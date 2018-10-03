В SEO-оптимизации один из важнейших этапов работ — наращивание ссылочной массы (увеличение количества качественных внешних ссылок на сайт). Оптимизаторы используют различные сервисы для оценки сайтов-доноров, на которых будут размещаться внешние ссылки, для изучения ссылочной массы конкурентов.

Читайте подробнее, как обнаружить и снять лишнюю ссылочню массу .

В этом посте я расскажу, как оцениваю ссылки с помощью сервисов Ahrefs, Serpstat и (очень коротко) Netpeak Checker.

Для анализа внешней ссылочной массы сайта использую инструмент Site Explorer сервиса Ahrefs и «Анализ ссылок» сервиса Serpstat.

Почему два сервиса, а не какой-то один?

Ahrefs очень популярен, как сервис анализа ссылок и многие сайты блокируют роботов, с помощью которых он сканирует сайты. Соответственно, данных по ссылкам в нем может и не быть. Анализируя сайты на несколько сотен тысяч страниц, в результатах сервиса Ahrefs можно увидеть, что просканированы и занесены в индекс до тысячи страниц (или того меньше). Зачастую это свидетельствует о том, что другие страницы закрыты от сканирования роботами сервиса.

Что указывать для анализа: домен, поддомен или URL?

На первом этапе анализа указываем адрес оцениваемого ресурса, причем в Ahrefs его можно задать несколькими способами:

URL — анализ строго указанного URL;

prefix — можно задать начальную часть URL и анализировать все URL с таким префиксом. Учитываются все ссылки в этой подпапке. Удобно, если необходимо проанализировать все страницы одной категории или страницу, у которой в адресе содержатся параметры;

domain/* — домен без субдоменов. Можно применять, когда нужно оценить только главный домен, не учитывая региональные;

*.domain/* — домен со всеми субдоменами. Выбирая эту опцию можно проанализировать весь сайт;

тип протокола — http или https или оба сразу.

У сервиса Serpstat те же функции, за исключением возможности указать параметр prefix и выбрать тип протокола.

Возможность указать тип анализируемой страницы позволяет производить более точную оценку. Например, посмотреть все внешние ссылки на раздел до переезда на защищенный протокол https или без указания конкретного типа протокола.

В результате получаем первые отчеты по анализу ссылок сайта:

количеству ссылающихся доменов и страниц;

внешних ссылок;

по оценке качества страницы и авторитетности домена в целом.

Чтобы узнать, использует ли ваш конкурент дроп-домены, воспользуйтесь отчетом Serpstat. Он показывает домены, полностью редиректящие на анализируемый сайт. Для каждого дропа выводится Domain Rank — показатель авторитетности сайта. С помощью редиректящих доменов вы точнее проанализируете ссылочную массу конкурента и подкорректируете свою стратегию.

Данные рассчитаны на основании внутренних алгоритмов сервисов.

Также здесь отображается количество страниц сайта, просканированных и занесенных в индекс сервиса. В Ahrefs они называются «Прокрауленные страницы», а в Serpstat — «Всего проиндексировано».

Ahrefs разделяет понятия количества ссылающихся страниц и количество обратных ссылок (они называются бэклинки), так как с одной страницы может быть несколько ссылок. В Serpstat указано только количество внешних ссылок, которые в русскоязычной версии сервиса называются «Ссылающиеся страницы».

В суммарных отчетах на графиках представлена динамика изменения количества внешних ссылок, доменов, с которых эти ссылки установлены, а также соотношение новых и потерянных ссылок.

