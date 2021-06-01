Кейс по контекстной рекламе в Google Ads в тематике «автотюнинг»: ROMI 30%

Этот кейс отражает результат нашей работы в определенной тематике. Мы не ставим себе целью показать решение, тем более, что зачастую мы не можем этого сделать из-за соглашения о неразглашении (nda).

Услуга: контекстная реклама в Google Ads. Тематика: тюнинг автомобилей. Траты: 26 136 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Хочу добавить, что эта тематика — достаточно специфическая. Для клиента мы используем поисковую и контекстно-медийную сеть для привлечения потенциальных покупателей.

По результатам от кампаний, настроенных на поисковую сеть, мы отслеживаем взаимодействие пользователей с товаром на сайте. На увеличение количества звонков в интернет-магазин главным образом влияет реклама в контекстно-медийной сети.

От редакции: этот кейс вышел в 2013 и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг. Мы переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых кейсов журнала, а значит, хочется верить, что пост все ещё полезен бизнесу.

За прошедший месяц мы достигли таких результатов:

Траты (с учетом комиссии агентства): 26 136 гривен. Количество транзакций: 116. Доход составляет 96 880 гривен. Это с учетом того, что заказы по телефону составляют 50%. Маржа: 35%. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((96 880 гривен × 35%) — 26 136 гривен) / 26 136 гривен = 30%.

В подсчете не учитывались повторные продажи — клиент подтвердил их наличие, но не указал количество.

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