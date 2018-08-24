Сколько стоят услуги копирайтера

Начиная поиск копирайтера, необходимо внимательно изучить рынок услуг . Специалистов в этой области очень много, поэтому цены варьируются в широком диапазоне. Но нужно помнить, что от стоимости напрямую зависит качество работы. Сразу решите, что для вас важнее — финансовая экономия или результат.

Что делают и не делают бюджетные копирайтеры

Сначала рассмотрим, во сколько обойдется работа за 1000 знаков, если пользоваться услугами бюджетного фрилансера. Обычно цена колеблется в пределах 0,6 — 1,2 доллара. Все зависит от того, где и как вы будете искать исполнителя для реализации проекта. За эти деньги удастся найти копирайтера с небольшим опытом, а значит, нужно готовиться к следующему:

написание текста на основании имеющихся в Интернете материалов, без глубокого изучения темы . Человек просто не видит смысла тратить личное время на знакомство с полезной информацией за невысокую оплату. Следовательно, в готовой статье будет много воды — бессмысленных фраз, которые можно убрать без потери смысла;

. Человек просто не видит смысла тратить личное время на знакомство с полезной информацией за невысокую оплату. Следовательно, в готовой статье будет много воды — бессмысленных фраз, которые можно убрать без потери смысла; невысокая оригинальность . Возможно, по text.ru или другим программам копирайтер выведет уникальность на 95 или 100%, но по сути материал окажется обычным рерайтом одного или двух источников, мало интересным для пользователей, которые уже видели эту информацию в Интернете;

. Возможно, по text.ru или другим программам копирайтер выведет уникальность на 95 или 100%, но по сути материал окажется обычным рерайтом одного или двух источников, мало интересным для пользователей, которые уже видели эту информацию в Интернете; необходимость проверять грамотность . Обычно у людей, готовых писать тексты по низкой цене, нет достаточного опыта в копирайтинге. Они допускают много смысловых и грамматических ошибок. Из-за этого вам либо придется нанять редактора, либо самостоятельно перечитывать, вносить правки в материалы. Если их оставить в исходном виде, доверие к сайту заметно снизится;

. Обычно у людей, готовых писать тексты по низкой цене, нет достаточного опыта в копирайтинге. Они допускают много смысловых и грамматических ошибок. Из-за этого вам либо придется нанять редактора, либо самостоятельно перечитывать, вносить правки в материалы. Если их оставить в исходном виде, доверие к сайту заметно снизится; неохотное внесение правок копирайтером или отказ от них . Конечно, кому захочется тратить на проект огромное количество времени и сил, если за него мало заплатили. И даже если человек сам допустил ошибку, необходимость внесения правок он встретит без особого энтузиазма;

. Конечно, кому захочется тратить на проект огромное количество времени и сил, если за него мало заплатили. И даже если человек сам допустил ошибку, необходимость внесения правок он встретит без особого энтузиазма; отсутствие SEO-оптимизации . Фрилансер не будет подбирать ключи для продвижения текста, а если и сделает это, то неграмотно. Плюс ко всему, применение ключевых слов может оказаться неправильным;

. Фрилансер не будет подбирать ключи для продвижения текста, а если и сделает это, то неграмотно. Плюс ко всему, применение ключевых слов может оказаться неправильным; отсутствие качественного оформления . Вы рискуете получить не структурированный материал без подзаголовков, списков и абзацев. Зачастую такие тексты напоминают своеобразное полотно, читать которое тяжело и скучно;

. Вы рискуете получить не структурированный материал без подзаголовков, списков и абзацев. Зачастую такие тексты напоминают своеобразное полотно, читать которое тяжело и скучно; нарушение сроков сдачи. Зная, сколько стоит 1000 знаков текста, человек не будет торопиться и стараться сдать его вовремя. Он вполне сможет себе позволить отвлечься на другое дело, даже понимая, что не успеет подготовить материал.

Сделаем небольшой вывод о том, что же предложат бюджетные копирайтеры, которые просят за работу небольшие деньги: текст, созданный на основании одного-двух источников без глубокого изучения темы, переполненный водой, с низкой оригинальностью. Материал будет предоставлен без SEO-оптимизации, структурированного оформления, применения картинок. Он не принесет сайту никакой пользы и более того, заставит пользователей искать другой источник информации. Кроме того, фрилансеру понадобится техническое задание (ТЗ) от вас, где четко будут расписаны все требования. А на это уйдет уйма вашего времени.

