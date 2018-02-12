7 возможностей Serpstat, о которых вы наверняка не знали

7 возможностей Serpstat, о которых вы наверняка не знали

Serpstat — сервис для анализа конкурентов и подбора ключевых фраз. Чаще всего его используют, чтобы собрать семантику, а также найти ключевые фразы для контекстной рекламы. Однако сервис обладает широкими возможностями для решения других насущных задач специалистов и владельцев онлайн-бизнеса. Мы расскажем, как еще можно использовать Serpstat для победы над конкурентами.

Задача №1. Как создать страницы сайта, которые будут генерировать трафик?

Решение: находим страницы сайтов, которые получают больше всего трафика по группе поисковых запросов в вашей тематике и ориентируемся на них.

Для этого вводим фразу в строку сервиса (например, «спортивная одежда»). Переходим в раздел «Анализ ключевых фраз» «SEO-анализ» «Страницы-лидеры» и получаем перечень страниц различных сайтов, которые релевантны нашему ключу и получают больше всего трафика как по этой фразе, так и по группе связанных с ней (список составлен по убыванию трафика).

Изучите первые 10 страниц отчета и выделите главные фишки каждого конкурента, которые, по вашему мнению, позитивно влияют на конверсию пользователя.

Задача №2 Как создать список запросов для страницы категории товаров?

Решение: собираем семантику страницы категории cсайта-конкурента.

Для примера возьмем интернет-магазин спортивных товаров sportmaster.ua. Вводим адрес сайта в строку сервиса, переходим в раздел «Анализ доменов» «SEO-анализ» «Страницы-лидеры», выбираем целевую страницу (например, ту, которая продает спортивную одежду фирмы Columbia).

Кликаем на ее URL и таким образом попадаем в раздел «Анализ сайта» «Анализ страниц» «Ключевые фразы». Получаем весь список фраз для страницы конкретной группы товаров. Следующий шаг: отфильтровать фразы и оставить только те, которые находятся в топ-20. Используем для этого функцию «Фильтр» и нажимаем на «Экспорт», чтобы сохранить отчет.

Задача №3. Как создать эффективное рекламное объявление для вашего товара?

Решение: находим успешные объявления конкурентов, которые содержат в своем тексте ключевую фразу.

Сервис находит объявления, которые не только показываются по конкретной ключевой фразе, но и содержат ее в своем тексте. Для этого вводим фразу в поисковую строку Serpstat (например, «горный велосипед») и переходим в раздел «Анализ ключевых фраз» «PPC-анализ» «Объявления». Анализ объявлений конкурентов позволит нам создать уникальный рекламный текст на основе их опыта.

Задача №4. Как создать релевантный контент, который привлечет на ваш сайт целевой трафик?

Решение: определяем вопросы, ответы на которые ищет ваша целевая аудитория.

Serpstat собирает список актуальных тематических вопросов пользователей к поисковой системе Google и поисковых подсказок в режиме реального времени. Зная их, можно создать релевантный контент, который генерирует трафик.

Например, определим вопросы целевой аудитории в сфере туризма. Вводим поисковый запрос в строку сервиса «горящие туры», затем переходим в раздел «Анализ ключевых фраз» «Контент-маркетинг» «Поисковые вопросы».

Мы видим список вопросов, которые чаще всего задают пользователи. Среди них: «когда бывают горящие туры в Турцию», «почему горящие туры такие дешевые», «как появляются горящие туры» и многие другие.

Теперь остается только выбрать вопросы и поставить копирайтеру задачу написать текст, который даст на них конкретные ответы. В результате мы получаем содержательную статью без «воды». Такой контент оценят как поисковые системы, так и реальные пользователи.

Задача №5. Как улучшить структуру сайта?

Решение: находим отсутствующую у нас семантику с помощью анализа семантики конкурентов, расширяем за счет фраз конкурента семантическое ядро своего сайта.

В первую очередь определяем конкурентов нашего сайта.

Вводим в строку поиска Serpstat наш домен (например, eldorado.ua). Открываем отчет «Анализ сайта» «Анализ доменов» «SEO-анализ» «Конкуренты».

Здесь мы видим список доменов-конкурентов. В отдельной графе приводится количество отсутствующих фраз (тех ключей, которые есть у выбранного конкурента, но отсутствуют у нас).

Далее выбираем интересующего конкурента и кликаем по числу в колонке «Отсутствующих ключевых фраз» напротив его домена. Оказываемся на странице со списком уникальных ключей конкурента, которые мы теперь можем взять на вооружение.

Другой способ узнать, каких ключевых фраз не хватает на вашем сайте, воспользоваться инструментом «Анализ сайта» «Анализ доменов» «SEO-анализ» «Сравнение доменов».

Выбираем для сравнения одного или двоих конкурентов и получаем отчет с количеством и списком уникальных ключевых слов каждого из них. Также мы видим фразы, которые присутствуют на сайтах обоих конкурентов, но отсутствуют у нас.

Задача №6. Как определить потенциал категорий товаров для создания новых страниц сайта?

Решение: изучаем содержание страниц, которые приносят больше всего трафика сайту-конкуренту.

Находим своего конкурента, как описано в задаче №5, или вводим известный нам конкурирующий домен в строку поиска. Переходим в раздел «Суммарный отчет» и прокручиваем страницу вниз. В пункте «Страницы с наибольшей видимостью» будут перечислены все страницы сайта-конкурента, которые приносят ему больше всего трафика.

Задача №7. Как расширить целевую аудиторию сайта?

Решение: расширить семантику сайта за счет неочевидных поисковых запросов.

Составляя семантическое ядро, мы наверняка упустили часть запросов, которые волнуют наших потенциальных клиентов. Ведь люди гуглят слова с ошибками или на другой раскладке клавиатуры, на сленге или используют формулировку, до которой мы никогда бы не додумались. Но эти пробелы можно восполнить с помощью инструмента «Похожие фразы». В результате наш сайт станет доступным для большего числа людей.

Похожие фразы» список фраз, семантически связанных с ключом, который мы анализируем. При поиске похожих фраз учитывается интент пользователя (намерение с которым он вводит поисковый запрос: купить, прочитать обзор и так далее).

Вводим искомую фразу (допустим, «купить жк телевизор») в поисковую строку сервиса. Переходим во вкладку «Анализ ключевых фраз» «SEO-анализ» «Похожие фразы». Мы получили список похожих поисковых запросов, среди которых: «лсиди телевизоры», «купить жидкокристалический телевизор», «lcd тв купить» и многие другие.

В отчете «Похожие фразы» приведены ключевые слова, по которым в топ-20 результатов поиска отображаются как минимум две такие же страницы, как и по анализируемой фразе. Степень семантического сходства нашего ключевика с любой фразой из списка можно оценить с помощью показателя «Сила связи».

Сила связи демонстрирует, сколько документов из топ-20 отображается в выдаче по обеим ключевым фразам. Если две фразы имеют силу связи 20 (максимальную), это значит, что в топ-20 по одному и другому ключам совпадают все 20 URL-ов. А если сила связи 10 в топ-20 выдачи по этим фразам будут совпадать только 10 адресов.

Инструмент «Похожие фразы» пригодится не только для расширения семантического ядра. С его помощью можно выявить случаи, когда несколько сформулированных по-разному ключей могут или должны вести пользователя на одну и ту же страницу.

Если хотите узнать больше секретов сбора семантики конкурентов, задавайте вопросы в комментариях и мы постараемся ответить как можно быстрее.