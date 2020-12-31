Бизнес

Что нужно знать о рынке рекламы в русскоязычном секторе Telegram — инсайты из исследования Telega.in
Светлана Рудева
190 14 0
1617346800
16

В конце 2020 года биржа рекламы Telega.in опубликовала исследование рынка рекламы в русскоязычном сегменте мессенджера Telegram. Цель ресерча — узнать, что на самом деле происходит с рекламой в русскоязычных каналах.

Из-за бурного роста рынка, разных подходов в оценке, погрешностей в уже имеющихся расчетах, общего мнения на этот счет раньше не было. Нельзя утверждать, что оно появилось и после публикации результатов исследования. Но некоторые данные из него интересны и могут пригодиться маркетологам и собственникам бизнеса, рассматривающим Telegram для продвижения своих товаров и услуг.

$173 млн — годовой объем рекламы в бесплатном Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что в 2021 году мессенджер начнет монетизироваться. При этом все текущие сервисы останутся бесплатными. Появятся дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями.

Собственная рекламная платформа для каналов обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а мессенджеру позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

Пока Telegram растет. В январе 2021 года сообщество за один месяц увеличилось на 100 млн пользователей. Количество ежемесячных активных пользователей во всем мире выросло с 200 млн (в марте 2018 года) до 400 млн (в апреле 2020 года). Это — шестое место в мире после таких мобильных приложений мессенджеров, как WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, QQ и Snapchat.

Параллельно происходит рост рекламы.

За два года (2019-2020) ежемесячное количество рекламных постов в русскоязычных Telegram-каналах увеличилось более чем в 4 раза: с 1 млн/мес до 4,4 млн/мес. Или в годовом эквиваленте — в 2 раза: с 22,8 до 44,4 млн.

рост русских каналов

Рост количества рекламных постов в русскоязычных Telegram-каналах

По итогам 2020 года общий объем рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах составил 12,8 млрд рублей или $173 млн (тут и далее по курсу на 31.12.2020). 74,7% этой суммы припало на топ-10 категорий в общей структуре рынка.

категория и оборот

Структура рынка рекламы по категориям в русскоязычных Telegram-каналах (за исключением «серых тематик» и каналов не на русском языке)

Есть другие данные, на которые ссылаются исследователи. Например, Национальная ассоциация цифровой экономики (НАЦЭ) оценила рынок рекламных постов в экономических и политических каналах русскоязычного сегмента Telegram в 1,5 млрд рублей в год. При этом средняя стоимость просмотра составила 1 рубль, а средняя стоимость перехода — порядка 150 рублей. Сооснователь проекта «Запуск» Евгений Дроздов оценивает рынок рекламы в Telegram-каналах в 60-80 млн рублей в сутки (то есть 21,9 – 29,2 млрд рублей в год). Этот объем не учитывает «бартерный» обмен рекламой между каналами или «взаимопиар», а также рекламу, проходящую вне топовых бирж рекламы.

$4,71 миллиона — оборот рекламы в категории «Бизнес и финансы»

На 9 декабря 2020 года в сегменте «Бизнес и финансы» насчитывалось 166 715 русскоязычных каналов с аудиторией в 749 092 756 подписчиков (данные telemetr.me).

Из 71-й категории исследователи выделили топ-50 каналов с самым большим количеством просмотров, свели данные в таблицу и получили распределение каналов по стоимости рекламы в зависимости от просмотров.

каналы по стоимости

Характеристики топ-50 каналов по количеству просмотров из категории «Бизнес и финансы», где:

  • ПДП — подписчики;
  • ER (Engagement rate) — коэффициент вовлеченности в социальных сетях;
  • CPM (Cost Per Mille) — в данном случае стоимость 1000 просмотров поста на канале.

Для более детального анализа распределения оборота рекламы по каналам построили диаграмму Парето. Для этого каналы ранжировали уже не по количеству просмотров, а по стоимости рекламы за 30 дней.

диаграма парето

Диаграмма Парето, показывающая стоимость рекламы за 30 дней в категории «Бизнес и финансы»

стоимость рекламы

Рейтинг по просмотрам. Стоимость рекламы за 30 дней в категории «Бизнес и финансы»

Таким образом, у топ-50 каналов категории «Бизнес и финансы» такие показатели:

  • 3 806 075 подписчиков;
  • 831 222 просмотров (активной аудитории);
  • средний ER равен 21,8% (831 222 / 3 806 075).

Данные показатели обеспечили месячный приток рекламы в эти каналы в размере 20,9 млн рублей или $282 тыс.

Из диаграммы Парето следует, что примерно на 20 из 50 каналов, ранжированных по стоимости рекламы за 30 дней, приходится 80,5% оборота рекламы. В то же время, если ранжировать каналы по просмотрам, то на 20 из 50 каналов приходится 59,4% оборота рекламы:

количество каналов

В ноябре 2020 года максимальный оборот рекламы в категории «Бизнес и финансы» при линейной зависимости от просмотров составил:

20,9 / 0,24 = 87,1 млн рублей в месяц.

