17 полезных кейсов от спикеров 8P

В этом году на конференцию 8P приедут более 900 участников и 45 спикеров из шести стран — ведущие игроки ecommerce, эксперты по SEO и PPC, представители крупных SAAS-проектов. Можете представить, какой объем практических знаний и навыков сконцентрируется 15 июля в Одессе.
Мы решили транслировать читателям блога хотя бы часть опыта наших спикеров, составив дайджест лучших, на их взгляд, кейсов, о которых они узнали за этот год. Заварите чай, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к добротной пятничной подборке полезных историй.
Почему нужно считать LTV, а не верить общественному мнению — кейс Buffer
При принятии решения об инвестировании часто берется во внимание общественное мнение, сложившееся вокруг той или иной компании. Например, Buffer считается перспективным проектом, компанию оценивают в 60 миллионов долларов.
Автор решил разобраться: действительно ли выгодно инвестировать в этот SAAS-проект. Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться — стоит ли Buffer 60 миллионов долларов, или оценка завышена?
Чтобы оценить компанию, автор воспользовался подходом, который нашел в книге Питера Тиля. Он предлагает определять стоимость бизнеса, исходя из прибыли, которую он сгенерирует в будущем.
Так что теперь задача сводится к тому, чтобы оценить, сколько Buffer принесет денег за будущие годы своего существования, и сравнить это значение с 60 миллионами долларов. Из маркетинговых отчетов компании становится понятно, что основной способ привлечения клиентов в продукт — это контент-маркетинг.
Buffer ведет два популярных блога: Buffer Social (500 000 — 700 000 MAU, 35 000 email-подписчиков) и Buffer Open (70 000 — 100 000 MAU, 2300 email-подписчиков). Наличие подобных ресурсов — хороший актив, обеспечивающий практически бесплатный трафик из поисковиков и социальных сетей, а также позволяющий создать репутацию экспертов, что упрощает процесс продажи.
Но ключевая проблема контент-маркетинга — этот канал привлечения клиентов невозможно масштабировать. Прав ли автор, утверждая, что привлечение клиентов, построенное на контенте, не масштабируется? Вдруг Buffer нашли какое-то хитрое решение этой задачки?
На графике ниже — число новых платящих клиентов Buffer по месяцам за три года. Период роста в 2012-2013 годах напрямую коррелирует с ростом аудитории блогов компании. В 2014 приток новых клиентов остается на одном уровне и даже немного падает.
Чтобы компании имело смысл инвестировать в платный канал привлечения клиентов, для него должны выполняться следующее условие: LTV > 3 * CAC, CAC возвращается за 6 месяцев.
За последний год (лишь за такой период есть хорошие данные) LTV продукта Buffer не вырос, а, наоборот, даже немного упал. В марте 2014 года LTV составлял $340, затем упал до $290. В итоге получается, что за следующие 15 лет компания заработает $64 млн, что оправдывает их оценку в 60 миллионов долларов.
Но нужно учитывать риски:
- За 15 лет индустрия, скорее всего, кардинально изменится, и продукт компании может стать либо невостребованным, либо может проиграть конкурентам.
- Предположение, что блог компании сможет генерировать стабильный поток клиентов на протяжении следующих 15 лет, слишком оптимистично. Плюс возможное появление конкурентов усложнит процесс привлечения/удержания клиентов.
- Revenue Churn в 6,3% — лучший показатель компании за все время существования. Если брать среднее значение за 2014 год (7%), то будущая прибыль компании будет менее $25 млн.
- Рост расходов лишь на 5% в год, а также сохранение уровня Expansion MRR на текущем уровне — опять же очень оптимистичные предположения.
При текущих показателях компании инвестировать в нее не стоит. Не очень высокий LTV, как следствие — отсутствующие платные каналы привлечения клиентов, продуктовые риски, отсутствие положительной динамики ключевых показателей, в том числе Churn Rate.
