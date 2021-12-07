Хочешь продавать — будь в онлайне, говорили они. А «быть» нужно в апсторах. Именно там пользователи ищут решения своих задач. Мы уже писали, как понять, нужно ли бизнесу мобильное приложение . Теперь сконцентрируемся на технологиях создания аппов. Начнем с no-code. Доступной каждому, кстати.

По прогнозу eMarketer в 2022 году 88% времени в телефоне люди будут проводить в приложениях

Что такое no-code

No-code (или zerocode) — это программирование без написания кода по принципу конструктора. Специальные платформы предлагают «кирпичики», уже готовые фрагменты, из которых можно собрать сайт, веб- или мобильное приложение, базы данных. Если вы хоть раз в жизни использовали Tilda, значит уже ноукодили.

Это дешевле и быстрее, чем создание приложения с нуля. Специалисты говорят о диапазоне от $3000 до $10 тысяч. Можно справиться самостоятельно или обратиться к одному no-code специалисту, а не искать команду разработчиков.

Есть еще понятие low-code, когда продукт, созданный на основе конструкторских решений, дополняют частями уже написанием кода. Для такого программирования понадобится больше времени и знаний.

Общий тренд на диджитализацию бизнеса и автоматизацию рутины, да и пандемия ускорили развитие визуального программирования в разы. Существует целый манифест зерокодинга от основателя одной из платформ, а кое-кто считает, что вслед за зумерами грядет no-code поколение.

Зачем нужен no-code

Программирование без кода полезно не только для собственников небольшого бизнеса, считают в Skillsetter. Но и для больших проектов, дизайнеров, стартаперов. И вот почему:

Можно создать MVP (минимальный жизнеспособный продукт) и опробовать идею. Проверить фичу или улучшение в уже готовом продукте. Например, провести А/Б-тестирование без разработки с нуля. Сделать pet-проект. То есть реализовать личную идею разработчика или инженера для «души» или для портфолио. Сэкономить время и ресурсы — ноукодить и использовать готовые решения в одном проекте, чтобы сконцентрироваться на уникальных разработках в другом. Или сделать на no-code только типовые части (страницу авторизации). Быстро попасть в IT. Ведь на изучение зерокодинга хватит трех месяцев.

Дальше придется повториться. Причина № 6: no-code позволит создать качественное мобильное приложение без специфических знаний, потратив меньше денег и времени, чем если бы вы создавали продукт с нуля на коде. Есть немало платформ, которые обеспечат вас аппой, соответсвующей всем требования Google Play или App Store, будут универсальными для любых смартфонов, энергоемкими, работающими офлайн.

Мы увидели, что «потолок» для бизнесов, обращающихся к no-code, — это компании, которые зарабатывают до $10 млн в месяц. Больше этого мы пока не видели. Хотя я думаю, ситуация будет меняться.

Никита Шевченко, основатель WeLoveNoCode.

Конечно, есть и недостатки. Например, у вас не будет доступа к коду, а значит конфиденциальность данных придется обеспечить другими способами.

Еще нужно хотя бы базовое понимание работы с API. «Крупное» приложение невозможно без интеграции с внешними сервисами. Может понадобиться понимание HTML и CSS, принципов построения базы данных.

Пожалуй, самое большое разочарование начинающих no-code-девелоперов — несоответствие между ожиданиями и реальностью. Мы часто слышим, как людям обещают, что за два дня они смогут создать копию AliExpress. Это откровенная неправда. На такое потребуется несколько месяцев работы. Кроме того, в процессе создания продукта возникают различные нюансы, в них тоже приходится разбираться и, соответственно, тратить время.

Ирина Лаврова, CEO Skillum.

Как работают no-code-платформы

От двух недель для человека с опытом до пары месяцев у новичка. Столько времени может занять разработка приложения с помощью конструктора. Чтобы оно было качественным, заплатить придется в среднем $50-100 в месяц за подписку.

Создать приложение можно практически на любом инструменте. Кстати, изначально оно не будет нативным.

Нативное приложение (или собственное) — это аппа, разработанная для определенной платформы (Android или iOS), размещается в Google Play или App Store и скачивается на гаджет. Они обычно мощные и используют аппаратное и программное обеспечение девайса.

Можно использовать два варианта решения:

WebView — нативная обертка, в которую можно завернуть приложение и разместить его в Google Play или App Store. При этом конечные пользователи даже не догадаются, что это не нативное приложение. PWA (progressive web app) — прогрессивное веб-приложение. Работает без подключения к интернету и без публикации в сторах. Его можно скачать прямо с сайта. Но возможны некоторые функции нативного приложения. Скажем, push-уведомления.

Некоторые платформы умеют сами упаковывать приложения в WebView и PWA, например Adalo и Glide. Другим нужны дополнительные сервисы. Так обстоят дела с Bubble. Ему для «упаковки» необходимо использовать инструменты вроде BDK.

10 популярных сервисов для ноукод-программирования

Логика конструкторов проста и понятна. Сначала нужно сформировать интерфейс приложения из иконок, кнопок, текста. Для этого используется редактор drag-n-drop, когда компоненты «двигают руками». Можно выбрать подходящий шаблон или все собирать с нуля. Затем элементы связывают между собой и с необходимыми базами данных.

Большинство сервисов имеют бесплатную версию с ощутимыми ограничениями и несколько тарифов на выбор. Работают на всех устройствах Android и iOS. Их можно публиковать в App Store и Google Play Store, делать веб-приложения.

Конструкторов сегодня очень много, но есть несколько популярных и хорошо себя зарекомендовавших.

Bubble. Специалисты утверждают, что на его изучение придется потратить не один месяц, но оно того стоит. Платформа закрывает все потребности, начиная с бэкенда, базы данных и рабочих процессов и заканчивая версткой. А недостающий функционал всегда можно дополнить с помощью плагинов.



