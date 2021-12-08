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Ведем паблик Facebook в режиме новостного медиа. MVP-эксперимент Netpeak Journal
Георгий Рябой
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Алгоритм ленты Facebook, в отличие от ленты Instagram, не знает никто. Тем не менее специалисты по SMM сформировали свои правила постинга, которые (с большой долей вероятности) помогают чаще попадать в ленты читателей. Например: залог успеха — публиковать уникальный контент, никаких постов-ссылок, большой текст плюс фото плюс ссылка в первом комментарии. Уверен, вы слышали.

Сюда же относится правило: публикуйте не больше 5-6 постов в день, иначе алгоритм Facebook вас скроет из ленты. Впрочем, знаете, кто полностью игнорирует это? Паблики медиа. Они постят по 15-30 постов в день, иногда просто анонсы с ссылками, и при этом утверждают, что получают отличный трафик из Facebook. Хуже, чем несколько лет назад, но все равно хороший. Больше того: медиаменеджеры уверяют, что в Facebook лояльное комьюнити с крутыми показателями возврата.

Я с большим скепсисом относился к таким заявлениям. Зачем публиковать анонсы каждые полчаса, если у каждого поста меньше 5 лайков? Это при десятках тысяч подписчиков паблика.

Ладно, ладно. Что в перформанс-маркетинге говорят богу скепсиса? «Проведи эксперимент». Я решил прояснить два вопроса:

  1. Можно ли получать значимый трафик из Facebook при ведении паблика в режиме медиа?
  2. Можно ли при таком режиме постинга «взломать» алгоритм платформы и чаще появляться в лентах подписчиков?

Как мы запустили паблик медиа на минималках

Период эксперимента: 27 октября — 30 ноября.
Паблик: NJ Feed.
Команда: Георгий Рябой, Лилия Мошна.

Вначале я собрал 500 вечнозеленых материалов Netpeak Journal, которые до сих пор приносят неплохой трафик из Google. Создал для них оптом короткие ссылки с помощью нашего корпоративного сокращателя netpeak.me, загнал в таблицу и прописал задачу: брать ссылку, первый абзац из текста и размещать в паблике каждый час, с 12:00 до 20:00. С понедельника по пятницу.

Вначале я собрал 500 вечнозеленых материалов Netpeak Journal

Так как у нас MVP-эксперимент, заходить в соцсеть каждый час слишком дорого — решили планировать все посты на несколько дней вперед в Facebook Creator Studio. Спасибо Лилии за терпение и четкое выполнение этой задачи. Одному алгоритму Facebook известно, как это больно: публиковать записи десятками, зная, что не получишь никакого фидбека, минимум лайков и комментариев.

Комментарии подписчиков о паблике я собрал уже после окончания эксперимента. Мои любимые:

Комментарии подписчиков о паблике я собрал уже после окончания эксперимента

На платное продвижение дал только один пост в самом начале. Чтобы соблюсти все принципы MVP — на $13:
На платное продвижение дал только один пост в самом начале

Кстати, вы тоже чувствуете странное послевкусие, когда говорите «Facebook», а не «Meta»?

Получил семицентовый трафик: 189 взаимодействий, 4107 человек в охвате, 84 кликов по ссылке. Да и в целом за время эксперимента при 180 лайках журнал получил из паблика 181 переход:

за время эксперимента при 180 лайках журнал получил из паблика 181 переход по ссылкам

Строго говоря, медиа публикуют не только посты-ссылки и рекламируют гораздо больше анонсов, так что я не смог смоделировать их паблики на 100%. Первый вопрос эксперимента остается открытым.

— Можно ли получать значимый трафик из Facebook при ведении паблика в режиме медиа?

— Недостаточно данных.

Поговорим о более интересном.

Как часто видели анонсы в ленте? Результаты эксперимента

В течение месяца мы публиковали посты с частотой медиа. При этом даже обогнали один новостной сайт по количеству публикаций:

Скриншот от 2 декабря, через несколько дней после окончания эксперимента

Скриншот от 2 декабря, через несколько дней после окончания эксперимента

В начале месяца на паблик подписались 60 человек, к концу остались 54. С одной стороны, жаль, что не 54 000. С другой, их было бы гораздо тяжелее опрашивать о частоте появления анонсов в ленте.

По данным внутренней аналитики, ежедневно 15-20 человек видели хотя бы одну публикацию паблика в день. Почти 30% подписчиков. Неплохо!

Оцените работу дизайнеров Facebook с цветами в тёмной теме

Оцените работу дизайнеров Facebook с цветами в тёмной теме. А заодно и труд переводчиков :)

После окончания эксперимента я провел опрос среди подписчиков NJ Feed, собрал 31 ответ. Оказалось, 22,6% подписчиков заходят в Facebook реже раза в день:

После окончания эксперимента я провел опрос среди подписчиков NJ Feed, собрал 31 ответ

71% хотя бы раз за месяц эксперимента видели анонсы паблика NJ Feed в ленте:

71% хотя бы раз за месяц эксперимента видели анонсы паблика NJ Feed в ленте

Процент тех, кто хоть раз видел анонсы паблика, по когортам:

  • захожу в Facebook реже раза в день — 58%;
  • захожу в Facebook несколько раз в день — 75%;
  • захожу в Facebook почти каждый час — 75%.

Пытается ли Facebook удерживать анонсами из пабликов медиа активных пользователей? Пока оставим этот вопрос, не отвлекаемся, следим за руками.

37,5% из тех, кто заходит в Facebook чаще раза в сутки, видели в день 2+ анонса:

37,5% из тех, кто заходит в Facebook чаще раза в сутки, видели в день 2+ анонса

Даже на нашей небольшой выборке это интересный результат, который позволяет кое-что предположить об алгоритме ленты Facebook.

— Можно ли при ведении паблика в режиме медиа «взломать» алгоритм платформы и чаще появляться в лентах подписчиков?

— С большой долей вероятности, да.

Выводы: формулируем гипотезы

  1. Facebook показывает анонсы из пабликов медиа в первую очередь активным подписчикам: кто заходит в соцсеть чаще раза в сутки.
  2. При подборе анонсов из пабликов для ленты Facebook скорее выберет тех, кто постит обновления раз в час или чаще.
  3. Около 12% подписчиков таких пабликов могут стать «суперчитателями», которым алгоритм платформы будет показывать более пяти анонсов постов в сутки. Если у вас в паблике десятки тысяч пользователей, это уже ценная аудитория с заявкой на лояльность и retention.
  4. Частота постинга — только один из кирпичиков успеха медиа в соцсетях. Равно важны релевантность контента, разнообразие форматов, регулярные вливания в рекламу. Но чтобы это доказать, нужен ещё один эксперимент (уже не MVP). И знаете что? Мы вскоре его проведём.

Буду рад аргументам, контраргументам, ссылкам на серьезные или полусерьёзные исследования и критике в комментариях.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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