Маркетинг

13 практически применимых фишек для интернет-магазинов — круглый стол 8P 2017
Георгий Рябой
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«Неочевидные и практически применимые фишки» — формат круглого стола, когда один из спикеров рассказывает мини-кейс, а зал голосует по двум пунктам: была ли идея новой и полезной для развития бизнеса. Если фишка набирает больше 50% голосов, она заносится в общий список.

На прошедшей 15 июля 8P был не один, а целых три круглых стола. Мы уже писали о круглом столе по SEO и развитию стартапов за рубежом. Теперь, как я и обещал подписчикам блога, несколько слов о фишках для интернет-магазинов.

Идеями делились Андрей Осипов (Школа веб-аналитики Андрея Осипова), Антон Воронюк (WebPromo), Вячеслав Огнев (METRO C&C Ukraine), Иван Портной (Prom.ua at EVO.company), Вячеслав Волоха (Citrus.ua), Евгений Тихонов (Rehab), Роман Киригетов (Kabanchik.ua), Владимир Крыжановский (Pethouse) и эксперты из зала, спасибо им.

1. Описывать параметры продукта на карточке товара понятным покупателю языком.

То есть не только «блендер стационарный 800 Вт», но и «блендер, способный перемолоть лёд и орехи».

2. Не стесняться уступать в цене.

Предоставить на сайте возможность сделать запрос о скидке. Также можно установить кнопку «поторговаться», к которой привязать номер телефона и форму автоматического перезвона. Предлагать поторговаться можно и при закрытии страницы товара.

3. Использовать сезонный интерес к категориям для их ранжирования в структуре интернет-магазина.

Сезонный интерес к определенным запросам и категориям можно вычислить с помощью API сервиса Serpstat. В результате — ставить выше категории с большим потенциалом сезонного роста.

О том, что такое API Serpstat и как с ним работать, читайте в этой статье.

4. Обрабатывать брошенные корзины через колл-центр.

Если напомнить покупателю о забытой корзине по телефону, конверсия гораздо выше, чем при напоминаниях по электронной почте. Подробно о причинах появления брошенных корзин читайте в исследовании, которое провели специалисты GetResponse.

5. Если бесплатная карта лояльного покупателя не пользуется популярностью, ее стоит продавать.

Интернет-магазин семян и саженцев Agro-Market так продал несколько тысяч карт лояльности. А самый известный пример продажи программ лояльности — Amazon Prime.

6. Получать больше органического охвата с помощью Hotline.

Для этого необходимо найти в сервисе товары без видео, снять обзоры на эти товары и загрузить на Hotline.

7. Скидки для тех, кто не спит, и зашел на сайт ночью.

В ночное время человек более склонен к спонтанным решениям — он расслабляется, меньше думает о работе и чувствует себя одиноким. Как раз в это время и стоит атаковать посетителей сайта всплывающими окнами с предложениями скидки.

Скидки для тех, кто не спит, и зашел на сайт ночью

Реализовать эту фишку можно и с помощью чат-бота Jivosite: бот заводит диалог с ночным посетителем и спрашивает, хочет ли тот, чтобы ему перезвонили утром.

8. Оптимизировать траты на доставку.

Договориться с другими небольшими интернет-магазинами и заключить совместный договор с почтовыми службами. У большинства частных почтовых служб (например, у «Новой почты») действуют более лояльные тарифы для крупных клиентов.

9. «Подвязать» конкретного оператора сайта к определенным клиентам

и выводить ему на экран список предыдущих покупок этих пользователей при очередном контакте.

10. Зарегистрироваться на Prom.ua как продавец, чтобы узнать репутацию покупателя.

Дело в том, что продавцы в Prom могут оставлять отзывы о покупателях. Клиента можно найти по номеру телефона и email-адресу. Впоследствии — попросить предоплату от человека, о котором известно, что он не забирает заказанный товар.

Зарегистрироваться на Prom.ua как продавец, чтобы узнать репутацию покупателя

11. Ранжировать выше маржинальные и популярные товары.

В прошлом году Иван Портной уже представлял на 8P доклад, в котором приводил статистику по самым выгодным позициям товаров.

Вот самый важный скрин из статьи по его мотивам (там еще много интересного):



Ранжировать выше маржинальные и продаваемые товары

Так вот, в верхнем левом углу стоит размещать товары, идеально подходящие по соотношению показателей маржинальности, конверсионности и CTR. Проще говоря, те, что выгодно продавать, те, что покупают, и те, что часто просматривают.

12. Секретный бонус при первой покупке.

Когда с покупателем обсуждается первая покупка, менеджер привлекает его сообщением о бонусе или подарке при заказе. О том, что это будет за бонус, не сообщается, чтобы подогреть интерес. Также это сообщение можно показывать во всплывающем окне на сайте.

13. При оформлении заказа после выбора города доставки выводить карту с номерами почтовых отделений вместо выпадающего списка.

Эта простая визуализация сэкономит время пользователя и повысит конверсию.

При оформлении заказа после выбора города доставки выводить карту с номерами почтовых отделений вместо выпадающего списка

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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