Бесплатный план позволит освоить инструмент. Начать разработку можно на самом дешевом тарифе, а «расти в цене» — если увеличивается количество пользователей и нагрузки приложения.

Adalo. Простой в использовании конструктор с понятным интерфейсом. Бесплатная версия подойдет, скорее, для обучения. Она сохраняет брендинг Adalo и не предусматривает размещения в апсторах. Есть возможность докупить плагины. Thunkable. Сервис предлагает подробные видеоуроки по сбору приложений. Например, голосового помощника или переводчика.

Glide. В этом конструкторе в качестве базы данных и контента для наполнения служат электронные таблицы. Вы можете синхронизировать платформу с таблицами Google или самого сервиса.

Дальше выбираете готовый шаблон или создаете приложение с нуля. Меньше возможностей у визуального редактора, компоненты нельзя передвигать, менять их размеры вручную, но кнопки, изображения, карты, текстовые поля — все необходимое в наличии.

Из ощутимых ограничений бесплатной версии — хостинг на домене Glide.

AppSheet. Работает по схожему принципу, нужна интеграция с базой данных. Например, с таблицами не только Google, но и Excel. Кстати, эту платформу в 2020 году купил Google.

Wappler. Создатели платформы позиционируют ее как наиболее мощный инструмент среди конкурентов и обещают, что продукты на нем будут работать, как на современных фреймворках. Есть еще несколько особенностей:

если у других сервисов итоговый ценник зависит от количества проектов, числа пользователей в них, тут платите только за месячную подписку;

вы являетесь владельцем исходного кода и данных проекта;

можно создавать не только мобильные, но и десктопные приложения.

Retool. Полезный инструмент для создания бизнес-приложений, внутренних продуктов для автоматизации процессов. В бесплатной версии приложение нельзя использовать за пределами интерфейса редактора самого Retool. Платить нужно за каждого конечного пользователя. Voiceflow. Позволит разработать собственный голосовой или чат-бот. В качестве «кирпичиков» — вопросы и ответы, программирующие нужные диалоги. Создает приложения для Amazon Alexa и Google Assistant.

Zapier. Не создает, но связывает приложения между собой или с внешними сервисами. В интеграторе уже тысячи приложений, между которыми можно передавать данные. Это конструктор запов, то есть сценариев, когда одно событие запускает заданную вами цепочку действий. Первое называется триггером, их очень много, у каждого из приложений свои.

Integromat. Интегратор, как и Zapier. Специалисты отмечают — чуть попроще и дешевле. Сценарии взаимодействия можно строить с нуля или использовать готовые шаблоны. Если нужно связать приложение с сервисом, которого нет в базе Integromat, навыки программирования не понадобятся. Достаточно заполнить форму и по подсказкам платформы подключиться к его API через HTTP.

Есть разные практики. Иногда для создания одного приложения используют 3-4 no-code сервиса. Соответственно, нужно знать их все, понимать, как они между собой работают, ну и платить за каждый. Чем больше платформ завязано на одном приложении, тем больше рисков для бизнеса. Что-то пошло не так на одной — сломалось все. Мы используем универсальные инструменты, чтобы не зависеть от целого ряда сервисов. Скажем, мобильное приложение в связке с Bubble можно быстро упаковать для размещения в App Store и Google Play, нет необходимости в дополнительных сервисах. Glide и Adalo делают приложения и под Android, и под iOS, но есть отличия, например, Adalo дает больше возможностей. В целом нет необходимости использовать разные сервисы, главное выбрать правильный под свою задачу.

Ирина Лаврова, CEO Skillum.

Шаблонные решения

У большинства no-code-платформ есть библиотеки с шаблонами, которые значительно облегчают работу визуальным разработчикам. Но можно пойти еще дальше и купить готовое решение для приложения. Такие темплейты достаточно «заполнить» — оформить свой продукт в макет.

Если речь об MVP, срочном тестировании или совсем уж о простеньком приложении без индивидуальных фич, это еще быстрее и дешевле. Купите шаблон, загрузите туда свои товары и залейте лого.

Найти их можно в специальных маркетах:

No-code-инструменты сегодня дают уйму возможностей для разработки мобильных приложений. Чтобы понять, насколько они вам подходят, надо делать и смотреть на результаты, советуют специалисты.

Не ждите. Сделайте какой-то набор функционала, сразу проанонсируйте, запускайте и смотрите, как люди используют продукт. Если хоть кто-то заплатил, значит направление правильное. Нет — все переделать. Как только кто-то заплатит, улучшайте. Сделайте что-то, привлеките 100 пользователей, посмотрите результат и повторите, пока не станете миллионной компанией.

Никита Шевченко, основатель WeLoveNoCode.

Запомнить

Массовый уход бизнеса не только в онлайн, а и в гаджеты актуализировал запрос на быстрое и дешевое создание мобильных приложений.

Именно поэтому все популярнее становятся платформы, работающие по принципу no-code. Речь идет о визуальном программировании без написания кода. А значит, чтобы справиться с такой задачей, хватит поверхностных знаний в разработке.

Логика конструкторов понятна на интуитивном уровне. Сначала из «кирпичиков» собирается интерфейс приложения, затем иконки, кнопки, текст связывают между собой и с базами данных, «оживляя» приложение. При этом можно выбрать подходящий шаблон или все делать с нуля.

No-code подходит для создания MVP, тестирования идеи или новых фич в продукте, экономии времени для решения типовых задач. Наконец, он вполне может обеспечить вас продуктивным и современным приложением.

А скорость и относительная дешевизна позволяют сразу же запустить аппу и улучшать ее, уже опираясь на фидбек от пользователей.