Ведем паблик Facebook в режиме новостного медиа. MVP-эксперимент Netpeak Journal

Алгоритм ленты Facebook,
Сюда же относится правило: публикуйте не больше 5-6 постов в день, иначе алгоритм Facebook вас скроет из ленты. Впрочем, знаете, кто полностью игнорирует это? Паблики медиа. Они постят по 15-30 постов в день, иногда просто анонсы с ссылками, и при этом утверждают, что получают отличный трафик из Facebook. Хуже, чем несколько лет назад, но все равно хороший. Больше того: медиаменеджеры уверяют, что в Facebook лояльное комьюнити с крутыми показателями возврата.
Я с большим скепсисом относился к таким заявлениям. Зачем публиковать анонсы каждые полчаса, если у каждого поста меньше 5 лайков? Это при десятках тысяч подписчиков паблика.
Ладно, ладно. Что в перформанс-маркетинге говорят богу скепсиса? «Проведи эксперимент». Я решил прояснить два вопроса:
- Можно ли получать значимый трафик из Facebook при ведении паблика в режиме медиа?
- Можно ли при таком режиме постинга «взломать» алгоритм платформы и чаще появляться в лентах подписчиков?
Как мы запустили паблик медиа на минималках
Паблик: NJ Feed.
Команда: Георгий Рябой, Лилия Мошна.
Вначале я собрал 500 вечнозеленых материалов Netpeak Journal, которые до сих пор приносят неплохой трафик из Google. Создал для них оптом короткие ссылки с помощью нашего корпоративного сокращателя netpeak.me, загнал в таблицу и прописал задачу: брать ссылку, первый абзац из текста и размещать в паблике каждый час, с 12:00 до 20:00. С понедельника по пятницу.
Так как у нас MVP-эксперимент, заходить в соцсеть каждый час слишком дорого — решили планировать все посты на несколько дней вперед в Facebook Creator Studio. Спасибо Лилии за терпение и четкое выполнение этой задачи. Одному алгоритму Facebook известно, как это больно: публиковать записи десятками, зная, что не получишь никакого фидбека, минимум лайков и комментариев.
Комментарии подписчиков о паблике я собрал уже после окончания эксперимента. Мои любимые:
На платное продвижение дал только один пост в самом начале. Чтобы соблюсти все принципы MVP — на $13:
Кстати, вы тоже чувствуете странное послевкусие, когда говорите «Facebook», а не «Meta»?
Получил семицентовый трафик: 189 взаимодействий, 4107 человек в охвате, 84 кликов по ссылке. Да и в целом за время эксперимента при 180 лайках журнал получил из паблика 181 переход:
Строго говоря, медиа публикуют не только посты-ссылки и рекламируют гораздо больше анонсов, так что я не смог смоделировать их паблики на 100%. Первый вопрос эксперимента остается открытым.
— Можно ли получать значимый трафик из Facebook при ведении паблика в режиме медиа?
— Недостаточно данных.
Поговорим о более интересном.
Как часто видели анонсы в ленте? Результаты эксперимента
В течение месяца мы публиковали посты с частотой медиа. При этом даже обогнали один новостной сайт по количеству публикаций:
Скриншот от 2 декабря, через несколько дней после окончания эксперимента
В начале месяца на паблик подписались 60 человек, к концу остались 54. С одной стороны, жаль, что не 54 000. С другой, их было бы гораздо тяжелее опрашивать о частоте появления анонсов в ленте.
По данным внутренней аналитики, ежедневно 15-20 человек видели хотя бы одну публикацию паблика в день. Почти 30% подписчиков. Неплохо!
Оцените работу дизайнеров Facebook с цветами в тёмной теме. А заодно и труд переводчиков :)
После окончания эксперимента я провел опрос среди подписчиков NJ Feed, собрал 31 ответ. Оказалось, 22,6% подписчиков заходят в Facebook реже раза в день:
71% хотя бы раз за месяц эксперимента видели анонсы паблика NJ Feed в ленте:
Процент тех, кто хоть раз видел анонсы паблика, по когортам:
- захожу в Facebook реже раза в день — 58%;
- захожу в Facebook несколько раз в день — 75%;
- захожу в Facebook почти каждый час — 75%.
Пытается ли Facebook удерживать анонсами из пабликов медиа активных пользователей? Пока оставим этот вопрос, не отвлекаемся, следим за руками.
37,5% из тех, кто заходит в Facebook чаще раза в сутки, видели в день 2+ анонса:
Даже на нашей небольшой выборке это интересный результат, который позволяет кое-что предположить об алгоритме ленты Facebook.
— Можно ли при ведении паблика в режиме медиа «взломать» алгоритм платформы и чаще появляться в лентах подписчиков?
— С большой долей вероятности, да.
Выводы: формулируем гипотезы
- Facebook показывает анонсы из пабликов медиа в первую очередь активным подписчикам: кто заходит в соцсеть чаще раза в сутки.
- При подборе анонсов из пабликов для ленты Facebook скорее выберет тех, кто постит обновления раз в час или чаще.
- Около 12% подписчиков таких пабликов могут стать «суперчитателями», которым алгоритм платформы будет показывать более пяти анонсов постов в сутки. Если у вас в паблике десятки тысяч пользователей, это уже ценная аудитория с заявкой на лояльность и retention.
- Частота постинга — только один из кирпичиков успеха медиа в соцсетях. Равно важны релевантность контента, разнообразие форматов, регулярные вливания в рекламу. Но чтобы это доказать, нужен ещё один эксперимент (уже не MVP). И знаете что? Мы вскоре его проведём.
Буду рад аргументам, контраргументам, ссылкам на серьезные или полусерьёзные исследования и критике в комментариях.
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