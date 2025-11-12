Скільки коштують послуги копірайтера та як його вибрати

Починаючи пошук копірайтера, необхідно уважно вивчити ринок послуг. Фахівців у цій галузі дуже багато, тому ціни варіюються в широкому діапазоні. Але потрібно пам’ятати, що від вартості безпосередньо залежить якість роботи. Відразу вирішіть, що для вас важливіше — фінансова економія або результат.

Що роблять і не роблять бюджетні копірайтери

Спочатку розглянемо, у скільки обійдеться робота, якщо користуватися послугами бюджетного фрілансера. Зазвичай ціна коливається в межах 10–15 грн. Все залежить від того, де і як ви будете шукати виконавця для реалізації проєкту. За ці гроші вдасться знайти копірайтера з невеликим досвідом, а значить, потрібно готуватися до наступного:

Написання тексту на основі наявних в інтернеті матеріалів, без глибокого вивчення теми. Фахівець не бачить сенсу витрачати особистий час на ознайомлення з корисною інформацією за невисоку оплату. Отже, в готовій статті буде багато води — фраз, що не несуть цінності, які можна прибрати без втрати сенсу. Невисока оригінальність. За допомогою спеціальних програм копірайтер виведе унікальність на 95 або 100%, але по суті матеріал виявиться звичайним рерайтом одного або двох джерел, мало цікавим для користувачів, які вже бачили цю інформацію в мережі. Необхідність перевіряти грамотність. Зазвичай у людей, готових писати тексти за низькою ціною, немає достатнього досвіду в копірайтингу. Вони допускають багато смислових і граматичних помилок. Через це вам доведеться або найняти редактора, або самостійно перечитувати, вносити правки в матеріали. Якщо тексти залишити в первісному вигляді, довіра до сайту помітно знизиться. Неохоче внесення правок або відмова від них. Звичайно, кому захочеться витрачати на проєкт величезну кількість часу і сил, якщо за нього мало заплатили. І навіть якщо копірайтер сам припустився помилки, необхідність внесення правок він зустріне без особливого ентузіазму. Відсутність SEO-оптимізації. Фрілансер не буде підбирати ключі для просування тексту, а якщо і зробить це, то неграмотно. Плюс до всього, застосування ключових слів може виявитися неправильним. Відсутність якісного оформлення. Ви ризикуєте отримати неструктурований матеріал без підзаголовків, списків і абзаців. Часто такі тексти нагадують своєрідне полотно, читати яке важко і нудно. Порушення термінів здачі. Розуміючи невисоку вартість послуг, бюджетний копірайтер-новачок не буде поспішати і намагатися здати його вчасно. Він цілком зможе собі дозволити відволіктися на іншу справу, навіть розуміючи, що не встигне підготувати матеріал.

Зробимо невеликий висновок про те, що ж запропонують бюджетні копірайтери, які просять за роботу невеликі гроші: текст, створений на основі одного–двох джерел без глибокого вивчення теми, переповнений водою, з низькою оригінальністю. Матеріал буде наданий без SEO-оптимізації, структурованого оформлення, картинок. Він не принесе сайту ніякої користі ба більше, змусить користувачів шукати інше джерело інформації. Щоб робота була виконана більш якісно, фрілансеру знадобиться технічне завдання (ТЗ) від вас, де чітко будуть розписані всі вимоги. А на це піде багато вашого часу.

На що очікувати від фрілансерів з досвідом та контент-агентств

Послуги копірайтера з досвідом, готового виконати роботу якісно і відповідально, оплачуються вище. Ціна за 1000 знаків стартує з позначки 20 грн. Максимальну цифру назвати складно, тому що вона може досягати 220 грн і більш високих показників. Все залежить від таких аспектів:

досвід і навички роботи в області копірайтингу;

якість і глибина вивчення теми;

неординарний підхід до створення матеріалу;

самостійні дослідження в конкретній області;

власні спостереження автора, думки, підкріплені фактами;

орієнтування на специфіку діяльності конкретної компанії, якщо це текст комерційного характеру.

Чек-лист для визначення досвідченого фрілансера, який напише якісний контент:

глибоко вивчає тему, щоб створити гідний матеріал;

пише унікальні змістовні статті;

грамотно викладає думки, допускаючи незначні помилки;

знає і вміє робити SEO-оптимізацію своїх статей;

за бажанням замовника вносить правки або може аргументувати, чому правки недоречні, неактуальні;

грамотно оформлює тексти, використовуючи абзаци, підзаголовки, списки, виділяє важливі блоки, додає ілюстративні зображення;

здає готові проєкти з суворим дотриманням обумовлених термінів.

Якщо над створенням тексту працював досвідчений копірайтер, в результаті виходить якісний матеріал з високою унікальністю за всіма параметрами. Він принесе читачам користь, змусить затриматися на сайті і спонукає повернутися сюди ще раз. Для пошукових систем такий текст також виявиться дуже корисним — він буде містити правильно підібрані і доречно використані ключі. Крім того, пошукові системи враховують і якість викладу інформації, оригінальність статті. З таким контентом сайт швидко потрапить в ТОП пошукової видачі.

Отже, загострювати увагу потрібно не на тому, скільки коштує копірайтинг, а на якості наданого матеріалу. Ціну також слід враховувати, але, якщо ви хочете отримати дійсно гідний текст, її краще поставити на другий план після професіоналізму автора.

