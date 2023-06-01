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Как правильно делиться папками в Telegram
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Антон Гембарский

Надеемся, вы пользуетесь папками в Telegram. Иначе даже представить страшно, как вы разбираетесь в бесконечных каналах, чатах и группах нашего любимого мессенджера.

В обновлении от 24 апреля в мессенджере появилась функция делится своими папками с другими пользователями. Рассказываем подробно о том, как это работает.

Как работают пригласительные ссылки для папок с чатами

Напомню, в Telegram можно создавать папки, чтобы удобно распределять ваши чаты и каналы. Это одна из фишек Telegram, о которых я уже писал в блоге. 

Если кратко, вы можете создать папку, объединив в ней нужные вам каналы, боты, группы — любая комбинация и наполнение.

При этом:

  • в каждой кастомной папке могут быть до 100 чатов, с премиум версией Telegram — до 200;
  • в каждом аккаунте можно создать до 10 папок, с премиум версией — до 20.

Теперь же появилась возможность отправить всю свою папку любому пользователю.

Для пересылки папки зажмите на смартфоне палец на ее названии, в появившемся меню выберите «Поделиться» — «Создать ссылку-приглашение». Откроется меню созданной пригласительной ссылки, в которую уже добавлены все находящиеся в папке чаты. Если при зажатии папки вы не видите нужный пункт, обновите приложение. 

В Desktop нужно правой кнопкой мыши нажать на папку — выбрать «Настроить папку» — «Поделиться папкой».

Получатель такой ссылки может одним касанием добавить папку в свой аккаунт и присоединиться ко всем чатам в ней.

У пользователя есть возможность выбирать — присоединиться ко всем чатам или части из них. Для этого достаточно убрать галочку с нужного чата.

Также для ссылки можно создать свой QR-код.

Есть также опция выбрать определенные чаты в папке при создании пригласительной ссылки. И тогда можно задать для нее уникальное название, чтобы не запутаться в разных подборках чатов внутри папки.

По ссылке на папку пользователи могут сразу присоединиться ко всем чатам в ней. 

Даже в чаты, в которые обычно необходимо подавать заявку на вступление, по пригласительной ссылке вы будете приняты автоматически.

Лимиты и ограничения

  1. Ограничений на время действия ссылки или количество присоединившихся по ней на данный момент нет. Выставить их также нельзя. 
  2. После удаления пригласительная ссылка перестанет работать, но отправленная папка не исчезнет у пользователей, и они останутся подписаны на выбранные чаты. Чтобы удалить ссылку, нужно открыть редактирование папки, перейти к пункту «Пригласительные ссылки», выбрать «Три точки» справа от нужной ссылки, удалить. 
  3. У любого пользователя может быть не больше 2 общих папок, соответственно добавить в них можно до 100 чатов. В премиум версии — до 20 папок и до 200 чатов в каждой.
  4. Для одной папки можно создать до 3 пригласительных ссылок, дающих доступ к определенному набору чатов в нем. С Telegram Premium — до 100 пригласительных ссылок.

Вы можете поделиться папкой, если в ней собраны:

  • открытые каналы;
  • открытые чаты;
  • закрытые каналы и чаты, в которых вам как администратору предоставили право приглашать других пользователей.

Права адміністратора

Делиться нельзя:

  • ботами;
  • личными чатами;
  • закрытыми каналами и чатами, в которых у вас нет административного права приглашать других пользователей.

Поэтому при создании ссылки на некоторые папки вы увидите ошибку, так как большинство чатов в ней попадают под ограничения.

Что еще важно запомнить о пересылке папок

  1. Пользователи не испытывают ограничений при работе с полученной по ссылке папкой — они могут менять ее название, самостоятельно добавлять другие чаты, боты, каналы. 
  2. Когда вы добавляете в папку, которой поделились, новые чаты, они не появляются автоматически у пользователей, получивших ранее ее по ссылке. Чтобы обновления появились и у них, вам нужно соответственно обновить пригласительную ссылку:
  • зайдите в созданную ранее пригласительную ссылку;
  • в открывшемся списке всех чатов в папке галочкой отметьте добавленную папку;
  • сохраните изменения.

Пользователям, с которыми вы поделились ссылкой, придет уведомление (на смартфоне пока приходит быстрее) с указанием, какие чаты добавились в папку, и предложением их также добавить к себе.

  1. Если пользователь захочет удалить присланную папку, система предложит ему выйти из всех чатов сразу. Тем не менее он может выбирать, какие чаты покинуть, а какие нет.
     
  2. Пользователь также может перенести себе нужные чаты в другую папку, а импортированную удалить. В таком случае он не получит уведомление о том, что в папке по ссылке появились новые чаты. Присоединиться к новым чатам он сможет только, если снова нажмет на сохранившуюся пригласительную ссылку.

Кому могут быть полезны пересылки папок?

  1. IT компании и не только смогут с легкостью добавлять нового сотрудника во все нужные ему чаты или внутренние каналы. Главное, чтобы аккаунт, который создает ссылку, был администратором с нужными правами.
  2. Администраторы Telegram-каналов могут делиться с подписчиками подборками каналов. Например, собрать несколько каналов одной тематики и прорекламировать свой ресурсы или ресурсы коллег.

Telegram — постоянно развивающаяся платформа, которая продолжает воплощать в себе все больше крутых и полезных фишек. Повышается ценность не только использования его как личного, рабочего мессенджера, но и бизнес-площадки и наш отдел Telegram Network помогает бизнесу в нем расти.

Антон Гембарский

Работаю в команде Netpeak с 2022 года. Считаю, что понимание того, как работает интернет и связанные с ним сервисы, одно из важнейших в наше время.

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