразы добавлены в рекламную кампанию, то колонка, которая указывает на тип соответствия, по умолчанию выключена. Так что рекламодатель не задается вопросом об изучении данного раздела Google Рекламы. Находясь на вкладке «Ключевые слова», ему необходимо редактировать фразу, чтобы увидеть информацию о типах соответствий. Заметьте, что при редактировании никакой пояснительной информации о типе соответствия не предоставляется (например, знак вопроса, как возле некоторых элементов).

Также хочу обратить ваше внимание на то, что использование минус-слов тоже периодически упускается рекламодателем. Если список ключевых фраз огромный, то рекламодатель может не добраться до конца страницы, где можно редактировать минус-слова.

Опишем самый худший сценарий развития событий при таких условиях: из-за широкого соответствия будет большое количество показов, но мало кликов. Раз мало кликов и много показов, то падает показатель CTR. Вслед за CTR начинает падать показатель качества. Из-за низких показателей качества клики дорожают, реклама становится нерентабельной.

Свет

Широкое соответствие таит в себе невероятный потенциал. Это такая «широкая сеть», с помощью которой у вас есть шанс словить невероятное количество золотых рыбок.

Приведем лишь несколько примеров

— Широкое соответствие позволяет охватить множество низкочастотных запросов, которые не отображаются в сервисах статистики. Возможно, вы никогда не узнали бы, что существует такой запрос, если бы не использовали этот тип соответствия. А вот, например, случай из нашей практики: ознакомьтесь с некоторыми одесскими поисковыми запросами, которые попали в широкие сети фразы «купить mp3 плеер». купить mp3 плеер в одессе mp3 плеер купить одесса купить мп3 плеер в одессе mp3 плеер купить в одессе одесса mp3 плеер купить купить мр3 плеер в одессе купить плеер mp3 в одессе плееры мп3 купить одесса mp3 плееры купить одесса купить mp3 плеер одесса mp3 плееры одесса купить купить mp3 плеєр в одессе где можно купитьmp3 плеер в одессе на поселке котовского Чтобы получить такие данные, воспользуйтесь отчетом по поисковым запросам. — У вас есть возможность охватывать новые поисковые запросы. Согласно данным Google, каждый день 16% поисковых запросов система обрабатывает впервые. Если вы будете пренебрегать широким соответствием, то рискуете потерять часть трафика.

Анализируя отчеты по новым поисковым запросам, можно выявить текущие тенденции поиска и оперативно изменить рекламную стратегию, согласно актуальным полученным данным.

— Если этот тип соответствий покажется вам слишком «широким», то с помощью модификатора широкого соответствия вы сможете гибче контролировать процессы. Учтите, что при работе с широким соответствием некоторые фразы могут опускаться. Чтобы этого избежать, просто добавляете плюс (+) перед фразой. Это лишь немногие примеры гибкого управления ключевыми словами с одним из самых интересных типов соответствий, которые есть в наличие Google Рекламы. Если контролировать ту Силу, которая есть у широкого типа соответствия, то вашей рекламной кампании не будет равных на рынке. Да прибудет с вами Сила широкого соответствия!