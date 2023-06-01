Как правильно делиться папками в Telegram
Надеемся, вы пользуетесь папками в Telegram. Иначе даже представить страшно, как вы разбираетесь в бесконечных каналах, чатах и группах нашего любимого мессенджера.
В обновлении от 24 апреля в мессенджере появилась функция делится своими папками с другими пользователями. Рассказываем подробно о том, как это работает.
Как работают пригласительные ссылки для папок с чатами
Напомню, в Telegram можно создавать папки, чтобы удобно распределять ваши чаты и каналы. Это одна из фишек Telegram, о которых я уже писал в блоге.
Если кратко, вы можете создать папку, объединив в ней нужные вам каналы, боты, группы — любая комбинация и наполнение.
При этом:
- в каждой кастомной папке могут быть до 100 чатов, с премиум версией Telegram — до 200;
- в каждом аккаунте можно создать до 10 папок, с премиум версией — до 20.
Теперь же появилась возможность отправить всю свою папку любому пользователю.
Для пересылки папки зажмите на смартфоне палец на ее названии, в появившемся меню выберите «Поделиться» — «Создать ссылку-приглашение». Откроется меню созданной пригласительной ссылки, в которую уже добавлены все находящиеся в папке чаты. Если при зажатии папки вы не видите нужный пункт, обновите приложение.
В Desktop нужно правой кнопкой мыши нажать на папку — выбрать «Настроить папку» — «Поделиться папкой».
Получатель такой ссылки может одним касанием добавить папку в свой аккаунт и присоединиться ко всем чатам в ней.
У пользователя есть возможность выбирать — присоединиться ко всем чатам или части из них. Для этого достаточно убрать галочку с нужного чата.
Также для ссылки можно создать свой QR-код.
Есть также опция выбрать определенные чаты в папке при создании пригласительной ссылки. И тогда можно задать для нее уникальное название, чтобы не запутаться в разных подборках чатов внутри папки.
По ссылке на папку пользователи могут сразу присоединиться ко всем чатам в ней.
Даже в чаты, в которые обычно необходимо подавать заявку на вступление, по пригласительной ссылке вы будете приняты автоматически.
Лимиты и ограничения
- Ограничений на время действия ссылки или количество присоединившихся по ней на данный момент нет. Выставить их также нельзя.
- После удаления пригласительная ссылка перестанет работать, но отправленная папка не исчезнет у пользователей, и они останутся подписаны на выбранные чаты. Чтобы удалить ссылку, нужно открыть редактирование папки, перейти к пункту «Пригласительные ссылки», выбрать «Три точки» справа от нужной ссылки, удалить.
- У любого пользователя может быть не больше 2 общих папок, соответственно добавить в них можно до 100 чатов. В премиум версии — до 20 папок и до 200 чатов в каждой.
- Для одной папки можно создать до 3 пригласительных ссылок, дающих доступ к определенному набору чатов в нем. С Telegram Premium — до 100 пригласительных ссылок.
Вы можете поделиться папкой, если в ней собраны:
- открытые каналы;
- открытые чаты;
- закрытые каналы и чаты, в которых вам как администратору предоставили право приглашать других пользователей.
Делиться нельзя:
- ботами;
- личными чатами;
- закрытыми каналами и чатами, в которых у вас нет административного права приглашать других пользователей.
Поэтому при создании ссылки на некоторые папки вы увидите ошибку, так как большинство чатов в ней попадают под ограничения.
Что еще важно запомнить о пересылке папок
- Пользователи не испытывают ограничений при работе с полученной по ссылке папкой — они могут менять ее название, самостоятельно добавлять другие чаты, боты, каналы.
- Когда вы добавляете в папку, которой поделились, новые чаты, они не появляются автоматически у пользователей, получивших ранее ее по ссылке. Чтобы обновления появились и у них, вам нужно соответственно обновить пригласительную ссылку:
- зайдите в созданную ранее пригласительную ссылку;
- в открывшемся списке всех чатов в папке галочкой отметьте добавленную папку;
- сохраните изменения.
Пользователям, с которыми вы поделились ссылкой, придет уведомление (на смартфоне пока приходит быстрее) с указанием, какие чаты добавились в папку, и предложением их также добавить к себе.
- Если пользователь захочет удалить присланную папку, система предложит ему выйти из всех чатов сразу. Тем не менее он может выбирать, какие чаты покинуть, а какие нет.
- Пользователь также может перенести себе нужные чаты в другую папку, а импортированную удалить. В таком случае он не получит уведомление о том, что в папке по ссылке появились новые чаты. Присоединиться к новым чатам он сможет только, если снова нажмет на сохранившуюся пригласительную ссылку.
Кому могут быть полезны пересылки папок?
- IT компании и не только смогут с легкостью добавлять нового сотрудника во все нужные ему чаты или внутренние каналы. Главное, чтобы аккаунт, который создает ссылку, был администратором с нужными правами.
- Администраторы Telegram-каналов могут делиться с подписчиками подборками каналов. Например, собрать несколько каналов одной тематики и прорекламировать свой ресурсы или ресурсы коллег.
Telegram — постоянно развивающаяся платформа, которая продолжает воплощать в себе все больше крутых и полезных фишек. Повышается ценность не только использования его как личного, рабочего мессенджера, но и бизнес-площадки и наш отдел Telegram Network помогает бизнесу в нем расти.
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