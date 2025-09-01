Что такое предиктивные аудитории в GA4, и Как они трансформируют ретаргетинг и персонализацию

В условиях высокой конкуренции и растущей стоимости привлечения клиента бизнесу нужны более точные подходы к таргетингу. Благодаря современным алгоритмам машинного обучения предиктивные аудитории в GA4 позволяют работать с прогнозами: кто из пользователей с наибольшей вероятностью совершит покупку, покинет сайт или пока не готов к действию.

Это открывает возможности для более эффективного распределения бюджета и роста показателей конверсии.

В статье я расскажу, как создать прогнозируемую аудиторию и использовать ее для точного ретаргетинга и повышения ROAS — эффективности расходов на рекламу.

Что такое предиктивные аудитории

Предиктивные (или прогнозируемые) аудитории в Google Analytics 4 — это группы пользователей, сформированные на основе алгоритмов машинного обучения Google для предсказания их поведения.

Инструмент помогает выделять пользователей с высокой вероятностью совершения определенного действия — покупки, оттока или повторного вовлечения.

Формирование таких групп основано на прогнозных показателях:

вероятность покупки;

прогнозируемый доход;

вероятность оттока или транзакции в приложении.

Основные группы:

вероятные покупатели в течение следующих семи дней;

новые пользователи, которые, вероятно, совершат первую покупку в течение семи дней;

вероятные наиболее прибыльные покупатели в течение 28 дней;

пользователи, которые с высокой вероятностью перестанут быть активными в течение следующих семи дней;

пользователи, уже совершавшие покупки, но прогнозируемо не вернутся в течение ближайших 7 дней.

Предиктивные аудитории позволяют перейти от классического ремаркетинга к более персонализированному взаимодействию. Это открывает новые возможности для:

оптимизации рекламных кампаний — направлять ретаргетинг на тех, кто готов к конверсии, или удерживать пользователей, склонных к оттоку;

персонализации предложений — предлагать специальные условия «горячим» сегментам или тем, кто теряет интерес;

более эффективного распределения бюджета — сосредотачивать усилия на наиболее перспективных сегментах, избегая затрат на менее релевантные.

Прогнозируемые аудитории — это инструмент умного маркетинга, который работает на опережение и повышает рентабельность рекламных инвестиций.

Где найти и как создать предиктивные аудитории в GA4

Прогнозируемые аудитории появляются в ресурсе Google Analytics 4, если базовые данные соответствуют следующим требованиям:

Настроено событие покупки и данные передаются в GA4. Есть не менее 1000 пользователей, которые совершили целевое действие или отказались от него, а также тех, кто не выполнил эти действия за последние 28 дней (в пределах семидневного периода). Обеспечена стабильность модели — регулярный трафик и события должны генерировать покупки как минимум в течение 28 дней.

Чтобы проверить статус готовности предиктивных аудиторий в GA4 к использованию, перейдите на вкладку Audiences (Аудитории) и нажмите New audience (Новая аудитория).

В открывшемся окне отобразится раздел Suggested Audiences (Рекомендованные аудитории). Перейдите на вкладку Predictive (Прогнозируемые).

Возможны два сценария: аудитории будут доступны или недоступны из-за нехватки данных.

Если показателей для использования прогнозного моделирования недостаточно, группа будет отмечена как «непригодна для использования».

Если же аудитории доступны, их можно донастроить. Например, выберите «Вероятные покупатели в течение следующих семи дней».

Откроется панель настройки условий для сбора аудитории:

длительность членства в аудитории — количество дней, в течение которых пользователь, соответствующий условиям аудитории, остается в ней после попадания;

область действия, когда условия должны выполняться — во всех сеансах, в одном сеансе или в одном событии.

Система проанализирует область действия и будет работать по выбранной логике.

Нажмите на выпадающий список рядом с иконкой человечка.

Появится меню с опциями:

для всех сеансов — пользователь попадает в аудиторию, если условие выполнено для всех сеансов;

в пределах одного сеанса — условие выполняется в одном сеансе;

в пределах одного события — условие выполняется для определенного события.

Выберите «Все сеансы», чтобы охватить всех посетителей с высокой вероятностью покупки.

Укажите срок пребывания пользователя в аудитории. Чтобы собирать всех пользователей, которые с высокой вероятностью совершат покупку, с максимально допустимым ограничением, выберите «Установить максимальный срок». В GA4 максимальный период для большинства аудиторий — 540 дней.

Нажмите «Сохранить».

После сохранения прогнозируемая аудитория появится на вкладке «Аудитории» и будет доступна для использования в кампаниях Google Ads.

Важно: обновление данных в новой предиктивной аудитории может занять от 24 до 48 часов.

