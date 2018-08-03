Для кого: любой бизнес, который готов инвестировать в inbound-маркетинг.
Длительность услуги: один месяц.
Стоимость: от $1000, в зависимости от стратегии наполнения услуги.
«Мы хотим завоевать мир, поэтому завели блог». Если бы нам платили каждый раз, когда мы слышим эту фразу... В 99 случаях из 100 бизнес заводит блоги, потому что на этапе позиционирования (если этот этап
Нет.
Блог — не инструмент для привлечения дополнительного трафика, а полноценный канал продаж. Грамотно построенный, качественно развивающийся блог в B2B решает большинство маркетинговых задач по воронке: от привлечения посетителей из поиска до роста лояльности.
Мы запустили услугу [МКС: маркетинговая контент-стратегия для блогов] на фундаменте своего десятилетнего опыта создания одного из самых крутых блогов по интернет-маркетингу. Набили достаточно шишек, усвоили много уроков и теперь помогаем вам вывести блог на орбиту с нуля.
При этом для решения главных вопросов не понадобится десять лет. Длительность услуги МКС — один месяц.
За этот месяц мы запустим процессы формирования редакции, создадим структуру будущего блога и составим стартовый контент-план. Впрочем, не обещаем невозможного — стоит учитывать риски при создании корпоративного блога.
Риски при запуске
Как и космическая программа, блог — это долго. Для формирования отлаженных редакционных процессов и создания ядра заинтересованных читателей нужен год и больше. Спроецируйте этот отрезок времени на цикл жизни вашего проекта и поймете, готовы ли к игре вдолгую.
Как формировалась редакция нашего блога?
Сначала в отделе маркетинга появился копирайтер, потом еще один. Мы стали привлекать специалистов агентства к написанию постов. Взяли в штат дизайнера. Потом первый копирайтер уволился, а второй стал редактором блога. Потом появился PR-менеджер. Потом — помощница руководителя маркетингового отдела. Потом — помощница редактора блога. Потом мы отвоевали у технического директора программиста. Потом в отделе появилась помощница пиар-менеджера. И наконец редактор англоязычной версии блога.
Блог — это дорого. Эйфорию после запуска сменяет понимание, что это еще один рот в семье маркетинговых расходов проекта, который нужно регулярно подкармливать, и который на первых порах придется непрерывно развивать без ощутимой отдачи.
Зачем вообще нужен блог?
Покажем три графика.
Рост бесплатного трафика на блог Netpeak за год:
Рост тренда Netpeak за пять лет по данным Google Trends:
Динамика дошедших до брифа лидов от читателей блога:
Динамика роста заявок от читателей блога из индивидуального инструмента веб-аналитики блога Netpeak, связанного с CRM ERP системой агентства
Что входит в услугу МКС?
Алгоритм из пяти шагов.
Шаг I. Поиск редактора
Идеальная модель развития корпоративного блога — симбиоз усилий внутренней команды и внешних специалистов. В штате обязательно должен быть редактор и мы настаиваем на этом при подписании договора. Почему?
Аутсорсовый или фрилансовый редактор не будет относиться к блогу так же, как человек в команде. Штатный редактор скорее и глубже проникнется философией продукта, его месседжами, быстрее поймет основные преимущества, о которых стоит говорить целевой аудитории.
Функциональные обязанности редактора:
- Организация работы блога и систематизация процессов.
- Утверждение тем контента, вычитка статей копирайтеров, отработка подачи контента, ведение соцсетей и верстка email-рассылки. Со временем он делегирует эти полномочия внутреннему копирайтеру.
- Да, на начальном этапе редактор еще и копирайтер.
Так как редактор в курсе большинства действий, связанных с отлаживанием рабочих процессов и развитием контентного ресурса, его ценность гораздо выше суммы навыков по редактированию текстов.
Мы предлагаем набор рекомендаций по поиску редактора.
В том числе:
- Текст вакансии.
- Тестовое задание для откликнувшихся соискателей.
- Список ключевых компетенций, необходимых редактору, которые выявляются на собеседовании.
- Систему мотивации, построенную на целевых KPI вашего проекта и (конкретно) на KPI вашего медиа, которая будет мотивировать редактора достигать нужных целей.
Система стимулирования — альтернатива фиксированной зарплате, которая предполагает, что редактор не должен получать одни и те же деньги за разные результаты работы. Cпециалистам, которые напрямую влияют на свои KPI, логично ориентироваться на них, а не работать по фиксированной ставке.
С помощью системы мотивации редактора можно из месяца в месяц прослеживать динамику и эффективность, замечать проседания, слабые места специалиста и сферы роста редакции. Контроль важен.
Шаг II. Анализ рынка, технические рекомендации и оптимизация
Формирование маркетинговой контент-стратегии начинается с анализа и статистики.
Что мы делаем?
1. Анализируем конкурентов
1.2. Какие подходы и методики работают и не работают в их блогах.
1.3. О каких темах они уже писали и что из этого получило известность.
2. Анализируем предпочтения целевой аудитории
2.2. Анализируем рубрикацию и контент данных ресурсов.
2.3. Формируем широкий портрет целевой аудитории блога.
Стадия анализа для проекта не из узкоспециализированной ниши занимает в среднем рабочую неделю команды. Параллельно можно запустить другие процессы: подготовку технического SEO-аудита и создание сайта блога.
О том, что входит в технический SEO-аудит, читайте на странице соответствующей услуги.
Сначала страниц будет немного, так что SEO-аудит (как отдельная услуга) будет просто нерентабелен. Но мы все равно разрабатываем базовый аудит для проекта в рамках создания маркетинговой контент-стратегии, потому что его внедрение в долгосрочной перспективе многократно увеличит эффективность блога.
3. Составляем подробное техническое задание для программиста
Мы многократно сталкивались с задачей подготовки такого техзадания и даже создавали платформу для именно вот этого блога Netpeak. Тогда техзадание на внедрение нового движка блога программистом состояло из 36 страниц, набранных 11 Arial, техзадание на изменение блога для дизайнера — всего из 26.
Читайте подробно о том, как мы
Что будет в техзадании?
3.1. Список всех необходимых блогу элементов:
- список основных страниц и рекомендации по оптимизации каждой из них: от главной и до страницы 404 ошибки;
- формы подписок на социальные сети проекта;
- формы комментирования;
- формы подписки на рассылку и так далее.
3.2. Примеры реализации на других блогах.
3.3. Основные проблемы, которые необходимо учитывать и решать по мере внедрения данных элементов.
Грамотно составленное техническое задание с заранее проработанным и персонализированным содержанием экономит до 80% времени на запуск блога в обычном режиме.
Больше не нужно:
- тратить время на изучение тонн материалов по теме;
- анализировать конкурентные блоги;
- обсуждать каждую из спорных функций в команде;
- обсуждать и согласовывать каждый пункт техзадания с разработчиками и знакомиться с их рекомендациями;
- исправлять и менять результаты работ после запуска блога согласно очередным рекомендациям от очередных подрядчиков.
Сюда же входят рекомендации по базовой оптимизации, визуальной составляющей и функционалу блога.
Шаг III. Семантическая структура блога; рубрикация; редакционная политика
Строим семантическое ядро
Блог — синтетическое
В целом контент лучше классифицировать на виральный (из серии «как Галкин съел Киркорова»), который даст всплеск трафика из социальных сетей и шеры, но не даст переходов из поиска, потому что никто не будет гуглить то, как Галкин съел Киркорова, через несколько дней после инфоповода. Второй тип — вечнозеленый контент: то, что позволяет вашему блогу всегда расти в количестве получаемого трафика за счет посетителей из поиска.
Каждый тип материала должен выполнять свои функции:
- напоминать о бренде;
- вовлекать;
- работать с лояльностью и возражениями;
- вызывать резонанс.
Оптимальный результат будет только при гармоничной пропорции. Для планирования контента важно сразу собрать семантическое ядро.
Что мы делаем?
1. Собираем большой список запросов:
- ключевых слов, которые используют конкуренты (узнаем их с помощью Serpstat);
- из поисковых подсказок и ключевых слов, похожих на основные ключевые слова проекта;
- информационных ключевых запросов, которые включают в себя разнообразные формы коммерческих ключевых слов.
2. Очищаем лонг-лист ключевых слов по релевантности проекту:
- выделяем слова, которые наверняка соответствуют проекту;
- формируем список наиболее популярных околотематических ключевых слов и консультируемся с клиентом по поводу добавления их в шорт-лист.
3. Распределяем ключевые слова по страницам и формируем «семантическую карту» проекта.
Речь о связи страниц между собой (рубрикации), количестве и содержимом всех страниц, которые появятся в блоге. Карта нужна, чтобы выставить приоритеты для тех или иных тем: мы смотрим на популярность запросов в поиске и прежде всего отвечаем на самые популярные вопросы вашей аудитории.
Мы создаем классификацию публикаций «по интересующим читателя типам постов». Каждый материал в блоге Netpeak, например, вне зависимости от темы, должен соответствовать одному из типов (how to for experts, how to for newbies, list of experts и так далее). Каждый тип публикаций включает в себя набор требований — от шаблона заголовка до стиля иллюстраций. Конечно, в данном случае мы пляшем от аналитики аудитории и портрета читателя блога.
Разделяем рубрики
При создании рубрик в качестве ориентира выбираются жанры или темы. Но чаще всего они смешиваются. Почему?
Во-первых, разделение на портрет, зарисовку, очерк и другие классические жанры уже не актуально. Из последних сил держится интервью, но многие ресурсы (блог Netpeak в их числе) отказываются и от него. Жанр в интернете формирует не автор, а читатель. На первый план выходит не мастерство, а возможности пишущего удовлетворить того, что потребляет контент.
Во-вторых, в теоретический процесс разделения рубрик вмешивается реальность. Это может быть партнер, который проводит конференцию и пишет крутые посты конкретно для вашего блога. Или сотрудник-выпускник филфака с сотней разгромных рецензий на книги бизнес-гуру. Или просто спецпроект руководства, который никак не вместить в существующую структуру рубрик.
Пример Cossa, одного из самых популярных маркетинговых ресурсов в Рунете:
Если рассматривать этот рубрикатор по разделам сайта, кажется, что «статьи», «новости» и «события» хорошо уживутся в рамках одной рубрики. Во многом из-за многозначности термина «статья». Но даже если заменить «статьи» на «лонгриды», разделение на «новости» и «события» как на две самостоятельные рубрики оправдать сложно.
Идеальный вариант — рубрикация только по темам.
Конечная цель любого корпоративного блога — стать популярным нишевым медиа.
Пишем редполитику
Редакционная политика — набор норм, правил и регламентов, которые регулируют форму, содержание, правила оформления, стиль написания и прочие детали каждого поста, проходящего через редакцию. Редакционная политика содержит главные заповеди для редактора (для примера почитайте наш вариант, для блога Netpeak. Это то, что отражает и формирует стиль медиа. То, что выдается новому редактору после того, как старый внезапно увольняется, и то, что помогает новому редактору вести блог так же круто.
В редакционную политику вкладываем:
- идею, миссию, цель издания;
- актуальную рубрикацию;
- правила оформления тем статей;
- правила формирования структуры и написания статей;
- регламенты процессов внутри редакции:
- политику публикации присылаемых материалов;
- политику размещения рекламы;
- правила общения внутри редакции.
- информацию о целевой аудитории проекта;
- нормы по времени публикации материалов.
По ссылке можете найти набор редполитик разных медиа, которыми щедро делится Ильяхов (мы ценим твой подход, Максим).
Шаг IV. Контент-план; редакционный календарь; техническое задание на создание контента
Со стратегией на 90% покончено, переходим к тактике: о чем и кто будет писать.
Мы не разделяем контент-план и редакционный календарь — единый план позволяет контролировать состояние постов в работе.
Если сравнить редакцию с кухней ресторана, то есть заготовки, блюда в работе, блюда на раздатках, новые блюда — их перед добавлением в меню необходимо несколько раз попробовать и обкатать. Контент-план — рабочее меню шеф-повара.
В идеале в контент-плане должны быть:
- рубрика;
- тема статьи;
- техзадание для этой конкретной статьи;
- статус подготовки этой статьи и кто ответственен за этот этап;
- дедлайн;
- результат — опубликованный материал.
Контент-план нашего блога выглядит так:
Что мы делаем при разработке контент-плана?
- определяем оптимальный график выхода статей для конкретного проекта. Обычно, это две статьи каждую неделю, с публикацией в определенные дни;
- придумываем кликабельные заголовки для каждой статьи. В общем создаем заголовки для 8-24 статей, в зависимости от того, на какой период (от одного до трех месяцев) будем разрабатывать контент-план;
- пишем персонализированные техзадания для каждой статьи. Остается только передать их копирайтеру. Техзадание разрабатывается с помощью дополнительного анализа поисковой выдачи по ключевому запросу.
В техзадании будут:
- готовый заголовок статьи;
- готовые метатеги для статьи (title, description, keywords);
- основные тезисы, раскрывающие статью, которая нам нужна;
- оценочный размер статьи или длительность ее прочтения для читателя;
- ключевые слова и интенсивность их использования.
Разрабатывать контент-план более чем на три месяца неправильно — популярность ключевых запросов слишком динамична и требует регулярной актуализации.
Шаг V. Руководство по инхаус-контенту: как писать/редактировать/размещать/развивать медиа дальше
Итак, мы начали работать и в течение месяца передали вам всю необходимую документацию для построения блога и редакции. Следующие 10 дней мы оказываем поддержку и постоянный консалтинг по возникающим вопросам. Мы готовы помогать вам с блогом и дальше в формате пакета консультаций: отлаживать запущенные процессы внутри бизнеса, вычитывать материалы и делиться опытом по контент-маркетингу. Вы нашли редактора, а блог начал постоянно наполняться контентом и наращивать трафик. Что дальше?
А дальше мы как медиа-консалтинг просто не нужны. Теперь блог помогает с постоянной генерацией новых страниц с качественным контентом. И все эти страницы нуждаются в постоянной SEO-оптимизации. Более того, поисковая выдача и популярность поисковых запросов динамичны и постоянно меняются.
Мы предлагаем продолжить работать с клиентом в рамках услуги [SEO для блогов]. Мы будем постоянно:
- наращивать качественную ссылочную массу;
- актуализировать контент-план;
- работать с перелинковкой;
- и другими задачами по поисковой оптимизации.
Это ежемесячная и постоянная работа. Но если до блога SEO для вашего малостраничного проекта было бесполезно, сейчас вы можете получать поисковый трафик по информационным запросам.
Выводы
Блог — не инструмент для привлечения дополнительного трафика, а полноценный канал продаж. Грамотно построенный, качественно развивающийся блог в B2B решает большинство маркетинговых задач по воронке: от привлечения посетителей из поиска до роста лояльности.
В рамках разработки маркетинговой контент-стратегии для блога вы получаете:
- Текст вакансии, тестовое задание и портрет для поиска достойного кандидата на должность редактора блога;
- Систему стимулирования редактора с ориентацией на ключевые показатели эффективности (KPI) блога;
- Документ со статьями и материалами для обучения редактора;
- Документ с функциональными обязанностями редактора;
- Набор правил ведения блога, публикаций и оформления статей (редакционная политика);
- Документ с рекомендациями по визуальной составляющей и функционалу блога;
- Техническое задание на реализацию блога и документ с базовой структурой (рубрикации);
- Стартовый контент–план с базовыми рекомендациями по SEO на 8-24 статей (ТЗ с учетом Title; Description; Theses; Keywords);
- Документ со статьями и инструкциями для дальнейшего составления контент–плана штатным редактором блога.
- Рекомендации для дистрибуции контента.
По срокам это занимает один месяц. Если возникнут вопросы, консультируем первые 10 дней с момента передачи всех документов — мы прописываем дополнительные 5 часов специалиста на консультации, либо в формате отдельного пакета консультаций.
Услуга МКС для блогов нужна, если:
- В вашей нише есть поисковой спрос, который можем привлекать дополнительный трафик.
- У вас сайт-малостраничник, а значит — просто некуда приводить поисковый трафик по огромному количеству релевантных запросов.
- Нужно работать с лояльностью и удерживать потенциальных клиентов.
- Нет опыта или ресурса для построения внутренних редакционных процессов.
- Есть инвестиции для результата в долгосрочной перспективе.
Напоследок немного статистики от Google о полезности блога как маркетингового инструмента:
100% в данном случае — максимальная стоимость привлечения лида
Грамотный контент важен для всех, но особенно — для аутсорсов и стартапов в B2B. Если вы согласны с этим, хватит воды, давайте делать медиа.
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