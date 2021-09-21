В 2020 году мы приобрели агентство по продвижению мобильных приложений RadASO (теперь Netpeak RadASO).



За первые 4 месяца после слияния рост дохода составил 180%. Среди клиентов: ABBYY, OLX, Uklon, Windy, Pure, VOCHI, Room Planner и Reface, первое украинское приложение, занявшее топ–1 по загрузкам в американском App Store.



Через год сфотографировали фаундера агентства Радомира в обычной среде обитания.