На что рассчитывать от фрилансеров с опытом и контент-агентств

Узнаем, сколько стоит услуга копирайтера с опытом, готового выполнить работу качественно и ответственно. Цена за 1000 знаков стартует с отметки 1,8 доллара. Максимальную цифру назвать сложно, потому как она может достигать 10$ и более высоких показателей. Все зависит от таких аспектов — мы уже касались их, но выделим и добавим еще несколько:

опыт и навыки работы в области копирайтинга;

качество и глубина изучения темы;

неординарный подход к созданию материала;

самостоятельные исследования в конкретной области;

собственные наблюдения автора, мнения, подкрепленные фактами;

ориентирование на специфику деятельности конкретной компании, если это текст коммерческого характера.

Чек-лист по определению опытного фрилансера, который напишет качественный контент:

глубоко изучает тему, чтобы создать достойный материал;

пишет уникальные содержательные статьи;

грамотно излагает мысли, допуская редкие или даже умышленные ошибки;

знают и умеют делать SEO-оптимизацию своих статей;

по желанию заказчика, вносят правки или могут внятно объяснить, почему данные правки не уместны, не актуальны;

толково оформляют тексты, используя абзацы, подзаголовки, списки, выделяют важные блоки, добавляют картинки;

сдают готовые проекты со строгим соблюдением сроков, оговоренных при обсуждении деталей сотрудничества.

Если над созданием текста работал грамотный и опытный копирайтер, в результате получается качественный материал с высокой уникальностью по всем параметрам. Он принесет читателям пользу, заставит задержаться на конкретном сайте и побудит вернуться сюда еще раз в поиске новой информации. Для поисковых систем такой текст также окажется весьма интересным — он будет содержать правильно подобранные и грамотно использованные ключи. Кроме того, поисковики учитывают и качество изложения информации, оригинальность статьи. С таким контентом сайт быстро попадет в ТОП поисковой выдачи.

Следовательно, заострять внимание нужно не на том, сколько стоит копирайтинг, а на качестве предоставляемого материала. Цену также следует учитывать, но, если вы хотите получить действительно достойный текст, ее лучше поставить на второй план после профессионализма автора. Конечно, спросом пользуются все услуги, ведь каждый заказчик преследует свои цели.

Как выбрать копирайтера

Прежде всего вам следует определиться с собственными целями и возможностями, под которые в дальнейшем подберете копирайтера. Сразу обозначьте:

бюджет . Зная, сколько стоит копирайтинг в Украине, вы уже примерно сориентируетесь по уровню профессионализма фрилансера;

. Зная, сколько стоит копирайтинг в Украине, вы уже примерно сориентируетесь по уровню профессионализма фрилансера; готовность решать организационные вопросы . Если вы сможете составить полноценное ТЗ, стоит рассматривать и недорогие услуги. При отсутствии такой возможности, обращайтесь к профессионалам;

. Если вы сможете составить полноценное ТЗ, стоит рассматривать и недорогие услуги. При отсутствии такой возможности, обращайтесь к профессионалам; что нужно получить в результате — определите основные характеристики готового материала, который сможете назвать идеальным;

— определите основные характеристики готового материала, который сможете назвать идеальным; количество времени , выделенное на общение и обсуждение деталей с исполнителем;

, выделенное на общение и обсуждение деталей с исполнителем; направление текста: информационный или коммерческий. В последнем случае профессионализм фрилансера особо важен.

Теперь рассмотрим особенности поиска исполнителя. Чтобы найти хорошего автора, способного выполнить поставленные задачи качественно и профессионально, необходимо учитывать несколько важных критериев выбора:

стаж работы . Чем дольше человек занимается копирайтингом, тем лучше он понимает тонкости этой деятельности, ведь больше нюансов удается узнать именно из практики;

. Чем дольше человек занимается копирайтингом, тем лучше он понимает тонкости этой деятельности, ведь больше нюансов удается узнать именно из практики; примеры работ . Обязательно смотрите тексты, созданные конкретным автором. По ним вы лучше поймете, насколько профессионально работает человек. Бывают ситуации, когда автор с опытом в пару лет пишет на порядок лучше человека, занимающегося копирайтингом 5-7 лет;

