При работе с интернет-магазином нужно регулярно внедрять новые практики и успешные находки конкурентов, чтобы прибыль оставалась высокой, а клиент получал лучший опыт покупателя. Но существуют десятки проверенных действий, которые уже «выстрелили» во многих проектах, существенно повысив уровень конверсий. Их мы и собрали в специальный чек-лист.

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При добавлении товара в корзину следует показать пользователю, что товар уже там. Хорошее решение — когда пользователь, находясь на сайте, всегда видит, сколько в корзине товаров и на какую сумму.

Еще один хороший ход — менять иконку в зависимости от количества добавленных товаров.

Важно: при настройке кеширования корзина не должна кешироваться.

Краткие описания на плитках товаров в листингах решают сразу две задачи: помогают пользователям сравнивать товары и увеличивают количество полезной текстовой информации на странице. Эти шаги повышают текстовую релевантность страницы.

При создании отдельных вкладок на странице карточки товара необязательно каждую вкладку делать отдельной страницей. Можно использовать якорные ссылки.

Когда посетитель при поиске по сайту видит надпись «Нет результатов» на пустой странице, то, скорее всего, он уйдет. Если такой сценарий будет повторяться многократно, ухудшатся поведенческие факторы всего сайта. Такая ситуация не нравится как людям, так и поисковым системам. Чтобы оставить пользователя на сайте, необходимо сделать привлекательную страницу «Нет результатов» с указанием полезных ссылок и блоком популярных или акционных товаров.

Также пользователю в процессе поиска необходимо предлагать подходящие под его запрос товары или категории. Это позволит перейти на интересующий товар или категорию без совершения лишних действий.

С помощью промокодов можно отслеживать отклик по оффлайн-акциям и увеличивать повторные продажи. Например:

А вот увеличение общей суммы заказа при получении может стать неприятным сюрпризом для покупателя. Сообщайте, что доставка оплачивается покупателем и рассчитывайте приблизительную стоимость:

Мы регулярно обновляем наши чек-листы по SEO и PPC, но если вам есть что добавить, пишите в комментариях.

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