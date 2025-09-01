Що таке предиктивні аудиторії в GA4, і Як вони трансформують ретаргетинг і персоналізацію
В умовах високої конкуренції та зростаючої вартості залучення клієнта бізнес потребує точніших підходів до таргетингу. Завдяки сучасним алгоритмам машиноого навчання, предиктивні аудиторії в GA4 дають змогу працювати з прогнозами: хто з користувачів найімовірніше купить, залишить сайт або ще не готовий до дії.
Це відкриває можливості для ефективнішого розподілу бюджету та зростання показників конверсії.
У статті розкажу, як створити прогнозовану аудиторію і використати її для точного ретаргетингу та зростання ROAS — ефективності витрат на рекламу.
Читайте про онлайн-просування, не плутаючись у визначеннях — вичерпний словник термінів аналітики.
Що таке предиктивні аудиторії
Предиктивні (або прогнозовані) аудиторії в Google Analytics 4 — це групи користувачів, сформовані на основі алгоритмів машинного навчання Google, для передбачення поведінки користувачів.
Інструмент допомагає виділяти користувачів із високою ймовірністю здійснення певної дії — покупки, відтоку чи повторного залучення.
Формування таких груп базується на прогнозованих показників:
-
ймовірність покупки;
-
прогнозований дохід;
-
ймовірність відтоку чи транзакції в застосунку.
Основні групи:
-
ймовірні покупці впродовж наступних семи днів;
-
вірогідні покупці, що вперше куплять впродовж наступних семи діб;
-
ймовірні найприбутковіші покупці протягом за 28 днів;
-
ймовірні користувачі, що відпадуть впродовж наступних семи діб;
-
користувачі, які вже здійснювали покупку, але прогнозовано не повернуться протягом наступних 7 днів.
Предиктивні аудиторії дають змогу перейти від класичного ремаркетингу до більш персоналізованої взаємодії. Це відкриває нові можливості для:
-
оптимізації рекламних кампаній — спрямовувати ретаргетинг на тих, хто готовий до конверсії, або утримувати схильних до відтоку;
-
персоналізації пропозицій — пропонувати спеціальні умови «гарячим» сегментам чи тим, які втрачають інтерес;
-
ефективнішого розподілу бюджету — зосереджувати зусилля на більш перспективних сегментах, уникаючи витрат на менш релевантні.
Прогнозовані аудиторії — це інструмент розумного маркетингу, що працює на випередження й підвищує рентабельність рекламних інвестицій.
Читайте вичерпний гайд з налаштування аудиторії в Google Analytitics 4.
Де знайти і як створити предиктивні аудиторії в GA4
Прогнозовані аудиторії з’являються в ресурсі Google Analytics 4, якщо базові дані відповідають таким вимогам:
-
Налаштовано подію покупки й дані передаються в GA4.
-
Є щонайменше 1000 користувачів, які здійснили цільову дію або відмовилися від неї, і тих, хто не виконав ці дії за останні 28 днів (у межах семиденного періоду).
-
Забезпечено стабільність моделі — регулярний трафік і події мають генерувати покупки щонайменше протягом 28 діб.
Для перевірки статусу готовності предиктивних аудиторій у GA4 до використання перейдіть на вкладку Audiences (Аудиторії) та натисніть New audience (Нова аудиторія).
У вікні, що відкриється, відобразиться розділ Suggested Audiences (Рекомендовані аудиторії). Перейдіть на вкладку Predictive (Прогнозовані).
Можливі два сценарії: аудиторії будуть доступні або недоступні через брак даних.
Якщо показників для використання прогнозованого моделювання недостатньо, група буде помічена як «непридатна до використання».
Якщо ж аудиторії доступні, їх можна доналаштувати. Наприклад, оберіть «Вірогідні покупці впродовж наступних семи днів».
Відкриється панель налаштування умов для збору аудиторії:
-
тривалість членства в аудиторії — кількість днів, протягом яких користувач, який відповідає умовам аудиторії, залишається в ній після потрапляння;
-
область дії, коли умови мають виконуватись — у всіх сеансах, в одному сеансі чи в одній події.
Аналітика проаналізує область дії і працюватиме за обраною логікою.
Натисніть на спадаючий список поруч з іконкою чоловічка.
З’явиться меню з опціями:
-
для всіх сеансів — користувач потрапляє в аудиторію, якщо умова виконана для всіх сеансів;
-
в межах одного сеансу — умова виконується в одному сеансі;
-
в межах однієї події — умова виконується для певної події.
Оберіть «Усі сеанси», щоб охопити всіх відвідувачів із високою ймовірністю покупки.
Вкажіть термін перебування користувача в аудиторії. Щоби збирати всіх користувачів, які, ймовірно, куплять продукт, з максимально дозволеним обмеженням, оберіть «Встановити максимальний термін». У GA4 максимальний період для більшості аудиторій 540 днів.
Натисніть «Зберегти».
Після збереження прогнозована аудиторія з’явиться на вкладці «Аудиторії» та буде доступна для використання в кампаніях Google Ads.
Важливо: оновлення даних у новоствореній предиктивній аудиторії може тривати від 24 до 48 годин.
Висновки
-
Предиктивні аудиторії в GA4 дають змогу автоматично сегментувати користувачів за ймовірністю здійснення певних дій: покупки або відтоку.
-
Інструмент базується на машинному навчанні, тому формування груп користувачів можливе лише за наявності достатньої кількості подій і стабільного трафіку протягом 28 днів.
-
У рекламних кампаніях ці аудиторії дають змогу персоналізувати пропозиції, оптимізувати витрати та зосередитися на найбільш перспективних сегментах.
-
У результаті — вища ефективність реклами, зростання ROAS і покращена взаємодія з користувачами на основі поведінкових прогнозів.
