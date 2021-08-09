Маркетинг

«Чёрная пятница» для интернет-магазинов США и Рунета
Георгий Рябой
21595 7 3
1628525100
19

Зарубежные сайты пестрят семизначными результатами продаж во время «черной пятницы» и «киберпонедельника», соблазняя игроков Рунета, Уанета и Казнета заманчивой отдачей ежегодных дорбастеров. Больше подробностей — в нашем посте «Аналитика предпраздничных покупок американцев и украинцев». Но почему-то большинство ритейлеров — участников «черной пятницы» в Рунете — не испытывают ажиотажа от результатов продаж. Давайте разберемся, в чем дело.

Маркетинговый словарик:

  • Дорбастеры (от англ. door buster — «охотники за дверями») — специальные предложения ритейлеров для самых ранних посетителей. В оффлайновых магазинах часто приводят к давкам у касс, а в онлайне — к падениям неподготовленных сайтов. Днем дорбастеров традиционно считается «черная пятница».
  • Black Friday — последняя пятница ноября, день распродаж в США, в последние годы набрал популярность во всем мире. Под выходом в «черное» (go into the black) экономисты понимают получение прибыли по итогам отчетного периода. Ажиотаж покупателей был связан с тем, что американцы не могут похвастать большим количеством нерабочих дней по будням, но один из них всегда приходится на пятницу после Дня благодарения. Все спешили запастись подарками к Рождеству.
  • Black Friday Weekend стартует в «черную пятницу» и заканчивается с наступлением «киберпонедельника». В последнее время магазины запускают распродажи раньше, а завершают их — позже. В «черную субботу», «черное воскресенье» и т. д. магазины также выставляют минимальную цену на большинство товаров, рассчитывая остаться «в плюсе» благодаря большому количеству продаж.
  • «Киберпонедельник» — первый рабочий день после Black Friday Weekend. Раньше считалось, что в этот день проводится больше всего распродаж в интернете, в отличие от оффлайновой «черной пятницы». Сейчас это отличие исчезло, хотя в понедельник до сих пор покупают больше. По данным CоmScore, онлайн-покупки со стационарных компьютеров во время «киберпонедельник» 2014-го выросли на 17% год к году и составили рекордные 2,038 млрд долларов.

Сравнение итогов Black Friday Weekend для США и Рунета

От редакции: этот пост впервые опубликован в 2014 году, и он до сих пор входит в топ самых читаемых наших статей. И, хочется верить, что причина в том, что пост до сих пор полезен бизнесу, маркетологам и другим специалистам. Информация в нем устарела и/или если вы хотите актуализировать пост, отметим, обновление статьи более чем на 60% позволяет изменить авторство и поставить ссылку на вас, ваш сайт. Если хотите поучаствовать в создании свежей версии статьи, пишите в комментариях.

Определимся с цифрами. Для Рунета статистика приведена по 200 интернет-магазинам за весь Black Friday Weekend, а в США анализируются от 800 (результаты исследования IBM) до 4200 (исследование Adobe) крупнейших онлайн-ритейлеров только в Black Friday.

В 2014 году приблизительно 15 интернет-магазинов Казнета анонсировали свое участие в «черной пятнице» на платформах Рунета, поэтому их данные учтены в общей статистике. В Уанете акцию поддержали два десятка крупных ритейлеров, но сводную информацию по итогам акции в украинском сегменте мы не встретили.

Итак, жители США потратили во время Black Friday 1,5 миллиарда долларов онлайн (на 25% больше, чем в 2013 г.). Пользователи Рунета потратили во время Black Friday Weekend чуть больше 10,4 миллионов долларов (с учетом инфляции, на 12,9% больше, чем в 2013 г.). Следовательно, в американских онлайн-магазинах тратят в среднем в 12 раз больше. По сравнению с Black Friday 2013, количество онлайн-продаж в США выросло на 9,5%, а в Рунете — на 19%.

