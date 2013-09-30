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Аналитика Twitter: ссылки, ведущие на сайт
Катерина Коламбет
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Думаю, немногие заходили на страницу ads.twitter.com, учитывая что возможности для рекламы в Twitter открыты только для пользователей из США. Однако это стоит сделать хотя бы раз потому, что недавно в меню «Analytics» появился пункт «websites». Это значит, что теперь можно узнать, сколько твитов ссылаются на ваш сайт и какой охват вы получили.

аналитика на ads.twitter.com

Отмечу, что не во всех твитах стоит «ваш» хештег и упоминание (@), а потому отслеживать все твиты можно только вручную — здесь же будет показан красивый график.

В статистике фигурируют 2 метрики: твиты с упоминаниями и переходы по ссылкам на ваш сайт (вне зависимости «чистая» ли это ссылка, либо с использованием сокращателей ссылок). Можно посмотреть «топовые» твиты и просто все твиты за определенный период времени (самое большее — 90 дней). Кроме самих твитов есть красивые графики:

графики на сайте ads.twitter.com

Также есть возможность посмотреть результаты по конкретной странице (View page within website). Напомню, что если вы используете сервис Buffer, то там тоже доступна информация по ретвитам и переходам.

Узнать больше про фолловеров

Вторая вещь, о которой стоит рассказать — аналитика, предоставляемая по вкладке «Followers». Если вы не читаете исправно ленту, то вряд ли вы знаете так уж много про фолловеров. Например, по личному аккаунту ситуация такая (про фолловеров @Netpeak_ru, к сожалению, не показывает):

фолловеры Судя по интересам, видимо, приняты во внимание только англоязычные фолловеры (кириллицу не анализирует).

Аналитика хештегов

Рекомендую потестировать Tweet Binder. Показывает вот так:

Tweet Binder

Что ж, родную аналитику Twitter анонсировали еще в далеком 2011-м и вот почти дождались. Скоро должно стать еще интереснее! А пока можно и дальше пользоваться сторонними сервисами в поиске инсайтов про аудиторию.

Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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