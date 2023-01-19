Девять онлайн-сервисов для App Store Optimization и локализации приложений в Азии

Девять онлайн-сервисов для App Store Optimization и локализации приложений в Азии

App Store Optimization для азиатских регионов усложняется языковым барьером, и мы в RadASO, как никто другой, знаем о всех трудностях оптимизации приложений в странах Азии. Чтобы облегчить и ускорить работу ASO-специалистов собрала сервисы, которые помогут локализовать мобильное приложение в дальневосточных странах. В этом обзоре описан их основной функционал, преимущества и недостатки. Поехали!

Сложности при работе с азиатскими локализациями

Стандартные инструменты, такие как AppTweak, DataAI, Appfollow не всегда могут помочь. В работе с Азией есть три ключевые проблемы.

1. Непонимание реальной популярности поисковых запросов в Китае.

Так происходит, потому что разные сервисы рассчитывают уровень популярности по собственным алгоритмам.

Слово Частотность в сервисе Qimai(Китай)* AppTweak Mobileaction Appfollow 课程 (курс) 5387 (высокая) 56 (средняя) 5 (низкая) 34 (средняя) 外语 (иностранный

язык) 5699 (высокая) 35 (средняя) 5 (низкая) 34 (средняя) 播放 (играть) 5496 (высокая) 35 (средняя) 5 (низкая) 35 (средняя)

*Индекс поиска Китая на основе данных Qimai рассчитан на основе многих данных, таких как результаты поиска, установки и связанные слова.

2. Специфика написания иероглифов.

Иероглифы пишуться без пробелов и других знаков между отдельными словами, что усложняет их визуальное восприятие людьми, не знающими языка. Сюда так же можно отнести сложность восприятия японского языка, имеющего три варианта письма — кандзи, хирагана и катакана. Они вполне равнозначны и могут смешиваться между собой. То есть в одном предложении вы можете увидеть одновременно разные виды иероглифов, которые при этом не будут разделены знаками препинания.

3. Некорректный перевод с помощью онлайн-переводчиков и необходимость искать более подходящие синонимы, которые популярны среди местного населения.

Пример: Переводя ключевую фразу «заказать такси», Google translate выдает четыре китайских иероглифа — 叫出租车. Но эта фраза редко используется в разговорной речи и имеет низкую частотность. Популярные аналоги среди местного населения: 打车 — Взять такси — частотность 7176. 叫车 — Вызвать такси — частотность 5424.

Далее предлагаю вам обзор сервисов, которые способны решить эти три вопроса.

Многофункциональный сервис для работы с Китаем Qimai

Qimai — это китайский аналог популярных ASO-сервисов: AppTweak, DataAI, Appfollow и других.

Охватывает данные основных сторов App Store и Google Play и еще 9 дополнительных, которые сотрудничают с Android в 155 странах/регионах по всему миру. Qimai поддерживает функции многомерных данных, таких как запрос рейтинга приложения, сравнение конкурирующих продуктов, оценка количества установок, дохода и так далее.

Процесс сбора семантического ядра на китайском языке с Qimai займет всего 15-20 минут. При этом семантическое ядро будет состоять из релевантных запросов с корректным переводов и большей частотностью.

Сервис условно бесплатный, но есть и платная подписка.

Она может понадобиться, если вы планируете анализировать более 10 приложений и 1000 слов. Цена вполне демократичная — 4600 юаней (приблизительно $350) в год.

Основные особенности Qimai

Сервис разработан полностью на китайском языке. Следовательно, для комфортной работы нужно использовать автоматический перевод страницы. Если вы пользуетесь браузером Сhrome, обычно он предлагает переводить страницы. Также можно воспользоваться расширениями для браузера вроде Select to Translate, ImTranslator.

Давайте посмотрим на интерфейс сервиса.

Главная страница:

Расширенная информация о приложении:

Дополнительные полезные инструменты:

Плюсы:

Упрощает перевод ключевых фраз и подбор синонимов. Доступна информация о ранжировании приложения по ключевым словам и о позиции в категории. Можно посмотреть аналитику своего приложения и приложений конкурентов. В сервисе доступна информация по всем альтернативным Android сторам — Poco, Vivo, Huawei, Oppo, Meizu, Yingyingbao, Baidu, 360 Mobiles. Упрощает отслеживание отзывов и оценок во всех альтернативных сторах. Возможность настройки и оптимизации ASA-кампаний непосредственно из кабинета, также доступны функции интеллектуальной корректировки ставок. Есть доступ по API.

Минусы:

Сервис ориентирован исключительно на Китай. В первую очередь он рассчитан на внутреннюю аудиторию и, соответственно, его интерфейс не для всех понятен. Переводчик не всегда предоставляет корректный перевод. Бесплатная версия имеет ряд ограничений:

доступна для входа всего с 2 компьютеров;

можно подписаться лишь на 10 приложений и отслеживать не более 1000 ключевых слов;

можно добавить только 10 конкурирующих приложений;

экспорт данных не более 10 раз в день;

статистика установок iOS/оценка дохода могут просматриваться только 3 раза в день.

Сервисы для морфологического анализа текста

Такие сервисы позволяют разделить фразу на отдельные слова.

Японский морфологический анализатор atilika.org

Atilika.org (Kuromoji) — это японский морфологический анализатор с исходным кодом, написанным на Java. Был передан Фонду программного обеспечения Apache для поддержки японского языка в:

Apache Lucene — бесплатная библиотека программного обеспечения поисковой системы с открытым исходным кодом;

Apache Solr 3.6 / 4.0 — платформа корпоративного поиска с открытым кодом.

Интерфейс:

Функционал Kuromoji :

Колонка 1: сегментация слов — разделение текста на слова. Колонка 2: обозначение частей речи — присвоение слов-категорий (существительные, глаголы, прилагательные и так далее). Колонка 3: лематизация — генерация словоформ для спрягаемых глаголов и прилагательных. Колонки 4 и 5: чтение кандзи.

Плюсы:

Бесплатная демо-версия.

Интуитивно понятный функционал на английском языке.

Простое разделение целостного текста на отдельные составляющие.

При добавлении фразы вы получите отдельные ключи и их первичные словоформы, которые потом можно использовать для составления меты.

При добавлении фразы вы получите отдельные ключи и их первичные словоформы, которые потом можно использовать для составления меты. Сервис с открытым исходным кодом, написан на Java, и по желанию может быть интегрирован на ваш собственный ресурс или сайт.

Минусы:

сервис поддерживает исключительно японский язык;

все полученные результаты приводятся на японском языке, для полноценного понимания необходимо дополнительно пользоваться переводчиком;

достаточно устаревший дизайн и примитивные возможности интерфейса переводов по сравнению с другими сервисами. Хотя, возможно, для кого-то минималистичный интерфейс будет плюсом.

Японский онлайн-словарь RomajiDesu

RomajiDesu — бесплатный японско-английский онлайн-словарь. Ключевая функция для ASO — перевод с японского на ромадзи (написание японских слов латиницей) и английский, а также анализ структуры предложений по типам слов и частям речи.

Интерфейс:

Функционал RomajiDesu:

Перевод с японского на английский/ромадзи, а также анализ структуры предложений по типам слов и частям речи (ключевая функция для АSО). Двунаправленный англо-японский словарь, где вам просто нужно ввести слово в соответствующее поле. Словарь найдет определение с аудио произношением и примерами предложений с этим словом в контексте. Словарь кандзи. Содержит поиск по иероглифам и радикалам иероглифов. Кандзи имеет правильно нарисованную схему и порядок штрихов, а также примеры слов. Конвертер ромадзи в хирагану и катакану. Может перевести слово или абзац на английский.

На сайте доступен RomajiDesu Bookmarklet, который позволяет быстро перейти к словарю и получить результаты, не заходя на сайт.

Эту функцию и инструкции к ней можно найти в разделе RomajiDesu.

Плюсы:

сервис абсолютно бесплатный;

основной фунционал понятен интуитивно, переведен на английский;

удобный переводчик и разделение целого текста на отдельные составляющие;

фича RomajiDesu Bookmarklet дает возможность работать со словарем, не заходя на сайт. Плюс имеет адаптивную версию для телефонов и планшетов;

действенный ресурс для изучения японского языка.

Минусы:

поддерживает только английский язык.

Тайский онлайн словарь Thai2english.com

Онлайн-переводчик с тайского на английский Thai2english.com с функцией разделения слов.

Интерфейс:

Функционал Thai2english:

Автоматически добавляет пробелы, чтобы вы могли видеть разделенные тайские слова. Генерирует транслитерацию текста, чтобы было легко его прочесть. Показывает контекстно-зависимые значения для каждого слова, что упрощает понимание и перевод.

Плюсы:

сервис полностью бесплатный;

англоязычный понятный интерфейс;

удобный перевод с тайского на английский, а также разделение целого текста на отдельные составляющие;

может быть полезен для изучения тайского языка.

Минусы:

ориентирован исключительно на тайский язык;

перевод только на английский.

Онлайн-сервис для mdbg.net для работи с китайским языком

Сервис mdbg.net ориентирован на изучение китайского языка.

Интерфейс:

Функционал mdbg.net:

Словарь с возможностью поиска на китайском (упрощенным или традиционным), пиньинь (стандарт латинизации китайского) или на английском. Поиск по словам — разделение текста на части речи на китайском. Словарь иероглифов. Перевод на английский.

Плюсы:

сервис полностью бесплатный;

аннотации и справка на английском языке;

есть десктопная версия для Windows и Mac.

Минусы:

сервис ориентирован исключительно на китайские языки (упрощенный, традиционный, пиньинь);

доступен только английский перевод;

ориентирован больше на изучение китайского языка;

достаточно устаревший дизайн. Информация в интерфейсе оформлена разным по формату шрифтом, что усложняет user experience. Преобладающие темные цвета в оформлении также ухудшают восприятие информации.

Плагин для Google Chrome Chinese words separator

Chinese words separator автоматически с помощью цвета разделяет китайский текст на отдельные слова. При наведении на слово выдает перевод каждого иероглифа на английский и аннотацию к нему.

Интерфейс:

Плюсы:

сервис полностью бесплатный;

работает по типу всплывающего окна, без перехода на другие страницы;

можно использовать на любом сайте. Удобно пользоваться непосредственно в АЅО-сервисах по подбору ключевых слов (data.ai, appfollow и т. д.) не выходя из них.

Ощутимых слабых сторон этого сервиса мы не нашли :)

Плагин для Google Chrome Chinese Tools

Chinese Tools упростит работу с китайскими иероглифами. Конвертирует в различные варианты китайского (упрощенный/ традиционный, пиньинь), разделяет на отдельные слова, озвучивает с помощью перехода в соответствующий раздел сайта purpleculture.net.

Для использования необходимо выделить необходимый текст, щелкнуть левой кнопкой мыши и выбрать, что именно с ним нужно сделать с помощью плагина.

Интерфейс:

Плюсы:

сервис полностью бесплатный;

имеет более широкий функционал в отличие от предыдущего плагина;

можно использовать на любом сайте, как и предыдущий. Удобно пользоваться непосредственно в ASO-сервисах по подбору ключевых слов (data.ai, appfollow и т. д.).

Минусы:

в отличие от предыдущего плагина для старта работы совершает переход на отдельную страницу, что не очень удобно.

Сайт с полезными тулами toolnb.com

На сайте toolnb.com открыт доступ ко многим тулам, способных упростить многие задачи. Вот некоторые из них:

разделение китайского текста на отдельные слова;

скриншот страницы;

информация о домене «Whois»;

выборка «Xpath» и многие другие.

Интерфейс:

Плюсы:

сервис бесплатный;

основной функционал интуитивно понятен;

интерфейс доступен на нескольких языках — английский, французский, немецкий, китайский;

доступна десктопная версия, которую можно загрузить в WeChat;

много других функций, которые тоже могут пригодиться.

Минусы:

перевод интерфейса содержит ошибки и неточности, во многих местах вовсе отсутствует;

сервис ориентирован в первую очередь на китайцев и знатоков китайского языка.

Анализ сервиса для поиска синонимов в японском языке weblio.jp

Weblio — сборник японских онлайн-словарей, позволяющий искать и получать результат сразу из нескольких словарей и глоссариев.

Ключевая для ASO-специалистов функция — это thesaurus, поиск синонимов.

Интерфейс:

Плюсы:

Сервис полностью бесплатный. Простой поиск синонимов. При добавлении фразы вы получите ссылку на другие ключевые слова, зарегистрированные в Weblio. Синонимы к непонятным вам ключевым словам, которые появились в выдаче, можно посмотреть одним кликом мыши. На сайте много различных словарей, такие как тезаурус и словари антонимов, англо-японские и японско-английские словари. Различные словари Weblio связаны между собой и залинкованы в каждом результате поиска. Функция «Доступ к ранжированию» позволяет узнать, какие ключевые слова чаще всего просматривают другие пользователи.

Минусы:

Сервис ориентирован в первую очередь на внутреннюю аудиторию Японии или людей знающих японский, и для рядового юзера имеет не до конца понятный интерфейс. Встроенные переводчики не всегда дают верный перевод. Достаточно устаревший дизайн и примитивные возможности по сравнению с другими сервисами.

Выводы

По сравнению с другими регионами подготовка метаданных для Азии более сложный и трудоемкий процесс. Опыт RadASO показывает, что эта подборка сервисов поможет вам упростить работу с азиатскими локализациями.

Qimai поможет проверить реальную частотность запросов в Китае и найти к словам синонимы, популярные среди местного населения. Сервис в целом полезен для анализа китайского рынка, а также для работы с альтернативными сторами. Морфологический анализатор atilika.org и онлайн-словарь RomajiDesu полезными для разделения на отдельные слова японского текста. Полученные слова затем можно использовать для составления метаданных. Тайский онлайн словарь Thai2english поможет с переводом и разделением на отдельные слова тайского текста. Онлайн словари mdbg.net и toolnb.com упростят разделение китайского текста на отдельные слова. Плагины для Google Chrome Chinese words separator и Chinese Tools нужны, чтобы понять китайский текст и разделять его на отдельные слова, не переходя к другим вкладкам браузера. Японский сервис Weblio поможет расширить семантическое ядро в Японии с помощью синонимов.

Это лишь малая часть сервисов, которые есть на рынке, но они проверенные и помогут вам «подружиться с Азией».

А если к делу подойти с умом и чередовать инструменты, сочетая их функционал в зависимости от цели, можно получить максимум результата. Это был очевидный бонус лайфхак, о котором вы, наверное, и сами догадались :)