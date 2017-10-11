SEO

93 шага к идеальному интернет-магазину — детальный чек-лист
Георгий Рябой
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При работе с интернет-магазином нужно регулярно внедрять новые практики и успешные находки конкурентов, чтобы прибыль оставалась высокой, а клиент получал лучший опыт покупателя. Но существуют десятки проверенных действий, которые уже «выстрелили» во многих проектах, существенно повысив уровень конверсий. Их мы и собрали в специальный чек-лист.

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93 шага к идеальному интернет-магазину — детальный чек-лист

93 шага к идеальному интернет-магазину — детальный чек-лист

При добавлении товара в корзину следует показать пользователю, что товар уже там. Хорошее решение — когда пользователь, находясь на сайте, всегда видит, сколько в корзине товаров и на какую сумму.

Хорошее решение — когда пользователь, находясь на сайте, всегда видит, сколько в корзине товаров и на какую сумму

Еще один хороший ход — менять иконку в зависимости от количества добавленных товаров.

Еще один хороший ход — менять иконку в зависимости от количества добавленных товаров

Важно: при настройке кеширования корзина не должна кешироваться.

93 шага к идеальному интернет-магазину — детальный чек-лист

93 шага к идеальному интернет-магазину — детальный чек-лист

Краткие описания на плитках товаров в листингах решают сразу две задачи: помогают пользователям сравнивать товары и увеличивают количество полезной текстовой информации на странице. Эти шаги повышают текстовую релевантность страницы.

Это повышает и текстовую релевантность страницы

93 шага к идеальному интернет-магазину — детальный чек-лист

При создании отдельных вкладок на странице карточки товара необязательно каждую вкладку делать отдельной страницей. Можно использовать якорные ссылки.

Можно использовать якорные ссылки

93 шага к идеальному интернет-магазину — детальный чек-лист

Когда посетитель при поиске по сайту видит надпись «Нет результатов» на пустой странице, то, скорее всего, он уйдет. Если такой сценарий будет повторяться многократно, ухудшатся поведенческие факторы всего сайта. Такая ситуация не нравится как людям, так и поисковым системам. Чтобы оставить пользователя на сайте, необходимо сделать привлекательную страницу «Нет результатов» с указанием полезных ссылок и блоком популярных или акционных товаров.

Чтобы оставить пользователя на сайте, необходимо сделать привлекательную страницу «Нет результатов» с указанием полезных ссылок и блоком популярных или акционных товаров

Также пользователю в процессе поиска необходимо предлагать подходящие под его запрос товары или категории. Это позволит перейти на интересующий товар или категорию без совершения лишних действий.

без совершения лишних действий

Все страницы чекаута

С помощью промокодов можно отслеживать отклик по оффлайн-акциям и увеличивать повторные продажи. Например:

С помощью промокодов можно отслеживать отклик по оффлайн-акциям и увеличивать повторные продажи

А вот увеличение общей суммы заказа при получении может стать неприятным сюрпризом для покупателя. Сообщайте, что доставка оплачивается покупателем и рассчитывайте приблизительную стоимость:

Сообщайте, что доставка оплачивается покупателем и рассчитывайте приблизительную стоимость

Мы регулярно обновляем наши чек-листы по SEO и PPC, но если вам есть что добавить, пишите в комментариях.

Читайте также супердетальные списки по поисковой оптимизации:

Также вам может пригодиться статья «Настраиваем отслеживание печати страниц в Google Analytics».

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корзина для интернет-магазина поведенческие факторы интернет-проекты чек-листы мобильная версия сайта карточки товаров
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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