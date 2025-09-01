PPC
1756710600
UK

Что такое предиктивные аудитории в GA4, и Как они трансформируют ретаргетинг и персонализацию
65
1
11
Анастасия Кривошея

В условиях высокой конкуренции и растущей стоимости привлечения клиента бизнесу нужны более точные подходы к таргетингу. Благодаря современным алгоритмам машинного обучения предиктивные аудитории в GA4 позволяют работать с прогнозами: кто из пользователей с наибольшей вероятностью совершит покупку, покинет сайт или пока не готов к действию.

Это открывает возможности для более эффективного распределения бюджета и роста показателей конверсии.
В статье я расскажу, как создать прогнозируемую аудиторию и использовать ее для точного ретаргетинга и повышения ROAS — эффективности расходов на рекламу.

Читайте об онлайн-продвижении, не путаясь в определениях — полный словарь терминов аналитики.

Что такое предиктивные аудитории

Предиктивные (или прогнозируемые) аудитории в Google Analytics 4 — это группы пользователей, сформированные на основе алгоритмов машинного обучения Google для предсказания их поведения.

Инструмент помогает выделять пользователей с высокой вероятностью совершения определенного действия — покупки, оттока или повторного вовлечения.

Формирование таких групп основано на прогнозных показателях:

  • вероятность покупки;

  • прогнозируемый доход;

  • вероятность оттока или транзакции в приложении.

Основные группы:

  • вероятные покупатели в течение следующих семи дней;

  • новые пользователи, которые, вероятно, совершат первую покупку в течение семи дней;

  • вероятные наиболее прибыльные покупатели в течение 28 дней;

  • пользователи, которые с высокой вероятностью перестанут быть активными в течение следующих семи дней;

  • пользователи, уже совершавшие покупки, но прогнозируемо не вернутся в течение ближайших 7 дней.

Предиктивные аудитории позволяют перейти от классического ремаркетинга к более персонализированному взаимодействию. Это открывает новые возможности для:

  • оптимизации рекламных кампаний — направлять ретаргетинг на тех, кто готов к конверсии, или удерживать пользователей, склонных к оттоку;

  • персонализации предложений — предлагать специальные условия «горячим» сегментам или тем, кто теряет интерес;

  • более эффективного распределения бюджета — сосредотачивать усилия на наиболее перспективных сегментах, избегая затрат на менее релевантные.

Прогнозируемые аудитории — это инструмент умного маркетинга, который работает на опережение и повышает рентабельность рекламных инвестиций.

Читайте полное руководство по настройке аудиторий в Google Analytics 4.

Где найти и как создать предиктивные аудитории в GA4

Прогнозируемые аудитории появляются в ресурсе Google Analytics 4, если базовые данные соответствуют следующим требованиям:

  1. Настроено событие покупки и данные передаются в GA4.

  2. Есть не менее 1000 пользователей, которые совершили целевое действие или отказались от него, а также тех, кто не выполнил эти действия за последние 28 дней (в пределах семидневного периода).

  3. Обеспечена стабильность модели — регулярный трафик и события должны генерировать покупки как минимум в течение 28 дней.

Чтобы проверить статус готовности предиктивных аудиторий в GA4 к использованию, перейдите на вкладку Audiences (Аудитории) и нажмите New audience (Новая аудитория).

Проверка статуса готовности предиктивных аудиторий в GA4 к использованию

В открывшемся окне отобразится раздел Suggested Audiences (Рекомендованные аудитории). Перейдите на вкладку Predictive (Прогнозируемые).
 Возможны два сценария: аудитории будут доступны или недоступны из-за нехватки данных.
Если показателей для использования прогнозного моделирования недостаточно, группа будет отмечена как «непригодна для использования».

Пометка недоступной для использования аудитории

Если же аудитории доступны, их можно донастроить. Например, выберите «Вероятные покупатели в течение следующих семи дней».

Пометка аудитории, доступной для настройки

Откроется панель настройки условий для сбора аудитории:

  • длительность членства в аудитории — количество дней, в течение которых пользователь, соответствующий условиям аудитории, остается в ней после попадания;

  • область действия, когда условия должны выполняться — во всех сеансах, в одном сеансе или в одном событии.

Система проанализирует область действия и будет работать по выбранной логике.

Нажмите на выпадающий список рядом с иконкой человечка.

Панель настройки условий для сбора аудитории

Появится меню с опциями:

  • для всех сеансов — пользователь попадает в аудиторию, если условие выполнено для всех сеансов;

  • в пределах одного сеанса — условие выполняется в одном сеансе;

  • в пределах одного события — условие выполняется для определенного события.

Выберите «Все сеансы», чтобы охватить всех посетителей с высокой вероятностью покупки.

Выберите «Все сеансы», чтобы охватить всех посетителей с высокой вероятностью покупки

Укажите срок пребывания пользователя в аудитории. Чтобы собирать всех пользователей, которые с высокой вероятностью совершат покупку, с максимально допустимым ограничением, выберите «Установить максимальный срок». В GA4 максимальный период для большинства аудиторий — 540 дней.

Укажите срок пребывания пользователя в аудитории

Нажмите «Сохранить».

После сохранения прогнозируемая аудитория появится на вкладке «Аудитории» и будет доступна для использования в кампаниях Google Ads.

После сохранения прогнозируемая аудитория появится на вкладке «Аудитории» и будет доступна для использования в кампаниях Google Ads

Важно: обновление данных в новой предиктивной аудитории может занять от 24 до 48 часов.

Выводы

  1. Предиктивные аудитории в GA4 позволяют автоматически сегментировать пользователей по вероятности совершения определенных действий: покупки или оттока.

  2. Инструмент основан на машинном обучении, поэтому формирование групп пользователей возможно только при наличии достаточного количества событий и стабильного трафика в течение 28 дней.

  3. В рекламных кампаниях такие аудитории дают возможность персонализировать предложения, оптимизировать расходы и сосредоточиться на наиболее перспективных сегментах.

  4. В результате — более высокая эффективность рекламы, рост ROAS и улучшенное взаимодействие с пользователями на основе поведенческих прогнозов.

Анастасия Кривошея

Занимаюсь запуском и оптимизацией рекламных кампаний. Больше всего в работе ценю новые вызовы, возможность постоянного обучения и развития, а настоящее удовольствие получаю, когда вижу результаты своей работы.

Другие статьи автора
Узнайте больше
ремаркетинг рекламная кампания Google Ads
1
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

Как украинскому производителю начать зарабатывать на западных маркетплейсах?

В этом материале — пошаговый разбор: как выбрать рынок и нишу, протестировать спрос, избежать дорогостоящих ошибок и масштабировать продажи с помощью Amazon, Etsy, eBay и других платформ

Аудитории в Google Analytics 4. Полная инструкция по настройке

Вы узнаете, как правильно настроить специальные аудитории, сэкономить время и получить четкое представление о своей аудитории

Как увеличить установки почти в 2 раза и поднять рейтинг до 4,9 в App Store и Google Play: кейс из ниши Shopping

Объединили точную работу с ключами, рейтингом и сезонной видимостью