Швидше і дешевше. No-code рішення для мобільних застосунків

«Хочеш продавати — будь онлайн», – казали вони. А «бути» потрібно в апсторах. Саме там користувачі шукають рішення своїх повсякденних задач. Ми вже писали, як зрозуміти, чи потрібен бізнесу мобільний застосунок. Тепер сконцентруємося на технологіях створення аппів. І почнемо з no-code – доступного кожному, до речі.

eMarketer ще в 2022 році прогнозував, що 88% часу в телефоні люди проводитимуть саме в застосунках

Що таке no-code

No-code (або zerocode) — це програмування без написання коду за принципом конструктора. Спеціальні платформи пропонують вже готові фрагменти, з яких можна зібрати сайт, бази даних, веб- або мобільний застосунок.

Це дешевше і швидше, ніж створення застосунку з нуля. Фахівці говорять про діапазон від $3000 до $10 тисяч. Можна впоратися самостійно або звернутися до одного no-code фахівця, а не шукати команду розробників.

Є ще поняття low-code: коли продукт, створений на основі конструкторських рішень, частково доповнюють написанням коду. Для такого програмування, звісно, знадобиться більше часу і знань.

Загальний тренд на діджиталізацію бізнесу і автоматизацію рутини, а також пандемія прискорили розвиток візуального програмування. Існує цілий маніфест зерокодингу від засновникка однієї з платформ, а дехто вважає, що слідом за зумерами настане no-code покоління.

Навіщо потрібен no-code

Програмування без коду корисне не тільки для власників невеликого бізнесу, а й для великих проєктів, дизайнерів, стартаперів. І ось чому:

Можна створити MVP (мінімальний життєздатний продукт) і випробувати ідею. Перевірити фічу або поліпшення у вже готовому продукті. Наприклад, провести А/Б-тестування без розробки з нуля. Зробити pet-проект. Тобто реалізувати власну ідею розробника або інженера для «душі» або для портфоліо. Заощадити час і ресурси — ноукодити і використовувати готові рішення в одному проєкті, щоб сконцентруватися на унікальних розробках в іншому. Або зробити на no-code тільки типові частини (сторінку авторизації). Швидко потрапити в IT. Адже на вивчення зерокодингу вистачить трьох місяців. Далі доведеться повторитися. No-code дасть змогу створити якісний мобільний застосунок без специфічних знань, витративши менше грошей і часу, ніж якби ви створювали продукт з нуля на коді. Є чимало платформ, які забезпечать вас застосунком, що відповідатиме усім вимогам Google Play або App Store, буде універсальним для будь-яких смартфонів, енергоємним, таким, що працює офлайн.

Ми помітили, що межа для бізнесів, які обирають ноу-код рішення, — це компанії, які заробляють до $10 млн на місяць. Принаймні, більше цього ми поки не зустрічали. Хоча я думаю, ситуація буде змінюватись.

Микита Шевченко, засновник WeLoveNoCode.

Звичайно, є й недоліки. Наприклад, у вас не буде доступу до коду, а отже конфіденційність даних доведеться забезпечити іншими способами.

Ще потрібно хоча б базове розуміння роботи з API. «Великий» застосунок неможливий без інтеграції із зовнішніми сервісами. Може знадобитися розуміння HTML і CSS, принципів побудови бази даних.

Мабуть, найбільше розчарування no-code-девелоперів-початківців - невідповідність між очікуваннями і реальністю. Ми часто чуємо, як людям обіцяють, що за два дні вони зможуть створити копію AliExpress. Це відверта неправда. На таке знадобиться кілька місяців роботи. Крім того, у процесі створення продукту виникають різні нюанси, у них теж доводиться розбиратися і, відповідно, витрачати час.

Ірина Лаврова, CEO Skillum.

Як працюють no-code-платформи

Від двох тижнів для людини з досвідом, і до кількох місяців для новачка, – саме стільки часу може зайняти розробка застосунку за допомогою конструктора. Щоб він був якісним, заплатити доведеться в середньому $50-100 на місяць за підписку.

Створити застосунок можна практично на будь-якому інструменті. До речі, спочатку він не буде нативним.

Нативний застосунок (або власний) — це застосунок, розроблений для певної платформи (Android або iOS), що розміщується в Google Play або App Store і завантажується на гаджет. Такі застосунки зазвичай доволі потужні і використовують апаратне та програмне забезпечення девайса.

Можна використовувати два варіанти рішення:

WebView — нативна обгортка, в яку можна загорнути застосунок і розмістити його в Google Play або App Store. При цьому кінцеві користувачі навіть не здогадаються, що це не нативний застосунок. PWA (progressive web app) — прогресивний веб-додаток, що працює без підключення до інтернету і без публікації в сторах. Його можна завантажити прямо з сайту. Також може включати деякі функції нативного застосунку, наприклад, push-сповіщення.

Деякі платформи вміють самі упаковувати застосунки в WebView і PWA, наприклад Adalo і Glide. Іншим же потрібні додаткові сервіси, наприклад Bubble — йому для «упаковки» необхідно використовувати інструменти на кшталт BDK.

10 популярних сервісів для ноукод-програмування

Логіка конструкторів проста і зрозуміла. Спочатку потрібно сформувати інтерфейс програми з іконок, кнопок, тексту. Для цього використовується редактор drag-n-drop, який дозволяє власноруч керувати компонентами. Можна вибрати відповідний шаблон або зібрати все з нуля. Потім елементи пов'язують між собою і з необхідними базами даних.

Більшість сервісів мають безкоштовну версію з відчутними обмеженнями і кілька тарифів на вибір. Працюють на всіх пристроях Android та iOS. Їх можна публікувати в App Store і Google Play Store, а також робити веб-застосунки.

Конструкторів сьогодні дуже багато, але є кілька популярних, які добре себе зарекомендували.

Bubble. Фахівці стверджують, що на його вивчення доведеться витратити не один місяць, але воно того варте. Платформа закриває всі потреби, починаючи з бек-енда, бази даних і робочих процесів і закінчуючи версткою. Безкоштовний план дасть змогу освоїти інструмент. Почати розробку можна на найдешевшому тарифі, і потім, коли збільшиться кількість користувачів і завантажень застосунку, скористатись дорожчими тарифами.

Adalo. Простий у використанні конструктор зі зрозумілим інтерфейсом. Безкоштовна версія підійде, скоріше, для навчання. Вона зберігає брендинг Adalo і не передбачає розміщення в апсторах. Є можливість докупити плагіни. Thunkable. Сервіс пропонує докладні відеоуроки зі збору застосунків, наприклад, голосового помічника або перекладача.

Glide. У цьому конструкторі базою даних і контентом для наповнення слугують електронні таблиці. Ви можете синхронізувати платформу з таблицями Google або самого сервісу.

Далі вибираєте готовий шаблон або створюєте застосунок з нуля. Менше можливостей у візуального редактора, компоненти не можна пересувати, змінювати їхні розміри вручну, але кнопки, зображення, мапи, текстові поля — всі ці необхідні штуки є в наявності.

З відчутних обмежень безкоштовної версії — хостинг на домені Glide.

AppSheet. Працює за схожим принципом, де потрібна інтеграція з базою даних. Наприклад, із таблицями не тільки Google, а й Excel. До речі, цю платформу у 2020 році купив Google.

Wappler. Творці платформи позиціонують її як найпотужніший інструмент серед конкурентів і обіцяють, що продукти на ній працюватимуть, як на сучасних фреймворках. Є ще кілька особливостей:

якщо в інших сервісів підсумковий цінник залежить від кількості проєктів, кількості користувачів у них, тут платите тільки за місячну підписку;

ви є власником вихідного коду і даних проєкту;

можна створювати не тільки мобільні, а й десктопні застосунки.

Retool. Корисний інструмент для створення бізнес-додатків, внутрішніх продуктів для автоматизації процесів. У безоплатній версії застосунок не можна використовувати за межами інтерфейсу редактора самого Retool. Платити потрібно за кожного кінцевого користувача. Voiceflow. Дозволить розробити власний голосовий або чат-бот. Як «цеглинки» — запитання і відповіді, що програмують потрібні діалоги. Створює додатки для Amazon Alexa і Google Assistant.

Zapier. Не створює, але пов'язує застосунки між собою або із зовнішніми сервісами. В інтеграторі вже тисячі додатків, між якими можна передавати дані. Це конструктор запів, тобто сценаріїв, коли одна подія запускає заданий вами ланцюжок дій. Перше називається тригером, їх дуже багато, у кожного із застосунків вони свої.

Integromat. Інтегратор, як і Zapier. Правда, фахівці зазначають, що трохи простіший і дешевший. Сценарії взаємодії можна будувати з нуля або використовувати готові шаблони. Якщо потрібно пов'язати застосунок із сервісом, якого немає в базі Integromat, навички програмування не знадобляться. Досить заповнити форму і за підказками платформи підключитися до його API через HTTP.

Є різні практики. Іноді для створення одного застосунку використовують 3-4 no-code сервіси. Відповідно, потрібно знати їх усі, розуміти, як вони між собою працюють, ну і платити за кожен. Що більше платформ зав'язано на одному застосунку, то більше ризиків для бізнесу. Щось пішло не так на одній — зламалося все.

Ми використовуємо універсальні інструменти, щоб не залежати від цілої низки сервісів. Скажімо, мобільний застосунок у зв'язці з Bubble можна швидко упакувати для розміщення в App Store і Google Play, немає потреби в додаткових сервісах. Glide і Adalo роблять застосунки і під Android, і під iOS, але є відмінності, наприклад, Adalo дає більше можливостей.

Загалом немає необхідності використовувати різні сервіси, головне вибрати правильний під своє завдання. Ірина Лаврова, CEO Skillum.

Шаблонні рішення

У більшості no-code-платформ є бібліотеки з шаблонами, які значно полегшують роботу візуальним розробникам. Але можна піти ще далі і купити готове рішення для застосунку. Такі темплейти достатньо «заповнити» — оформити свій продукт у макет.

Якщо йдеться про MVP, термінове тестування або зовсім вже про простенький застосунок без індивідуальних фіч, це ще швидше і дешевше. Купіть шаблон, завантажте туди свої товари і залийте лого.

Знайти їх можна в спеціальних маркетах:

Не чекайте. Зробіть якийсь набір функціоналу, відразу проанонсуйте, запускайте і дивіться, як люди використовують продукт. Якщо хоч хтось заплатив, значить напрямок правильний. Ні — все переробити. Щойно хтось заплатить, покращуйте. Зробіть щось, залучіть 100 користувачів, подивіться результат і повторіть, поки не станете мільйонною компанією. Микита Шевченко, основатель WeLoveNoCode.

Що потрібно запам’яти?

Масовий перехід бізнесу не тільки в онлайн, а і в мобайл актуалізував запит на швидке і дешеве створення мобільних застосунків.

Саме тому дедалі популярнішими стають платформи, що працюють за принципом no-code. Йдеться про візуальне програмування без написання коду. А отже, щоб впоратися з таким завданням, вистачить поверхневих знань у розробці.

Логіка конструкторів зрозуміла на інтуїтивному рівні. Спочатку з «цеглинок» збирається інтерфейс застосунку, потім іконки, кнопки, текст пов'язують між собою і з базами даних, «оживляючи» застосунок. При цьому можна вибрати відповідний шаблон або все робити з нуля.

No-code підходить для створення MVP, тестування ідеї або нових фіч у продукті, економії часу для вирішення типових завдань. І, нарешті, він цілком може забезпечити вас продуктивним і сучасним застосунком.



А швидкість і відносна дешевизна дають змогу одразу ж запустити застосунок і покращувати його, вже спираючись на фідбек від користувачів.