. Обязательно смотрите тексты, созданные конкретным автором. По ним вы лучше поймете, насколько профессионально работает человек. Бывают ситуации, когда автор с опытом в пару лет пишет на порядок лучше человека, занимающегося копирайтингом 5-7 лет; прохождение специального обучения . Конечно, посещение тематических курсов или участие в вебинарах станут дополнительными преимуществами;

. Конечно, посещение тематических курсов или участие в вебинарах станут дополнительными преимуществами; осведомленность в конкретной теме . Не обязательно искать, например, для написания текста об анорексии человека с медицинским образованием, но стоит узнать, насколько хорошо исполнитель разбирается в определенной сфере;

. Не обязательно искать, например, для написания текста об анорексии человека с медицинским образованием, но стоит узнать, насколько хорошо исполнитель разбирается в определенной сфере; необходимость составления брифа . Профессиональные исполнители его сделают самостоятельно, но вам все равно придется ответить на ряд вопросов. Это нужно чтобы автор лучше понял цели и требования к готовому тексту;

. Профессиональные исполнители его сделают самостоятельно, но вам все равно придется ответить на ряд вопросов. Это нужно чтобы автор лучше понял цели и требования к готовому тексту; сроки выполнения заказа, если материал вам нужен срочно.

Не забывайте о цене вопроса. Обсуждайте стоимость работы и возможность скидок, если считаете цифры завышенными. Если говорить о том, сколько стоит копирайтер для Инстаграма или других социальных сетей, то расценки приблизительно одинаковые, и все равно будут колебаться в пределах 1,2-1,8 доллара, зависимо от уровня профессионализма автора.

Обязательно учитывайте и способ поиска исполнителя. Услуги свободных фрилансеров обходятся достаточно дешево, есть возможность торговаться. Но качество работы нужно проверять особо внимательно. Специалисты, которые работают в специализированных компаниях, уже прошли проверку на уровень профессионализма, но им сложнее найти время в своем плотном графике.

Как оценить текст

Просматривая портфолио исполнителя или читая готовый материал по вашему заказу, необходимо четко определить, на что обращать внимание, чтобы оценить качество работы. Зная, сколько стоит час копирайтера, а точнее, 1000 символов текста, вы поймете, объективно ли установлена цена, стоит ли продолжать сотрудничество с конкретным автором. Рассмотрим самые важные моменты.

Первый критерий — структура и простота восприятия. Если материал представлен сплошным полотном, читать его очень сложно и не интересно. Следовательно, видя такие тексты на сайте, пользователь просто начнет искать другой ресурс. В хорошем материале должны быть:

цепляющий заголовок, побуждающий прочесть текст;

подзаголовки — дают возможность легче найти интересующую информацию;

списки — упрощают восприятие материала;

блоки внимания с пометками «Важно!», «Интересно» и так далее;

небольшие абзацы (в четыре строки);

картинки, графики и другие визуальные элементы.

Второй критерий — польза для читателя. В тексте должны быть предоставлены четкие и понятные ответы на вопросы, которые могут интересовать человека. Например, условная Надежда искала материал по запросу «купить туфли», наткнулась на интересную статью: узнала все о их выборе, сочетании с предметами гардероба. При этом так и не узнала, где можно купить туфли, а они здесь же, на сайте, но в посте нет ссылки на товар, категорию товаров. Надежда пойдет искать туфли на другом сайте. Также в определенные виды текстов следует добавлять больше точных данных, цифр, фактов. Например, если речь идет о медицинской тематике.

Третий критерий — простота и понятность. Если информация изложена заумно, никто не будет перечитывать текст по пять раз. Пользователи просто уйдут на сайт конкурента и там найдут качественный контент.

Четвертый критерий — технические параметры:

уникальность;

вода;

заспамленность и тошнота.

Учитывая все вышеперечисленное, вы легко определите качественный текст, и, соответственно, автора, с которым захотите сотрудничать на постоянной основе.

Запомнить

Цена услуг копирайтеров варьируется в широком диапазоне и составляет примерно 0,6-3 доллара за 1000 знаков, но может достигать и более высоких отметок. При выборе автора постарайтесь больше внимания уделять уровню профессионализма, а потом оценивать дороговизну работы. Качественный контент — залог популярности сайта у пользователей и поисковых систем.