Основные отчеты по входящим ссылкам

Далее более глубоко анализируем полученные данные по проводимому анализу домена или URL. Для этого в сервисах есть специальные отчеты. Они похожи по получаемым данным:

Ссылающиеся домены/Домены-доноры — представлен список доменов, со страниц которых стоят ссылки на анализируемый сайт. В сервисах есть возможность экспортировать данные в таблицы .xlsx или .csv. Однако в Ahrefs очень удобно реализована возможность поиска и фильтрации непосредственно в веб-интерфейсе — найти конкретный домен из списка, выбрать домены по типу ссылок .dofollow, .nofollow и прочие. Кроме того, домены разделены на новые и потерянные. В Serpstat это разделение есть только по ссылкам. Ссылающиеся страницы/Бэклинки — функциональность отчетов по ссылкам повторяет возможности отчетов по доменам. Здесь можно отследить анкор ссылки, URL на который ведет ссылка, ее тип — .dofollow, .nofollow и прочие; данные по домену, с которого ведет ссылка, а также дату индексации. В Ahrefs есть удобная группировка, позволяющая скомпоновать ссылки тремя способами:

все ссылки;



одна ссылка на домен — выбирается ссылка со страницы с наилучшим рейтингом по оценке Ahrefs;



группировка похожих ссылок — ссылки с одинаковым анкором, но с разных страниц сайта одного домена группируются в один результат.

Анкоры ссылок — схожие отчеты у Ahrefs и Serpstat. Представлены списки анкоров, по которым ведут ссылки на анализируемый сайт, в порядке убывания количества ссылающихся доменов на тот или иной анкор. Также можно увидеть количество ссылающихся страниц и их типы — nofollow или dofollow. Опять же, у Ahrefs очень удобно работать в веб-интерфейсе за счет возможности поиска по слову или символам, которые содержаться в анкоре.

О том, какие показатели можно считать примером качественной внешней ссылочной массы мы писали в посте «Анализ ссылочной массы — подробное руководство» .

Страницы-лидеры/Лучшие страницы по ссылкам. В этом отчете представлен список страниц анализируемого сайта. Они отсортированы в порядке убывания в зависимости от количества ссылающихся доменов в Serpstat.

Ahrefs сортирует в зависимости от рейтинга страницы, который коррелирует с количеством ссылающихся доменов и количеством ссылок типа dofollow и nofollow. Кроме того, в Ahrefs можно посмотреть страницы, у которых наилучший прирост внешних ссылок за последние:

1 день;

7 дней;

30 дней.

Данные доступны в отчете «Лучшие страницы по приросту ссылок». С этой информацией можно оценить, на какие страницы или разделы сайта закупает внешние ссылки конкурент и, при необходимости, перестроить свою кампанию по наращиванию внешних ссылок.

Что лучше использовать: Serpstat или Ahrefs?

По удобству использования и разнообразию данных, Ahrefs несколько впереди Serpstat, если бы не три «но»:

Стоимость. $69 и $99 за месяц использования Serpstat и Ahrefs соответственно. Это минимальные тарифы, по условиям которых возможно анализировать внешние ссылки. Роботы-краулеры. Как я уже упоминал, из-за популярности сервиса, владельцы сайтов чаще блокируют ботов Ahrefs, чем краулеры Serpstat. Анализ русскоязычного сегмента интернета. Serpstat был разработан и поначалу использовался на страны с русскоязычной аудиторией. Поэтому у данного сервиса более обширная база по ключевым словам. Также он позволяет оценивать сайт, выбирая Google или Яндекс, задавая нужный регион. Если необходим сервис «all-in-one», а не только для анализа ссылок, то для русскоязычного сегмента я бы рекомендовал Serpstat.

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И напоследок отмечу еще один отличный сервис — Netpeak Checker. Он очень удобен при массовом анализе ссылок для различных доменов или URL. Сбор информации производится из сторонних сервисов по API. Вы можете получить информацию о ссылках из сервисов Ahrefs, MOZ или Majestic, а также другие данные для SEO-анализа:

При анализе ссылок, можно задать параметры о количестве проиндексированных страниц в Google и Яндекс, количество ссылающихся доменов по данным из Ahrefs, Majestic или MOZ. Кроме того, здесь можно узнать тематический индекс цитирования (тИЦ), который многие оптимизаторы до сих пор используют, чтобы оценить качество сайта. А с последним обновлением сервиса доступна информация по новому показателю от Яндекса — индекс качества сайта (ИКС).