«Чёрная пятница» для интернет-магазинов США и Рунета

Зарубежные сайты пестрят семизначными результатами продаж во время «черной пятницы» и «киберпонедельника», соблазняя игроков Рунета, Уанета и Казнета заманчивой отдачей ежегодных дорбастеров. Больше подробностей — в нашем посте «Аналитика предпраздничных покупок американцев и украинцев» . Но почему-то большинство ритейлеров — участников «черной пятницы» в Рунете — не испытывают ажиотажа от результатов продаж. Давайте разберемся, в чем дело.

Маркетинговый словарик:

Дорбастеры (от англ. door buster — «охотники за дверями») — специальные предложения ритейлеров для самых ранних посетителей. В оффлайновых магазинах часто приводят к давкам у касс, а в онлайне — к падениям неподготовленных сайтов. Днем дорбастеров традиционно считается «черная пятница».

(от англ. door buster — «охотники за дверями») — специальные предложения ритейлеров для самых ранних посетителей. В оффлайновых магазинах часто приводят к давкам у касс, а в онлайне — к падениям неподготовленных сайтов. Днем дорбастеров традиционно считается «черная пятница». Black Friday — последняя пятница ноября, день распродаж в США, в последние годы набрал популярность во всем мире. Под выходом в «черное» (go into the black) экономисты понимают получение прибыли по итогам отчетного периода. Ажиотаж покупателей был связан с тем, что американцы не могут похвастать большим количеством нерабочих дней по будням, но один из них всегда приходится на пятницу после Дня благодарения. Все спешили запастись подарками к Рождеству.

— последняя пятница ноября, день распродаж в США, в последние годы набрал популярность во всем мире. Под выходом в «черное» (go into the black) экономисты понимают получение прибыли по итогам отчетного периода. Ажиотаж покупателей был связан с тем, что американцы не могут похвастать большим количеством нерабочих дней по будням, но один из них всегда приходится на пятницу после Дня благодарения. Все спешили запастись подарками к Рождеству. Black Friday Weekend стартует в «черную пятницу» и заканчивается с наступлением «киберпонедельника». В последнее время магазины запускают распродажи раньше, а завершают их — позже. В «черную субботу», «черное воскресенье» и т. д. магазины также выставляют минимальную цену на большинство товаров, рассчитывая остаться «в плюсе» благодаря большому количеству продаж.

стартует в «черную пятницу» и заканчивается с наступлением «киберпонедельника». В последнее время магазины запускают распродажи раньше, а завершают их — позже. В «черную субботу», «черное воскресенье» и т. д. магазины также выставляют минимальную цену на большинство товаров, рассчитывая остаться «в плюсе» благодаря большому количеству продаж. «Киберпонедельник» — первый рабочий день после Black Friday Weekend. Раньше считалось, что в этот день проводится больше всего распродаж в интернете, в отличие от оффлайновой «черной пятницы». Сейчас это отличие исчезло, хотя в понедельник до сих пор покупают больше. По данным CоmScore, онлайн-покупки со стационарных компьютеров во время «киберпонедельник» 2014-го выросли на 17% год к году и составили рекордные 2,038 млрд долларов.

Сравнение итогов Black Friday Weekend для США и Рунета

От редакции: этот пост впервые опубликован в 2014 году, и он до сих пор входит в топ самых читаемых наших статей. И, хочется верить, что причина в том, что пост до сих пор полезен бизнесу, маркетологам и другим специалистам. Информация в нем устарела и/или если вы хотите актуализировать пост, отметим, обновление статьи более чем на 60% позволяет изменить авторство и поставить ссылку на вас, ваш сайт. Если хотите поучаствовать в создании свежей версии статьи, пишите в комментариях.

Определимся с цифрами. Для Рунета статистика приведена по 200 интернет-магазинам за весь Black Friday Weekend, а в США анализируются от 800 (результаты исследования IBM) до 4200 (исследование Adobe) крупнейших онлайн-ритейлеров только в Black Friday.

В 2014 году приблизительно 15 интернет-магазинов Казнета анонсировали свое участие в «черной пятнице» на платформах Рунета, поэтому их данные учтены в общей статистике. В Уанете акцию поддержали два десятка крупных ритейлеров, но сводную информацию по итогам акции в украинском сегменте мы не встретили.

Итак, жители США потратили во время Black Friday 1,5 миллиарда долларов онлайн (на 25% больше, чем в 2013 г.). Пользователи Рунета потратили во время Black Friday Weekend чуть больше 10,4 миллионов долларов (с учетом инфляции, на 12,9% больше, чем в 2013 г.). Следовательно, в американских онлайн-магазинах тратят в среднем в 12 раз больше. По сравнению с Black Friday 2013, количество онлайн-продаж в США выросло на 9,5%, а в Рунете — на 19%.

Резкий всплеск покупательской активности в Рунете в 2014 году связан, с одной стороны, с увеличением количества ритейлеров — участников «черной пятницы», а с другой — с обесцениванием рубля. В среднем, покупатели интернет-магазинов тратили меньше, чем в прошлом году:

Под обычной пятницей в США понимается обычная пятница ноября, а под обычными выходными в Рунете — любой уик-энд на протяжении трех осенних месяцев 2014 года.

В США показатели Black Friday падают уже второй год подряд, благодаря чему многие злые языки окрестили «черную пятницу» 2014 «серой».

Аналитики IBM объясняют падение тем, что пользователи начали спокойней относиться к виртуальным дорбастерам и эффективней используют всевозможные скидочные купоны. В Рунете эффект новизны от Black Friday проходит, а её маркетинговые приемы работают далеко не так эффективно, как в США. Чаще всего причина в том, что интернет-магазины обращают мало внимания на работу с потребительским опытом. Подробную схему мы показали в посте «Инфографика: ошибки интернет-магазинов в работе с потребительским опытом» .

Правда, для Рунета это только вторая «черная пятница» (а в Казнете — вообще первая), так что всё ещё может измениться. По данным Chronopay, рост онлайн-заказов в Рунете составил от 30% до 90%. Интересно, что рост заказов более 60% был только в магазинах с ежегодным оборотом более 50 тысяч долларов. По мнению директора по маркетингу LeBoutique Павла Левчука, скидки оправдывают себя, только если рост заказов выше 60%, а лифт продаж больше 44%.

Проблема здесь, по мнению эксперта, — в растущих нагрузках в процессинге при росте спроса до 50%. Так что малым онлайн-ритейлерам Рунета стоит снять розовые очки.

При сравнении коэффициентов конверсии стоит учесть, что пятничный трафик на сайтах Ecommerce США вырос на 28% (год к году), а в Рунете за три дня проведения акции — на 30% (год к году).

Как и прежде, крупнейшими центрами проведения акции стали мегаполисы. В США больше всего покупали в Нью-Йорке. Также в первую пятерку вошли Вашингтон, Атланта, Лос-Анджелес и Чикаго. В Рунете более 50% продаж пришлось на жителей Москвы и Московской области. Также высокие показатели у Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Казани и Самары. При этом доля регионов увеличилась, так как в прошлом году более 60% всех покупок в «черную пятницу» совершили жители Москвы и области.

Каким будет Black Friday Weekend?

Black Friday Weekend начнется раньше и закончится позже

В 2014 году многие интернет-магазины начали всевозможные акции сразу после Хэллоуина. Собственно, этим и объясняются относительно низкие показатели Ecommerce: ритейлеры начинают проводить акции задолго до последней пятницы ноября и не спешат их заканчивать после «киберпонедельника». Кстати, пропали и давки у дверей магазинов: пользователи отдают предпочтение онлайн-покупкам, и все больше оффлайн-магазинов начинают агрессивные кампании в интернете.

«Черная пятница» в том виде, в котором все к ней привыкли, исчезнет.

«Сезон предпраздничных покупок очень изменился: распродажи по выходным больше не вызывают ажиотажа, так как агрессивные маркетинговые кампании начинаются с начала ноября и продолжаются вплоть до Рождества, — отметил Стивен Паклз из Peak Advisors. — Мы обязаны этому как глобализации онлайн-ритейла, так и растущей популярности покупок с мобильных». По данным IBM, динамика роста количества онлайн-покупок замедляется:

К тому же, если раньше существовала очевидная разница в ассортименте предлагаемых товаров/услуг в «черную пятницу» и «киберпонедельник», то сейчас её просто не существует. Интересно, что для Рунета характерна та же тенденция: скидки «черной пятницы» действовали и после окончания выходных.

Игроки Ecommerce будут зарабатывать не только на гаджетах и приложениях

В 2014-м в игру вступили авиакомпании и владельцы гостиничного бизнеса. Скоро и стоматологи свои услуги со скидкой предлагать будут :) В целом, картина распределения скидок в США (онлайн и оффлайн ритейл вместе) следующая: Самые высокие скидки в США предлагали ювелиры и издатели:

В Рунете скидки на разные товары колебались от 20% (техника) до 90% (одежда и аксессуары), средняя скидка на товары онлайн-ритейлеров составила 45%. Впрочем, по отзывам пользователей, далеко не все интернет-магазины давали честные скидки, что подпортило и само отношение к Black Friday.

На особенности маркетинга будет влиять то, с каких мобильных гаджетов производятся покупки

Вот уже второй год подряд владельцы Apple тратят на покупки в Black Friday Weekend больше, чем обладатели устройств с Android.

Важные факты:

на 25,1% вырос трафик с мобильных устройств;

вырос трафик с мобильных устройств; 21,9% всех онлайн-продаж были сделаны с IOS-устройств;

всех онлайн-продаж были сделаны с IOS-устройств; покупатели сравнивают цены с помощью смартфонов, а для покупок предпочитают планшеты. 34,7% всего онлайн-трафика пришлось на долю смартфонов, у планшетов — всего 14,6% трафика. Зато средний чек у владельцев планшетов больше на 17,6% ;

всего онлайн-трафика пришлось на долю смартфонов, у планшетов — всего трафика. Зато средний чек у владельцев планшетов больше на ; 121,86$ — средний чек владельцев гаджетов Apple. Обладатели Android куда беднее — их средний чек, 98,07$, меньше на 24,3%.

Пользователи становятся все более придирчивыми

Покупатели используют все доступные каналы для выбора лучших предложений и скидок. При этом ПК по-прежнему занимает значительную долю по трафику и количеству заказов:

А вот еще несколько интересных цифр из отчета IBM об итогах Black Friday в США (не зря же они измеряли 380 различных показателей на сайтах интернет-магазинов):

средний чек покупателей, пришедших на сайты интернет-магазинов из Facebook, на 10% больше среднего чека любителей Pinterest;

больше среднего чека любителей Pinterest; 35% всех, кто совершил покупки онлайн, поделился информацией об этом на Facebook. Это на 40% больше постов о покупках, чем в прошлую Black Friday. А вот рассказывать о покупках на твиттере уже не так модно: количество твитов с отзывами о новеньких гаджетах уменьшилось на 6%.

Кстати, почитайте кейс о том, как можно увеличить продажи к «черной пятнице» в нише одежды и спортивных товаров.

Выводы

Романтический ореол «черной пятницы» канул в Лету. Из-за смены потребительских предпочтений последние выходные ноября в мире перестают быть уникальным периодом. Сейчас это напряженное время предпраздничных покупок. В будущем исследования в честь «черной пятницы» могут стать своеобразным замером обычной потребительской активности перед Рождеством.

В Рунете на акциях Black Friday в «черное» выходят только крупные игроки с ежегодным оборотом более 50 тысяч долларов. Мелким онлайн-ритейлерам не стоит рассчитывать на прибыль, если они на время скидок не могут обеспечить рост заказов более чем на 60%. Дорбастеры больше не являются «волшебной таблеткой». Ритейлеры в условиях глобализированного рынка должны думать над новыми маркетинговыми приемами для привлечения пользователей и улучшать мобильные версии своих сайтов.

Для тех, кто это понимает, каждый день может стать «черной пятницей».