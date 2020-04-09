Бизнес

Бизнес Украины, который помогает врачам, больницам, людям и правительству во время пандемии
Светлана Руденко
1595 30 0
1586415600
2

Скорость, с которой распространяется вирус в Украине обратно пропорциональна скорости, с которой крупный, средний и малый бизнес подключаются к борьбе с COVID-19.

Каждый день, а иногда и каждый час мы узнаем о новых предпринимателях, бизнесах, которые предлагают свою помощь, придумывают новые услуги, сервис, дают деньги, закрывают вопросы логистики и так далее.

Мы решили сделать стрим и выкладывать информацию о бизнесе, который помогает в борьбе с пандемией, обновляя этот список каждый день. Пишите в комментариях, если мы о ком-то забыли — раз в сутки будем добавлять компании, сервисы, службы, отдельных бизнесменов.

Истории бизнеса и полезные фишки

30
2
4
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
карантин
Светлана Руденко

7 лет работала журналистом.
Затем увлеклась копирайтингом.
А там, где продающие тексты, там и погружение в интернет-маркетинг.
С 2017 года — в команде редакторов блога Netpeak.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok