Анастасія Москвічова

Інформація про себе

Пишу статті про маркетинг та продажі, про канали залучення нових клієнтів, а також про сервіси та технології, які допомагають розвивати бізнес. Беру участь в просуванні продуктів від новітніх українських IT-стартапів на західних ринках. Активні проекти: Gravitec.net — сервіс веб пуш-повідомлень, Impasto.io — сервіс для лідогенерації в LinkedIn, Piar.io — інструмент для створення кастомізованих прев'ю для лінків.