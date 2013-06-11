Подробный пост про Twitter у нас уже был, да и про сервисы аналитики микроблогов писали, но так как я всегда в поиске эффективных решений, спешу поделиться находкой. Недавно сервисы Followerwonk и Buffer объявили о партнерстве, а потому перед нами открылись новые возможности :) Известно, что твит «живет» около 18 минут. Только в течение этого времени есть шанс, что твит прочтут и ретвитнут, увеличив тем самым охват. Очень немногие исправно читают ленту каждый день или пропустив, наверстывают упущенное, поэтому особо надеяться на это не стоит.

Конечно, самое сложное и в то же время главное — интересный контент. Из-за того, что это не так уж просто, еще и занимает время, многие сходят с дистанции — забрасывают свои микроблоги или не пишут туда по 70 дней к ряду. Еще одна распространенная ситуация: кто-то ответственный находит много всего интересного и сразу же твитит. Но мы, конечно, понимаем, что это тоже не выход, так как есть пики и спады активности аудитории. К тому же, твит-лента выглядит заспамленной из-за одного такого активиста. Что же делать? Нам нужно узнать пики активности наших фолловеров. Для этого можно использовать Followerwonk. Бесплатная версия показывает аналитику по сегменту (в нашем случае рандомно был выбран 401 фолловер). Сразу отмечу, что это еще один сервис, алгоритмы которого настроены на определение авторитета в социальных медиа. У нас получилось вот так: Отличное время, чтобы твитить: с 11 до 16 ч. и с 17 до 24 ч. Пиковые значения по киевскому времени приходятся на промежутки с 12 до 13 ч, с 13 до 14 ч. и с 16 до 17 ч. Для интереса проверила в своем личном аккаунте пиковые значения и убедилась в том, что они не совпадают.

Теперь мы можем запланировать твиты с учетом времени активности наших читателей. Сразу под графиком есть специальная кнопочка на сервис Buffer, кликнув на которую мы получаем рекомендуемый график постов (но его можно редактировать):

Расписание твитов указано 12-часовом формате. Там, конечно, есть выбор часового пояса, но вот тут можно подсмотреть табличку, чтобы не напутать с АМ/РМ (а то мы уже твитили в 3-4 часа утра).

С таймингом разобрались, так что переходим в Buffer и устанавливаем плагин для Mozilla Firefox. Теперь у нас есть специальная кнопочка, кликнув на которую мы можем написать твит и запостить его сию же секунду или отложить на потом.

Суперклассная штука 1: вы выделяете нужную фразу, кликаете на кнопку Buffer и эта фраза уже красуется в виде цитаты в вашем твите, вместе со ссылкой на источник.

Суперклассная штука 2: в Buffer есть статистика по переходам, ретвитам и добавлению твитов в избранное, с учетом которой можно потом редактировать тайминг.

Удобство в том, что если откладывать твиты на потом, они автоматически распределяются по графику. Забавно, что в расписании твитов есть опция 'Shuffle', которая расставит твиты в случайном порядке :) Кстати, можно отложить на потом и ретвиты — если читаете ленту на twitter.com, то кликнув на 'retweet' появится окно, в котором будет кнопочка 'Buffer'. Конечно, ситуативные твиты-ретвиты тоже важны, так что это не панацея, но удобный инструмент. К тому же, это работа над увеличением охвата и вовлечения, вам ведь это нужно? Тогда вам нужны ретвиты, а вероятность ретвитов очень зависит от времени публикации. Интересно, что большинство твиплов охотно ретвитят посты тех, кого они не фолловят:

Кстати, Followerwonk показывает списки фолловеров по авторитетности. Это полезная информация, если вы любите спрашивать частные мнения при помощи @упоминаний и провоцировать на ретвиты.

На закуску свежий кейс: компания JELL-O отслеживает все унылые твиты с хештегом #fml (fuck my life) и предлагает в ответ бесплатные плюшки. Конечно, напоминает старую кампанию Orange, но, видимо, бюджет выделен побольше (очень уж многие жалуются на жизнь). Но отмечу хороший копирайтинг — пишут с юмором :)

upd. 2.07:

Вот и показательный пример использования сервиса Buffer: