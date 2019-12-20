Что такое гонзо-копирайтинг и как его определить?

Да простит меня великий и ужасный Хартер С. Томпсон, родоначальник гонзо-журналистики, за такую приставку. В свое время он перевернул с ног на голову базовые правила, которыми руководствовались журналисты.

Скучные описания событий и мнений вытеснил авторский взгляд, а журналистика приобрела индивидуальный характер. Благодаря этому появился новый жанр — гонзо-журналистика.

Хороший копирайтинг — это отчасти журналистская деятельность, чисто по своей структуре. У автора стоит задача собрать информацию, после чего предоставить ее в лучшем виде. Но, как это часто бывает, уникальный авторский стиль пробкой не закупоришь.

Итак, что такое гонзо-копирайтинг?

Разбираем в примерах, которые появились благодаря тестовым заданиям для соискателей на вакансию копирайтера в агентство Netpeak.

Когда ты одушевляешь неодушевленное

«После заказа ваша товар сформировывается и отправляется к вам в кратчайший срок». «...отсутствие заноса при поворотах и быструю реакцию автомобиля на команду хозяина».

Когда делаешь забавные очепятки

«Первый вариант самый популярный благодаря своей простате». «неформальная вечеринка опускает яркие цвета».

Это когда игнорируешь согласованность в предложениях ради неожиданных моментов

«Строгость линий в сочетании с нежным плетением кружевного подола расширяют клиентскую базу магазина одежды».

Это желание учесть как можно больше всего

«...дизайнеры фирмы учли пожелания клиентов, течения и предпочтения модных мировых лидеров».

Это когда мастерски играешь смыслами

«ПВА является самым привычным и популярным видом монтажного клея. Он несложен в употреблении…» «Учитывая всё усиливающееся насыщение полиции техническими средствами». «Этот изящный декоративный элемент может преобразовать ваше помещение до неузнаваемости».

Это умение сохранить интригу

«Также у барабанного механизма есть специальный регулятор, элемент ручного тормоза и еще кое-что». «Одну из немаловажных ролей в комфорте играет «трясучесть кузова», которую стараются сделать как можно меньше с помощью колес, сайлент-блоков, рессоров, пневмоподушек и подпружиненных сидений. Все это конечно работает, но при чем тут амортизаторы»?

Это умение предоставить информацию специально для садовых нимф

«Для женщины самое главное — чувствовать себя любимой, желанной и прекрасной садовой феей или нимфой, тогда и работа будет спорится, и настроение будет праздничным, и растения почувствуют максимум вашей заботы».

Это желание напомнить о том, что быть красивой важно всегда

«Поэтому не отказывайте себе в желании быть изысканной и стильной даже на дачном участке, ведь ваша красота может сиять бесценным бриллиантом даже во время "садово-огородных" работ».

Это приобретенный навык писать так, чтобы ни у кого не было желания спорить

«В интернет сети очень много предложений насчёт купить SD и USB накопители оптом». «Удобное кресло — это как фантастический корабль, который может отправить вас в мир релакса, успокоения и уюта». «Однако, при сотрудничестве с нами вы совершаете не только финансово выгодные покупки, но и окунаетесь в мир новых и интересных электронных устройств». «Нож это необходимый столовый прибор на нашей кухне. Без него колбасу нам бы пришлось рвать на части или кушать прямо так».

Это умение заставить читателя прочесть несколько раз, чтобы он все равно ничего не понял

«Это происходит из-за того, что купить карты памяти и флеш накопители оптом уже долгое время не означает приобретение для продажи девайсов для переноса или хранения информации».

Это всегда помнить о том, что в первую очередь ты — писатель. Или поэт

«Мастера на СТО скажут: "Сдохла лямбда", и предложат ее заменить, но цены! А если не поможет, тогда что? Знакомые толком не знают, как подступиться к лямбде: "вещь в себе"… Действительно, устройство загадочное, но все же разобраться не сложно». «Согласитесь, как приятно гулять с милым зонтом в прованском стиле в руке под теплым летним дождиком, представляя себя, гуляющей по узкой улочке Марселя». «За окошком опять льет дождь и печалятся хмурые тучки? Не беда, ведь новый красивый зонтик подарит вам хорошее настроение и, словно, изысканный цветок в вашем саду, на вашем лице будет цвести нежная улыбка, делая этот мир еще прекрасней и светлей»! «Простота ухода. Данный тип меха не требует специального ухода, хорошо переносит практически все виды чистки, а также совершенно не интересует моль». «Еще минуту назад ярко светило солнышко, как вдруг небо затянули тучки и первые слезинки дождя упали на ваши щеки». «Эти нежные и изысканные создания дарят свой аромат и красоту заботливому садоводу, будто благодаря за внимание и уход и посвящая свое цветение, как поэт посвящает прекрасные стихи». «Это придаст вашему образу немного бунтарского пиратского духа, когда вы решите отправиться на поиски сокровищ вашего любимого сада»!

Гонзо-журналистика показала себя на практике как интересное явление, особенно в разрезе насыщенных социальных и политический событий в США середины прошлого века.

Но в сфере копирайтинга выражение индивидуального мнения или уникального авторского стиля — главные проблемы на пути к адекватному восприятию информации. Чем проще и доступнее — тем лучше. Только объективное описание, только хардкор.