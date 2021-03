24 способа эффективно использовать поисковые операторы Google

SEO-специалисты используют разные сервисы: Google Search Console, Ahrefs, Serpstat, Netpeak Checker, Netpeak Spider и многие другие, но, как понимаете, не все они бесплатные. В этом выпуске рубрики «Азбука SEO» я расскажу, как с помощью знания языка поисковых операторов Google получить часть необходимой информации для продвижения сайтов.

Поисковые операторы Google: что это?

Поисковые операторы — это специальные символы, слова и фразы для максимальной конкретизации поискового запроса и более точной фильтрации выдачи. Совокупность поисковых операторов называют языком поисковых запросов.

В статье справки Google «Как уточнять поисковые запросы» можно найти краткое описание и примеры использования только 11 из них. Тем не менее операторов гораздо больше, особенно если учесть их комбинации. О самых полезных из них и о том, как их можно использовать в работе, расскажу детальнее.

Виды операторов поисковых запросов

Все известные операторы Google можно условно разделить на две группы.

Простые операторы

Состоят из одного символа или знака: +, -, $, €, @, #, ~, *, …, “ ”, ( ).

Эти операторы известны многим пользователям Google. Хотя бы одним или двумя из них пользовался каждый, кому интересна конкретизированная выдача результатов.

Например, чтобы найти новую беспроводную мышь по цене $15 — $25 и исключить из выдачи сайт википедии, можно долго мучить поисковик запросами:

купить беспроводную мышь;

беспроводная мышь 450 грн:

беспроводная мышь 500 грн.

А можно спросить поисковую систему Google на ее языке:

Сложные операторы

Это термины на латинице: cache, filetype, link, related, intitle, inurl, allinurl, intext, allintext, around, and, or, define, inblogtitle, allinanchor.

Этот тип операторов используются (в основном) специалистами по поисковой оптимизации. Большинство из них хорошо сочетаются друг с другом, дополняются простыми операторами и помогают формулировать запрос точнее, тем самым сокращая время на поиск необходимой информации.

Как использовать операторы поиска при SEO-продвижении сайта

Рассмотрим семь направлений, по которым работает специалист по продвижению сайтов и проверим на примерах: с какими задачами справятся поисковые операторы Google.

Технический аудит сайта

С помощью поисковых операторов можно узнать часть важной для технического аудита информации о сайте.

Определить количество проиндексированных страниц сайта

С помощью оператора site: можно определить и количество проиндексированных страниц, и то, какие типы страниц в индексе поисковой системы, как оформлены сниппеты, внедрена ли микроразметка на сайте и так далее.

Оператор: site:

Шаблон: site:[домен]

Пример: site:pinka.in.ua

Узнать количество проиндексированных страниц с определенным вложением в урле или, наоборот, без него

Если страниц в индексе на сайте много, можно ограничить выдачу определенным вложением в урле или исключить его.

Оператор: site:

Шаблон: site:[домен]/[вложение]

Пример: site:pinka.in.ua/naturalna-produkcziya

Поставим перед вложением «-» и исключим из поиска страницы с определенным вложением в урле. К примеру, на сайте pinka.in.ua каталог со всей продукцией отображается в урле как naturalna-produkcziya. Если это вложение исключить, то в выдаче получим все служебные и информационные страницы на сайте. Пролистаем несколько страниц выдачи и находим страницы, которые нежелательно открывать для индексации:

Подобным образом можно исключить из выдачи вложение языковой версии сайта, каталог товаров или определенные категории.

Проверить субдомены и количество их проиндексированных страниц

Узнать, какие есть поддомены у сайта, есть ли они вообще, а также количество всех проиндексированных на них страниц можно с помощью звездочки (означает любой символ) перед доменом сайта, исключив при этом из результатов зеркала страниц с www.

Операторы: site:, *, -

Шаблон: site:*[домен] -www.

Пример: site:*rozetka.com.ua -www.

Проверить, есть ли на сайте незащищенные страницы

Чтобы найти незащищенные страницы на сайте, исключаем из результатов поиска по сайту страницы, в урле которых присутствует https.

Операторы: site:, -, inurl

Шаблон: site:[домен] -inurl:https

Пример: site:flowers.ua/ -inurl:https

В выдаче видим пять страниц:

Два из пяти результатов являются ссылками на файлы, включающие урлы с http, остальные три — незащищенные страницы, с которых настроен редирект на защищенные страницы с https:

Узнать приблизительную дату последнего сканирования страницы

Использование оператора cache: — очень удобный и быстрый способ узнать, когда последний раз поисковым роботом был сделан кэш нужной вам страницы, какой она имела вид, увидеть ее текстовый вариант, а также сравнить изменения в коде.

Также это просто незаменимый способ узнать, что из себя представляет сайт, если он временно недоступен.

Оператор: cache:

Шаблон: cache:[url]

Пример: cache:stezer.kiev.ua/g2655633-dveri

В большинстве случаев дата кэширования страницы совпадает с датой ее сканирования (с разницей лишь в несколько часов). Но бывает и так, что дата кэширования страницы в Google может на несколько дней отличаться от даты сканирования. То есть, получая дату сохранения страницы в кэше Google, вы можете быть уверены, что сканирование проводилось либо в тот же день, либо на несколько дней позже, но точно не ранее указанной даты.

Найти определенные типы файлов на сайте

С помощью оператора filetype: на сайте легко проверить наличие разных типов файлов по их расширению — изображения (jpeg, jpg, png), текстовые файлы (doc, rtf, txt, ppt), avi, mov, svf), архивы (rar, zip) и другие.

Оператор: site:, filetype:

Шаблон: site:[домен] filetype:[расширение файла]

Пример: site:delonghi-shop.com.ua filetype:pdf

Анализ конкурентов

Чтобы анализировать конкурентов, нужно их знать. Хорошо, если уже проведено маркетинговое исследование и вы знаете свою нишу и тех, с кем распределяете доли рынка. Если нет, то определить конкурентов в поисковой выдаче помогут операторы поиска.

Найти конкурентов сайта

Для поиска сайтов в той же тематической нише, с подобным контентом, продукцией или услугами, можно воспользоваться оператором related:.

Оператор: related:

Шаблон: related:[домен]

Пример: related:censor.net.ua

Первая тройка конкурентов censor.net.ua в поисковой выдаче на момент написания статьи выглядит так:

Примечание: оператор не сочетается ни с каким другим оператором, поэтому сузить направление, по которому определяются конкуренты в поисковой выдаче, не удастся.

Найти конкурентов в выдаче по конкретной теме

Воспользовавшись уже знакомым оператором inurl, можно посмотреть конкурентов в определенной категории товаров или тематике, название которой отображается в урле. Чтобы исключить из выдачи свой сайт, используем оператор «-».

Оператор: inurl:, -

Шаблон: inurl:[название категории, которая соотносится с частью человекопонятного урла] -[домен]

Пример: inurl:politika -censor.net.ua

Сбор семантического ядра для страниц сайта

Сбор ключевых запросов и формирование семантического ядра сайта — один из самых важных этапов поисковой оптимизации. Операторы Google здесь — не главные помощники, скорее, важное дополнение.

Поиск синонимов к основному ключевому слову

Подобрать синонимы к основному ключевому слову поможет тильда (~). Есть гипотеза, что этот оператор уже не работает, поскольку Google и так предлагает в выдаче синонимы. Тем не менее при его использовании в выдаче отсутствуют рекламные объявления и результаты в картинках, что тоже неплохо.

Оператор: ~

Шаблон: ~[ключ, к которому подбираем синоним]

Пример: ~духовка

Семантика для фильтров

Посмотреть виды определенного товара в выдаче можно с помощью комбинации нескольких операторов. Нам нужно любое транзакционное ключевое слово, например, «купить», далее ставим на месте пропуска слова * (оператор подстановки), который и будет означать интересующий нас фильтр, а после — основной ключ, пусть это будет «пылесос». Получившуюся фразу берем в “ “ (оператор точного соответствия), дополняем оператором исключения «-» и фразой, которую нужно будет исключить.

Операторы: *, “ “, -

Шаблон: “[транзакционное слово] * [основной ключ]” -[слово, которое нужно исключить]

Пример: "купить * пылесос" -недорого

Смотрим, какие есть пылесосы в выдаче и какие соответственно фильтры мы можем создать. Результатов значительно больше, вот часть из них:

Составление метатегов для страниц

При создании метaтегов полезно посмотреть, что интересного есть у конкурентов, какие дополнительные ключи и синонимы они используют.

Поиск ключевой фразы в тайтле

Самый быстрый способ поиска подобных тайтлов — комбинация оператора allintitle: и ключевой фразы.

Оператор: allintitle:

Шаблон: allintitle:[ключевая фраза]

Пример: allintitle: allintitle:выделенный сервер в аренду

Подготовка контент-плана для блога

При подборе тем для статей, а также составлении контент-плана много информации можно почерпнуть из успешно реализованных блогов в аналогичной тематике.

Найти статьи по ключевому запросу

Посмотреть, что пишут, как пишут и о чем, можно и без операторов. Но в таком случае мы получаем в выдаче все страницы, на которых присутствует введенное в поисковую строку слово или словосочетание. Используя оператор inposttitle, находим только статьи, к тому же только те, в которых ключевая фраза находится в заголовке.

Оператор: inposttitle:

Шаблон: inposttitle: [ключевая фраза]

Пример: inposttitle:бизнес-идеи

Поиск сайтов конкурентов, у которых есть блоги

Подсмотреть, о чем пишут в своих блогах конкуренты, поможет основное ключевое слово сайта в комбинации с оператором для поиска в урлах и оператором исключения домена.

