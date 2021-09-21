Господи, Netpeak купит
креативное агентство!

Эй, ты мыслишь нестандартно.
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Как понять, что мы сработаемся?
Тебе близки и понятны миссия и ценности Netpeak
Ты знаешь основных игроков локального рынка Украины
Твоя креативная компания работает больше трех лет
У тебя минимум 5 человек в команде
Твоя доля доходов от продаж креативных услуг минимум 60%
Твоя команда не занимается разработкой сайтов или готова перестать это делать
У твоего агентства хорошая репутация среди коллег на рынке
Как понять, что мы сработаемся?
Тебе близки и понятны миссия и ценности Netpeak
Ты знаешь основных игроков локального рынка Украины
Твоя креативная компания работает больше трех лет
У тебя минимум 5 человек в команде
Твоя доля доходов от продаж креативных услуг минимум 60%
Твоя команда не занимается разработкой сайтов или готова перестать это делать
У твоего агентства хорошая репутация среди коллег на рынке

Вы всегда покупаете команды?

Когда хотим занять новую нишу — да. Например, в 2014 году мы купили агентство Optimization.bg (с тех пор — Netpeak Bulgaria).

Благодаря слиянию с Netpeak болгарская компания увеличила:
  • выручку в 10 раз;
  • прибыль в 15 раз;
  • штат команды в 7 раз;
  • количество проектов в 4 раза.
Спустя 7 лет CEO агентства Геннадий выглядит так:
Геннадий Воробьёв — CEO Netpeak Bulgaria
В 2020 году мы приобрели агентство по продвижению мобильных приложений RadASO (теперь Netpeak RadASO).

За первые 4 месяца после слияния рост дохода составил 180%. Среди клиентов: ABBYY, OLX, Uklon, Windy, Pure, VOCHI, Room Planner и Reface, первое украинское приложение, занявшее топ–1 по загрузкам в американском App Store.

Через год сфотографировали фаундера агентства Радомира в обычной среде обитания.
Радомир Новкович — создатель RadASO

Твоё агентство тоже может стать частью Netpeak

Твоё агентство тоже может стать частью Netpeak

Заполни форму
А теперь конкретика.

Что получит твоё агентство

Что получит твоё агентство

Во-первых — мощный энергетический заряд для творчества и изменения вселенной. Но если тебе этого мало, есть ещё кое-что.
Вопросы?
Пиши investments@netpeak.net
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Андрей Чумаченко

Сооснователь агентства Netpeak.

Помог создать и запустить социальные проекты: платформу «Мой Город» и пространство «4City».

Ведет телеграм-канал Sad But True, где рассказывает про свой опыт в управлении людьми, бизнесом и самим собой и разговорный подкаст «Давай попробуем?».

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