Як обрати копірайтера

Перш за все визначтеся з власними цілями і можливостями, під які в подальшому підберете копірайтера:

бюджет — знаючи, скільки коштує копірайтинг в Україні, ви вже приблизно зорієнтуєтеся за рівнем професіоналізму фрілансера;

готовність вирішувати організаційні питання — якщо ви зможете скласти повноцінне ТЗ, варто розглядати і недорогі послуги, за відсутності такої можливості, звертайтеся до професіоналів;

що потрібно отримати в результаті — визначте основні характеристики готового матеріалу, який зможете назвати ідеальним;

кількість часу , виділеного на спілкування та обговорення деталей з виконавцем;

напрямок тексту — інформаційний або комерційний, в останньому випадку професіоналізм фрілансера особливо важливий.

Тепер зупинюся на особливостях пошуку виконавця. Щоб знайти хорошого автора, здатного виконати поставлені завдання якісно і професійно, враховуйте кілька важливих критеріїв вибору:

Стаж роботи. Чим довше людина займається копірайтингом, тим краще вона розуміє тонкощі цієї діяльності, адже більше нюансів вдається дізнатися саме з практики. Приклади робіт. Обов’язково переглядайте тексти, створені автором. За ними ви краще зрозумієте, наскільки професійно працює людина. Бувають ситуації, коли автор з досвідом у кілька років пише набагато краще за людину, яка займається копірайтингом 5-7 років. Проходження спеціального навчання. Відвідування тематичних курсів або участь у вебінарах стануть додатковими перевагами. Обізнаність у конкретній темі. Не обов’язково шукати, наприклад, для написання тексту про анорексію людину з медичною освітою, але варто дізнатися, наскільки добре виконавець розбирається в потрібній вам сфері. Необхідність складання брифу. Професійні копірайтери зроблять це самостійно, але вам все одно доведеться відповісти на ряд питань. Це потрібно, щоб автор краще зрозумів цілі та вимоги до готового тексту. Терміни виконання замовлення, якщо матеріал вам потрібен терміново.

Не забувайте про ціну питання. Обговорюйте вартість роботи і можливість знижок, якщо вважаєте цифри завищеними. Обов’язково враховуйте і спосіб пошуку виконавця. Послуги фрілансерів обходяться дешевше, є можливість торгуватися. Але якість роботи потрібно перевіряти особливо уважно. Фахівці, які працюють в спеціалізованих компаніях, вже пройшли перевірку на рівень професіоналізму, але їм складніше знайти час у своєму щільному графіку.

Як оцінити текст

Переглядаючи портфоліо виконавця або читаючи готовий матеріал, необхідно чітко визначити, на що звертати увагу, щоб оцінити якість роботи. Знаючи, скільки коштує година копірайтера, а точніше, 1000 символів тексту, ви зрозумієте, чи об’єктивно встановлена ціна, чи варто продовжувати співпрацю з конкретним автором.

Перший критерій — структура і простота сприйняття. Якщо матеріал представлений суцільним полотном, читати його дуже складно і не цікаво. Отже, коли користувач бачить такі тексти на сайті, він почне шукати інший ресурс. У хорошому матеріалі повинні бути:

захоплюючий заголовок, що спонукає прочитати текст;

підзаголовки — дають можливість легше знайти цікаву інформацію;

списки — спрощують сприйняття матеріалу;

блоки уваги з позначками «Важливо», «Цікаво» тощо;

невеликі абзаци (в чотири рядки);

картинки, графіки та інші візуальні елементи.

Другий критерій — користь для читача. У тексті мають бути надані чіткі та зрозумілі відповіді на питання, які можуть цікавити людину. Наприклад, умовна Надія шукала матеріал за запитом «купити туфлі», натрапила на цікаву статтю: дізналася все про їх вибір, поєднання з предметами гардеробу. При цьому так і не дізналася, де можна купити туфлі, а вони тут же, на сайті, але в пості немає посилання на товар. Надія піде шукати туфлі на іншому сайті. Також в певні види текстів слід додавати більше точних даних, цифр, фактів. Наприклад, якщо мова йде про медичну тематику.

Третій критерій — простота і зрозумілість. Якщо інформація викладена складною мовою, ніхто не буде перечитувати текст по п’ять разів, щоб зрозуміти. Користувачі просто підуть на сайт конкурента і там знайдуть якісний і доступний контент.

Четвертий критерій — технічні параметри:

унікальність;

вода;

заспамленість і нудота.

Враховуючи все вищезазначене, ви легко визначите якісний текст і, відповідно, автора, з яким захочете співпрацювати на постійній основі.

Запам’ятати

Вартість копірайтингу не є фіксованою величиною і сильно залежить від рівня виконавця:

бюджетні фрілансери зазвичай пропонують базовий рерайт або неглибокий копірайтинг з мінімальними вимогами до занурення в тему;

досвідчені фрілансери/фахівці агентств беруть вищу ціну, при цьому забезпечуючи глибокий аналіз, високу експертність, маркетингову складову і гарантуючи якість, що відповідає цілям бізнесу.

Ціна формується на основі комплексу чинників, а не тільки довжини тексту. Ключові аспекти, що впливають на кінцеву вартість,:

досвід і навички копірайтера;

складність і глибина вивчення теми (вузькоспеціалізовані ніші вимагають більше часу на дослідження);

тип контенту (продажні тексти, лендинги, email-розсилки, SEO-статті мають різну цінність і складність);

терміновість і обсяг роботи.

формат співпраці (фрілансер, агентство, штатний співробітник).