А годовой оборот рекламы в категории «Бизнес и финансы» составил:

87,1 * 12 = 1045 млн рублей в год.

Эта оценка несколько завышена, так как не учитывает нелинейный характер зависимости стоимости рекламы от количества просмотров, а также сезонность (летом активность снижается).

С учетом же нелинейной зависимости оборотов рекламы от количества просмотров, искомая оценка по категории «Бизнес и финансы» составляет 348 млн рублей в год или $4,71 млн в год.

Около двух тысяч русскоязычных каналов пишут про бизнес и финансы

Всего в категории «Бизнес и финансы» работает 1 982 канала с аудиторией в 21 272 009 подписчиков:

бизнес и финансы

На иллюстрации: распределение каналов в категории «Бизнес и финансы» в зависимости от степени активности аудитории (количество просмотров), по данным ресурса telemetr.me.

Просмотры рассчитаны как среднее значение ER * ПДП. Например, просмотры для первой строчки: 5% * 8 945 907 = 447 295.

В приведённой выше таблице все каналы в категории «Бизнес и финансы» разделили на 10 групп в зависимости от показателя ER (доля активной аудитории). По данным telemetr.me, общее количество просмотров — 3 460 613 на 21 272 009 подписчиков.

Определяем долю выборки (топ-50) из категории «Бизнес и финансы»:

доля выборки

Доля выборки (топ-50) из категории «Бизнес и финансы». Средний ER = Просмотры/ПДП

Таким образом, на 2,5% (топ-50) каналов категории «Бизнес и финансы» приходится 17,9% подписчиков и 24% просмотров (активной аудитории).

Следовательно, на оставшиеся 97,5% каналов (1982 – 50 = 1932 канала в категории «Бизнес и финансы») приходится 82,1% подписчиков и 76% просмотров (активной аудитории).

80,5% пользователей Telegram подписаны на топ-20 категорий

Имеющиеся тематики (категории) в русскоязычном Telegram проанализировали на основе данных сервиса telemetr.me. Не учитывались: категории «серых тематик», категории на других (кроме русского) языках и категории с количеством каналов менее 100. В итоге, под изучение попало 48 из 71 категорий.

категории

Обзор категорий Telegram-каналов, ранжированных по количеству подписчиков, на основе данных telemetr.me. Следует учитывать, что ряд каналов занимается «накруткой аудитории»

Указанные в таблице категории, в зависимости от количества подписчиков, делятся на четыре большие группы:

4 группы

Распределение категорий по количеству ПДП

На 20 первых категорий из 48 приходится 80,5% от всех подписчиков, то есть по принципу Парето на 41,7% категорий приходится 80,5% от всех подписчиков.

1 и 2 группы категорий (сверхпопулярных и популярных) уже интересны для рекламодателей (особенно из сегмента Enterprise), поскольку наполнены подписчиками. Размещая здесь рекламу, следует лишь учесть специфику контента отдельных категорий каналов, а также «накрутку аудитории». Внимательно выбирайте канал для рекламы, учитывая долю активной аудитории и степень ее вовлеченности.

3 и 4 группы категорий (развивающихся и зарождающихся) подходят сегменту малого и среднего бизнеса. Для Enterprise они будут интересны в будущем или же могут использоваться сейчас для развития и формирования контактной аудитории.

Выводы

  1. Ежемесячный прирост пользователей Telegram в 2021 году достиг 100 млн.
  2. По данным ресурса telemetr.me, на конец 2020 года в Telegram найдено 165 860 русскоязычных каналов с аудиторией в более 745 млн подписчиков.
  3. Годовой оборот рекламы в 2020 году в русскоязычном сегменте Telegram (аудитория бывших стран СНГ) составил $173 млн.
  4. Рынок рекламных постов в экономических и политических каналах русскоязычного сегмента Telegram НАЦЭ оценила в 1,5 млрд рублей в год. При этом средняя стоимость просмотра составляет 1 рубль, а перехода — порядка 150 рублей.
  5. 80,5% всей аудитории подписаны на топ-20 категорий.
  6. Оборот рекламы в категории «Бизнес и финансы» составил $4,71 млн/год. В этой категории работает 1 982 русскоязычных канала. 50 из них читает 24% всей активной аудитории.
  7. При прогнозе оборотов рекламы следует учитывать, что в 2020-м количество рекламных постов в русскоязычных Telegram-каналах выросло год к году в 2 раза: с 22,8 до 44,4 млн.
14
2
3
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Светлана Рудева

Закончила журфак. В СМИ прошла путь от наборщицы до главного редактора. В общей сложности в журналистике 15 лет. В последнее время работаю в PR и маркетинге.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять