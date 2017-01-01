Песочницы контента: как публиковать статьи и получать за это клиентов

Песочницами контента называют разделы сайтов, на которых каждый может разместить свой материал: от сложного лонгрида по аналитике до короткой новости о выпуске нового болида Tesla. Сделать это можно (почти всегда) бесплатно, а фидбек получить в виде трафика, клиентов, партнёров, инвесторов, лояльности к бренду. Один минус — в песочнице тысячи таких, как вы и ваш продукт. Как выделиться?
Если коротко, для этого нужно:
- Найти оптимальную площадку.
- Изучить все правила размещения публикаций.
- Исследовать, какие материалы в вашей нише, тематике вызывают больший интерес аудитории.
- Опубликовать конгениальный материал (пишите сами, наймите копирайтера, делегируйте крутому штатному специалисту).
- Оперативно отвечать на комментарии пользователей.
Как выбрать площадку для публикации
Изданий об интернет-маркетинге и IT, которые предлагают компаниям и отдельным людям публиковать свои статьи, видео, новости, создавать блоги — много. Например, Нетология, Texterra, SEOnews. Но на этих ресурсах нельзя так сходу получить доступ к админке, залить туда свой материал, иллюстрации и нажать «опубликовать». Где можно?
Хабр. Технари, которые не любят лишних слов
Бывший Хабрахабр — самый популярный информационный IT-ресурс рунета, сообщество профессионалов. У Хабра прокачанные паблики: на Facebook более 110 000 подписчиков, в ВКонтакте — более 800 000. Лучшие статьи (переводы материалов) помимо сайта публикуются в группах и они получают ещё больший охват.
Сюда непросто попасть. Во-первых, придётся изучить максимум рекомендаций: редполитику, нормы и правила публикаций, мануал по вёрстке. Дополнительные советы и требования по содержанию постов описаны в правилах сайта. Не поленитесь, проштудируйте список тех публикаций, которые точно не пройдут модерацию.
Принимают решение о публикации или отклоняют статью модераторы. Могут написать, что текст нужно доработать. Проверку большого материала придется ждать более недели. В отдельных случаях это может занять немного времени. В любом случае — вы получите письмо о том, подошла статья или нет. Так что проверяйте почту и спам.
Чтобы впервые увидеть экран админ-панели для авторов в Хабре, придется пройти несколько тестов на знание правил ресурса и грамматики
Впрочем, даже если статья появится в песочнице, это ещё не победа. Чтобы попасть на главную или получить «хабр» (тег, чтобы оказаться в ленте читателей, подписанных на определённую тему), нужно ждать, пока вам пришлёт приглашение кто-то из участников или сами модераторы присвоят хабр, решат, что статья годится для главной. Если материал не подошел — его удаляют из админки. Так что сохраните оригинал.
Первая моя статья была написана на скорую руку и она так и осталась в песочнице, захабрен я был со второй попытки.
Алексей Селезнёв, аналитик Netpeak
После того как вы получаете приглашение и становитесь полноценным автором, ваши посты перестают сильно модерировать. Но не расслабляйтесь — запускается процесс голосования. У каждой статьи есть рейтинг, у каждого автора — карма. Таким образом модераторами становятся все читатели Хабра, которые могут минусовать как карму пользователя, так и рейтинг отдельной публикации.
Пользователи с отрицательной кармой не могут публиковать посты, и писать комментарии.
Как понравиться читателям Хабра
Пользователи, которые читают Хабр, в большинстве своём технари. Они не стесняются критиковать, но полезный материал, безусловно, примут хорошо.
Пишите тексты так, как будто вы их пишете для себя. Они должны быть понятными и без воды.
Приводите примеры кода, если статья посвящена программированию, но заворачивайте эти примеры в «спойлеры», чтобы они не раздували объём текста. Кому интересны примеры, откроют.
Будьте готовы к критике и спокойно принимайте её, даже если она вам не нравится. Опубликовать текст, который понравится абсолютно всем, практически невозможно.
Важно: случается, что комментарии помогают улучшить пост.
VC.ru, TJournal, Spark: меньше технарей, но «воду» не простят
VC и TJ входят в издательский дом «Комитет» и считаются более чем престижными ресурсами. А если ваш пост появится на главной и станет популярным в одной из рубрик, на которую подписаны пользователи — ждите притока тёплых лидов.
Оговоримся, TJ — условно бесплатная песочница. За символический взнос в 75 рублей в месяц вы оформляете подписку и получаете доступ к блогам, комментированию. Можно и не платить, но тогда часть тегов окажется недоступна. Итог — ваш пост не увидит целевая аудитория, которую вы хотите привлечь.
Изучите кодекс ресурса. Здесь общие правила для всех участников и советы по тому, как не нарваться на бан, за что вас могут безвозвратно исключить из сообщества и другое. О том, как сделать крутой пост, тоже есть подробная информация.
И снова-таки не пренебрегайте постами-навигаторами для новых пользователей.
Внешний вид админ-панели для авторов VC и TJournal минималистичен
Рекомендации общие или частично пересекаются с нормами и правилами для постов на Spark. В Spark успешность поста и выход его на главную определяет редакция. Но, как и в других изданиях, симпатии пользователей сильно влияют на популярность материала. Александр Марфицин хорошо рассказал, какие темы и тексты заходят аудитории Spark.
Spark в админке для авторов вообще не напоминает о правилах публикации
Как выйти из песочницы на главную
Как и на Хабре, материал попадает в общий поток и есть шансы выйти на главную или попасть в ленту того или иного подписчика. Самый надёжный и проверенный — создать полезный, информативный пост, описать впечатляющий кейс или откровенный провал (поделиться опытом, как делать не надо).
Коллеги из «Сделаем.» — авторы трёх хайповых публикаций на VC.ru — вывели свою формулу идеальной темы публикации: написать на трендовую тему, раздраконить пользователей, показать общего врага.
При этом важно выбрать правильное время, когда в интернетах всё спокойно. Если даже очень полезный и крутой пост попадёт в песочницу в период обсуждения принятия закона о новых запретах, публикация затеряется в лавине другого контента.
Чтобы выйти на главную и продержаться там какое-то время, нужно быстро отвечать на комментарии: авторы хайповых текстов проверяют тред даже ночью.
При работе с комментариями нельзя мямлить, будьте готовы: не получится остаться хорошим для всех. Да, трудно держать себя в руках и отвечать по делу, когда оппонент переходит на личности. Правда, редакция объявила охоту на подобные комментарии и прочий мусор в обсуждении постов. Над ответами к адекватным комментариям придётся потрудиться: предоставить больше доказательств, скринов, обоснований вашей точки зрения.
Комментарии и репосты пользователей влияют на выход публикации в топ, поэтому подключайте админресурс, просите коллег, знакомых полайкать, поделиться в социальных сетях постом. Но не перестарайтесь, как это сделали мы в своё время с постом нашего PPC-специалиста Андрея Коваля.
В песочнице на vc.ru важно не «перегреть пост». То есть лайки и комментарии должны выходить с адекватным таймингом: один комментарий за пару часов. Мы допустили такую ошибку и в итоге статья с хорошим контентом не попала в топ — сразу посыпалось много лайков, шеров, комментариев.
Если вы решили написать статью в песочницу, то лучше опубликовать, и дать 1-2 дня «настояться» посту, никому о нём не говорить и получить объективные реакции от реальных читателей. А уже потом можно добавлять лайки и комментарии от коллег, но тоже дозировано.
Анна Знамеровская, PR-директор Netpeak
Как написать? Нажмите кнопку «Написать». Без шуток. Но предварительно обязательно прочтите общие рекомендации по оформлению и собственно требованиям к публикации (новости, видео, лонгриду, иллюстрациям).
Как и везде, не занимайтесь саморекламой. Или занимайтесь, но в специально обученной ветке. Больше шансов выйти в топ — в рубрике кейсов. Не поленитесь прочитать все требования к таким публикациям. Перед публикацией стоит предварительно почитать минимум с десяток кейсов, посмотреть, какие становятся популярными и почему.
Cossa: когда нужно наверняка попасть на главную
Если нет уверенности, что ваш контент выстрелит, всегда есть возможность рассчитывать на помощь редакции издания. При условии, что вы (копирайтер, штатный специалист) серьезно отнесетесь к работе над статьей. Интересные темы и качественный текст опубликуют в блоге, определённой рубрике, ветке. Скорее всего, даже не придётся долго ждать.
Качественный текст в данном случае — написанный грамотно, в соответствии с редполитикой издания. В таком тексте раскрыта заявленная в заголовке тема, есть понятная и удобная структура, изложены факты, прикреплены активные ссылки на упомянутую статистику или заявления.
Иногда бывают задержки с ответами из-за внутренней загруженности редакции, просим прощения. Но тут сразу можно сказать, что нет особого смысла присылать статьи на Cossa с целью «поставить текст поскорее», так как с первой же итерации редко что-то публикуем, в 80% случаев запрашиваем доработки или уточнения и весь процесс может занимать до ~3-х недель. Если автор не готов к этому, лучше пообщаться с другой площадкой.
Команда Cossa
Ещё одна возможность не потеряться в ленте песочницы — купить корпоративный аккаунт. Такой есть на Хабре, VC, Cossa. В таком случае ваши публикации не ждут модерации, вы получаете поддержку редакции, дополнительные каналы привлечения трафика:
Модерации как таковой нет. Пока не было ни одного случая, чтобы клиент, оплативший блог, заливал туда что-то не по теме ресурса. Наоборот, люди бережно относятся к своим блогам и периодически выносят мозг контент-менеджеру, чтобы поправить запятую или сделать где-то красиво. Если статья интересная, то мы можем её анонсировать в социальных сетях.
Команда Cossa
Публикацию автор заливает самостоятельно, при необходиомсти контент-менеджер правит вёрстку.
Админ-панель Cossa для авторов. Ее увидят только те, кто оплатил аккаунт
Что может пойти не так
Редакции заинтересованы в полезном, интересном контенте и, если тема крутая, но тексту не хватает «мяса» (фактов, подробностей), вам помогут допилить черновик. Зададут уточняющие вопросы, лично пообщаются, возможно, даже переформатируют материал в интервью. Но готовьтесь к тому, что некоторые правки окажутся спорными или возникнет непонимание в работе с редакцией.
Я написала статью-размышление на тему, которая меня волновала. В ней рассмотрела аргументы о пользе гуманитарных знаний в школьном обучении. Статью написала летом, предложила в одно издание для родителей, его сразу согласились взять.
Редактор мне написала, что чуть позже посмотрит и даст свои рекомендации по правкам. Так прошел месяц или более, я напоминала о себе время от времени, наконец, редактор написала. Я сделала правки в тексте, был сентябрь. Прошло месяца два полной тишины и я отозвала свой текст. Решила, чтобы не пропадал зря, опубликовать его в блоге на «Меле». Был уже декабрь. Я завела блог и сделала публикацию, после чего была полная тишина несколько дней. Я написала менеджеру по блогам (ее контакт прислали из «Мела» в ответ на мой вопрос). Девушка ответила, что она на больничном, не смотрела мой текст, а вот позже, если он ее устроит, то она его опубликует.
Прошло месяца два, я вспомнила про свой текст в блоге. Зашла на «Меле» в свой кабинет и увидела, что текст опубликован в декабре. Он не искался в поиске по ключевым словам или имени автора, не было комментариев. Я написала в «Мел». Передо мной извинились, объяснив, что случайно просмотрели и сейчас его актуализируют. Я зашла через пару дней посмотреть, текст явно видел руку редактора (небольшие правки увидела), иллюстрация другая. Появилось пять комментариев. Сколько человек видело мой текст, я не знаю, потому что просмотры показываются, видимо, когда они переваливают за определенное количество. Моя тема, видимо, мало кого заинтересовала. Анонс текста в соцсетях я не заметила.
Мой опыт был единичным, повторю ли я его? Вряд ли.
Наталья Нестерова, контент-маркетолог.
Ваш материал могут не взять в работу (при том, в некоторых изданиях — без объяснения причины) или изменить заголовок, сменить акценты.
Могут менять название, сами выбирать цитаты, иногда отказывать если слишком спорная тема или неоднозначная.
Андрей Федотов, автор блога в Новом времени.
Вместо выводов: требования к публикациям на всех площадках
- Подбирайте качественные иллюстрации: гифки, картинки, скриншоты (в хорошем разрешении).
- Публикуйте только личный опыт или толковый перевод актуальных публикаций.
- Соблюдайте правила авторско-редакторской этики: не рассылайте один материал сразу нескольким редакциям.
- Публикуйте уникальный контент — никаких копипастов и «мы сделали качественный рерайт».
- Пишите без матов, падонского языка, только с мощной доказательной базой.
- Предварительно проверьте орфографию, уберите мусорные слова (с помощью Главреда).
Все перечисленное актуально и для будущих авторов нашего блога — подробно о правилах публикации.
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