В итоге оценка в 60 млн долларов оправдана лишь при очень оптимистичном сценарии развития событий.
Этот кейс добавил в избранное Константин Карпалов, GDM group.
О пользе расчета LTV для разных типов клиентов — кейс Starbucks
Короткий вывод: чем выше процент довольных клиентов, тем выше LTV. 5-процентное повышение показателя удержания клиентов увеличивает прибыль от 25% до 95%.
Согласно исследованию, привлечение нового пользователя стоит в 6-7 раз больше, чем сохранение текущего.
Залог успеха Starbucks — высокий процент довольных клиентов (89%).
Этот кейс добавил в избранное Константин Карпалов, GDM group.
Универсальная интеграция с интернет-магазинами, веб-формами и другими источниками данных — кейс ПланФикса
Стандартный подход к интеграции заключается в прямом взаимодействии с различными популярными на рынке системами сбора и генерации данных — интернет-магазинами, в которых формируются заказы, веб-формами в популярных CMS (вроде WordPress или Bitrix), которые используются на сайтах для сбора заявок, различными лидогенераторами.
ПланФикс пошли другим путем: сделали универсальный механизм обработки данных из любых источников, которые могут отсылать их на email.
Это позволило клиентам сервиса настраивать обработку писем из различных систем в ПланФиксе таким образом, чтобы данные из них раскладывались по нужным полям задач и контактов. Так они попадут в систему и станут доступны для всех инструментов обработки информации и организации бизнес-процессов.
Главный плюс такого подхода — и то, что делает его по-настоящему планфиксовским — его универсальность. Разработчики не знают, с какими системами необходимо интегрироваться всем клиентам, и не могут заведомо обеспечить прямой интеграции с каждой из них. Но могут дать клиентам инструмент для самостоятельной интеграции с нужными системами и обеспечить его бесперебойную работу.
Как это работает? Внешние письма, попадающие в ПланФикс, могут становиться задачами. При этом письма проходят через фильтр правил, которые можно настраивать самостоятельно, и задачи обретают нужные реквизиты: раскладываются по проектам, им назначаются исполнители и так далее.
В ПланФиксе разложили пришедший с сайта лид на контакт и задачу по его обработке. В результате получается возможность формировать статистические отчеты по проведенным презентациям различных продуктов, автоматически вести базу контактов и планировать с ними активность, учитывая историю прошлых операций, ну и многое-многое другое, что умеет делать ПланФикс со структурированными данными.
Неочевидное применение описанных возможностей: можно передавать в ПланФикс не только информацию, заполненную клиентом, но и сопутствующую техническую информацию, доступную на странице формы. Например, адрес, с которого лид попал на сайт, реферальный ID и так далее. Главное, чтобы была возможность поместить эту информацию с генерируемой формой в письмо — а уж ПланФикс достанет ее оттуда и положит на указанную полочку.
Этот кейс добавил в избранное Вячеслав Волоха, Citrus.ua.
Маркетинг с помощью Kickstarter — кейс Ugears
Украинские механические 3D-паззлы из дерева Ugears в первый же день собрали на Kickstarter нужную сумму. Правда, сама сумма невелика — всего $20 тысяч, необходимые для дальнейшего развития проекта.
Но на самом деле Ugears использовали Kickstarter для хорошей рекламы в зарубежных медиа. Дело в том, что Kickstarter сортирует проекты по принципу «кто быстрее соберет нужную сумму»:
Если поставить целью $500 тыс, мы будем болтаться где-то сзади, если соберем 1%, а если собирать $20 тысяч, то есть шанс поднять деньги быстро, тогда мы попадем на первую страницу», — рассказывает основатель Денис Охрименко.
Этот кейс добавил в избранное Вячеслав Волоха, Citrus.ua.
Как построить маркетинг в LinkedIn — кейс ZenMaid
LinkedIn сегодня — полезный маркетинговый инструмент, благодаря огромному проценту ответов и быстрой реакции лидов. Особенно актуален он для тех, кто выходит на англоязычный рынок. Группы в LinkedIn сейчас приносят половину всех лидов ZenMaid.
Ребята описали алгоритм, который помог им довольно быстро установить партнерство с нужными людьми и увеличить продажи.
- Найдите группы LinkedIn со своей целевой аудиторией.
Просто ищите по ключевым словам группы, где могут быть ваши потенциальные покупатели. Если вы видите, что 3+ человек, с которыми вы пытаетесь завязать партнерские отношения (или хотите что-то продать) состоят в одной и той же группе, — включайте её в список.
- Изучите стиль публикаций в группах LinkedIn.
На данном этапе цель — просто быть в группах и по возможности помогать людям с ответами на их вопросы. Но нужно учесть стиль общения в группе, особенно, если все ограничиваются двумя предложениями, а вы любите писать простыни текста.
- Начните общаться.
Найдите в группах вопрос, на который вы можете ответить как специалист. Это может быть очень простой вопрос о новом сайте, технологии, рекрутинге или психологии. Часто это может быть даже вопрос, ответ на который легко нагуглить. В соцсетях до сих пор достаточно пользователей, которые предпочитают поиску ответа на вопрос в Google обсуждение темы в группе. Конечно, стоит добавлять в друзья тех, кому понравился ваш ответ.
- Добавляйте в друзья специалистов, с которыми вы состоите в одной группе.
Общие контакты и высокий процент ответов на входящие заявки — ваша защита от попадания в спам и предупреждений о «несоответствующем поведении».
- Предлагайте созвониться.
ZenMaid предлагали новым контактам возможность бесплатного обратного звонка и искали другие пути, чтобы созвониться и обсудить, как они могут быть полезны друг другу. Позже использовали эти контакты как целевую группу при внедрении новых фич и, наконец, просили их подписаться на рассылку.
Этот кейс добавил в избранное Боаз Сассон, SimilarWeb.
Какие форматы видеорекламы эффективнее — кейс Yves Rocher
Таргетинг настроили на женщин в возрасте 25-45 лет. Использовали следующие форматы:
- TrueView In-Display (видео может воспроизводиться в рекламном блоке, либо на странице просмотра YouTube после клика по объявлению);
- TrueView In-Stream (реклама появляется до или после роликов, видео можно пропустить через 5 секунд после начала).
Результаты:
Поведенческие показатели аудитории In-Stream оказались хуже на 40—45%, но этот формат дает на 2403% больше охвата, чем InDisplay, и дешевле на 47%, следовательно, гораздо эффективнее выполняет поставленную цель. Всего за два месяца видеокампаний (01.07—31.08.15) получили 438 868 просмотров. Из них:
- контекстно-медийная сеть Google — 26 028;
- поиск YouTube — 736;
- видео на YouTube — 412 104.
Авторы кейса проанализировали частоту запросов по названию линейки продукции в Google Trends. На графике показано среднее число поисковых запросов в месяц (зеленым выделен период проведения рекламной кампании).
Видим, что до рекламной акции спроса на продукцию не было, он возник и достиг максимального пика в период активности. После отключения рекламной кампании интерес пользователей снова спал, но продукт уже вышел на определенный уровень известности, и это проявилось в преддверии новогодних праздников. А косметика пользуется спросом преимущественно перед Новым Годом, Днем влюбленных, 8 марта. Это видно на графике:
Выводы
- В целях брендинга лучше всего работает видеореклама в формате TrueView In-Stream, хотя In-Display привлекает более узкую и заинтересованную аудиторию.
- Выгодней всего показывать рекламу на YouTube, где не только широкий охват и самая низкая цена за просмотр, но и предоставлены бесплатные бонусы от видеохостинга.
Этот кейс добавила в избранное Марина Бриль, Netpeak.
CPI в Instagram может быть в два раза ниже, чем в Facebook — кейс продвижения мобильного приложения
Данные по всем типам кампаний:
Стоимость установки в Instagram составила 16 центов, что в два раза ниже, чем в Facebook. Результаты по iOS:
Результаты по Android:
Анализ аудитории показал, что подарки торопились покупать женщины, а мужчины стоили на несколько центов дороже.
Этот кейс добавила в избранное Марина Бриль, Netpeak.
Как с помощью интеграции OWOX и BigQuery увеличить доход из директ-маркетинга на 18% и получить ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) 23% — кейс Rozetka
Rozetka внедрила сбор данных в реальном времени о взаимодействии пользователей со всех устройств (десктоп, мобильная версия, приложения) в Google BigQuery с помощью OWOX BI Google Analytics to Google BigQuery. Следующий шаг — настройка регулярного импорта данных из ERP в BigQuery.
Высокий уровень безопасности данных в Google BigQuery позволяет без проблем хранить там информацию такого уровня. Третий шаг — интеграция данных о действиях пользователя из OWOX BI Google Analytics to Google BigQuery и данных о пользователях из ERP с помощью сервиса OWOX BI Mailing.
Реализовали такие сценарии:
- брошенная корзина: пользователь добавил товары в корзину, но не завершил покупку;
- товарные рекомендации для посещенных позиций: составлен специальный список товаров, подобных тем, что искал или смотрел пользователь (с помощью Google Related Products);
- специальные акции для пользователей: если пользователь был заинтересован в товарах с активными акциями и так далее.
Используя такой подход, Rozetka получила возможность обрабатывать миллиарды строк данных в течение 30 секунд и реагировать на потребности клиентов быстрее, чем через 24 часа. Благодаря интеграции с Mandrill удалось отправить 25 тысяч персонализированных писем за час. Выросли показатели:
- Доход от директ-маркетинга вырос на 18%.
- Конверсия директ-маркетинга выросла на 18%.
- Процент открытых писем вырос более чем в три раза.
- ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) составил 23% относительно расходов за этот период.
Этот кейс добавила в избранное Мария Бочева, OWOX.
Как увеличить продажи в 5 раз и облажаться — кейс Ultra.by
Задача — увеличить в три раза продажи интернет-магазина электроники в Беларуси. Особенности проекта: заказов по телефону было больше, чем заказов на сайте. Это особенность рынка Беларуси, поскольку в России и Украине больше пользователей доверяют оформлению заказа в онлайне.
По мнению самого клиента, главное отличие этого рынка в том, что покупательская способность закреплена за крупными агрегаторами и несколькими крупными интернет-магазинами. То есть, чтобы пробиться на рынок — достаточно разместиться в агрегаторах. Особенности работ по контекстной рекламе:
- Товаров было 14 тысяч, поэтому авторы кейса частично автоматизировали процесс создания объявлений. Был написан парсер на основе Google Docs. Он собирал информацию о наименовании товара и url страницы с каталога товаров на сайте. Использовали функцию importXML в Google Docs. Затем данные пропускались через Excel и выгружались в Google Ads Editor.
- Кроме рекламы категорий, запущен товарный контекст по популярным категориям.
Результат: за 11 месяцев трафик из контекстной рекламы вырос в 8 раз. Количество транзакций по Google Analytics — в 14 раз (звучит фантастически, потому что авторы кейса не сразу настроили отслеживание заказов в 1 клик, в реальности рост был несколько меньше). Особенности работ по SEO:
- авторы сделали внутреннюю оптимизацию сайта;
- создали шаблоны, по которым сайт генерировал метатеги по необходимым шаблонам;
- прописали микроразметку, чтобы улучшить CTR поискового сниппета.
Результат: посещаемость из поисковых систем выросла в 3,5 раза за 11 месяцев. В Беларуси основным прайс-агрегатором после onliner.by (работу с ним вели сотрудники клиента) был Яндекс.Маркет и kupi.tut.by. При переходе из прайс-агрегаторов ссылки не были помечены. В итоге — отсутствие какой-либо аналитики по категориям товаров.
