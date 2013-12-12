Услуга: контекстная реклама в Google Ads.

Тематика: габаритная междугородняя грузоперевозка.

Мы начали сотрудничество с минимальным бюджетом в 8000 гривен, чтобы протестировать этот источник рекламы. Так как этот бизнес в то время находился только на стадии зарождения и становления, контекстная реклама являлась единственным из используемых источником привлечения потенциальных клиентов. Изначально клиент дал понять, что минимальные знания у него есть, так как до сотрудничества с нами он придумал себе структуру аккаунта Google Ads и самостоятельно подобрал ключевые слова и минус-слова. Клиенту были предоставлены корректировки по настройке аккаунта, а также рекомендации по сайту, так как сайт сделан на wordpress и мало напоминает сайт с целью коммерческого использования, но, как оказалось, в тематике грузоперевозок сайт - не сильная сторона.

Через две недели был уже понятен результат и повышен бюджет до 12 000 гривен в месяц. После месяца работ пришли к согласованию трат в 16 000 гривен в месяц. После месяца работы оказалось, что клиентом более востребованы заказы для междугородних перевозок, так как выше средний чек — в этом направлении мы сейчас продолжаем работу.

Отдельно отмечу, что количество заказов на перевозки между странами заставило клиента задуматься над открытием нового отдела, что не может не радовать: бизнес расширяется.

Теперь кейс №2 в этой же тематике

Главной целью клиента было достижение определенного количества заказов из Китая, так как сотрудничество было уже налажено. Помимо доставки грузов клиент предоставлял всевозможную помощь начинающему бизнесу от переводчика до юристов в данной стране. Первой проделанной работой был запуск рекламы в поисковой сети, который принес свои плоды, в виде достижения цели «отправки формы заявки», но не устраивал клиента из-за малого количества звонков, вследствие чего было предложено поэкспериментировать контекстно-медийной сетью. На выходе эксперимента мы получили следующие данные:

коэффициент конверсии в контекстно-медийной сети — 1,42%;

коэффициент конверсии в поисковой сети — 0,48%.

В итоге для двух проектов схожей тематики мы получили две эффективные, но различные рекламные стратегии, которые принесли результат в виде звонков потенциальных клиентов и заказов через формы на сайте и, главное, дохода для клиентов.

Для данной тематики подходит реклама как в поиске так и в контекстно-медийной сети. Сложность заключается только в том, чтобы найти выгодный источник для клиента. То есть, если использовать в большей степени контекстно-медийную сеть, то стоит «заморочиться» с аудиториями и тематиками с полом и возрастом, так как от них была основная отдача. А в случае поисковой сети нужен строгий отбор ключевых слов: как показала практика, больше запросов - не означает лучше.