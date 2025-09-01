Що таке предиктивні аудиторії в GA4, і Як вони трансформують ретаргетинг і персоналізацію

В умовах високої конкуренції та зростаючої вартості залучення клієнта бізнес потребує точніших підходів до таргетингу. Завдяки сучасним алгоритмам машиноого навчання, предиктивні аудиторії в GA4 дають змогу працювати з прогнозами: хто з користувачів найімовірніше купить, залишить сайт або ще не готовий до дії.

Це відкриває можливості для ефективнішого розподілу бюджету та зростання показників конверсії.

У статті розкажу, як створити прогнозовану аудиторію і використати її для точного ретаргетингу та зростання ROAS — ефективності витрат на рекламу.

Що таке предиктивні аудиторії

Предиктивні (або прогнозовані) аудиторії в Google Analytics 4 — це групи користувачів, сформовані на основі алгоритмів машинного навчання Google, для передбачення поведінки користувачів.

Інструмент допомагає виділяти користувачів із високою ймовірністю здійснення певної дії — покупки, відтоку чи повторного залучення.

Формування таких груп базується на прогнозованих показників:

ймовірність покупки;

прогнозований дохід;

ймовірність відтоку чи транзакції в застосунку.

Основні групи:

ймовірні покупці впродовж наступних семи днів;

вірогідні покупці, що вперше куплять впродовж наступних семи діб;

ймовірні найприбутковіші покупці протягом за 28 днів;

ймовірні користувачі, що відпадуть впродовж наступних семи діб;

користувачі, які вже здійснювали покупку, але прогнозовано не повернуться протягом наступних 7 днів.

Предиктивні аудиторії дають змогу перейти від класичного ремаркетингу до більш персоналізованої взаємодії. Це відкриває нові можливості для:

оптимізації рекламних кампаній — спрямовувати ретаргетинг на тих, хто готовий до конверсії, або утримувати схильних до відтоку;

персоналізації пропозицій — пропонувати спеціальні умови «гарячим» сегментам чи тим, які втрачають інтерес;

ефективнішого розподілу бюджету — зосереджувати зусилля на більш перспективних сегментах, уникаючи витрат на менш релевантні.

Прогнозовані аудиторії — це інструмент розумного маркетингу, що працює на випередження й підвищує рентабельність рекламних інвестицій.

Де знайти і як створити предиктивні аудиторії в GA4

Прогнозовані аудиторії з’являються в ресурсі Google Analytics 4, якщо базові дані відповідають таким вимогам:

Налаштовано подію покупки й дані передаються в GA4. Є щонайменше 1000 користувачів, які здійснили цільову дію або відмовилися від неї, і тих, хто не виконав ці дії за останні 28 днів (у межах семиденного періоду). Забезпечено стабільність моделі — регулярний трафік і події мають генерувати покупки щонайменше протягом 28 діб.

Для перевірки статусу готовності предиктивних аудиторій у GA4 до використання перейдіть на вкладку Audiences (Аудиторії) та натисніть New audience (Нова аудиторія).

У вікні, що відкриється, відобразиться розділ Suggested Audiences (Рекомендовані аудиторії). Перейдіть на вкладку Predictive (Прогнозовані).

Можливі два сценарії: аудиторії будуть доступні або недоступні через брак даних.

Якщо показників для використання прогнозованого моделювання недостатньо, група буде помічена як «непридатна до використання».

Якщо ж аудиторії доступні, їх можна доналаштувати. Наприклад, оберіть «Вірогідні покупці впродовж наступних семи днів».

Відкриється панель налаштування умов для збору аудиторії:

тривалість членства в аудиторії — кількість днів, протягом яких користувач, який відповідає умовам аудиторії, залишається в ній після потрапляння;

область дії, коли умови мають виконуватись — у всіх сеансах, в одному сеансі чи в одній події.

Аналітика проаналізує область дії і працюватиме за обраною логікою.

Натисніть на спадаючий список поруч з іконкою чоловічка.

З’явиться меню з опціями:

для всіх сеансів — користувач потрапляє в аудиторію, якщо умова виконана для всіх сеансів;

в межах одного сеансу — умова виконується в одному сеансі;

в межах однієї події — умова виконується для певної події.

Оберіть «Усі сеанси», щоб охопити всіх відвідувачів із високою ймовірністю покупки.

Вкажіть термін перебування користувача в аудиторії. Щоби збирати всіх користувачів, які, ймовірно, куплять продукт, з максимально дозволеним обмеженням, оберіть «Встановити максимальний термін». У GA4 максимальний період для більшості аудиторій 540 днів.

Натисніть «Зберегти».

Після збереження прогнозована аудиторія з’явиться на вкладці «Аудиторії» та буде доступна для використання в кампаніях Google Ads.

Важливо: оновлення даних у новоствореній предиктивній аудиторії може тривати від 24 до 48 годин.

