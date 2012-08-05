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Wolfram|Alpha, или Вычислительная Теория Всего
Катерина Коламбет
19840 2 6
Сложность: норм норм
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Проект Wolfram|Alpha создан знаменитым математиком Стивеном Вольфрамом на основе теории о вычислимости. Собственно, на этом построена вся сфера IT. Стивен посвятил идее вычислений более тридцати лет и создал два значимых проекта: Mathematica и Wolfram Alpha. Первый представляет собой систему компьютерной алгебры, а второй — базу знаний и набор вычислительных алгоритмов на основе первого. Интересно, что Стивена в юности прозвали «маленьким Эйнштейном» — посудите сами: в 15 лет он опубликовал статью по физике элементарных частиц, в 17 — поступил в Оксфордский университет, а в 20 — получил степень доктора наук в Калифорнийском технологическом институте.

В данный момент, Wolfram|Alpha — это 8 миллионов строк кода из Mathematica, написанного с помощью экспертов из множества разных областей. Знания, которые там содержатся, больше напоминают ультрасовременную библиотеку. Но цель проекта значительно выше — демократизировать знания, быть авторитетным источником во всех областях, быть в состоянии вычислить ответы на конкретные вопросы не через поиск того, что было написано другими, а используя встроенные знания.

Поисковые системы развиваются в сторону семантической сети — вводят правила разметки, чтобы понимать структуру и суть текста, но Вольфрам пошел по другому пути — он «сам» собирает данные и не заставляет никого размечать свои страницы. Более того, другие страницы не требуются. Wolfram|Alpha  серьезный инструмент для обработки информации, который способен соотносить разные данные в имеющейся базе и вычислять ответы на вопросы.

Вопросы, кстати, можно и нужно формулировать предельно просто — так, как они приходят в голову. Одна из задач (не самых простых) системы — интерпретировать все те странные выражения, которые люди вбивают в строку поиска.

В данный момент статистика показывает, что с первого раза успешно обрабатываются более 80% запросов.

Многие задаются вопросом: сможет ли Альфа победить Google? Ведь система, созданная Вольфрамом, быстро дает точные ответы по несметному количеству вопросов. Однако нужно отдать должное, мнения и интерпретации, теории и истории вряд ли когда-нибудь перестанут интересовать общественность (впрочем, для этого теперь есть социальные сети). Рекомендую к просмотру выступление Стивена Вольфрама на TED, а пока постараюсь кратко передать его суть.

Wolfram|Alpha предоставляет новый тип вычислений, которые можно назвать вычислениями, основанными на знаниях. Их начальная точка — это не просто вычисление, а колоссальный объем встроенных знаний. И когда это происходит, меняется сама экономика доставки вычислений будь то в интернете или где-то еще. При помощи этого сервиса каждый может совершать открытия — причем как в точных науках, так и в творческой среде (например, в музыке).

Wolfram|Alpha находится в открытом доступе с середины 2009-го года и постоянно совершенствуется. Вполне возможно, в ближайшем десятилетии про помощи этой системы действительно будут совершены чудесные открытия или по крайней мере значительно пополнится багаж знаний миллионов пытливых людей :) Согласно одной из теорий, Альфа является первым «огнем» семантической паутины — «новый интернет» будет основан на совершенно других принципах определения релевантности страниц веб-ресурсов.

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семантический веб
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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