Этот кейс отражает результат нашей работы в определенной тематике. Мы не ставим себе целью показать решение, тем более, что зачастую мы не можем этого сделать из-за соглашения о неразглашении (nda).
Услуга: контекстная реклама в Google Ads.
Тематика: тюнинг автомобилей.
Траты: 26 136 гривен (включая оплату за услуги агентства).
Хочу добавить, что эта тематика — достаточно специфическая. Для клиента мы используем поисковую и контекстно-медийную сеть для привлечения потенциальных покупателей.
- По результатам от кампаний, настроенных на поисковую сеть, мы отслеживаем взаимодействие пользователей с товаром на сайте.
- На увеличение количества звонков в интернет-магазин главным образом влияет реклама в контекстно-медийной сети.
От редакции: этот кейс вышел в 2013 и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг. Мы переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых кейсов журнала, а значит, хочется верить, что пост все ещё полезен бизнесу.
За прошедший месяц мы достигли таких результатов:
Траты (с учетом комиссии агентства): 26 136 гривен.
Количество транзакций: 116.
Доход составляет 96 880 гривен. Это с учетом того, что заказы по телефону составляют 50%.
Маржа: 35%.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((96 880 гривен × 35%) — 26 136 гривен) / 26 136 гривен = 30%.
В подсчете не учитывались повторные продажи — клиент подтвердил их наличие, но не указал количество.
Подробные кейсы в смежной тематике:
- Как быстро снизить стоимость конверсий в нише элитных автоуслуг — кейс Аверс-центр.
- Контекстная реклама интернет-магазина автотоваров — как снизить траты и увеличить ROMI на 772%.
Комментарии (14)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти