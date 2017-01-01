Песочницы контента: как публиковать статьи и получать за это клиентов

Песочницами контента называют разделы сайтов, на которых каждый может разместить свой материал: от сложного лонгрида по аналитике до короткой новости о выпуске нового болида Tesla. Сделать это можно (почти всегда) бесплатно, а фидбек получить в виде трафика, клиентов, партнёров, инвесторов, лояльности к бренду. Один минус — в песочнице тысячи таких, как вы и ваш продукт. Как выделиться?

Если коротко, для этого нужно:

Найти оптимальную площадку. Изучить все правила размещения публикаций. Исследовать, какие материалы в вашей нише, тематике вызывают больший интерес аудитории. Опубликовать конгениальный материал (пишите сами, наймите копирайтера, делегируйте крутому штатному специалисту). Оперативно отвечать на комментарии пользователей.

Как выбрать площадку для публикации

Изданий об интернет-маркетинге и IT, которые предлагают компаниям и отдельным людям публиковать свои статьи, видео, новости, создавать блоги — много. Например, Нетология, Texterra, SEOnews. Но на этих ресурсах нельзя так сходу получить доступ к админке, залить туда свой материал, иллюстрации и нажать «опубликовать». Где можно?

Хабр. Технари, которые не любят лишних слов

Бывший Хабрахабр — самый популярный информационный IT-ресурс рунета, сообщество профессионалов. У Хабра прокачанные паблики: на Facebook более 110 000 подписчиков, в ВКонтакте — более 800 000. Лучшие статьи (переводы материалов) помимо сайта публикуются в группах и они получают ещё больший охват.

Сюда непросто попасть. Во-первых, придётся изучить максимум рекомендаций: редполитику, нормы и правила публикаций, мануал по вёрстке. Дополнительные советы и требования по содержанию постов описаны в правилах сайта. Не поленитесь, проштудируйте список тех публикаций, которые точно не пройдут модерацию.

Принимают решение о публикации или отклоняют статью модераторы. Могут написать, что текст нужно доработать. Проверку большого материала придется ждать более недели. В отдельных случаях это может занять немного времени. В любом случае — вы получите письмо о том, подошла статья или нет. Так что проверяйте почту и спам.

Чтобы впервые увидеть экран админ-панели для авторов в Хабре, придется пройти несколько тестов на знание правил ресурса и грамматики

Впрочем, даже если статья появится в песочнице, это ещё не победа. Чтобы попасть на главную или получить «хабр» (тег, чтобы оказаться в ленте читателей, подписанных на определённую тему), нужно ждать, пока вам пришлёт приглашение кто-то из участников или сами модераторы присвоят хабр, решат, что статья годится для главной. Если материал не подошел — его удаляют из админки. Так что сохраните оригинал.

Первая моя статья была написана на скорую руку и она так и осталась в песочнице, захабрен я был со второй попытки. Алексей Селезнёв, аналитик Netpeak

После того как вы получаете приглашение и становитесь полноценным автором, ваши посты перестают сильно модерировать. Но не расслабляйтесь — запускается процесс голосования. У каждой статьи есть рейтинг, у каждого автора — карма. Таким образом модераторами становятся все читатели Хабра, которые могут минусовать как карму пользователя, так и рейтинг отдельной публикации.

Пользователи с отрицательной кармой не могут публиковать посты, и писать комментарии.

Как понравиться читателям Хабра

Пользователи, которые читают Хабр, в большинстве своём технари. Они не стесняются критиковать, но полезный материал, безусловно, примут хорошо.

Пишите тексты так, как будто вы их пишете для себя. Они должны быть понятными и без воды.

Приводите примеры кода, если статья посвящена программированию, но заворачивайте эти примеры в «спойлеры», чтобы они не раздували объём текста. Кому интересны примеры, откроют.



Будьте готовы к критике и спокойно принимайте её, даже если она вам не нравится. Опубликовать текст, который понравится абсолютно всем, практически невозможно.

Важно: случается, что комментарии помогают улучшить пост.

VC.ru, TJournal, Spark: меньше технарей, но «воду» не простят

VC и TJ входят в издательский дом «Комитет» и считаются более чем престижными ресурсами. А если ваш пост появится на главной и станет популярным в одной из рубрик, на которую подписаны пользователи — ждите притока тёплых лидов.

Оговоримся, TJ — условно бесплатная песочница. За символический взнос в 75 рублей в месяц вы оформляете подписку и получаете доступ к блогам, комментированию. Можно и не платить, но тогда часть тегов окажется недоступна. Итог — ваш пост не увидит целевая аудитория, которую вы хотите привлечь.

Изучите кодекс ресурса. Здесь общие правила для всех участников и советы по тому, как не нарваться на бан, за что вас могут безвозвратно исключить из сообщества и другое. О том, как сделать крутой пост, тоже есть подробная информация.

И снова-таки не пренебрегайте постами-навигаторами для новых пользователей.

Внешний вид админ-панели для авторов VC и TJournal минималистичен

Рекомендации общие или частично пересекаются с нормами и правилами для постов на Spark. В Spark успешность поста и выход его на главную определяет редакция. Но, как и в других изданиях, симпатии пользователей сильно влияют на популярность материала. Александр Марфицин хорошо рассказал, какие темы и тексты заходят аудитории Spark.

Spark в админке для авторов вообще не напоминает о правилах публикации

Как выйти из песочницы на главную

Как и на Хабре, материал попадает в общий поток и есть шансы выйти на главную или попасть в ленту того или иного подписчика. Самый надёжный и проверенный — создать полезный, информативный пост, описать впечатляющий кейс или откровенный провал (поделиться опытом, как делать не надо).

Коллеги из «Сделаем.» — авторы трёх хайповых публикаций на VC.ru — вывели свою формулу идеальной темы публикации: написать на трендовую тему, раздраконить пользователей, показать общего врага.

При этом важно выбрать правильное время, когда в интернетах всё спокойно. Если даже очень полезный и крутой пост попадёт в песочницу в период обсуждения принятия закона о новых запретах, публикация затеряется в лавине другого контента.

Чтобы выйти на главную и продержаться там какое-то время, нужно быстро отвечать на комментарии: авторы хайповых текстов проверяют тред даже ночью.

При работе с комментариями нельзя мямлить, будьте готовы: не получится остаться хорошим для всех. Да, трудно держать себя в руках и отвечать по делу, когда оппонент переходит на личности. Правда, редакция объявила охоту на подобные комментарии и прочий мусор в обсуждении постов. Над ответами к адекватным комментариям придётся потрудиться: предоставить больше доказательств, скринов, обоснований вашей точки зрения.

Комментарии и репосты пользователей влияют на выход публикации в топ, поэтому подключайте админресурс, просите коллег, знакомых полайкать, поделиться в социальных сетях постом. Но не перестарайтесь, как это сделали мы в своё время с постом нашего PPC-специалиста Андрея Коваля.

В песочнице на vc.ru важно не «перегреть пост». То есть лайки и комментарии должны выходить с адекватным таймингом: один комментарий за пару часов. Мы допустили такую ошибку и в итоге статья с хорошим контентом не попала в топ — сразу посыпалось много лайков, шеров, комментариев.

Если вы решили написать статью в песочницу, то лучше опубликовать, и дать 1-2 дня «настояться» посту, никому о нём не говорить и получить объективные реакции от реальных читателей. А уже потом можно добавлять лайки и комментарии от коллег, но тоже дозировано. Анна Знамеровская, PR-директор Netpeak

Как написать? Нажмите кнопку «Написать». Без шуток. Но предварительно обязательно прочтите общие рекомендации по оформлению и собственно требованиям к публикации (новости, видео, лонгриду, иллюстрациям).

Как и везде, не занимайтесь саморекламой. Или занимайтесь, но в специально обученной ветке. Больше шансов выйти в топ — в рубрике кейсов. Не поленитесь прочитать все требования к таким публикациям. Перед публикацией стоит предварительно почитать минимум с десяток кейсов, посмотреть, какие становятся популярными и почему.

Cossa: когда нужно наверняка попасть на главную

Если нет уверенности, что ваш контент выстрелит, всегда есть возможность рассчитывать на помощь редакции издания. При условии, что вы (копирайтер, штатный специалист) серьезно отнесетесь к работе над статьей. Интересные темы и качественный текст опубликуют в блоге, определённой рубрике, ветке. Скорее всего, даже не придётся долго ждать.

Качественный текст в данном случае — написанный грамотно, в соответствии с редполитикой издания. В таком тексте раскрыта заявленная в заголовке тема, есть понятная и удобная структура, изложены факты, прикреплены активные ссылки на упомянутую статистику или заявления.

Иногда бывают задержки с ответами из-за внутренней загруженности редакции, просим прощения. Но тут сразу можно сказать, что нет особого смысла присылать статьи на Cossa с целью «поставить текст поскорее», так как с первой же итерации редко что-то публикуем, в 80% случаев запрашиваем доработки или уточнения и весь процесс может занимать до ~3-х недель. Если автор не готов к этому, лучше пообщаться с другой площадкой. Команда Cossa

Ещё одна возможность не потеряться в ленте песочницы — купить корпоративный аккаунт. Такой есть на Хабре, VC, Cossa. В таком случае ваши публикации не ждут модерации, вы получаете поддержку редакции, дополнительные каналы привлечения трафика:

Модерации как таковой нет. Пока не было ни одного случая, чтобы клиент, оплативший блог, заливал туда что-то не по теме ресурса. Наоборот, люди бережно относятся к своим блогам и периодически выносят мозг контент-менеджеру, чтобы поправить запятую или сделать где-то красиво. Если статья интересная, то мы можем её анонсировать в социальных сетях. Команда Cossa

Публикацию автор заливает самостоятельно, при необходиомсти контент-менеджер правит вёрстку.

Админ-панель Cossa для авторов. Ее увидят только те, кто оплатил аккаунт

Что может пойти не так

Редакции заинтересованы в полезном, интересном контенте и, если тема крутая, но тексту не хватает «мяса» (фактов, подробностей), вам помогут допилить черновик. Зададут уточняющие вопросы, лично пообщаются, возможно, даже переформатируют материал в интервью. Но готовьтесь к тому, что некоторые правки окажутся спорными или возникнет непонимание в работе с редакцией.

Я написала статью-размышление на тему, которая меня волновала. В ней рассмотрела аргументы о пользе гуманитарных знаний в школьном обучении. Статью написала летом, предложила в одно издание для родителей, его сразу согласились взять. Редактор мне написала, что чуть позже посмотрит и даст свои рекомендации по правкам. Так прошел месяц или более, я напоминала о себе время от времени, наконец, редактор написала. Я сделала правки в тексте, был сентябрь. Прошло месяца два полной тишины и я отозвала свой текст. Решила, чтобы не пропадал зря, опубликовать его в блоге на «Меле». Был уже декабрь. Я завела блог и сделала публикацию, после чего была полная тишина несколько дней. Я написала менеджеру по блогам (ее контакт прислали из «Мела» в ответ на мой вопрос). Девушка ответила, что она на больничном, не смотрела мой текст, а вот позже, если он ее устроит, то она его опубликует. Прошло месяца два, я вспомнила про свой текст в блоге. Зашла на «Меле» в свой кабинет и увидела, что текст опубликован в декабре. Он не искался в поиске по ключевым словам или имени автора, не было комментариев. Я написала в «Мел». Передо мной извинились, объяснив, что случайно просмотрели и сейчас его актуализируют. Я зашла через пару дней посмотреть, текст явно видел руку редактора (небольшие правки увидела), иллюстрация другая. Появилось пять комментариев. Сколько человек видело мой текст, я не знаю, потому что просмотры показываются, видимо, когда они переваливают за определенное количество. Моя тема, видимо, мало кого заинтересовала. Анонс текста в соцсетях я не заметила. Мой опыт был единичным, повторю ли я его? Вряд ли. Наталья Нестерова, контент-маркетолог.

Ваш материал могут не взять в работу (при том, в некоторых изданиях — без объяснения причины) или изменить заголовок, сменить акценты.

Могут менять название, сами выбирать цитаты, иногда отказывать если слишком спорная тема или неоднозначная. Андрей Федотов, автор блога в Новом времени.

Вместо выводов: требования к публикациям на всех площадках

Подбирайте качественные иллюстрации: гифки, картинки, скриншоты (в хорошем разрешении). Публикуйте только личный опыт или толковый перевод актуальных публикаций. Соблюдайте правила авторско-редакторской этики: не рассылайте один материал сразу нескольким редакциям. Публикуйте уникальный контент — никаких копипастов и «мы сделали качественный рерайт». Пишите без матов, падонского языка, только с мощной доказательной базой. Предварительно проверьте орфографию, уберите мусорные слова (с помощью Главреда).

Все перечисленное актуально и для будущих авторов нашего блога — подробно о правилах публикации.