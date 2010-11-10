Как удалить себя из социальных сетей

С каждым годом появляются все новые и новые онлайн-ресурсы, на которых мы заводим аккаунты, и иногда такое членство становится просто обременительным. И наступает один прекрасный день, когда хочется просто удалить свой аккаунт с определенного сайта с той целью, чтобы сделать свою жизнь проще.

Одна из самых важных вещей, о которой мы часто забываем в момент регистрации на таком сайте — это то, что удалить свой аккаунт навсегда будет очень и очень трудно (по определенным причинам). Зачастую, удаление аккаунта представляет собой множество непростых действий — процесс, который может растянуться на несколько дней (или недель). Безусловно, с некоторых сайтов можно удалиться гораздо быстрее, однако быстрее – не значит проще.

В этой статье мы откроем вам секреты удаления аккаунтов с популярных веб-ресурсов и социальных сетей, рассмотрим, с каких сайтов удалиться проще, с каких – сложнее, а с каких – просто невозможно. Затем, мы поведаем вам о том, зачем разработчики онлайн сервисов так затрудняют нам жизнь и обсудим, как лучше всего спланировать удаление аккаунта с того или иного ресурса.

Facebook

Уровень сложности: (по шкале от 1 до 5, пятый уровень – самый сложный) 5

Процесс удаления аккаунта с Фейсбука — гораздо более сложный, по сравнению с другими онлайн сервисами. Представим вашему вниманию два способа удалиться с Фейсбука: один «сложный и навсегда», другой – на случай, если вы хотите иметь возможность передумать через какое-то время.

Если вы хотите «прикрыть» свой аккаунт на время, чтобы потом иметь шанс его восстановить позже, вы можете деактивировать его. Это несложно: зайдите в настройки аккаунта и кликните «деактивировать аккаунт». Это действие мгновенно сделает ваш аккаунт невидимым для других пользователей социальной сети.

Если вы когда-нибудь решите восстановить свой аккаунт, его реактивация будет так же проста, как и деактивация.

Если же вы задумали полностью удалить свой аккаунт, то в этом случае придется подать запрос на рассмотрение администрации Facebook. Самое интересное заключается в том, что сразу ваш аккаунт удален не будет, и если до момента фактического удаления вы зайдете на Facebook, и разнообразными способами будете проявлять свою активность на ресурсе, ваш запрос на удаление аккаунта не увенчается успехом. Здесь можно посоветовать разлогиниться с мобильного телефона (удаление сохраненных паролей также будет отличной идеей предотвращения случайного входа в систему).

Затем, вы можете воспользоваться этой формой* и отправить запрос на удаление. Не забывайте, что после этого ни в коем случае нельзя залогиниваться. Точных данных о том, в какой срок ваш аккаунт будет удален, не существует, однако есть неофициальные цифры – 14 дней, или две недели. На всякий случай, лучше всего подождать месяц перед попыткой залогиниться и убедиться в том, что аккаунт действительно удален.

В FAQ’е* фейсбука вы можете найти дополнительную информацию об удалении аккаунта.

Twitter

Уровень сложности: 2

В сравнении с Facebook, удаление аккаунта с Твиттера — достаточно простой процесс. Все, что вам необходимо сделать – это зайти в настройки аккаунта и нажать кнопку «деактивировать мой аккаунт», которую можно найти внизу страницы. Это действие навсегда удаляет ваш аккаунт, но тем не менее, может пройти целый месяц, пока вся информация с вашего аккаунта не будет удалена из системы.

Важно: если вы допускаете мысль о том, что захотите использовать свой email, имя или номер мобильного телефона в Твиттере в будущем, то измените их перед деактивацией аккаунта. Неизвестно, будут ли эти данные навсегда заблокированы или на определенный срок, однако подстраховаться не помешает.

MySpace

Уровень сложности: 4

Процесс удаления аккаунта с МайСпейса довольно-таки обременителен, но вполне выполним.

Для начала, нужно залогиниться и зайти в раздел «мой аккаунт», а затем выбрать «аккаунт».

Прокрутите страничку до строки «удаление аккаунта» и жмите кнопку «удалить». Здесь и начинаются трудности. Администрация MySpace вышлет вам на почтовый ящик письмо с инструкциями по удалению вашего аккаунта. Которое, кстати, сразу же обычно не приходит, а появляется в ящике через несколько дней. В этом письме, вас попросят еще раз подтвердить ваше решение об удалении, после чего аккаунт будет удален сразу же.

