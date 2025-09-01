PPC
Що таке предиктивні аудиторії в GA4, і Як вони трансформують ретаргетинг і персоналізацію
Анастасія Кривошея

В умовах високої конкуренції та зростаючої вартості залучення клієнта бізнес потребує точніших підходів до таргетингу. Завдяки сучасним алгоритмам машиноого навчання, предиктивні аудиторії в GA4 дають змогу працювати з прогнозами: хто з користувачів найімовірніше купить, залишить сайт або ще не готовий до дії. 

Це відкриває можливості для ефективнішого розподілу бюджету та зростання показників конверсії.

У статті розкажу, як створити прогнозовану аудиторію і використати її для точного ретаргетингу та зростання ROAS — ефективності витрат на рекламу.

Що таке предиктивні аудиторії

Предиктивні (або прогнозовані) аудиторії в Google Analytics 4 — це групи користувачів, сформовані на основі алгоритмів машинного навчання Google, для передбачення поведінки користувачів.

Інструмент допомагає виділяти користувачів із високою ймовірністю здійснення певної дії — покупки, відтоку чи повторного залучення.

Формування таких груп базується на прогнозованих показників: 

  • ймовірність покупки;

  • прогнозований дохід;

  • ймовірність відтоку чи транзакції в застосунку.

Основні групи:

  • ймовірні покупці впродовж наступних семи днів;

  • вірогідні покупці, що вперше куплять впродовж наступних семи діб;

  • ймовірні найприбутковіші покупці протягом за 28 днів;

  • ймовірні користувачі, що відпадуть впродовж наступних семи діб;

  • користувачі, які вже здійснювали покупку, але прогнозовано не повернуться протягом наступних 7 днів.

Предиктивні аудиторії дають змогу перейти від класичного ремаркетингу до більш персоналізованої взаємодії. Це відкриває нові можливості для:

  • оптимізації рекламних кампаній — спрямовувати ретаргетинг на тих, хто готовий до конверсії, або утримувати схильних до відтоку;

  • персоналізації пропозицій — пропонувати спеціальні умови «гарячим» сегментам чи тим, які втрачають інтерес;

  • ефективнішого розподілу бюджету — зосереджувати зусилля на більш перспективних сегментах, уникаючи витрат на менш релевантні.

Прогнозовані аудиторії — це інструмент розумного маркетингу, що працює на випередження й підвищує рентабельність рекламних інвестицій.

Де знайти і як створити предиктивні аудиторії в GA4

Прогнозовані аудиторії з’являються в ресурсі Google Analytics 4, якщо базові дані відповідають таким вимогам:

  1. Налаштовано подію покупки й дані передаються в GA4.

  2. Є щонайменше 1000 користувачів, які здійснили цільову дію або відмовилися від неї, і тих, хто не виконав ці дії за останні 28 днів (у межах семиденного періоду).

  3. Забезпечено стабільність моделі — регулярний трафік і події мають генерувати покупки щонайменше протягом 28 діб.

Для перевірки статусу готовності предиктивних аудиторій у GA4 до використання перейдіть на вкладку Audiences (Аудиторії) та натисніть New audience (Нова аудиторія).

перевірки статусу готовності предиктивних аудиторій у GA4 до використання

У вікні, що відкриється, відобразиться розділ Suggested Audiences (Рекомендовані аудиторії). Перейдіть на вкладку Predictive (Прогнозовані).

Можливі два сценарії: аудиторії будуть доступні або недоступні через брак даних.

Якщо показників для використання прогнозованого моделювання недостатньо, група буде помічена як «непридатна до використання».

Позначення аудиторії, недоступної для використання

Якщо ж аудиторії доступні, їх можна доналаштувати. Наприклад, оберіть «Вірогідні покупці впродовж наступних семи днів».

Доналаштування доступних аудиторій

Відкриється панель налаштування умов для збору аудиторії:

  • тривалість членства в аудиторії — кількість днів, протягом яких користувач, який відповідає умовам аудиторії, залишається в ній після потрапляння;

  • область дії, коли умови мають виконуватись — у всіх сеансах, в одному сеансі чи в одній події. 

Аналітика проаналізує область дії і працюватиме за обраною логікою. 

Натисніть на спадаючий  список поруч з іконкою чоловічка.

Налаштування умов для збору аудиторій

З’явиться меню з опціями:

  • для всіх сеансів — користувач потрапляє в аудиторію, якщо умова виконана для всіх сеансів;

  • в межах одного сеансу — умова виконується в одному сеансі;

  • в межах однієї події — умова виконується для певної події.

Оберіть «Усі сеанси», щоб охопити всіх відвідувачів із високою ймовірністю покупки.

Оберіть «Усі сеанси», щоб охопити всіх відвідувачів із високою ймовірністю покупки

Вкажіть термін перебування користувача в аудиторії. Щоби збирати всіх користувачів, які, ймовірно, куплять продукт, з максимально дозволеним обмеженням, оберіть «Встановити максимальний термін». У GA4 максимальний період для більшості аудиторій 540 днів.

Вкажіть термін перебування користувача в аудиторії

Натисніть «Зберегти».

Після збереження прогнозована аудиторія з’явиться на вкладці «Аудиторії» та буде доступна для використання в кампаніях Google Ads.

Відображення новоствореної аудиторії для використання

Важливо: оновлення даних у новоствореній предиктивній аудиторії може тривати від 24 до 48 годин.

Висновки

  1. Предиктивні аудиторії в GA4 дають змогу автоматично сегментувати користувачів за ймовірністю здійснення певних дій: покупки або відтоку.

  2. Інструмент базується на машинному навчанні, тому формування груп користувачів можливе лише за наявності достатньої кількості подій і стабільного трафіку протягом 28 днів.

  3. У рекламних кампаніях ці аудиторії дають змогу персоналізувати пропозиції, оптимізувати витрати та зосередитися на найбільш перспективних сегментах.

  4. У результаті — вища ефективність реклами, зростання ROAS і покращена взаємодія з користувачами на основі поведінкових прогнозів.

Анастасія Кривошея

Займаюся запуском та оптимізацією рекламних кампаній. Найбільше в роботі ціную нові виклики, можливість постійного навчання та розвиток, а справжнє задоволення отримую, коли бачу результати своєї роботи.

