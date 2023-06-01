Як правильно ділитися папками у Telegram

Сподіваємося, ви користуєтеся папками в Telegram. Інакше навіть уявити страшно, як ви розбираєтеся в нескінченних каналах, чатах і групах нашого улюбленого месенджера.

В оновленні від 24 квітня в месенджері з’явилася функція, що дозволяє ділитись своїми папками з іншими користувачами. Розповім докладно про те, як це працює.

Як працюють посилання-запрошення для папок з чатами

У Telegram можна створювати папки, щоб зручно розподіляти необхідні чати, канали та боти. Ви можете створити папку для всіх каналів, ботів, груп, контактів, не-контактів, будь-яку їхню комбінацію або папку з будь-яким потрібним собі наповненням.

Водночас:

у кастомній папці можуть бути тільки до 100 чатів, з преміум версією Telegram — до 200;

у кожному акаунті можна створити до 10 папок, з преміум версією — до 20.

Розробники додали можливість надіслати свою папку будь-якому користувачеві.

Для цього на смартфоні потрібно затиснути палець на назві папки, у меню, що з’явилося, вибрати «Поділитися» — «Створити запрошувальне посилання». Відкриється меню створеного посилання-запрошення, до якого вже додані всі чати, додані у папку. Якщо під час затискання папки ви не бачите потрібний пункт, оновіть застосунок.

У Desktop потрібно правою кнопкою миші натиснути на папку — вибрати «Редагувати папку» — «Поділитися папкою».

Одержувачі такого посилання можуть одним дотиком додати папку на свій акаунт і приєднатися до всіх чатів у ній.

Але також у користувача є можливість вибирати: приєднатися до всіх чатів або лише до частини. Для цього достатньо прибрати галочку з потрібного чату.

Також є опція створити для посилання свій QR-код.

При створенні посилання-запрошення можна обрати окремі чати, якими хочете поділитися. І придумати унікальну назву для посилання, щоб не заплутатися в різних добірках чатів всередині папки.

Користувачі можуть вступити відразу в усі чати папки за посиланням. Навіть ті, де зазвичай потрібно подавати заявку на вступ, приймають їх автоматично.

Ліміти та обмеження

Обмежень на час дії посилання або кількості тих, хто приєднався за ним немає. Виставити їх також не можна. Після видалення запрошувального посилання папка не зникне у користувачів, і вони залишаться підписані на обрані чати. Втім сам лінк перестане працювати.



Щоб видалити посилання, потрібно відкрити редагування папки, перейти до пункту «Запрошувальні посилання», вибрати «Три крапки» праворуч від потрібного посилання, видалити.

У будь-якого користувача може бути не більше 2 спільних папок, додати в них можна до 100 чатів. У преміум версії — до 20 і до 200 чатів у ній відповідно. Для кожної папки можна створити до 3 посилань-запрошень, що дають певний доступ до різних наборів чатів. Преміум дозволяє створити до 100 посилань.

Можна ділитися папками, якщо в них:

відкриті канали;

відкриті чати;

закриті канали й чати, в яких ви як адміністратор маєте право запрошувати інших користувачів.

Не можна ділитися:

ботами;

особистими чатами;

закритими каналами й чатами, в яких у вас немає прав адміністратора запрошувати інших користувачів.

Тому при створенні посилання до деяких папок буде показувати помилку, бо певні чати у ній потрапляють під обмеження.

На що варто звернути увагу, коли ділитеся папками

Користувачі не мають обмежень при роботі з папкою. Вони можуть змінювати її назву, самостійно додавати інші чати, боти, канали. Це ніяк не впливає на чати, у які вони вступили за посиланням. Якщо ви додали нові чати в папку, яку поширили, вони не з’являться відразу у тих, хто встановив цю папку за посиланням. Для того, аби вона в них з’явилася, потрібно оновити запрошувальне посилання:

зайдіть у створене раніше запрошувальне посилання;

у списку усіх чатів у папці галочкою промаркуйте додану папку;

збережіть зміни.

Користувачам, з якими ви поділилися посиланням, прийде сповіщення (на смартфоні поки що приходить швидше) з чатами, які додалися до папки, і пропозицією додати їх до своєї папки.



Якщо користувач захоче видалити папку, йому буде запропоновано вийти з усіх чатів одразу. Проте він може вибирати, які чати покинути, а які ні.

Таким чином користувач також може перенести собі потрібні чати в іншу папку, а імпортовану видалити.



Варто врахувати, що при цьому користувач не отримає повідомлення про те, що в папці за посиланням з’явилися нові чати. Приєднатися до нових чатів він зможе тільки якщо знову натисне на посилання, яке колись отримав.

Для кого корисна функція пересилання папок?

IT-компанії і не тільки зможуть з легкістю додавати нового співробітника в усі потрібні йому чати або внутрішні канали. Головне, щоб акаунт, який створює посилання, був адміністратором із потрібними правами. Адміністратори Telegram-каналів можуть ділитися з підписниками добірками каналів. Наприклад, зібрати кілька каналів однієї тематики і прорекламувати в ній свої ресурси або ресурси своїх колег.

Telegram — платформа, що постійно розвивається і продовжує втілювати в собі дедалі більше крутих і корисних фішок. Підвищується цінність не тільки використання його, як особистого, робочого месенджера, а й бізнес-майданчика, і наш відділ Telegram Network допомагає бізнесу в ньому рости.