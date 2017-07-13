15 июля в Одессе прошла конференция «8P: Бизнес в сети». Послушать 35 докладчиков в четырех потоках («SEO для специалистов», «Арбитраж трафика», «Продвижение стартапов и мобильных приложений в США и Европе», «Интернет-магазины от А до Я») пришли 1300 владельцев онлайн-бизнеса и интернет-маркетологов.

Прямую текстовую (и немного фото) трансляцию конференции в этом посте вели: Неля Серебро (Netpeak), Ольга Клименко (Netpeak), Маруся Мутовчийская (Netpeak), Инна Arsa (Serpstat), Ольга Феоктистова (Ringostat), Алена Волошина (Ringostat), Алена Петрухина (Netpeak Software), Олег Омельченко (Inweb), Максим Зубенко (Inweb), ваш покорный слуга и автор, который «согласен на 50%».

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