Дев’ять онлайн-сервісів для App Store Optimization і локалізації застосунків в Азії

Дев’ять онлайн-сервісів для App Store Optimization і локалізації застосунків в Азії

App Store Optimization для азіатських регіонів ускладнюється міцним мовним бар’єром, і ми в RadASO, як ніхто інший, розуміємо всі труднощі роботи з країнами Азії. Саме тому для полегшення і пришвидшення процесів оптимізації зібрала ключові онлайн-сервіси, що допоможуть локалізувати мобільний застосунок у далекосхідних країнах. І описала їхній основний функціонал, що корисний для ASO-спеціалістів. Тож, вперед!

Складнощі під час роботи з азіатськими локалізаціями

Стандартні інструменти, такі як AppTweak, DataAI, Appfollow не завжди допомагають в Азії. У роботі з цим регіоном можна виділити три ключові проблеми.

1. Нерозуміння реальної популярності запитів в Китаї.

Так трапляється, тому що різні сервіси розраховують рівень популярності за власними алгоритмами.

Слово Частотність у сервісі Qimai(Китай)* AppTweak Mobileaction Appfollow 课程 (курс) 5387 (висока) 56 (середня) 5 (низька) 34 (середня) 外语 (іноземна мова) 5699 (висока) 35 (середня) 5 (низька) 34 (середня) 播放 (грати) 5496 (висока) 35 (середня) 5 (низька) 35 (середня)

*Індекс пошуку Китаю на основі даних Qimai розрахований за допомогою багатовимірних обчислень, таких як результати пошуку, завантаження і пов’язані слова.

2. Специфіка написання ієрогліфів.

Ієрогліфи пишуться без пробілів і інших знаків між окремими словами, що викликає труднощі у їх візуальному сприйнятті людьми, які не володіють цими мовами. Сюди ж можна віднести складність, пов’язану з візуальним сприйняттям японської мови, що має три варіанти письма — кандзі, хірагана і катакана. Вони є цілком рівнозначними і можуть змішуватися між собою. Тобто в одному реченні ви можете одночасно побачити різні види ієрогліфів, які водночас не будуть розділені знаками пунктуації.

3. Некоректний переклад за допомогою популярних онлайн-перекладачів.

Онлайн-перекладачі не завжди дають релевантні адаптації ключових слів. Потрібно шукати синоніми, які будуть коректними за правописом та більш популярними серед місцевого населення.

Приклад: Для ключової фрази «замовити таксі» Google translate пропонує інтерпретацію з 4 китайських ієрогліфів — 叫出租车. Проте, цей вираз рідко використовується в розмовній мові та має низьку частотність. Популярні аналоги серед місцевого населення: 打车 — Взяти таксі — частотність 7176. 叫车 — Викликати таксі — частотність 5424.

Далі пропоную вам огляд сервісів, які здатні вирішити ці три питання.

Багатофункціональний сервіс для роботи з Китаєм Qimai

Qimai — китайський аналог добре відомих ASO-сервісів: AppTweak, DataAI, Appfollow тощо.

Охоплює дані основних сторів App Store і Google Play та ще 9 додаткових, що співпрацюють з Android у 155 країнах/регіонах по всьому світу. Qimai підтримує функції багатовимірних даних, таких як запит рейтингу списку застосунків, порівняння конкуруючих продуктів, оцінка завантажень/доходу тощо.

Процес збирання семантичного ядра китайською мовою у Qimai займатиме лише 15-20 хвилин. Водночас семантичне ядро буде складатися з релевантних запитів, що мають коректний переклад і найбільш актуальну частотність.

Сервіс умовно безкоштовний, але має і платну підписку. Вона може знадобитись, якщо ви плануєте аналізувати понад 10 застосунків та 1000 слів. Ціна досить демократична від 4600 юанів (приблизно $350) за рік.

Основні особливості Qimai

Сервіс розроблений повністю китайською мовою. Тому для комфортної роботи потрібно використовувати автоматичний переклад сторінки. Якщо ви працюєте у Chrome, зазвичай цей браузер пропонує перекладати іноземні сторінки. Або ж можна скористатися розширеннями для браузера Select to Translate, ImTranslator.

Давайте подивимось на інтерфейс сервісу.

Головна сторінка:

Розширена інформація щодо застосунку:

Додаткові корисні інструменти:

Плюси:

Спрощує переклад ключових фраз та підбір синонімів. Доступна інформація щодо ранжування застосунку по ключових словах і про позицію в категорії. Можна отримати аналітику встановлень власного мобільного додатку і додатків конкурентів. У сервісі доступна інформація за всіма альтернативними Android сторами — Poco, Vivo, Huawei, Oppo, Meizu, Yingyingbao, Baidu, 360 Mobiles. Спрощує процес моніторингу відгуків та оцінок в усіх альтернативних сторах; Можливість налаштування та оптимізації ASA-кампаній безпосередньо з кабінету, також доступні функції інтелектуального корегування ставок. Є доступ до даних за ключем API.

Мінуси:

Сервіс орієнтований виключно на один регіон — Китай. У першу чергу розрахований на внутрішню аудиторію і, відповідно, має не до кінця зрозумілий інтерфейс. Перекладачі не завжди дають коректний переклад. Безкоштовна версія має ряд обмежень:

доступна для входу лише з 2 комп’ютерів;

можна підписатися лише на 10 застосунків і відстежувати 1000 ключових слів;

можна додати лише 10 конкуруючих продуктів;

експорт даних 10 разів/день;

статистика завантажень iOS/оцінка доходу може бути переглянута лише 3 рази на день.

Сервіси для проведення морфологічного аналізу тексту

Ці сервіси дозволяють зробити так зване «розплічування», тобто розділити фрази на окремі слова.

Японський морфологічний аналізатор Atilika.org

Atilika.org (Kuromoji) — це японський морфологічний аналізатор з відкритим вихідним кодом, написаний на Java. Був переданий до Фонду програмного забезпечення Apache і забезпечує підтримку японської мови в:

Apache Lucene — безкоштовна бібліотека програмного забезпечення пошукової системи з відкритим вихідним кодом;

Apache Solr 3.6 / 4.0 — платформа корпоративного пошуку з відкритим кодом.

Інтерфейс:

Функціонал Kuromoji:

Колонка 1: сегментація слів — розбиття тексту на слова. Колонка 2: позначення частин мови — присвоєння слів-категорій (іменники, дієслова, частки, прикметники й т. д.). Колонка 3: лематизація — отримання словникових форм для відмінюваних дієслів та прикметників. Колонки 4 і 5: читання кандзі.

Плюси:

безкоштовна демо-версія;

основний функціонал інтуїтивно зрозумілий, перекладений англійською;

простий розподіл цілісного тексту на окремі складові;

При додаванні фрази ви отримаєте окремі слова та їх первинні словоформи, які можна надалі використовувати для складання метаданих.

При додаванні фрази ви отримаєте окремі слова та їх первинні словоформи, які можна надалі використовувати для складання метаданих. сервіс з відкритим вихідним кодом, написаний на Java, і за бажанням може бути інтегрований до вашого власного ресурсу чи сайту.

Мінуси:

сервіс підтримує виключно японську мову;

всі отримані результати наводяться японською мовою, для повноцінного розуміння необхідно додатково користуватися перекладачем;

досить застарілий дизайн та примітивні можливості інтерфейсу перекладів, порівняно з іншими сервісами. Хоча, можливо, для когось мінімалістичний інтерфейс буде плюсом.

Японський онлайн-словник RomajiDesu

RomajiDesu — безкоштовний онлайн-словник японсько-англійської мови, що має багато функцій. Ключова з них для ASO — переклад з японської на ромадзі (напис японських слів латиницею) та англійську, а також аналіз структури речень на предмет типів слів і частин мови.

Інтерфейс:

Функціонал RomajiDesu:

Переклад з японської на англійську/ромадзі, а також аналіз структури речень на предмет типів слів і частин мови (ключова функція для АSО). Двонаправлений англо-японський словник, де вам просто потрібно ввести слово у відповідне поле. Словник знайде визначення з аудіовимовою та прикладами речень з цим словом у контексті. Словник кандзі. Містить пошук за ієрогліфами і радикалами ієрогліфів. Кандзі має правильно намальовану схему і порядок штрихів, а також приклади слів. Конвертер для перетворення ромадзі в хірагану і катакану. Також може перекласти слово або абзац англійською за допомогою механізму перекладу Microsoft.

На сайті доступний RomajiDesu Bookmarklet, що дозволяє швидко перейти до словника та отримати результати, не заходячи на сайт. Цю функцію та інструкції до неї можна на сайті в розділі RomajiDesu.

Плюси:

сервіс повністю безкоштовний;

основний функціонал інтуїтивно зрозумілий, з повноцінним перекладом англійською;

простий перекладач та розподіл цілісного тексту на окремі складові;

RomajiDesu має Bookmarklet, що дає змогу працювати зі словником, не заходячи на сайт;

має адаптовану версію для телефонів та планшетів;

дієвий ресурс для вивчення японської.

Мінуси:

сервіс підтримує виключно англійську мову.

Тайський онлайн словник Thai2english.com

Thai2english.com — онлайн-перекладач з тайської на англійську мову з функцією розділення слів.

Інтерфейс:

Функціонал Thai2english:

Автоматично додає пробіли, щоб ви могли бачити відокремлені тайські слова. Генерує транслітеровану версію, яку ви зможете легко прочитати. Показує контекстно-залежні значення для кожного слова, що полегшує розуміння та переклад.

Плюси:

сервіс повністю безкоштовний;

основний функціонал інтуїтивно зрозумілий, перекладений англійською;

зручний перекладач з тайської на англійську та розподіл цілісного тексту на окремі складові;

може слугувати дієвим ресурсом для вивчення тайської мови.

Мінуси:

сервіс орієнтований виключно на тайську мову;

переклад виключно англыйською;

більш примітивні дизайн та можливості сервісу в порівнянні з іншими. Але,нагадаю, іноді мінімалістичність може розглядатись як плюс.

Онлайн сервіс для mdbg.net для роботи з китайськими мовами

Сервіс mdbg.net орієнтований на вивчення китайської мови.

Інтерфейс:

Функціонал mdbg.net:

Словник з можливістю пошуку китайською (спрощеною чи традиційною), піньїнь (стандарту латинізування китайської) або англійською. Пошук за словами — розділення тексту на частини мови китайською. Словник ієрогліфів. Переклад англійською.

Плюси:

сервіс повністю безкоштовний;

є анотації та довідка англійською мовою;

наявна десктопна версія для Windows та Mac.

Мінуси:

сервіс орієнтований виключно на китайські мови (спрощену, традиційну, піньїнь);

переклад виключно англійською;

сервіс орієнтований у першу чергу на вивчення китайської мови;

досить застарілий дизайн. Інформація в інфтерфейсі оформлена різним за форматом шрифтом, що ускладнює user experience. Переважаючі темні кольори в оформленні також погіршують сприйняття інформації.

Плагін для Google Chrome Chinese words separator

Chinese words separator автоматично розділяє кольором китайський текст на окремі слова. При наведенні на слово видає переклад кожного ієрогліфа англійською та анотацію до нього.

Інтерфейс:

Плюси:

сервіс повністю безкоштовний;

працює за принципом попапу без переходу на інші сторінки;

можна використовувати на будь-якому сайті. Зручно користуватися безпосередньо в АSО-сервісах з підбору ключових слів (data.ai, appfollow тощо), не виходячи із самого сервісу.

Відчутних слабких сторін цього сервісу ми не знайшли :)

Плагін для Google Chrome Chinese Tools

Chinese Tools значно спростить роботу з китайськими ієрогліфами. Конвертує в різні варіанти китайської (спрощену/ традиційну, піньїнь), розділяє на окремі слова, озвучує їх за допомогою переходу до відповідного розділу сайту purpleculture.net.

Для використання потрібно виділити необхідний текст, клацнути лівою кнопкою миші та вибрати, що саме з ним потрібно зробити за допомогою плагіну.