Авторы кейса поставили ТЗ программистам для отслеживания конверсии по каждой из групп товаров, так появилось представление о количестве переходов и продаж по каждой категории.
Результаты:
1. CPO (стоимость оформленного заказа) уменьшилась от 10 до 12 раз в зависимости от канала.
2. Количество заказов увеличилось в 6,2 раза.
3. Оборот по онлайн-заказам вырос в 5,3 раза.
Несмотря на результаты, клиент был недоволен кампанией. Он говорил, что весь рост продаж происходит не из-за работы подрядчика, а благодаря ассортименту.
Ошибка: авторы кейса договорились на фиксированную ежемесячную оплату и процент от продаж при поднятии оборота в три раза, но не добились от клиента прозрачного учёта оборота. Клиент сообщал только общий оборот, без учета по категориям (что не давало оптимизировать рекламу в полной мере) и, по словам клиента, он не рос.
Главный вывод: перед началом работ с привязкой к продажам нужно договориться о прозрачном учете продаж.
Этот кейс добавила в избранное Мария Бочева, OWOX.
Как уговорить вебмастеров продавать эротические товары — кейс интим-магазина
Для вебмастеров из CPA-сетей важен высокий трафик сайта (чтобы убедиться в востребованности бизнеса), у данного интернет-магазина он превышал 400 тысяч посещений в месяц.
Авторы кейса запустили оффер в конце декабря, но несмотря на пик продаж в интим-тематике, результаты были невысокие. Это связано с тем, что любому офферу нужно время на привлечение вебмастеров: они изучают сайт, запускают пробные кампании, делают A/B-тесты промо-материалов и потом оценивают eCPC (эффективность клика).
В итоге веб-мастера стали подключаться к офферу уже в начале года и первый CPA-трафик пришел на второй неделе января. Однако даже через четыре месяца не был выполнен план по объему заказов: количество посещений не превышало 25 тысяч сеансов в месяц, а коэффициент транзакции был на уровне 0,30%.
Одновременно с изменением дизайна баннеров авторы кейса подключили СРА-сети «Где Слон?», Admitad и повысили комиссию веб-мастера до 15%. В отличие от первых сетей, для отслеживания конверсии установили более сложные трекинговые коды, которые дополнительно передают количество товаров в заказе, их наименование и стоимость.
Вебмастера получили больше данных для управления продажами и анализа конверсии трафика. Все эти действия помогли увеличить посещаемость сайта с СРА-каналов на 75%, по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
К сентябрю сформировался полный пул партнерских сетей, которые давали необходимый по плану объем заказов.
В результате через три месяца число вебмастеров, принявших оффер увеличилось на 83%, трафик вырос на 38%, а количество транзакций — на 91,98%.
В ноябре предложили клиенту запустить эксклюзивные промокоды для топовых купонных сайтов, это дало прирост в 23,42% конверсий.
В итоге за январь-апрель 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, прирост трафика составил +197,66%, а оборот интернет-магазина увеличился на 281,97%.
Количество транзакций выросло на 257,57%, при этом большая часть привлеченной аудитории была новой.
Этот кейс добавил в избранное Константин Карпалов, GDM group.
Опыт Customer Journey — кейс шопинг-клуба LeBoutique
Процесс покупки и возврата занял у автора кейса больше месяца. Покупка была сделана 5 февраля, 17 февраля она была доставлена в почтомат, 26 февраля сделали возврат товара и только 19 марта деньги вернулись обратно. Процедура покупки и возврата в LeBoutique требует от покупателей некоторых дополнительных усилий, например, подтверждать с помощью SMS уже оплаченный картой товар или делать вывод средств за возврат со специального баланса в LeBoutique.
Этот кейс добавил в избранное Вячеслав Волоха, Citrus.ua.
От редактора. Этому кейсу — отдельная звездочка: качественные статьи c описанием Customer Journey в Рунете можно пересчитать на пальцах одной руки.
Наконец, несколько историй самих спикеров:
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти