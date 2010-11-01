Очистка Twitter от ботов и спаммеров

Со спамом в Twitter, пожалуй, приходится бороться всем без исключения. Не смотря на то, что существует очень много всяких подсказок, советов и секретов касательно того, как вести микроблог с максимальной эффективностью, многие бездумно парсят новостные ленты, заваливают рекламными ссылками, постят десятки однообразных сообщений. Фолловить такие аккаунты есть смысл только в случае, если вы ждете взаимности и таким образом наращиваете свою аудиторию. Кстати, для начала рекомендую всесторонне проанализировать свой микроблог — для этого в помощь специальные сервисы, о которых можно узнать тут. Если вы хотите проанализировать и, по возможности, автоматически почистить свои списки, рекомендую воспользоваться одним из этих сервисов — надеюсь, обзор поможет выбрать самый подходящий из доступных на сегодняшний день.

UnTweeps

Сервис позволяет обнаружить и удалить людей, которые слишком редко твитят. Стандартный промежуток «простоя», за который стоит удалить аккаунт — 30 дней, но можно настроить и любой другой. Платный аккаунт в UnTweeps позволит сократить промежуток до менее, чем 15 дней. В списке вы должны вручную отметить аккаунты, которые хотите удалить, затем нажимайте на кнопку «Unfollow Selected Tweeps». Вы можете создавать «Белые списки» твиплов, которых не хотите удалять ни при каких обстоятельствах. Также сервис показывает людей, кто заблокировал вас в Twitter. Можно использовать этот сервис бесплатно трижды в месяц.

Friend or Follow

Сервис показывает три категории твиплов, с которыми так или иначе связан ваш аккаунт: тех, кто находятся в вашем списке Following, но кто не читает вас, ваших «фанатов» (кого вы не фолловите в ответ) и взаимных друзей. Friend or Follow показывает обычных пользователей, защищенных и проверенных.

ReFollow

Сервис более функциональный, чем предыдущий — позволяет управлять списками, группировать твиплов, сортировать по важности, строить графики социальных связей, находить «похожих» твиплов, фильтровать «непохожих» и т.д. В настоящее время услуга предоставляется исключительно на платной основе.

TwitBlock

TwitBlock позволяет бесплатно и быстро выявить рекламные, фейковые, «мусорные» аккаунты в списке Following и заблокировать их. После сканирования сервис выдает отчетную таблицу. Слева от имени пользователя указано число — это процент «уверенности» сервиса в том, что информация соответствует действительности. «Подозрения», не дотягивающие до 40%, не отображаются. Справа находятся три функциональные кнопки: «не спам», «блокировать» и «сообщить ему (пользователю) об этом».

The Twit Cleaner

The Twit Cleaner анализирует ваш список Following: вычисляет ботов, спамеров, рекламные аккаунты и тех, кто слишком редко пишет, затем составляет детальный отчет о каждом пользователе Twitter. Сервис создан для улучшения собственного имиджа, позитивного влияния на «аутентичность бренда», помогает избавиться от «назойливого шума» в Twitter. Могу честно сказать, что этот сервис мне кажется самым крутым из всех подобных.

Nest Unclutterer

Этот сервис отличается от всех предыдущих тем, что показывает твиплов, которые фолловят определенное количество людей. Действительно, может ли живой человек читать минимум 700 твитов в день? Резонно предположить, что это происки маркетологов со своими многоуровневыми программами лояльности и бездушный массфолловинг по ключевым словам. Также Nest Unclutterer показывает список людей, которые редко пишут. Вы можете создать «белый список» — неприкосновенных твиплов. Решили почистить свой аккаунт? Нажимайте на кнопку «Clean my nest» и будет вам счастье!