Інтерфейс:

Плюси:

сервіс повністю безкоштовний;

має ширший функціонал на відміну від попереднього плагіну;

можна використовувати на будь-якому сайті. Зручно користуватися безпосередньо в ASO-сервісах по підбору ключових слів (data.ai, appfollow тощо).

Мінуси:

на відміну від попереднього плагіну для старту роботи здійснюється перехід на окрему сторінку, що може додавати деяких незручностей.

Сайт з корисними тулами toolnb.com

На сайті toolnb.com відкрито доступ до великої кількості тулів, які можуть спростити багато задач. Ось деякі з них:

розділення китайського тексту на окремі слова;

скріншот сторінки;

інформація про домен «Whois»;

вибірка «Xpath» та багато інших.

Інтерфейс:

Плюси:

сервіс повністю безкоштовний;

основний функціонал інтуїтивно зрозумілий;

інтерфейс доступний декількома мовами — англійська, французька, німецька, китайська;

доступна десктопна версія, яку можна завантажити у WeChat;

має багато іншого функціоналу, що може стати у нагоді.

Мінуси:

переклад інтерфейсу містить помилки і неточності, в багатьох місцях зовсім відсутній;

сервіс орієнтований в першу чергу на китайців і знавців китайської мови.

Аналіз сервісу для пошуку синонімів в японській мові weblio.jp

Weblio — це збірка японських онлайн-словників, що дає змогу шукати і отримувати результат одразу з кількох словників та глосаріїв.

Ключова для ASO-спеціалістів функція — це thesaurus, пошук синонімів.

Інтерфейс:

Плюси:

Сервіс повністю безкоштовний Простий пошук синонімів. При додаванні фрази ви отримаєте посилання на інші ключові слова, зареєстровані в Weblio. Синоніми до незрозумілих вам ключових слів, які з’явились у видачі, можна подивитись одним кліком миші. На сайті є багато різних словників, такі як тезаурус і словники антонімів, англо-японські та японсько-англійські словники. Різні словники Weblio пов’язані між собою і залінковані у кожному результаті пошуку. Функція «Доступ до ранжування» дає змогу дізнатися, які ключові слова найчастіше переглядають інші користувачі.

Мінуси:

Сервіс орієнтований у першу чергу на внутрішню аудиторію Японії або людей, які знають японську, і для пересічного юзера має не до кінця зрозумілий інтерфейс. Вбудовані перекладачі не завжди дають вірний переклад. Досить застарілий дизайн та примітивні можливості порівняно з іншими сервісами.

Висновки

В порівнянні з іншими регіонами підготовка метаданих для Азії більш складний та трудомісткий процес. Досвід RadASO говорить про те, що ця добірка сервісів допоможе вам спростити роботу з азійськими локалізаціями.

Qimai допоможе перевірити реальну частотність запитів в Китаї та знайти до слів синоніми, що популярні серед місцевого населення. Сервіс у цілому буде корисним для аналізу китайського ринку, а також для роботи з альтернативними сторами. Морфологічний аналізатор atilika.org та онлайн-словник RomajiDesu будуть корисними для розділення на окремі слова японського тексту. Отримані слова потім можна використовувати для складання метаданих. Тайський онлайн-словник Thai2english допоможе з перекладом та розподілом на окремі слова тайського тексту. Онлайн-словник mdbg.net та toolnb.com спростять розподіл китайського тексту на окремі слова. Плагіни для Google Chrome Chinese words separator та Chinese Tools допоможуть зрозуміти китайський текст та розподілять його на окремі слова, не переходячи до інших вкладок браузера. Японський сервіс Weblio допоможе розширити семантичне ядро в Японії за допомогою синонімів.

Безумовно, це лише маленька частина сервісів, що є на ринку, проте вони перевірені і точно допоможуть вам «подружитися з Азією».

А якщо до справи підійти з розумом і чередувати ці інструменти, поєднуючи їх функціонал в залежності від задачі, що стоїть перед вами, можна отримати максимум результату. Це був очевидний бонус лайфхак, про який ви, певно, і самі здогадались :)