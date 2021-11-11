Бизнес и экология. В компании Herman Miller наняли на работу пчёл

Herman Miller — американская мебельная компания со столетней историей. Они создали один из самых известных в мире офисных стульев — Aeron. Первая версия Аэрона появилась в 1994 году, что удачно совпало с началом пузыря доткомов (бум интернет-компаний). Каждый уважающий себя стартап чуть ли не первым делом покупал эти стулья. И о них потом журнал New York писал, что Аэрон — это «трон доткомов», шутя о том, что стартапы не думали о том, как заработать деньги, а думали, как обставить офисы стульями за $1000/шт.
Сейчас стоимость Аэронов колеблется между $1200 и $2000, в зависимости от комплектации.
Другим интересным фактом о Herman Miller является то, что основатель компании, которого звали DJ De Pree (нет, он не работал в клубах, просто его так звали), ещё в 1953 прописал в правилах компании, что Herman Miller должны минимизировать вред Земле. И уже с тех лет многие их изделия имеют статус «recyclable», то есть пригодны для переработки.
Herman Miller проносят «экологическую» линию через всё своё производство. В 1995 году они открыли фабрику под названием Greenhouse. Фабрика расположена на огромном зелёном участке и некоторые даже называют её зданием-невидимкой. Немного похожа на штаб-квартиру одного нашего австрийского клиента (примечание редакции — Владимир Поло основатель и CEO AcademyOcean), о котором я писал ранее:
Фабрика:
- Полностью перешла на возобновляемую энергию.
- Напичкана световыми фонарями как в общих зонах, так и в кабинетах, что позволяет существенно экономить на освещении. А также учитывает световые потоки в разные времена года:
- Полностью запретила использование пластиковых бутылок.
- Старается делать экологичным всё, что только можно.
Провели целую кампанию о том, что картонные упаковки от стульев можно с помощью ножниц с легкостью превратить в игровой домик для ребенка или даже в ракету. И всё это, кстати, позволило компании войти в 1% наиболее экологичных компаний мира.
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Но наиболее любопытной мне показалась история о том, как производитель стульев случайно начал производить мёд.
Началось всё как раз на вышеупомянутой фабрике Greenhouse. После постройки её решили «заселить» не только люди, но и большая колония бумажных ос.
Компания имела возможность использовать химикаты, чтобы вытравить колонию.
Но вместо этого решила построить рядом с офисом пасеку. Они привезли и поселили 600,000 пчёл. Пчёлы надавили на ос количеством, и тем пришлось переселяться.
С тех пор, пчелы ежегодно опыляют кучу цветов на зеленых лугах вокруг фабрики, а Herman Miller получает мёд. Который разливает по небольшим бутылочкам.
Вот так пчёлы не только улучшают рабочую атмосферу в Herman Miller, но ещё и бесплатно производят мерч для партнеров и гостей компании.
От редакции — оригинал поста и другие материалы о корпоративной культуре, крутых бизнес-идеях, читайте в канале Владимира Поло Коркуль.
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