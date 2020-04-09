Бизнес Украины, который помогает врачам, больницам, людям и правительству во время пандемии

Скорость, с которой распространяется вирус в Украине обратно пропорциональна скорости, с которой крупный, средний и малый бизнес подключаются к борьбе с COVID-19.

Каждый день, а иногда и каждый час мы узнаем о новых предпринимателях, бизнесах, которые предлагают свою помощь, придумывают новые услуги, сервис, дают деньги, закрывают вопросы логистики и так далее.

Мы решили сделать стрим и выкладывать информацию о бизнесе, который помогает в борьбе с пандемией, обновляя этот список каждый день. Пишите в комментариях, если мы о ком-то забыли — раз в сутки будем добавлять компании, сервисы, службы, отдельных бизнесменов.