Операторы: inurl:, -

Шаблон: [ключ] inurl:blog -[домен сайта,блоги конкурентов которого хотим посмотреть]

Пример: хостинг inurl:blog -beget.com

Узнать периодичность обновления блога конкурента

Чтобы не отставать от конкурентов, неплохо бы знать, с какой периодичностью они публикуют материалы в своих блогах.

Операторы: site:, after:, before:

Шаблон: site:[домен сайта с вложением /blog, /article или др.] after:[дата 1] before:[дота 2]

Пример: site:hostpro.ua/blog after:2020-01-01 before:2020-02-01

За месяц в блоге сайта hostpro.ua опубликовали 6 материалов:

Примечание: часто бывает, что адреса страниц категорий блога создаются с вложенностью /blog или /article, а страницы статей — нет, в таком случае проверить периодичность обновления блога не удастся.

Количество всех публикаций в блоге

Именно публикаций, а не страниц, часто это не одно и то же. В блоге могут присутствовать страницы не только со статьями, но и страницы разделов блога со своими страницами пагинации и так далее.

Операторы: site:, before:

Шаблон: site:[домен сайта с вложением /blog, /article или др.] before:[сегодняшняя дата]

Пример: site:hostpro.ua/blog before:2020-07-20

Формулировка заголовка статьи

Если при подготовке контент-плана блога уже известны ключевые фразы для статьи, и нужно только сформулировать заголовок, то для поиска примеров можно использовать оператор AROUND(X). Он помогает найти страницы, в тексте которых между двумя введенными в поиск ключевыми словами не более Х слов. Однако, чтобы найти именно статьи, а не тексты в категориях, добавим inurl:blog.

Операторы: AROUND(X), inurl:

Шаблон: [ключ 1] AROUND(X) [ключ 2], inurl:[blog или article]

Пример: хостинг AROUND(2) prestashop inurl:blog

Поиск дубликатов контента

Присутствие дублирующегося контента (как в рамках одного сайта, так и на разных сайтах) плохо воспринимается поисковой системой. Найти дубли с помощью операторов несложно. Разве что долго, если нужно проверить несколько десятков статей или тексты для описания товаров.

Операторы: -, site:, “ “

Шаблон: -site:[домен], “[фрагмент текста]”

Пример: -site:mealux.ua "Независимая регулировка спинки и сидения для точной настройки под рост ребенка, а благодаря независимой регулировке глубины кресла"

Фрагмент текста из описания детского ортопедического кресла найден еще на 195 сайтах этой же модели кресла:

Внутренняя перелинковка сайта

С помощью операторов поиска можно подобрать для новой статьи страницы для перелинковки или, наоборот, найти на сайте другие статьи, в которых стоит прописать ссылки.

Поиск на сайте страниц, в урлах которых присутствует необходимый для перелинковки анкор

Выбираем слово, которое подходит как анкор (или часть анкора) для ссылки на статью, транслитерируем слова латиницей и ищем с помощью операторов эту фразу в урлах сайта.

Примечание: способ подходит только в том случае, если на сайте формируются человекопонятные урлы (ЧПУ) .

Операторы: site:, inurl:

Шаблон: site:[домен] inurl:[анкор латиницей]

Пример: site:izuminka.net inurl:ovoshhej

На сайте рецептов найдено 16 страниц, в заголовках которых присутствует слово «овощей», из них не сложно будет выбрать несколько для перелинковки со страницей «Теплый салат из печеных овощей»:

Поиск на сайте страниц с ключевым словом для анкора в заголовках

Этот способ еще проще, поскольку не нужны ЧПУ и транслитерация, с помощью оператора allintitle нужную нам фразу сразу ищем в заголовках страниц.

Операторы: site:, allintitle:

Шаблон: allintitle:[анкор] site:[домен]

Пример: allintitle:теплый салат site:izuminka.net

Поиск доноров для размещения обратных ссылок (линкбилдинга)

Для внешней оптимизации сайтов важны обратные ссылки. При подборе подходящих площадок-доноров, на которых их можно разместить, учитывается и тематика, и качество ресурсов. Используя операторы, мы сужаем круг поиска и подбираеем наиболее релевантные площадки.

Поиск сайтов с описанием условий размещения гостевых или спонсорских постов

Ищем тематические сайты, которые готовы размещать у себя статьи с вечными ссылками.

Операторы: intitle:, “ “, OR (функционирует только в верхнем регистре)

Шаблон: [тематический ключ] intitle:“партнерский материал” OR intitle:“гостевой пост” (или другие запросы)

Пример: здоровье intitle: “партнерский материал” OR intitle:”гостевой пост”

Пример для поиска англоязычных ресурсов: health intitle:“write for us” OR intitle:“guest post” OR intitle:“sponsored post”

Поиск сайтов по ключевому слову с определенным региональным доменом

Для сужения поиска, когда важен регион сайта, к указанной комбинации операторов добавляем еще один.

