Господи, Netpeak купит
креативное агентство!
креативное агентство!
Эй, ты мыслишь нестандартно.
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Как понять, что мы сработаемся?
Тебе близки и понятны миссия и ценности Netpeak
Ты знаешь основных игроков локального рынка Украины
Твоя креативная компания работает больше трех лет
У тебя минимум 5 человек в команде
Твоя доля доходов от продаж креативных услуг минимум 60%
Твоя команда не занимается разработкой сайтов или готова перестать это делать
У твоего агентства хорошая репутация среди коллег на рынке
Как понять, что мы сработаемся?
Тебе близки и понятны миссия и ценности Netpeak
Ты знаешь основных игроков локального рынка Украины
Твоя креативная компания работает больше трех лет
У тебя минимум 5 человек в команде
Твоя доля доходов от продаж креативных услуг минимум 60%
Твоя команда не занимается разработкой сайтов или готова перестать это делать
У твоего агентства хорошая репутация среди коллег на рынке
Вы всегда покупаете команды?
Когда хотим занять новую нишу — да. Например, в 2014 году мы купили агентство Optimization.bg (с тех пор — Netpeak Bulgaria).
Благодаря слиянию с Netpeak болгарская компания увеличила:
Благодаря слиянию с Netpeak болгарская компания увеличила:
- выручку в 10 раз;
- прибыль в 15 раз;
- штат команды в 7 раз;
- количество проектов в 4 раза.
В 2020 году мы приобрели агентство по продвижению мобильных приложений RadASO (теперь Netpeak RadASO).
За первые 4 месяца после слияния рост дохода составил 180%. Среди клиентов: ABBYY, OLX, Uklon, Windy, Pure, VOCHI, Room Planner и Reface, первое украинское приложение, занявшее топ–1 по загрузкам в американском App Store.
Через год сфотографировали фаундера агентства Радомира в обычной среде обитания.
За первые 4 месяца после слияния рост дохода составил 180%. Среди клиентов: ABBYY, OLX, Uklon, Windy, Pure, VOCHI, Room Planner и Reface, первое украинское приложение, занявшее топ–1 по загрузкам в американском App Store.
Через год сфотографировали фаундера агентства Радомира в обычной среде обитания.
Твоё агентство тоже может стать частью Netpeak
Твоё агентство тоже может стать частью Netpeak
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А теперь конкретика.
Что получит твоё агентство
Что получит твоё агентство
Во-первых — мощный энергетический заряд для творчества и изменения вселенной. Но если тебе этого мало, есть ещё кое-что.
Вопросы?
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