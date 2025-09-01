Что такое предиктивные аудитории в GA4, и Как они трансформируют ретаргетинг и персонализацию
В условиях высокой конкуренции и растущей стоимости привлечения клиента бизнесу нужны более точные подходы к таргетингу. Благодаря современным алгоритмам машинного обучения предиктивные аудитории в GA4 позволяют работать с прогнозами: кто из пользователей с наибольшей вероятностью совершит покупку, покинет сайт или пока не готов к действию.
Это открывает возможности для более эффективного распределения бюджета и роста показателей конверсии.
В статье я расскажу, как создать прогнозируемую аудиторию и использовать ее для точного ретаргетинга и повышения ROAS — эффективности расходов на рекламу.
Что такое предиктивные аудитории
Предиктивные (или прогнозируемые) аудитории в Google Analytics 4 — это группы пользователей, сформированные на основе алгоритмов машинного обучения Google для предсказания их поведения.
Инструмент помогает выделять пользователей с высокой вероятностью совершения определенного действия — покупки, оттока или повторного вовлечения.
Формирование таких групп основано на прогнозных показателях:
-
вероятность покупки;
-
прогнозируемый доход;
-
вероятность оттока или транзакции в приложении.
Основные группы:
-
вероятные покупатели в течение следующих семи дней;
-
новые пользователи, которые, вероятно, совершат первую покупку в течение семи дней;
-
вероятные наиболее прибыльные покупатели в течение 28 дней;
-
пользователи, которые с высокой вероятностью перестанут быть активными в течение следующих семи дней;
-
пользователи, уже совершавшие покупки, но прогнозируемо не вернутся в течение ближайших 7 дней.
Предиктивные аудитории позволяют перейти от классического ремаркетинга к более персонализированному взаимодействию. Это открывает новые возможности для:
-
оптимизации рекламных кампаний — направлять ретаргетинг на тех, кто готов к конверсии, или удерживать пользователей, склонных к оттоку;
-
персонализации предложений — предлагать специальные условия «горячим» сегментам или тем, кто теряет интерес;
-
более эффективного распределения бюджета — сосредотачивать усилия на наиболее перспективных сегментах, избегая затрат на менее релевантные.
Прогнозируемые аудитории — это инструмент умного маркетинга, который работает на опережение и повышает рентабельность рекламных инвестиций.
Где найти и как создать предиктивные аудитории в GA4
Прогнозируемые аудитории появляются в ресурсе Google Analytics 4, если базовые данные соответствуют следующим требованиям:
-
Настроено событие покупки и данные передаются в GA4.
-
Есть не менее 1000 пользователей, которые совершили целевое действие или отказались от него, а также тех, кто не выполнил эти действия за последние 28 дней (в пределах семидневного периода).
-
Обеспечена стабильность модели — регулярный трафик и события должны генерировать покупки как минимум в течение 28 дней.
Чтобы проверить статус готовности предиктивных аудиторий в GA4 к использованию, перейдите на вкладку Audiences (Аудитории) и нажмите New audience (Новая аудитория).
В открывшемся окне отобразится раздел Suggested Audiences (Рекомендованные аудитории). Перейдите на вкладку Predictive (Прогнозируемые).
Возможны два сценария: аудитории будут доступны или недоступны из-за нехватки данных.
Если показателей для использования прогнозного моделирования недостаточно, группа будет отмечена как «непригодна для использования».
Если же аудитории доступны, их можно донастроить. Например, выберите «Вероятные покупатели в течение следующих семи дней».
Откроется панель настройки условий для сбора аудитории:
-
длительность членства в аудитории — количество дней, в течение которых пользователь, соответствующий условиям аудитории, остается в ней после попадания;
-
область действия, когда условия должны выполняться — во всех сеансах, в одном сеансе или в одном событии.
Система проанализирует область действия и будет работать по выбранной логике.
Нажмите на выпадающий список рядом с иконкой человечка.
Появится меню с опциями:
-
для всех сеансов — пользователь попадает в аудиторию, если условие выполнено для всех сеансов;
-
в пределах одного сеанса — условие выполняется в одном сеансе;
-
в пределах одного события — условие выполняется для определенного события.
Выберите «Все сеансы», чтобы охватить всех посетителей с высокой вероятностью покупки.
Укажите срок пребывания пользователя в аудитории. Чтобы собирать всех пользователей, которые с высокой вероятностью совершат покупку, с максимально допустимым ограничением, выберите «Установить максимальный срок». В GA4 максимальный период для большинства аудиторий — 540 дней.
Нажмите «Сохранить».
После сохранения прогнозируемая аудитория появится на вкладке «Аудитории» и будет доступна для использования в кампаниях Google Ads.
Важно: обновление данных в новой предиктивной аудитории может занять от 24 до 48 часов.
Выводы
-
Предиктивные аудитории в GA4 позволяют автоматически сегментировать пользователей по вероятности совершения определенных действий: покупки или оттока.
-
Инструмент основан на машинном обучении, поэтому формирование групп пользователей возможно только при наличии достаточного количества событий и стабильного трафика в течение 28 дней.
-
В рекламных кампаниях такие аудитории дают возможность персонализировать предложения, оптимизировать расходы и сосредоточиться на наиболее перспективных сегментах.
-
В результате — более высокая эффективность рекламы, рост ROAS и улучшенное взаимодействие с пользователями на основе поведенческих прогнозов.
