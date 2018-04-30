8 советов успешного запуска рекламной кампании в myTarget

Пост для новичков и специалистов: информация, которой нет в справке myTarget. Это советы с вебинара для начинающих и опытных специалистов по контекстной рекламе. Читайте и применяйте в работе. А более подробно о создании, настройке и управлении рекламными кампаниями, о форматах объявлений — в официальной справке myTarget.

myTarget — рекламная платформа таргетированной рекламы в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Мой Мир и других проектах Mail.Ru Group. — рекламная платформа таргетированной рекламы в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Мой Мир и других проектах Mail.Ru Group. В myTarget существует четыре типа оплаты рекламы: за показы (СPM), за клики (CPC), за установки (CPI), за события (CPA). Кроме того, три формата рекламных объявлений: десктопные, мобильные, кросс-девайсные.

1. Учитывайте время запуска рекламной кампании

При настройке рекламной кампании важно не то, когда вы настроили рекламу и отправили на модерацию, а когда начался показ объявлений. Специалисты myTarget утверждают, что статистика от 10 000 показов предоставит вам данные, по которым можно определить эффективность дальнейшей работы рекламной кампании и уровень CTR.

2. Не забывайте об «истории» и CTR рекламной кампании

Для рекламных кампаний myTarget важна история и CTR. Если в прошлом не было сногсшибательных результатов, не стоит в ожидании чуда «реанимировать» рекламную кампанию — настройте и запустите новую.

Кстати, вот еще одна причина, почему так важно время запуска: если ваша целевая аудитория активна в дневное время, а показы начались ночью, то первичная статистика покажет не самые лучшие результаты. И так как для рекламной кампании важна «история», это может стать причиной ее будущего провала.

Помните про важность «истории», если хотите провести тест какого-то нового инструмента — настройте и запустите новую рекламную кампанию.

3. Применяйте хороший креатив. Это 70% успеха

Креатив — первое, на что обращает внимание пользователь, и у вас есть всего несколько секунд для того, чтобы взаимодействие прошло успешно. Креатив должен быть ярким, цепляющим внимание и уместным для рекламы продукта или услуги. Держите примеры хорошего креатива:

Тизеры 90х75 (десктопный формат)

Баннеры 240х400

Мультиформат 1080х607

Также читайте статью Дарьи Скрипки о том, как правильно готовить баннеры для мобильной рекламы .

4. Настраивайте одну рекламную кампанию на один вид таргетинга

В MyTarget рекомендуют настраивать рекламные кампании так: одна рекламная кампания — один вид таргетинга (аудитория ремаркетинга, таргетинг по интересам и так далее). Кстати, аналогичные рекомендации и по настройке рекламы в Google Ads. Специалисты myTarget объясняют: алгоритмы рекламной системы для такой рекламной кампании работают лучше.

Плюс настройки: вам проще понять, какой вид таргетинга принес конверсию. Почему? Например, если в рекламной кампании несколько аудиторий ремаркетинга, то вы не сможете узнать, какая аудитория принесла конверсию.

Минусы:

трудоемкий метод;

количество рекламных кампаний в аккаунте myTarget ограничено. Максимальное — зависит от трат на рекламу за последние три месяца или средств на счету на этот момент.

5. Не комбинируйте таргетинг «Аудитории ремаркетинга» и «Интересы», «Поведенческие и социальные характеристики»

Специалисты myTarget не рекомендуют комбинировать указанные виды таргетинга. Вы можете настолько сократить аудиторию, что показов будет мало или не будет вообще, а полученная статистика — не доказательство, что аудитория ремаркетинга не целевая.

Также при запуске динамического ремаркетинга не стоит настраивать таргетинг на «Интересы» или «Поведенческие и социальные характеристики».



Читайте статью Елены Бадовской о том, как настроить динамический ремаркетинг в myTarget .

6. Запускайте на широкую аудиторию — выделяйте целевую

При запуске новой рекламной кампании лучше настраивать таргетинг на максимально широкую аудиторию. После запуска соберите достаточный объем статистики: показы, клики, CTR, коэффициент конверсий. Затем выделите свою целевую аудиторию, проанализировав статистику в интерфейсе myTarget.

Кстати, ограничение на период статистики в интерфейсе — три месяца. Если вам нужна статистика за более длительный период, воспользуйтесь «Конструктором отчетов»

7. Настраивайте рекламу на крупные города в отдельную рекламную кампанию

Если в общий геотаргетинг входят Москва, Питер или другой крупный город, настраивайте для них отдельные рекламные кампании. Почему: настройки таргетинга могут быть более точными/детальными, ставки выше, отличаться стратегии аукциона.

8. Используйте все возможности myTarget

Вы можете получить дополнительный трафик, используя такие возможности таргетинга:

списки поисковых запросов: соберите список целевых ключевых слов (или просто выгрузите семантику из КМС или РСЯ) и таргетируйтесь на целевых пользователей, загрузив список целевых «запросов»;

списки пользователей: настройте список пользователей, используя данные клиентов с CRM (списки телефонных номеров, емейлов);

аудитории look-alike: для увеличения аудитории можно использовать look-alike расширения. Они подбирают пользователей по многим параметрам похожих на уже существующих в исходной аудитории.

Теперь вы знаете секреты успешной настройки и запуска рекламных кампаний в myTarget. Вперед — к сногсшибательным результатам!

Выводы