Операторы: intitle:, “ “, OR, site:

Шаблон: [тематический ключ] intitle:“партнерский материал” OR intitle:“гостевой пост” site:[домен первого или второго уровня, без указания имени]

Пример: здоровье intitle: “партнерский материал” OR intitle:”гостевой пост” site:.com.ua

Поиск площадок, на которых есть упоминания о конкурентах

Хороший способ подобрать доноров для своего сайта — узнать, на каких сайтах есть упоминания о конкурентах, кроме их же сайтов.

Операторы: intext:, -, site:

Шаблон: intext:[конкурент] -site:[домен конкурента]

Пример: intext:f.ua -site:f.ua

Поиск страниц с брендовыми анкорами конкурентов

Больше подходящих результатов можно получить, если искать не в тексте, а в анкорах. Поскольку упоминание в тексте еще не гарантия, что на сайте размещена именно ссылка. Комбинируем операторы так, чтобы можно искать сразу по двум конкурентам. Для этого используем скобки, которые означают объединения условия.

Операторы: ( ), inanchor:, OR, -, site:

Шаблон: (inanchor:[брендовое название конкурента 1] OR inanchor:[брендовое название конкурента 2]) -site:[домен конкурента 1] AND -site:[домен конкурента 2]

Пример: (inanchor:Rozetka OR inanchor:FS.ua) -site:rozetka.com.ua AND -site:f.ua

Поиск сайтов, которые содержат безанкорные ссылки на указанную страницу

В анкорах можно искать не только брендовые ссылки конкурентов, но и безанкорные. Для этого вместо брендового названия подставим домен.

Операторы: inanchor:, -, site:

Шаблон: inanchor:[домен конкурента] -site:[домен конкурента]

Пример: inanchor:rozetka.com.ua -site:rozetka.com.ua

Общие рекомендации по использованию операторов Google

Для эффективного использования языка поисковых запросов Google запомните несколько правил:

Если важен порядок результатов выдачи (например, при определении главных конкурентов) — осуществляйте поиск в режиме инкогнито, поскольку страницы в выдаче могут по-другому ранжироваться в связи с предыдущими запросами. Учитывайте, что не все операторы сочетаются с другими операторами. Не сочетаются: cache:, related:, allinurl:. Операторы OR, AND срабатывают только в верхнем регистре. Для замены оператора OR можно использовать его аналог — вертикальную черту (|). После сложных операторов с двоеточием перед запросом пробел ставить не нужно.

Если ввести запрос с оператором с ошибкой или противоречивый (например, когда исключается то, что и нужно было найти), то результаты будут выводиться без учета оператора — он в таком случае станет частью фразы, по которой выводится результат. Или, что бывает чаще, результаты будут отсутствовать вовсе.

Выводы

Поисковые операторы помогают отфильтровать выдачу. Но так как алгоритмы сортировки время от времени корректируются, то и результат выдачи по одной и той же комбинации оператора и запроса может меняться. Тем не менее это хороший инструмент, который позволяет быстрее найти нужное, отсеять ненужное и «обмануть» стандартную выдачу.

Операторы поиска помогут:

Определить количество проиндексированных страниц сайта. Узнать количество проиндексированных страниц с определенным вложением в урле или, наоборот, без него. Проверить субдомены и количество их проиндексированных страниц. Проверить, есть ли на сайте незащищенные страницы. Узнать приблизительную дату последнего сканирования страницы. Найти определенные типы файлов на сайте. Найти конкурентов сайта. Найти конкурентов в выдаче по конкретному направлению. Найти синонимы к основному ключевому слову. Найти семантику для фильтров. Найти ключевую фразу в тайтле. Найти статьи по ключевому запросу. Найти сайты конкурентов, у которых есть блоги. Узнать периодичность обновления блога конкурента. Найти количество всех публикаций в блоге. Сформулировать заголовок статьи. Найти дубликаты контента. Найти на сайте страницы, в урлах которых присутствует необходимый для перелинковки анкор. Найти на сайте страницы с ключевым словом для анкора в заголовках. Найти сайты с описанием условий размещения гостевых или спонсорских постов. Найти сайты по ключевому слову с определенным региональным доменом. Найти площадки, на которых есть упоминания о конкурентах. Найти страницы с брендовыми анкорами конкурентов. Найти сайты, которые содержат безанкорные ссылки на указанную страницу.

Не бойтесь экспериментировать, находите свои варианты использования операторов, делитесь ими в комментариях, примеры выше — это только часть того, на что способно общение с поиском Google на его языке.