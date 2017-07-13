Маркетинг

«8P 2017: Бизнес в сети» — прямая трансляция конференции в интернете
Георгий Рябой
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15 июля в Одессе прошла конференция «8P: Бизнес в сети». Послушать 35 докладчиков в четырех потоках («SEO для специалистов», «Арбитраж трафика», «Продвижение стартапов и мобильных приложений в США и Европе», «Интернет-магазины от А до Я») пришли 1300 владельцев онлайн-бизнеса и интернет-маркетологов.

Прямую текстовую (и немного фото) трансляцию конференции в этом посте вели: Неля Серебро (Netpeak), Ольга Клименко (Netpeak), Маруся Мутовчийская (Netpeak), Инна Arsa (Serpstat), Ольга Феоктистова (Ringostat), Алена Волошина (Ringostat), Алена Петрухина (Netpeak Software), Олег Омельченко (Inweb), Максим Зубенко (Inweb), ваш покорный слуга и автор, который «согласен на 50%».

Хотите узнать, о чем говорили спикеры 8P, какое фрикасе подавали на ланч, достаточно ли лазурная вода в бассейне? Сохраняйте этот пост к себе на стену.

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бизнес в сети
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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