Резкий всплеск покупательской активности в Рунете в 2014 году связан, с одной стороны, с увеличением количества ритейлеров — участников «черной пятницы», а с другой — с обесцениванием рубля. В среднем, покупатели интернет-магазинов тратили меньше, чем в прошлом году:

В среднем, покупатели интернет-магазинов тратили меньше, чем в прошлом году

Под обычной пятницей в США понимается обычная пятница ноября, а под обычными выходными в Рунете — любой уик-энд на протяжении трех осенних месяцев 2014 года.

В США показатели Black Friday падают уже второй год подряд, благодаря чему многие злые языки окрестили «черную пятницу» 2014 «серой».

Аналитики IBM объясняют падение тем, что пользователи начали спокойней относиться к виртуальным дорбастерам и эффективней используют всевозможные скидочные купоны. В Рунете эффект новизны от Black Friday проходит, а её маркетинговые приемы работают далеко не так эффективно, как в США. Чаще всего причина в том, что интернет-магазины обращают мало внимания на работу с потребительским опытом. Подробную схему мы показали в посте «Инфографика: ошибки интернет-магазинов в работе с потребительским опытом».

Правда, для Рунета это только вторая «черная пятница» (а в Казнете — вообще первая), так что всё ещё может измениться. По данным Chronopay, рост онлайн-заказов в Рунете составил от 30% до 90%. Интересно, что рост заказов более 60% был только в магазинах с ежегодным оборотом более 50 тысяч долларов. По мнению директора по маркетингу LeBoutique Павла Левчука, скидки оправдывают себя, только если рост заказов выше 60%, а лифт продаж больше 44%.

Проблема здесь, по мнению эксперта, — в растущих нагрузках в процессинге при росте спроса до 50%. Так что малым онлайн-ритейлерам Рунета стоит снять розовые очки.

При сравнении коэффициентов конверсии стоит учесть, что пятничный трафик на сайтах Ecommerce США вырос на 28% (год к году), а в Рунете за три дня проведения акции — на 30% (год к году) При сравнении коэффициентов конверсии стоит учесть, что пятничный трафик на сайтах Ecommerce США вырос на 28% (год к году), а в Рунете за три дня проведения акции — на 30% (год к году).

Как и прежде, крупнейшими центрами проведения акции стали мегаполисы. В США больше всего покупали в Нью-Йорке. Также в первую пятерку вошли Вашингтон, Атланта, Лос-Анджелес и Чикаго. В Рунете более 50% продаж пришлось на жителей Москвы и Московской области. Также высокие показатели у Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Казани и Самары. При этом доля регионов увеличилась, так как в прошлом году более 60% всех покупок в «черную пятницу» совершили жители Москвы и области.

Каким будет Black Friday Weekend?

Black Friday Weekend начнется раньше и закончится позже

В 2014 году многие интернет-магазины начали всевозможные акции сразу после Хэллоуина. Собственно, этим и объясняются относительно низкие показатели Ecommerce: ритейлеры начинают проводить акции задолго до последней пятницы ноября и не спешат их заканчивать после «киберпонедельника». Кстати, пропали и давки у дверей магазинов: пользователи отдают предпочтение онлайн-покупкам, и все больше оффлайн-магазинов начинают агрессивные кампании в интернете.

«Черная пятница» в том виде, в котором все к ней привыкли, исчезнет.

«Сезон предпраздничных покупок очень изменился: распродажи по выходным больше не вызывают ажиотажа, так как агрессивные маркетинговые кампании начинаются с начала ноября и продолжаются вплоть до Рождества, — отметил Стивен Паклз из Peak Advisors. — Мы обязаны этому как глобализации онлайн-ритейла, так и растущей популярности покупок с мобильных». По данным IBM, динамика роста количества онлайн-покупок замедляется:

По данным IBM, динамика роста количества онлайн-покупок год к году замедляется К тому же, если раньше существовала очевидная разница в ассортименте предлагаемых товаров/услуг в «черную пятницу» и «киберпонедельник», то сейчас её просто не существует. Интересно, что для Рунета характерна та же тенденция: скидки «черной пятницы» действовали и после окончания выходных.

Игроки Ecommerce будут зарабатывать не только на гаджетах и приложениях

В 2014-м в игру вступили авиакомпании и владельцы гостиничного бизнеса. Скоро и стоматологи свои услуги со скидкой предлагать будут :) В целом, картина распределения скидок в США (онлайн и оффлайн ритейл вместе) следующая: Распределение скидок по категориям товаров во время Black Friday в США Самые высокие скидки в США предлагали ювелиры и издатели:

Самые высокие скидки в США предлагали ювелиры и издатели

В Рунете скидки на разные товары колебались от 20% (техника) до 90% (одежда и аксессуары), средняя скидка на товары онлайн-ритейлеров составила 45%. Впрочем, по отзывам пользователей, далеко не все интернет-магазины давали честные скидки, что подпортило и само отношение к Black Friday.

На особенности маркетинга будет влиять то, с каких мобильных гаджетов производятся покупки

Вот уже второй год подряд владельцы Apple тратят на покупки в Black Friday Weekend больше, чем обладатели устройств с Android. Вот уже второй год подряд владельцы Apple тратят на покупки в Black Friday Weekend больше, чем обладатели устройств с Android

Важные факты:

  • на 25,1% вырос трафик с мобильных устройств;
  • 21,9% всех онлайн-продаж были сделаны с IOS-устройств;
  • покупатели сравнивают цены с помощью смартфонов, а для покупок предпочитают планшеты. 34,7% всего онлайн-трафика пришлось на долю смартфонов, у планшетов — всего 14,6% трафика. Зато средний чек у владельцев планшетов больше на 17,6%;
  • 121,86$ — средний чек владельцев гаджетов Apple. Обладатели Android куда беднее — их средний чек, 98,07$, меньше на 24,3%.

Пользователи становятся все более придирчивыми

Покупатели используют все доступные каналы для выбора лучших предложений и скидок. При этом ПК по-прежнему занимает значительную долю по трафику и количеству заказов:

ПК остается в игре по трафику и количеству заказов

А вот еще несколько интересных цифр из отчета IBM об итогах Black Friday в США (не зря же они измеряли 380 различных показателей на сайтах интернет-магазинов):

  • средний чек покупателей, пришедших на сайты интернет-магазинов из Facebook, на 10% больше среднего чека любителей Pinterest;
  • 35% всех, кто совершил покупки онлайн, поделился информацией об этом на Facebook. Это на 40% больше постов о покупках, чем в прошлую Black Friday. А вот рассказывать о покупках на твиттере уже не так модно: количество твитов с отзывами о новеньких гаджетах уменьшилось на 6%.

Кстати, почитайте кейс о том, как можно увеличить продажи к «черной пятнице» в нише одежды и спортивных товаров.

Выводы

Романтический ореол «черной пятницы» канул в Лету. Из-за смены потребительских предпочтений последние выходные ноября в мире перестают быть уникальным периодом. Сейчас это напряженное время предпраздничных покупок. В будущем исследования в честь «черной пятницы» могут стать своеобразным замером обычной потребительской активности перед Рождеством.

В Рунете на акциях Black Friday в «черное» выходят только крупные игроки с ежегодным оборотом более 50 тысяч долларов. Мелким онлайн-ритейлерам не стоит рассчитывать на прибыль, если они на время скидок не могут обеспечить рост заказов более чем на 60%. Дорбастеры больше не являются «волшебной таблеткой». Ритейлеры в условиях глобализированного рынка должны думать над новыми маркетинговыми приемами для привлечения пользователей и улучшать мобильные версии своих сайтов.

Для тех, кто это понимает, каждый день может стать «черной пятницей».

Подписчики NJ всегда получают больше

7
7
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
инфографика статистика и аналитика статистика Ecommerce рынок интернет-рекламы США черная пятница Ecommerce в Рунете веб-аналитика статистика онлайн-продаж развитие интернет-магазинов
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Больше постов

Комментарии (3)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok