Надеемся, вы пользуетесь папками в Telegram. Иначе даже представить страшно, как вы разбираетесь в бесконечных каналах, чатах и группах нашего любимого мессенджера.

В обновлении от 24 апреля в мессенджере появилась функция делится своими папками с другими пользователями. Рассказываем подробно о том, как это работает.

Как работают пригласительные ссылки для папок с чатами

Напомню, в Telegram можно создавать папки, чтобы удобно распределять ваши чаты и каналы. Это одна из фишек Telegram, о которых я уже писал в блоге.

Если кратко, вы можете создать папку, объединив в ней нужные вам каналы, боты, группы — любая комбинация и наполнение.

При этом:

в каждой кастомной папке могут быть до 100 чатов, с премиум версией Telegram — до 200;

в каждом аккаунте можно создать до 10 папок, с премиум версией — до 20.

Теперь же появилась возможность отправить всю свою папку любому пользователю.

Для пересылки папки зажмите на смартфоне палец на ее названии, в появившемся меню выберите «Поделиться» — «Создать ссылку-приглашение». Откроется меню созданной пригласительной ссылки, в которую уже добавлены все находящиеся в папке чаты. Если при зажатии папки вы не видите нужный пункт, обновите приложение.

В Desktop нужно правой кнопкой мыши нажать на папку — выбрать «Настроить папку» — «Поделиться папкой».

Получатель такой ссылки может одним касанием добавить папку в свой аккаунт и присоединиться ко всем чатам в ней.

У пользователя есть возможность выбирать — присоединиться ко всем чатам или части из них. Для этого достаточно убрать галочку с нужного чата.

Также для ссылки можно создать свой QR-код.

Есть также опция выбрать определенные чаты в папке при создании пригласительной ссылки. И тогда можно задать для нее уникальное название, чтобы не запутаться в разных подборках чатов внутри папки.

По ссылке на папку пользователи могут сразу присоединиться ко всем чатам в ней.

Даже в чаты, в которые обычно необходимо подавать заявку на вступление, по пригласительной ссылке вы будете приняты автоматически.

Лимиты и ограничения

Ограничений на время действия ссылки или количество присоединившихся по ней на данный момент нет. Выставить их также нельзя. После удаления пригласительная ссылка перестанет работать, но отправленная папка не исчезнет у пользователей, и они останутся подписаны на выбранные чаты. Чтобы удалить ссылку, нужно открыть редактирование папки, перейти к пункту «Пригласительные ссылки», выбрать «Три точки» справа от нужной ссылки, удалить. У любого пользователя может быть не больше 2 общих папок, соответственно добавить в них можно до 100 чатов. В премиум версии — до 20 папок и до 200 чатов в каждой. Для одной папки можно создать до 3 пригласительных ссылок, дающих доступ к определенному набору чатов в нем. С Telegram Premium — до 100 пригласительных ссылок.

Вы можете поделиться папкой, если в ней собраны:

открытые каналы;

открытые чаты;

закрытые каналы и чаты, в которых вам как администратору предоставили право приглашать других пользователей.

Делиться нельзя:

ботами;

личными чатами;

закрытыми каналами и чатами, в которых у вас нет административного права приглашать других пользователей.

Поэтому при создании ссылки на некоторые папки вы увидите ошибку, так как большинство чатов в ней попадают под ограничения.

Что еще важно запомнить о пересылке папок

Пользователи не испытывают ограничений при работе с полученной по ссылке папкой — они могут менять ее название, самостоятельно добавлять другие чаты, боты, каналы. Когда вы добавляете в папку, которой поделились, новые чаты, они не появляются автоматически у пользователей, получивших ранее ее по ссылке. Чтобы обновления появились и у них, вам нужно соответственно обновить пригласительную ссылку:

зайдите в созданную ранее пригласительную ссылку;

в открывшемся списке всех чатов в папке галочкой отметьте добавленную папку;

сохраните изменения.

Пользователям, с которыми вы поделились ссылкой, придет уведомление (на смартфоне пока приходит быстрее) с указанием, какие чаты добавились в папку, и предложением их также добавить к себе.



Если пользователь захочет удалить присланную папку, система предложит ему выйти из всех чатов сразу. Тем не менее он может выбирать, какие чаты покинуть, а какие нет.

Пользователь также может перенести себе нужные чаты в другую папку, а импортированную удалить. В таком случае он не получит уведомление о том, что в папке по ссылке появились новые чаты. Присоединиться к новым чатам он сможет только, если снова нажмет на сохранившуюся пригласительную ссылку.

Кому могут быть полезны пересылки папок?

IT компании и не только смогут с легкостью добавлять нового сотрудника во все нужные ему чаты или внутренние каналы. Главное, чтобы аккаунт, который создает ссылку, был администратором с нужными правами. Администраторы Telegram-каналов могут делиться с подписчиками подборками каналов. Например, собрать несколько каналов одной тематики и прорекламировать свой ресурсы или ресурсы коллег.

Telegram — постоянно развивающаяся платформа, которая продолжает воплощать в себе все больше крутых и полезных фишек. Повышается ценность не только использования его как личного, рабочего мессенджера, но и бизнес-площадки и наш отдел Telegram Network помогает бизнесу в нем расти.