Все это, конечно, здорово, если у вас все еще есть доступ к зарегистрированному на МайСпейсе почтовому ящику. А что делать, если этого ящика уже давно не существует? Есть несколько альтернативных решений, предложенных MySpace.

Первый способ: отредактируйте собственный профиль. Замените всю информацию в разделе «Обо мне» на фразу «REMOVE PROFILE», а затем свяжитесь с администрацией и попросите удалить ваш профиль (включая ID и URL друзей). Если этот способ не подходит (скажем, вы вообще не можете залогиниться), обратитесь к администрации MySpace с просьбой удалить ваш аккаунт. Сколько это займет у них времени – одному Богу известно.

LinkedIn

Уровень сложности: 3

Удалить аккаунт с ЛинкедИна достаточно просто, если знать, где искать заветную кнопку. Для начала залогиньтесь. Затем, зайдите в «настройки» в правом верхнем углу экрана, и кликните кнопку «закрыть мой аккаунт», расположенную под «личной информацией». После этого, ЛинкедИн поинтересуется причиной вашего ухода – и после подтверждения аккаунт будет удален.

По сравнению с другими социальными сетями, процедура удаления аккаунта с LinkedIn достаточно проста и рациональна. Подробности можно найти здесь.

Google

Уровень сложности: 3

Если задуматься о том, насколько быстро, эффективно и глубоко Google проникает в наше цифровое бытие, то удаление аккаунта из системы популярного поисковика может показаться нереально сложным. Большинство из нас пользуется несколькими сервисами Google, и первая мысль, которая приходит в голову – это то, что удаляться из каждого придется отдельно.

В большинстве случаев, удаление общего аккаунта Google — достаточно простая процедура. Лишь только некоторые сервисы Google требуют отдельного рассмотрения. Безусловно, за исключением нескольких сервисов, полноценное удаление личных сервисов из аккаунта Google не представляется возможным. К примеру, Google Analytics: вы можете удалить все сайты, которые отслеживаете, но не сам аккаунт на сервисе Analytics.

Чтобы удалить свой общий аккаунт, залогиньтесь с домашней страницы Google Accounts. Затем, нажмите «редактировать» (рядом с кнопкой «My products»). С этой страницы вы можете поудалять как некоторые сервисы (такие как Orkut и Web History), так и общий аккаунт, нажав кнопку «очистить аккаунт и удалить все сервисы и информацию, связанную с ним». Далее, вы увидите форму, на которой вам будет предложено подтвердить удаление каждого ненужного сервиса. Если ваш аккаунт Youtube привязан к аккаунту Google, удалять его придется отдельно.

Затем придется ввести свой пароль и отметить, что вы действительно хотите удалить свой аккаунт, а также подтвердить тот факт, что вы осознаете свою ответственность за все незавершенные финансовые операции, осуществляемые через ваш аккаунт. Когда вы все это подтвердите, ваш аккаунт будет удален.

Определенные сервисы, такие как «Оповещения», «Группы» и «Документы» Google удаляются по другой схеме. Чтобы отписаться от услуг этих сервисов, вам будет необходимо найти первое письмо от сервиса Alerts (или любое другое вами полученное когда-либо), и уже там нажать линк «отписаться». Для «Групп»: нужно будет выйти из каждой группы в отдельности.

Сервис «Документы Google» оставляет расшаренные документы и презентации видимыми для сотрудников и просматривающих их пользователей. С другой стороны, «Spreadsheets» (крупноформатные таблицы) не будут доступны вашим сотрудникам, если вы удалили свой аккаунт (не забудьте напомнить им, чтобы создали собственные копии таких таблиц для себя перед тем, как вы удалите аккаунт). Что касается расшаренных документов и презентаций, то будет разумным решением передать их во владение другим пользователям перед удалением своего аккаунта Google.

Подробную информацию об удалении своего Google аккаунта вы можете найти на странице Помощи Google «Удаление вашего аккаунта Google».

Ebay

Уровень сложности: 3

Закрыть свой аккаунт на популярном интернет-аукционе Ebay достаточно просто, однако может статься так, что самого факта закрытия придется подождать. Все что вам нужно сделать – это удостовериться, что на вашем аккаунте нулевой баланс, а затем сделать запрос о закрытии аккаунта на этой странице.

Предупреждаем: если вы собираетесь пользоваться своим email адресом в будущем для создания и управления другим аккаунтом на Ebay, то поменяйте его до удаления нынешнего аккаунта. Адреса электронной почты и ID, связанные с удаляемым аккаунтом, не могут быть использованы еще раз в будущем.

Как только период ожидания истечет, ваш аккаунт и вся связанная с ним информация перестанут быть видимыми. Останется ли эта информация на сервере навечно или будет удалена с него — точного ответа на этот вопрос не существует.

Wikipedia

Уровень сложности: миссия невыполнима

Википедия — это один из немногих сайтов, с которого невозможно удалить свой аккаунт. Так что, если уж зарегистрировались на этом ресурсе — это навсегда. Но если уж вы ревностно не хотите иметь ничего общего с Википедией, кое-что сделать все-таки можно.

Зачастую, аккаунт может быть переименован, а ваша страничка пользователя – удалена, вместе (в большинстве случаев) со страничкой обсуждений. Эти действия не помогут избавиться от всех ваших следов, но, по крайней мере, позволят вам исчезнуть с сайта.

Такое свое поведение Википедия мотивирует тем, что любые информационные вклады должны принадлежать определенному лицу и закреплены за ним. Политика сайта не может допустить того, чтобы сайт содержал анонимную или «осиротелую» информацию, так как это может нанести ущерб общедоступной и открытой природе сайта интернет энциклопедии.

Flickr/Yahoo!

Уровень сложности: 2

Удалить аккаунт с Фликра достаточно просто. Сначала залогиньтесь, затем заходите в «настройки аккаунта» и кликайте на «личную информацию». Там вы найдете кнопку «Удалить мой Flickr аккаунт». Всплывающая табличка не заставит себя ждать, и появится с предупреждением о том, что ваш аккаунт будет удален безвозвратно, вместе со всеми выложенными фото и видео. Собственно, чего мы и добивались.

Удаление аккаунта с Yahoo — это отдельная история. Залогинившись, направляйтесь на страницу удаления аккаунта*. На этой странице черным по белому расписано, что происходит при удалении аккаунта Yahoo.

Пользовательская информация хранится на сервере Yahoo в течение 90 дней после запроса об удалении аккаунта. Прочли информацию на странице удаления аккаунта? Теперь введите пароль и проверочный код и подтвердите, что хотите удалить аккаунт.

Не забывайте: если вы подписывались на премиум сервисы, предлагаемые Yahoo, то вам могут быть выставлены счета даже после того, как ваш аккаунт будет удален. Поэтому убедитесь, что вы отказались от этих сервисов перед удалением аккаунта.

Windows Live

Уровень сложности: 2

Закрыть свой аккаунт на Windows Live крайне легко. Единственная проблема может появиться только в том случае, если вы используете этот аккаунт для доступа на другие сайты. Если так оно и есть, то придется посетить каждый сайт, на котором вы используете свой Windows Live логин и удалить там свои аккаунты перед тем, как уже браться за удаление самого Live аккаунта. Если этого не сделать, то вы уже не сможете их поудалять (собственно, и пользоваться ими тоже) после деактивации вашего ID на Windows Live.

После того, как вы убедились в том, что все аккаунты, связанные с ID на Windows Live закрыты, все, что от вас потребуется – это зайти в ваш аккаунт на Windows Live* и кликнуть «закрыть аккаунт» внизу страницы, под кнопкой «другие опции». После этого, на экране появится страничка, на которой будут описаны результаты ваших действий: ваша зарегистрированная информация частично будет удалена навсегда, но часть информации может остаться — загляните в «политику конфиденциальности» сервиса, чтобы быть уверенным на 100%; если вы регистрировали детей на собственный Live ID, их аккаунты тоже будут деактивированы. Чтобы завершить операцию по удалению, впишите в соответствующее поле свой пароль и жмите «да».

Также вас предупредят о том, что у вас есть электронный почтовый ящик Microsoft, привязанный к вашему аккаунту, и по этой причине ваш аккаунт не может быть закрыт. Просто жмите «закрыть мой аккаунт Microsoft», а затем «закрыть мой аккаунт».

Stumbleupon

Уровень сложности: 1

Удалить свой аккаунт на Stumbleupon — проще простого. Смело заходите на страницу удаления аккаунтов, введите свой пользовательский ID/никнейм и пароль, затем жмите «удалить аккаунт». Вот и все! Аккаунт удаляется навсегда, поэтому подумайте дважды, велика ли вероятность того, что он не понадобится вам в будущем перед тем, как нажать кнопку «удалить мой аккаунт».

WordPress.com

Уровень сложности: миссия невыполнима

Wordpress.com не позволяет своим зарегистрированным пользователям удалять аккаунты. Однако, они предоставляют альтернативу: вы можете сделать свой аккаунт неактивным. Если вас волнует тот факт, что вы загружали какую-либо важную или личную информацию на свой аккаунт на WordPress.com, не беспокойтесь: вы всегда сможете удалить эту информацию или заменить ее на любую другую, не касающуюся вашей личности.

Для начала, удалите свои блоги. Для этого, зайдите в «настройки» и жмите там «удалить сайт». Вас попросят ввести свой email. Для начала, экспортируйте всю информацию с сайта (на случай, если она может понадобиться в будущем), затем вы можете изменить email и любую другую личную информацию на фальшивую. Детали по удалению аккаунта с Wordpress.com можно найти на этой и этой странице.

Amazon

Уровень сложности: 3

Если вы задумали удалить свой аккаунт с сайта Amazon, вам придется сперва связаться с их отделом по работе с клиентами. И удалить аккаунт можно лишь в том случае, если на нем нет никаких текущих задолженностей и не проводится никаких торговых операций. Так что, сначала убедитесь, что уже получили все свои заказанные товары или отменили текущие заказы, сделанные недавно.

Письмо в отдел по работе с клиентами должно быть выслано с почтового адреса, привязанного к вашему аккаунту. Кроме этого, вам никто точно не сможет сказать, сколько времени займет удаление аккаунта и потребуются ли от вас какие либо дополнительные действия.

YouTube

Уровень сложности: 3

Если ваш аккаунт на Youtube привязан к аккаунту Google (например, если вы используете аккаунт Google для входа в аккаунт на Youtube), то он удалится автоматически при закрытии аккаунта Google. Если же они не связаны между собой (или были связаны уже после создания обоих/вы хотите сохранить свой аккаунт Google), то удалять их придется отдельно. Факт, о котором стоит помнить: при удалении аккаунта, все видео и каналы все равно останутся в системе, исчезнет лишь личная информация вашего профиля. Так что, если в этом есть необходимость, удалите сначала все видео, а затем уже закрывайте свой аккаунт.

Процесс удаления аккаунта прост и логичен, но все же придется повозиться немного дольше, чем по сути было бы нужно в идеале. Заходите в свой аккаунт, а затем отправляйтесь в раздел «управление», который находится в выпадающем меню под вашим никнеймом. Кликайте на «управление аккаунтом», затем – «удаление аккаунта». Вас спросят, почему вы решились на такой шаг. Заполните это поле и затем жмите кнопку «удалить аккаунт». Далее, на странице вы увидите уведомление о том, что все ваши видео не будут удалены, а удален будет только ваш профиль. Если вы уже поудаляли видео (или решили оставить их), нажмите «удалить аккаунт» еще раз. Придется еще раз подтвердить свои намерения.

После этого, попробуйте залогиниться для того, чтобы убедиться, действительно ли ваш аккаунт был удален.

PayPal

Уровень сложности: 1

Операция по закрытию аккаунта на PayPal также очень проста. Залогиньтесь и нажмите на «профайл». Далее, кликните кнопку «закрыть аккаунт», расположенную в колонке «информация об аккаунте». Далее, просто нажмите «закрыть аккаунт».

Не забудьте проверить ваш аккаунт на отсутствие финансовых задолженностей и перевести весь положительный баланс на ваш банковский счет. Говорят, если удалить свой аккаунт в системе PayPal, то новый будет завести очень и очень сложно. Однако это всего лишь слухи, ничем не подтвержденные.

Почему все так сложно?

Как видно из упомянутой выше информации, полное удаление своего аккаунта с популярного веб-ресурса — процесс комплексный и сложный, требующий от пользователя множества действий.

Некоторые сайты еще сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Безусловно, это не техническая проблема, ведь создание программной части, позволяющей пользователям удалять свои аккаунты для компетентного специалиста – минутное дело.

Так почему же некоторые сайты требуют от пользователя таких сложных действий? Суть в том, чтобы удержать пользователя в системе. Разработчики не хотят, чтобы вы удаляли свои аккаунты и надеются на то, что вы пользуетесь ими хотя бы от случая к случаю, хотя бы из любопытства, что там произошло, пока вы были в оффлайне. Но как только вы удалите аккаунт, сайт потеряет вас, возможно навсегда. И вряд ли вы заведете на том же сайте новый аккаунт, уже удалившись оттуда однажды.

Удаление аккаунта и раскаяние в содеянном

Еще одна причина усложнения процесса удаления аккаунта с сайта заключается в том, что вы можете потом пожалеть о содеянном. Очень часто пользователи удаляют свои аккаунты просто из-за того, что встали утром не с той ноги, день прошел отвратительно, или же будучи просто расстроенными чем-нибудь.

И, конечно же, чаще всего, по прошествии нескольких дней, пользователь начинает отдавать себе отчет в том, как же ему нравилось быть членом социальной сети и велика вероятность того, что он захочет вернуть себе свой аккаунт. И политика удаления аккаунта на Facebook, к примеру, учитывает такой ход событий, поэтому там вы всегда можете активировать свой аккаунт снова, и более того, все ваши друзья и информация останутся с вами. Удаление аккаунта на других сайтах — гораздо более быстрый процесс, поэтому пользователю придется начинать с нуля.

А стоит ли все усложнять?

Принимая во внимание сложную процедуру удаления аккаунта на многих сайтах, хочется задать себе вопрос: а стоит ли такую систему стандартизировать? Стоит ли разработчикам заставлять людей проходить 7 кругов ада только для того, чтобы сохранить собственных пользователей? Думается, что нет.

Если вы решаете создать сложную систему удаления аккаунта на своем сайте, вам следует помнить о нескольких важных моментах. Во-первых, если такие вопросы решает отдел по обслуживанию клиентов, подумайте, а справится ли он успешным образом с таким потоком работы? Представьте себе, что тысяча пользователей вдруг решат в один и тот же промежуток времени удалить свои аккаунты, хватит ли вам человеческих ресурсов, чтобы сделать это, не заставив людей ждать желаемого месяцами?

И стоит ли надеяться на то, что пользователь заведет себе в скором времени новый аккаунт после удаления старого, если для этого он прошел несколько сложных процедур? Вряд ли он захочет проходить через это снова.

Неактивные аккаунты также могут брать на себя дополнительные системные ресурсы, особенно для серверов, содержащих всю информацию масштабной, популярной социальной сети (или для низкобюджетных интернет-проектов). Плюс, дополнительные ресурсы уходят на обслуживание и создание резервных копий информации, когда самой информации становится гораздо больше по объему. Более простая система удаления пользовательских аккаунтов поможет освободить некоторое количество необходимых ресурсов.

Уровень сложности процесса удаления аккаунта зачастую — это базисный вопрос работы сайта, которому стоит уделить особое внимание. Говоря в общем – чем проще, тем лучше: с другой стороны, все же стоит учитывать тот факт, что пользователь может удалить свой аккаунт либо по ошибке, либо под влиянием негативных эмоций, и он будет очень рад все вернуть через несколько дней. И, соответственно, принять все необходимые меры предосторожности.

Если вы сделаете процесс удаления аккаунта слишком комплексным и сложным, вы рискуете еще больше разозлить своего раздраженного пользователя. Плюсов имиджу вашего сайта это не добавит, учитывая, что после такого пользователь поделится негативными впечатлениями со всеми своими друзьями и знакомыми. С другой стороны, если пользователь решил закрыть свой аккаунт по каким-либо причинам, и может сделать это быстро и просто, велик шанс того, что он еще к вам вернется, или же посоветует ваш ресурс друзьям при удобном случае. В любом случае, вы можете легко обезопасить себя от ненужных проблем и волнений, если будете просто уважать взгляды и мнение своих пользователей, а политика самого сайта будет простой и прозрачной.

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